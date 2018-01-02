Кто виноват в неудачах Моуриньо

Жозе вряд станет в этом году чемпионом Англии или выиграет ЛЧ. Но суд прошел и вердикт вынесен – Моуриньо рассказал на «Соккер.ру», кто виноват в осечках МЮ.

Предвзятые арбитры

Начну с классики, слова Моуриньо после проигранного дерби: «Мне жаль, что арбитр Оливер, который в целом провел отличный матч, допустил серьезную ошибку и не поставил пенальти за фол на Эррере. В таком случае счет стал бы равным и у нас было бы еще двадцать минут... В прошлом сезоне было то же самое, когда не поставили пенальти за фол Браво на Руни. Вероятно, чемпионская гонка окончена. „Манчестер Сити“ - отличная команда, которой еще и сопутствует удача».

Кстати, чуть позже Жозе сам себе возразил, когда спросили о чемпионской гонке – заявил, что она не завершена. А Гвардиола не забыл о жалобах коллеги и подколол португальца - у того всегда арбитры виноваты. Кстати, Моуриньо так хорош в критике, что один из самых известных рефери даже завершил карьеру в АПЛ после его необоснованной претензии – Марк Клаттенбург сознался, что перестал получать удовольствие от профессии после разговора с Жозе. Прямо люцифер из Португалии!

Лицемерные конкуренты

Жозе также прошелся по кокетству Венгера по поводу травм игроков накануне важных матчей: «Когда мои игроки травмированы, то они травмированы. Я вам говорю правду. Байи точно не сыграет с „Сити“. У Фила Джонса есть шанс. У Феллаини есть шанс. У Ибрагимовича есть большой шанс.

Матич травмирован, но он точно сыграет (после этой реплики раздался смех журналистов на пресс-конференции). Кэррик точно не сыграет. Никаких баек о Ляказетте или о Давиде Сильве. Только правда. А у наших соперников всегда проблемы. Большие проблемы, только вот в результате все готовы играть. У них феноменальные организации. Мы же чуть скромнее».

Самый скромный Жозе получил ответ Венгера: «Я думал, что Ляказетт не сыграет, но он успел восстановиться. Что мне делать? Оставить его дома?» У Моуриньо словно амнезия, не он тренировал «Реал», игроки которого получали желтые карточки, чтобы позже сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. Так что по хитрости Жозе уделает Венгера 8:2.

Слишком богатые соперники

«Манчестер Юнайтед» - в меру богатый клуб. Можно сказать, даже скромный. Он не покупал Погба за рекордные деньги. У него никогда не будет играть самый дорогой форвард в истории АПЛ, такое невозможно. Не может быть, чтобы некогда самый дорогой левый бек планеты сидел у Моуриньо в запасе. Душа экономного человека не выдержит такой нагрузки.

А вот «Манчестер Сити» и остальные – мажоры, которые только и умеют, что тратить: «Мы не являемся клубом, в котором нет ограничений, и где самое важное – заполучить всё самое лучшее. Такие клубы, как „Манчестер Сити“ и ПСЖ, в отличие от МЮ, могут делать всё, что захотят. Там не действуют никакие ограничения, ты можешь купить, кого ты хочешь. Ни ограничений, ни финансового фэйр-плей, ничего».

Потом Жозе понесло, и он высказал мысль, что у МЮ нет возможности купить шестерых-семерых игроков за 600-700 млн фунтов, словно «Манчестер Сити» или ПСЖ так когда-то поступали. Хорошо на эти жалобы ответил Каррагер: «Уверен, Гвардиола выиграл бы Премьер-Лигу с нынешним составом „Манчестер Юнайтед“. Моуриньо говорит, что разница между „Манчестер Юнайтед“ и „Манчестер Сити“ - это деньги. Но это слишком слабый аргумент».

Жозе и сам это понял, ведь привычно обвинил людей в том, что вы его неправильно поняли: «Прошу вас, не переиначивайте мои слова. Не надо писать о том, что клуб меня не поддерживает, что клуб не хочет выделять мне деньги на трансферы. Летом 2016 года мы потратили большие деньги на покупку Погба, летом 2017 года - на покупку Лукаку. Уверен, что и в следующем году мы потратим большие деньги на какого-нибудь игрока. Однако мы сохраняем баланс, такова позиция клуба. Баланс».

Симулянты и провокаторы

Даже когда Жозе не спрашивают, он говорит о том, что ему не нравится у соперников: «У „Сити“ потрясающие футболисты и фантастический тренер. У них есть много хорошего. Но если вы спросите меня об одной вещи, которая мне не нравится, я отвечу, что они очень легко теряют равновесие. Подул небольшой ветер – и они падают».

Видать, чтобы проверить футболистов соперника на прочность, Моуриньо оказался в центре потасовки – сцепился с Эдерсоном после дерби. В результате которой Лукаку бросил бутылку в лоб Артете, одному из тренеров «Сити». Жозе так видит конфликт: «Могу лишь сказать, что всё дело в разных взглядах: разное поведение, разное воспитание. Вот и всё. Мне нечего добавить».

Самый воспитанный в мире тренер? Жозе, конечно же. Не мог он ткнуть пальцем в глаз Виланове. Никогда никого не провицирует, воспитание не позволяет. Моуриньо не идет менторский тон, поскольку он праздновал голы, прокатываясь на коленях по газону. А теперь говорит о радости игроков «Сити», как старушка у подъезда о короткой юбке красавицы: «Я не люблю, когда на радостях после победы устраивают цирк. Мне также не по нраву траурное настроение после поражений. Я предпочитаю эмоциональный баланс».

Телевизионщики и эксперты

Заговор, заговор! Моуриньо в этом случае даже заговорил рифмами: «Television make the decisions». В смысле, каналы принимают решение о расписании разных клубов и специально подставляют тех, кого хотят. Так Жозе ответил в свежем интервью на воспитанный вопрос журналиста о том, не обращался ли он напрямую к АПЛ или телевизионщикам, чтобы те объяснили свой выбор при составлении календаря.

На что Жозе сказал: «Нет, нет. Ответ всегда один и тот же. Я верю, что некоторые клубы и некоторые менеджеры имеют хороших друзей в нужных креслах, а у меня их нет». Ну да, Гвардиола же сто лет в АПЛ тренирует, у него руководители каналов, зарабатывающих миллиарды, на коротком поводке. Да и Клопп уже двадцать лет в Англии работает, а Конте – и того больше. Им просто было найти друзей в нужных креслах.

Это минимум третий раз, когда Жозе говорит о расписании. Первый был перед игрой с «Лестером», и еще раз чуть позже о том же: «Проблема в неравном положении команд. Коллективы, играющие в среду, в понедельник могут вообще не тренироваться, они могут приступить к работе во вторник. Сейчас началось то, что я называю декабрьскими ранами. Футболисты травмируются уже через 15-20 минут после начала игры».

Странно, что медицинскому штабу МЮ пока не досталось на орехи, ведь помните историю с Евой Карнейро в «Челси». Когда Жозе недоволен, то обвиняет всех в том, чем сам обычно занимается – в провокациях. Наконец, Моуриньо не оставляет в покое даже тех, кто просто высказывает свое мнение о его работе или футболистах.

На этот раз досталось Скоулзу за критику Погба: «Скоулз только это и делает - критикует. Поль не виноват в том, что он заработал куда больше, чем Пол Скоулз. Что касается некоторых экспертов, то, думаю, они просто хотели бы оказаться здесь, в клубе, но я эту проблему решить не могу». Как бы у Жозе не возникли проблемы с тем, чтобы самому остаться в «Юнайтед» надолго…

Почему в МЮ допускают жалобы Жозе?

Поведение тренера вредит имиджу клуба. Говорили, что при подписании контракта с португальцем руководители «Манчестер Юнайтед» повторили трюк «Барселоны». Каталонцы прописали в контракте запрет на выходки Суареса, англичане обсуждали поведение Жозе. Честно говоря, Моуриньо даже немного жаль. Когда он вот так на всех и все жалуется и ищет виноватых, то понятно, что вдохновения нет.

Если Моуриньо крупно проиграет и его высказывания и выходки засядут в печенках у руководства «Манчестер Юнайтед», то у команды будет новый тренер. Но вполне вероятно, что до этого Жозе выдадут сотни миллионов на новичков. И тут правы те самые критики, которых так не любит Моуриньо – деньги у МЮ есть, но способен Жозе в его нынешнем состоянии их грамотно потратить?

Великий клуб заслуживает тренера, который реже выдумывает отговорки, веселее реагирует на футбол и признает, когда неправ. Прошел слушок, что МЮ свернули переговоры по новому контракту Моуриньо. Но даже если агент Жозе уже договорился с ПСЖ, например, то вряд ли ему стоит устраивать цирк до конца сезона. Если бы португалец отработал молча и на пределе ближайшие пару месяцев – сделал бы услугу себе и «Манчестер Юнайтед».

Осталось обвинить мальчиков, подающих мячи, хотя и этим Жозе раньше занимался. В этой ситуации огорчает, что Моуриньо вправду разбирается в футболе, у него колоссальный опыт, и если бы заменил все жалобы анализом действий МЮ – его интервью стали бы полезными для болельщиков со всего мира. А пока его слова разве что повод для шуток.