Самые результативные. Лучшие снайперы сейчас и в конце сезона

«Соккер.ру» любопытно, кто выиграет состязания за титулы лучших снайперов в ведущих европейских чемпионатах и РФПЛ. Интриги зреют и оформляются в яркую борьбу индивидуальностей!

Испания

Победитель сезона 2016/2017: Лионель Месси («Барселона») – 37 голов.

По итогам предыдущего сезона Трофей Пичичи в четвертый раз в карьере завоевал Лионель Месси. До собственного рекордного показателя в 50 голов он не достал серьезно, однако и 37 точных ударов хватило, чтобы опередить Луиса Суареса (29) и Криштиану Роналду (25), которые тоже имеют опыт завоевания этого индивидуального приза. Лучший из представителей титульной нации – Яго Аспас, забил 19 голов.

Претенденты в сезоне 2017/2018

Игрок (клуб) Количество голов Матчей (минут) В среднем голов за 90 минут Лионель Месси («Барселона») 15 17 (1530) 0.9 Яго Аспас («Сельта») 11 16 (1440) 0.7 Луис Суарес («Барселона») 10 14 (1253) 0.7 Симоне Дзадза («Валенсия») 10 15 (1181) 0.8 Седрик Бакамбу («Вильярреал») 9 15 (1269) 0.6 Кристиан Стуани («Жирона») 9 15 (1272) 0.6



Кто станет лучшим снайпером чемпионата Испании? Снизилась индивидуальная результативность в Примере, и это медицинский факт, главное доказательство которого даже не попало в таблицу претендентов: у Криштиану Роналду 4 гола за 17 туров, вот где настоящая катастрофа. Хотя противники настолько недалеко ушли, что даже португальца сбрасывать со счетов не приходится, но выиграет Трофей Пичичи Месси, в крайнем случае – Суарес.

Англия

Победитель сезона 2016/2017: Харри Кейн («Тоттенхэм») – 29 голов.

Форвард «Тоттенхэма» завоевал вторую подряд «Золотую бутсу» АПЛ, опередив Ромелу Лукаку, который с тех пор сменил клубную прописку, и Алексиса Санчеса, готовящегося уйти из «Арсенала». В 2017 году Кейн побил рекорд Алана Ширера по количеству голов в Премьер-Лиге за календарный год, и Харри, конечно же, является одним из главных претендентов на «Золотую бутсу» в текущем сезоне. Трижды подряд титул лучшего бомбардира АПЛ покорялся прежде только Алану Ширеру и Тьерри Анри. Хорошая компания для Кейна.

Претенденты в сезоне 2017/2018

Игрок (клуб) Количество голов Матчей (минут) В среднем голов за 90 минут Харри Кейн («Тоттенхэм») 18 21 (1778) 0.9 Мохамед Салах («Ливерпуль») 17 21 (1597) 1 Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») 14 20 (1512) 0.8 Серхио Агуэро («Манчестер Сити») 13 17 (1338) 0.9 Альваро Мората («Челси») 10 19 (1432) 0.6 Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») 10 21 (1814) 0.5 Уэйн Руни («Эвертон») 10 18 (1350) 0.7



Кто станет лучшим снайпером чемпионата Англии? У Салаха средняя результативность даже выше, чем у Кейна. Позволю предположить, что эти двое и разыграют «Золотую бутсу», а достанется она все-таки Харри, которому не впервой забираться на вершину бомбардирских списков.

Италия

Победитель сезона 2016/2017: Эдин Джеко («Рома») – 29 голов.

Шесть форвардов в предыдущей итальянской кампании перешли отметку в 20 забитых голов. Помимо Джеко это Дрис Мертенс, Андреа Белотти, Гонсало Игуаин, Мауро Икарди и Чиро Иммобиле. Большинство из них остались на вершинах списков результативности, скатился разве что Андреа Белотти, но в целом в Серии A без сюрпризов и новых лиц.

Игрок (клуб) Количество голов Матчей (минут) В среднем голов за 90 минут Мауро Икарди («Интер») 17 19 (1675) 0.9 Чиро Иммобиле («Лацио») 16 17 (1472) 1 Пауло Дибала («Ювентус») 14 18 (1244) 1 Фабио Квальярелла («Сампдория») 12 18 (1490) 0.7 Дрис Мертенс («Наполи») 10 19 (1625) 0.6 Гонсало Игуаин («Ювентус») 9 18 (1509) 0.5 Эдин Джеко («Рома») 8 18 (1537) 0.5



Кто станет лучшим снайпером чемпионата Италии? Воистину сложный выбор, ведь Икарди пока немного впереди, но два его преследователя штампуют по голу за каждые 90 минут игрового времени. На самом деле, прибавить и достичь соотечественника с вершины может даже Гонсало Игуаин, не говоря о Дибале и Иммобиле. Предположу, что удача улыбнется именно Чиро, который в футболке «Лацио» выглядит великолепно.

Германия

Победитель сезона 2016/2017: Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия Дортмунд») – 31 гол.

Роберт Левандовски мог выиграть бомбардирский забег в Бундеслиге во второй раз подряд и в третий раз в карьере, однако Обамеянг обошел его на один гол. Но способен ли кто-нибудь составить конкуренцию польскому нападающему «Баварии» в нынешнем чемпионате?

Игрок (клуб) Количество голов Матчей (минут) В среднем голов за 90 минут Роберт Левандовски («Бавария») 15 17 (1376) 1 Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия») 13 15 (1327) 0.9 Альфред Финнбогасон («Аугсбург») 11 16 (1344) 0.7 Кевин Фолланг («Байер») 9 16 (1355) 0.6 Марк Ут («Хоффенхайм») 9 16 (1265) 0.6



Кто станет лучшим снайпером чемпионата Германии? Новый раунд борьбы между теми же действующими лицами: Левандовски против Обамеянга. Роберт был очень недоволен тем, что упустил немецкую «Золотую бутсу» в концовке прошлого сезона, и сделает все возможное, чтобы этого не повторилось. Думаю, у него получится.

Франция

Победитель сезона 2016/2017: Эдинсон Кавани (ПСЖ) – 35 голов.

Эдинсон Кавани в первом же сезоне без Ибрагимовича наколотил 35 голов, опередив ближайшего преследователя – Александра Ляказетта, который ныне выступает в АПЛ, на 7 точных ударов. На этом уругваец не исчерпал свой бомбардирский аппетит, в чем вы сейчас убедитесь.

Игрок (клуб) Количество голов Матчей (минут) В среднем голов за 90 минут Эдинсон Кавани (ПСЖ) 19 18 (1465) 1.2 Радамель Фалькао («Монако») 15 16 (1382) 1 Мариано Диас («Лион») 13 19 (1516) 0.8 Набиль Фекир («Лион») 13 16 (1435) 0.8 Неймар (ПСЖ) 11 14 (1257) 0.8 Марио Балотелли («Ницца») 10 13 (1042) 0.9



Кто станет лучшим снайпером чемпионата Франции? Обращает на себя внимание Мариано Диас, занимающий третью строчку в списке лучших бомбардиров Лиги 1. Человек пришел фактически из второй команды «Реала», под руководством Зинедина Зидана провел считанное количество встреч, а во Франции так засиял. Впрочем, ему не тягаться с двумя южноамериканскими мастодонтами, да и среди них видится фаворит. ПСЖ сносит всех со своего пути, а Кавани голы даются явно легче, чем Фалькао. Ставим на Эдинсона.

Россия

Победитель сезона 2016/2017: Фёдор Смолов («Краснодар») – 18 голов.

По итогам чемпионата 2016/2017 Смолов защитил свой титул лучшего бомбардира РФПЛ, пусть и с худшим показателем, чем два сезона назад – сначала было 20 мячей, затем 18. Зато Федор стабилен, как и Квинси Промес: эти два футболиста являются примерами для подражания в РФПЛ и будут оспаривать титул лучшего снайпера турнира в этом сезоне.

Игрок (клуб) Количество голов Матчей (минут) В среднем голов за 90 минут Александр Кокорин («Зенит») 10 20 (1797) 0.5 Федор Смолов («Краснодар») 10 13 (1108) 0.8 Квинси Промес («Спартак») 10 17 (1494) 0.6 Евгений Марков («Тосно») 8 19 (1091) 0.7 Джефферсон Фарфан («Локомотив») 8 15 (1340) 0.5



Кто станет лучшим снайпером чемпионата России? Смолов может «молчать» вместе с «Краснодаром» в больших матчах, но он умело и регулярно колотит голы середнякам-аутсайдерам, да и средняя результативность у него выше, чем у конкурентов. Квинси не центрфорвард и может быть полезен «Спартаку» не только голами, Кокорин после резвого старта сезона перешел в более привычное состояние, Фарфан после возвращения Ари может сменить амплуа в «Локо». В общем, третий подряд личный титул Смолова кажется самым вероятным исходом дуэли снайперов в РФПЛ, помешать этому может лишь отъезд Федора в другой чемпионат.