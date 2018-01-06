Топ-11 подорожавших игроков РФПЛ за 2017 год

Прошел целый год, и это повод поговорить о футболистах РФПЛ, которые выросли в цене благодаря своему прогрессу или удачным трансферам. «Соккер.ру» метит в первую «десяточку»!

11 место. Антон Миранчук («Локомотив»; Россия; 22 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 2.5 миллиона евро

Прирост за 2017 год: +2.25 миллиона евро (900%)

2016 года Антон провел в аренде в эстонской «Левадии» - казалось бы, маршрут для списанных игроков, но Юрий Семин сумел найти подход к талантливому полузащитнику, который сыграл весомую роль и в решении брата остаться железнодорожником. В концовке предыдущего сезона Миранчук очень осторожно подводился к основе, не провел и 90 минут на поле в общей сложности, а в майской встрече против «Урала» заработал удаление. Из-за тех впечатлений уверенная и зрелая игра Антона в текущем чемпионате стала приятным сюрпризом. Имеем дело с одним из лучших ассистентов РФПЛ, отсюда и рост ценника.

10 место. Соломон Кверквелия («Локомотив»; Грузия; 25 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 5.8 миллиона евро

Прирост за 2017 год: +2.8 миллиона евро (93.3%)

Почти вдвое подорожал еще один игрок «Локомотива» - защитник Кверквелия, который перестал попадать в состав «Рубина» еще при предыдущем главном тренере Хави Грасии. Прошлой зимой Саба перебрался в Москву на правах аренды и не пожалел – выиграл Кубок России, а летом его не стал удерживать в Казани Курбан Бердыев, и Кверквелия продолжил прогрессировать под руководством Юрия Семина. Защитник, который оказался не нужен «Рубину», играет в стартовом составе лидера РФПЛ и вызывает к себе интерес у клубов АПЛ. Блестящий ответ тем, кто не верил в Соломона.

9 место. Витиньо (ЦСКА; Бразилия; 24 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 7.5 миллиона евро

Прирост за 2017 год: +3.5 миллиона евро (87.5%)

Армейские болельщики уже стали забывать о Витиньо к моменту его возвращения в ЦСКА, но в начале прошлого года в распоряжении Виктора Ганчаренко появился форвард, чье классовое соответствие амбициям клуба, в отличие от ряда коллег, не вызывало сомнений. Витиньо частенько заигрывается, но у него подход большого игрока: тащит мяч, бьет с обеих ног, берет ответственность на себя. Рост виртуальной стоимости отражает процесс взросления футболиста, это справедливое отражение реальности.

8 место. Виктор Классон («Краснодар»; Швеция; 26 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 5 миллионов евро

Прирост за 2017 год: +3.5 миллиона евро (233.3%)

Один из лучших трансферов РФПЛ в 2017 году по соотношению «цена – качество». Шведский полузащитник достался «Краснодару» за 2 миллиона евро и начал оправдывать свой переход результативными действиями с первых же матчей. Серьезный прирост в цене Виктор обеспечил себе уверенными выступлениями не только за клуб, но и за сборную, вместе с которой пробился на ЧМ-2018, пройдясь по головам голландцев и итальянцев.

7 место. Далер Кузяев («Зенит»; Россия; 24 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 5.5 миллиона евро

Прирост за 2017 год: +4 миллиона евро (266.7%)

В карьере Далера Кузяева произошло много событий в 2017 году, которые объединяются под общим определением: прорыв. Переход в «Зенит» из «Ахмата» послужил толчком для полузащитника, который неожиданно для многих стал ключевой фигурой в команде Роберто Манчини и получил приглашение в национальную сборную от Станислава Черчесова. Прогресс Кузяева заметили на всех уровнях, вот и «Трансфермаркт» подкорректировал цифры в сторону увеличения.

6 место. Квинси Промес («Спартак»; Нидерланды; 26 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 22 миллиона евро

Прирост за 2017 год: +4 миллиона евро (22.2%)

Самый дорогостоящий футболист в РФПЛ на сегодняшний день. Сейчас Квинси Промес оценивается в 22 миллиона евро, а когда только приехал в Россию, было 6.5 миллиона. Каждый год голландец прибавлял, и 2017-й – не исключение. Тут и победа в чемпионате России, и дебют в Лиге чемпионов – эти события сказались на приросте.

5 место. Фёдор Смолов («Краснодар»; Россия; 27 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 15 миллионов евро

Прирост за 2017 год: +5 миллионов евро (50%)

Федор Смолов в 2017 году во второй раз подряд выиграл бомбардирскую гонку в РФПЛ, подтвердив свой класс, сыграл на Кубке Конфедераций, а еще забил два мяча испанцам в товарищеском матче. Виртуальный ценник Смолова взлетел не в одночасье, это следствие стабильной и результативной игры в последние три с половиной года – начиная с сезона, проведенного в «Урале».

4 место. Александр Кокорин («Зенит»; Россия; 26 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 11 миллионов евро

Прирост за 2017 год: +5 миллионов евро (83.3%)

О таланте Кокорина и его возможностях известно всем и довольно давно, однако настроение играть «на все деньги» у Александра бывает далеко не всегда. В начале новой кампании под руководством Роберто Манчини оно появилось, и акции Кокорина моментально взлетели в цене едва ли не вдвое. Теперь Саша должен новыми голами поддерживать текущий уровень и с их же помощью стремиться к «левел апу».

3 место. Андрей Лунёв («Зенит»; Россия; 26 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 7 миллионов евро

Прирост за 2017 год: +5 миллионов евро (250%)

Что мы знали об Андрее Луневе до 2017 года? Только то, что он провел 10 матчей в РФПЛ за «Уфу», оказавшись в нужное время в нужном месте, ведь даже в скромной башкирской команде поначалу не считался основным. Но за свою счастливую звезду ухватился, был выбран «сине-бело-голубыми», у которых назрел вопрос по смене голкипера, и доказал, что отлично справляется с ролью первого номера в «Зените». Теперь Лунев – главный вратарь питерской дружины и ближайший коллега-конкурент Акинфеева в сборной. Такой вот рывок всего за год.

2 место. Алексей Миранчук («Локомотив»; Россия; 22 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 10 миллионов евро

Прирост за 2017 год: +5.5 миллиона евро (122.2%)

2017-й многое поменял для Алексея Миранчука в лучшую сторону, хотя прошлый год начинался с головных болей о будущем. Молодой полузащитник остался в «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России, а затем превратился в одну из ярчайших персон РФПЛ, чего от него давно ждали. В итоге, ценник подскочил до 10 миллионов евро, а это уже не шутки.

Квинси – лучший! И это справедливо

1 место. Александр Головин (ЦСКА; Россия; 21 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 10 миллионов евро

Прирост за 2017 год: +7 миллионов евро (233.3%)

И наконец, автор самого заметного, на взгляд немецких оценщиков, прогресса 2017 года в РФПЛ. Здесь без сюрпризов – Александр Головин действительно прибавил во всех компонентах, и его называют трансферной целью разных команд АПЛ неспроста. Полузащитник ЦСКА действительно может уехать из России, если сам захочет круто повернуть свою карьеру, а клуб получит выгодное предложение.