Лучшие в своих странах. Футболисты 2017 года – от Бразилии до России!

Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы рассказывает об игроках, которые получили или должны получить признание на национальном уровне в 2017 году. Называет лауреатов, помогает неопределившимся державам.

Германия. Тони Кроос («Реал»). Титулом «Футболист года в Германии» заведует журнал «Kicker», награда вручается в конце сезона, что логично. Получил ее уходящий на «пенсию» Филипп Лам, но это скорее дань уважения. Если брать год целиком, то среди немцев нет равных Тони Кроосу, который снова выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и другие четыре трофея, а главным конкурентом полузащитника «сливочных» считаю прогрессирующего семимильными шагами Йозуа Киммиха.

Бразилия. Марсело («Реал»). Бразильцы вручают «Золотой мяч» местного разлива лучшему игроку местного чемпионата, в 2017 награда досталась экс-форварду ЦСКА Жо, однако лучшие бразильцы традиционно играют в Европе, поэтому расширяем выбор. Конечно, Неймар – самый популярный и талантливый, за него платили 222 миллиона евро, но давайте оценивать по сумме факторов, а не как заведующие настоящим «Золотым мячом», у которых на 10 лет заело пластинку. Марсело – самый зрелищный и технически одаренный защитник в мировом футболе, который хорошеет год от года.

Португалия. Криштиану Роналду («Реал»). А какие, собственно, варианты при всей неуклюжести Криштиану в последние месяцы ушедшего года?

Аргентина. Лионель Месси («Барселона»). Как бы ни хотелось рассмотреть альтернативу, ее просто нет, особенно после игры с Эквадором, в которой Месси на своих хрупких плечах затащил Аргентину на чемпионат мира.

Бельгия. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»). «Золото» АПЛ в 2017-м выиграли Азар и Куртуа, зато Де Брюйне лидирует вместе с «Ман Сити» в турнирной таблице прямо сейчас. Кевин под чутким надзором Гвардиолы сумел улучшить свой и без того выдающийся уровень. Этот бельгиец подбирается к формату «Легенда» - похоже, наблюдаем становление человека масштаба Хави и Пирло.

Испания. Серхио Рамос («Реал»). У мадридцев большое преимущество над игроками из других клубов, они способны любого «задавить трофеями». Рамос снова был на высоте, он выдающийся футболист, вот только кристально чистой репутацией похвастаться не может: слишком любит красные карточки и, что еще хуже, не упускает случая изобразить жертву, как в финале Лиги чемпионов.

Польша. Роберт Левандовски («Бавария»). Вопросы есть? Вопросов нет.

Швейцария. Гранит Джака («Арсенал»). Соответствующую награду полузащитник «канониров» получил в августе от местной федерации футбола. Не готов оспаривать этот выбор.

Франция. Н’Голо Канте («Челси»). Полузащитника «Челси» признал лучшим «Франс Футбол», и это адекватный выбор. Н’Голо после победы в АПЛ с «Лестером» перебрался в «Челси», сходу стал ключевым игроком в схемах Конте и снова выиграл чемпионат Англии. Пока самый талантливый – Гризманн, играл в зависимости от настроения, трудяга справедливо урвал награду.

Чили. Артуро Видаль («Бавария»). Хотя вообще-то эмоциональные чилийцы должны ответить: «Лучших не было!» - в свете непопадания сборной на чемпионат мира.

Перу. Джефферсон Фарфан («Локомотив»). А что? Тащит к чемпионству клуб из шестого по силе первенства Старого Света, непосредственно поучаствовал в попадании сборной Перу на мундиаль. Герой!

Дания. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»). Тащил сборную Дании в отборе ЧМ, один из лучших в «Тоттенхэме». Эриксен уже трижды признавался лучшим в своей стране, но потом уступил титул Касперу Шмейхелю. Пора возвращать.

Колумбия. Радамель Фалькао («Монако»). 2017 год был ознаменован полноценным возвращением сильного форварда Фалькао, который, как могло показаться до этого, совсем «спекся».

Италия. Чиро Иммобиле («Лацио»). «Черный» год для итальянского футбола, первый за 60 лет промах мимо ЧМ. Проще всего назвать Джанлуиджи Буффона, пусть ему так и не покорилась желанная Лига чемпионов, но на первую строчку просится Чиро Иммобиле, настрелявший 30 голов только в Серии A.

Англия. Харри Кейн («Тоттенхэм»). У Кейна 39 голов за год в АПЛ, что стало новым рекордом лиги. В 2017-м году Харри завершил превращение из форварда с прекрасными перспективами в супербомбардира.

Хорватия. Лука Модрич («Реал»). В шестой раз Лука стал игроком года в Хорватии и повторил рекорд легендарного Давора Шукера, который тоже играл за «Королевский клуб».

Швеция. Андреас Гранквист («Краснодар»). Защитник «Краснодара» прервал десятилетнее иго Ибрагимовича, несмотря на победу Златана в Лиге Европы с МЮ. Но Лев большую часть года провел в лазарете, а Бык сыграл большую роль в сенсационном – по голове итальянцев, выходе шведов на чемпионат мира, который пройдет в хорошо знакомой Андреасу стране.

Нидерланды. Квинси Промес («Спартак»). Что поделать, такой сейчас уровень голландского футбола, раз футболист, выступающий в России, претендует на награду. Он выиграл титул, вплотную подобрался к статусу лидера национальной сборной, в ближайшее время может оказаться в серьезном клубе. А пока сами решайте, сколько в этом признании Квинси справедливости, а сколько – издевки над голландским футболом.

Квинси – лучший! И это справедливо

Уругвай. Луис Суарес («Барселона»). Тяжело выбирать между Суаресом и Кавани. Пришлось вспомнить их дуэль весной на клубном уровне: «Барселона» Луиса сотворила камбэк и вышибла ПСЖ Эдинсона из Лиги чемпионов. На том и порешим.

Сербия. Душан Тадич («Саутгемптон»). Яркий полузащитник стал креативным мотором сборной Сербии в отборе ЧМ-2018 и в АПЛ который сезон не на последних ролях.

Украина. Марлос («Шахтер»). Полузащитник чемпионов Украины и новоиспеченный игрок сборной Украины официально признан футболистом года.

Россия. Фёдор Смолов («Краснодар»). Квинси Промес стал лучшим игроком РФПЛ в 2017 году, но нам нужен лучший футболист с паспортом той страны, о которой идет речь, и тут сомнений не возникает. Федор Смолов не бросил забивать, он стабилен, профессионален и собирается штурмовать европейские вершины.