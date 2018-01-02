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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
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13:29
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19:53
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19:47
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19:39
Монтелла: «За последнее десятилетие „Севилья“ завоевала больше трофеев, чем „Милан“»2
19:25
«Шахтер» примет участие в турнире Dubai International Cup 20189
19:07
Наби Кейта не присоединится к «Ливерпулю» раньше июля0
18:58
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18:50
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Лучшие в своих странах. Футболисты 2017 года – от Бразилии до России!

сегодня, 12:06

Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы рассказывает об игроках, которые получили или должны получить признание на национальном уровне в 2017 году. Называет лауреатов, помогает неопределившимся державам.

Германия. Тони Кроос («Реал»). Титулом «Футболист года в Германии» заведует журнал «Kicker», награда вручается в конце сезона, что логично. Получил ее уходящий на «пенсию» Филипп Лам, но это скорее дань уважения. Если брать год целиком, то среди немцев нет равных Тони Кроосу, который снова выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и другие четыре трофея, а главным конкурентом полузащитника «сливочных» считаю прогрессирующего семимильными шагами Йозуа Киммиха.

Бразилия. Марсело («Реал»). Бразильцы вручают «Золотой мяч» местного разлива лучшему игроку местного чемпионата, в 2017 награда досталась экс-форварду ЦСКА Жо, однако лучшие бразильцы традиционно играют в Европе, поэтому расширяем выбор. Конечно, Неймар – самый популярный и талантливый, за него платили 222 миллиона евро, но давайте оценивать по сумме факторов, а не как заведующие настоящим «Золотым мячом», у которых на 10 лет заело пластинку. Марсело – самый зрелищный и технически одаренный защитник в мировом футболе, который хорошеет год от года.

Португалия. Криштиану Роналду («Реал»). А какие, собственно, варианты при всей неуклюжести Криштиану в последние месяцы ушедшего года?

Аргентина. Лионель Месси («Барселона»). Как бы ни хотелось рассмотреть альтернативу, ее просто нет, особенно после игры с Эквадором, в которой Месси на своих хрупких плечах затащил Аргентину на чемпионат мира.

Бельгия. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»). «Золото» АПЛ в 2017-м выиграли Азар и Куртуа, зато Де Брюйне лидирует вместе с «Ман Сити» в турнирной таблице прямо сейчас. Кевин под чутким надзором Гвардиолы сумел улучшить свой и без того выдающийся уровень. Этот бельгиец подбирается к формату «Легенда» - похоже, наблюдаем становление человека масштаба Хави и Пирло.

Испания. Серхио Рамос («Реал»). У мадридцев большое преимущество над игроками из других клубов, они способны любого «задавить трофеями». Рамос снова был на высоте, он выдающийся футболист, вот только кристально чистой репутацией похвастаться не может: слишком любит красные карточки и, что еще хуже, не упускает случая изобразить жертву, как в финале Лиги чемпионов.

Польша. Роберт Левандовски («Бавария»). Вопросы есть? Вопросов нет.

Лучшие в своих странах. Футболисты 2017 года – от Бразилии до России!

Швейцария. Гранит Джака («Арсенал»). Соответствующую награду полузащитник «канониров» получил в августе от местной федерации футбола. Не готов оспаривать этот выбор.

Франция. Н’Голо Канте («Челси»). Полузащитника «Челси» признал лучшим «Франс Футбол», и это адекватный выбор. Н’Голо после победы в АПЛ с «Лестером» перебрался в «Челси», сходу стал ключевым игроком в схемах Конте и снова выиграл чемпионат Англии. Пока самый талантливый – Гризманн, играл в зависимости от настроения, трудяга справедливо урвал награду.

Чили. Артуро Видаль («Бавария»). Хотя вообще-то эмоциональные чилийцы должны ответить: «Лучших не было!» - в свете непопадания сборной на чемпионат мира.

Перу. Джефферсон Фарфан («Локомотив»). А что? Тащит к чемпионству клуб из шестого по силе первенства Старого Света, непосредственно поучаствовал в попадании сборной Перу на мундиаль. Герой!

Дания. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»). Тащил сборную Дании в отборе ЧМ, один из лучших в «Тоттенхэме». Эриксен уже трижды признавался лучшим в своей стране, но потом уступил титул Касперу Шмейхелю. Пора возвращать.

Колумбия. Радамель Фалькао («Монако»). 2017 год был ознаменован полноценным возвращением сильного форварда Фалькао, который, как могло показаться до этого, совсем «спекся».

Лучшие в своих странах. Футболисты 2017 года – от Бразилии до России!

Италия. Чиро Иммобиле («Лацио»). «Черный» год для итальянского футбола, первый за 60 лет промах мимо ЧМ. Проще всего назвать Джанлуиджи Буффона, пусть ему так и не покорилась желанная Лига чемпионов, но на первую строчку просится Чиро Иммобиле, настрелявший 30 голов только в Серии A.

Англия. Харри Кейн («Тоттенхэм»). У Кейна 39 голов за год в АПЛ, что стало новым рекордом лиги. В 2017-м году Харри завершил превращение из форварда с прекрасными перспективами в супербомбардира.

Хорватия. Лука Модрич («Реал»). В шестой раз Лука стал игроком года в Хорватии и повторил рекорд легендарного Давора Шукера, который тоже играл за «Королевский клуб».

Швеция. Андреас Гранквист («Краснодар»). Защитник «Краснодара» прервал десятилетнее иго Ибрагимовича, несмотря на победу Златана в Лиге Европы с МЮ. Но Лев большую часть года провел в лазарете, а Бык сыграл большую роль в сенсационном – по голове итальянцев, выходе шведов на чемпионат мира, который пройдет в хорошо знакомой Андреасу стране.

Нидерланды. Квинси Промес («Спартак»). Что поделать, такой сейчас уровень голландского футбола, раз футболист, выступающий в России, претендует на награду. Он выиграл титул, вплотную подобрался к статусу лидера национальной сборной, в ближайшее время может оказаться в серьезном клубе. А пока сами решайте, сколько в этом признании Квинси справедливости, а сколько – издевки над голландским футболом.

Квинси – лучший! И это справедливо

Уругвай. Луис Суарес («Барселона»). Тяжело выбирать между Суаресом и Кавани. Пришлось вспомнить их дуэль весной на клубном уровне: «Барселона» Луиса сотворила камбэк и вышибла ПСЖ Эдинсона из Лиги чемпионов. На том и порешим.

Лучшие в своих странах. Футболисты 2017 года – от Бразилии до России!

Сербия. Душан Тадич («Саутгемптон»). Яркий полузащитник стал креативным мотором сборной Сербии в отборе ЧМ-2018 и в АПЛ который сезон не на последних ролях.

Украина. Марлос («Шахтер»). Полузащитник чемпионов Украины и новоиспеченный игрок сборной Украины официально признан футболистом года.

Россия. Фёдор Смолов («Краснодар»). Квинси Промес стал лучшим игроком РФПЛ в 2017 году, но нам нужен лучший футболист с паспортом той страны, о которой идет речь, и тут сомнений не возникает. Федор Смолов не бросил забивать, он стабилен, профессионален и собирается штурмовать европейские вершины.

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Все комментарии
An Jo
An Jo
сегодня в 18:49
Месси дали только за то, что он Месси. В противном случае закатил бы истерику на всю Аргентину, ушёл бы в очередной раз из сборной, психанул бы на весь Твиттер. Так то в мире из играющих аргентинцев есть кого выбрать - Дибала с Игуаином до финала ЛЧ дошли, Ди Мария в ПСЖ.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 17:50
Согласен со всеми, кроме КР!
Верг
Верг
сегодня в 17:46
Да марсело одарен симуляционным даром
Фата лист
Фата лист
сегодня в 17:36
Статья неплохая, но когда пишешь нужно избавляться от своих пристрастий.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 16:54
Рамос, Марсело 😂😂😂😂😂
Хорошеют из года в год , простите что?😂😂😂😂😂😂
Bars kg
Bars kg
сегодня в 16:08
Статья ради статьи
da da da
da da da
сегодня в 15:52
Рамос?серьезно?
Сильва номер один.
loko7
loko7
сегодня в 15:14
Кто бы мог подумать, что лучшим игроком Голландии может стать футболист из российской Премьер-лиги.
DXTK
DXTK
сегодня в 15:07
ох боюсь скоро из Саута Тадича в Ливер купят, так его расхвалили.
Groove000
Groove000 ответил амурец
сегодня в 14:49
амурец:
Месси? вопрос очень спорный, так же как и Суарес, да и Неймар с Гризманном получше, друге нормально
а когда это Суарес и Неймар аргентинцами стали?)
MALOVAR
MALOVAR ответил cska.78
сегодня в 14:44
ну не Бибрас же Натхо))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 14:42
Реал,Спартак и их игроки,вот и вся тема
cska.78
cska.78
сегодня в 13:18
0:7 лучший :) Сразу видно фаната пищевика :)
амурец
амурец
сегодня в 13:02
Месси? вопрос очень спорный, так же как и Суарес, да и Неймар с Гризманном получше, друге нормально
NGY
NGY
сегодня в 12:53
Сегодня, 12:06 | Источник: Soccer.Ru | Автор: Доскен Бахытулы | Фото: ФК "Барселона", ФК "Бавария", ФК "Монако", ФК "Барселона"
________________

Фаната Барселоны сразу видно...:

Аж по 2 раза написал "фк Барселона"

и три гола Месси в составе звездной Аргентины самому Эквадору, у которого на этот матч не было никакой турнирной мотивации, возвеличил до уровня "подвига" всех времен и народов..!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:53
НЕ ПОСПОРИШЬ, ВСЕ ПО ДЕЛУ.
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 12:27
Все по делу! Но вот в выборе лучшего игрока Уругвая, я бы все же предпочел Кавани. Да, Луис перестал кусаться, но теперь он стал падать, взять тот же камбэк с ПСЖ - высший пилотаж. Кавани же трудяга, непревзойденный бомбардир, обладатель национальных трофеев и просто хороший человек.
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