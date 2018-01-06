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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 4:1 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7 4.35 1.45
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 2:0 Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.3 4.6 12
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 2:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 2:5 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 5.75 4 1.57
20:00 Идет первый тайм, 7’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.85 3.55 4.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.5 5.1 1.3
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
20:00 7’ Логотип футбольный клуб ИзерИзер 0:1 Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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Топ-11 подорожавших игроков РФПЛ за 2017 год

сегодня, 11:20

Прошел целый год, и это повод поговорить о футболистах РФПЛ, которые выросли в цене благодаря своему прогрессу или удачным трансферам. «Соккер.ру» метит в первую «десяточку»!

11 место. Антон Миранчук («Локомотив»; Россия; 22 года)
Ориентировочная трансферная стоимость: 2.5 миллиона евро
Прирост за 2017 год: +2.25 миллиона евро (900%)

2016 года Антон провел в аренде в эстонской «Левадии» - казалось бы, маршрут для списанных игроков, но Юрий Семин сумел найти подход к талантливому полузащитнику, который сыграл весомую роль и в решении брата остаться железнодорожником. В концовке предыдущего сезона Миранчук очень осторожно подводился к основе, не провел и 90 минут на поле в общей сложности, а в майской встрече против «Урала» заработал удаление. Из-за тех впечатлений уверенная и зрелая игра Антона в текущем чемпионате стала приятным сюрпризом. Имеем дело с одним из лучших ассистентов РФПЛ, отсюда и рост ценника. 

10 место. Соломон Кверквелия («Локомотив»; Грузия; 25 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 5.8 миллиона евро
Прирост за 2017 год: +2.8 миллиона евро (93.3%)

Почти вдвое подорожал еще один игрок «Локомотива» - защитник Кверквелия, который перестал попадать в состав «Рубина» еще при предыдущем главном тренере Хави Грасии. Прошлой зимой Саба перебрался в Москву на правах аренды и не пожалел – выиграл Кубок России, а летом его не стал удерживать в Казани Курбан Бердыев, и Кверквелия продолжил прогрессировать под руководством Юрия Семина. Защитник, который оказался не нужен «Рубину», играет в стартовом составе лидера РФПЛ и вызывает к себе интерес у клубов АПЛ. Блестящий ответ тем, кто не верил в Соломона.

9 место. Витиньо (ЦСКА; Бразилия; 24 года)
Ориентировочная трансферная стоимость: 7.5 миллиона евро
Прирост за 2017 год: +3.5 миллиона евро (87.5%)

Армейские болельщики уже стали забывать о Витиньо к моменту его возвращения в ЦСКА, но в начале прошлого года в распоряжении Виктора Ганчаренко появился форвард, чье классовое соответствие амбициям клуба, в отличие от ряда коллег, не вызывало сомнений. Витиньо частенько заигрывается, но у него подход большого игрока: тащит мяч, бьет с обеих ног, берет ответственность на себя. Рост виртуальной стоимости отражает процесс взросления футболиста, это справедливое отражение реальности.

8 место. Виктор Классон («Краснодар»; Швеция; 26 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 5 миллионов евро
Прирост за 2017 год: +3.5 миллиона евро (233.3%)

Один из лучших трансферов РФПЛ в 2017 году по соотношению «цена – качество». Шведский полузащитник достался «Краснодару» за 2 миллиона евро и начал оправдывать свой переход результативными действиями с первых же матчей. Серьезный прирост в цене Виктор обеспечил себе уверенными выступлениями не только за клуб, но и за сборную, вместе с которой пробился на ЧМ-2018, пройдясь по головам голландцев и итальянцев.

7 место. Далер Кузяев («Зенит»; Россия; 24 года)
Ориентировочная трансферная стоимость: 5.5 миллиона евро
Прирост за 2017 год: +4 миллиона евро (266.7%)

В карьере Далера Кузяева произошло много событий в 2017 году, которые объединяются под общим определением: прорыв. Переход в «Зенит» из «Ахмата» послужил толчком для полузащитника, который неожиданно для многих стал ключевой фигурой в команде Роберто Манчини и получил приглашение в национальную сборную от Станислава Черчесова. Прогресс Кузяева заметили на всех уровнях, вот и «Трансфермаркт» подкорректировал цифры в сторону увеличения.

6 место. Квинси Промес («Спартак»; Нидерланды; 26 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 22 миллиона евро
Прирост за 2017 год: +4 миллиона евро (22.2%)

Самый дорогостоящий футболист в РФПЛ на сегодняшний день. Сейчас Квинси Промес оценивается в 22 миллиона евро, а когда только приехал в Россию, было 6.5 миллиона. Каждый год голландец прибавлял, и 2017-й – не исключение. Тут и победа в чемпионате России, и дебют в Лиге чемпионов – эти события сказались на приросте.

5 место. Фёдор Смолов («Краснодар»; Россия; 27 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 15 миллионов евро
Прирост за 2017 год: +5 миллионов евро (50%)

Федор Смолов в 2017 году во второй раз подряд выиграл бомбардирскую гонку в РФПЛ, подтвердив свой класс, сыграл на Кубке Конфедераций, а еще забил два мяча испанцам в товарищеском матче. Виртуальный ценник Смолова взлетел не в одночасье, это следствие стабильной и результативной игры в последние три с половиной года – начиная с сезона, проведенного в «Урале». 

4 место. Александр Кокорин («Зенит»; Россия; 26 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 11 миллионов евро
Прирост за 2017 год: +5 миллионов евро (83.3%)

О таланте Кокорина и его возможностях известно всем и довольно давно, однако настроение играть «на все деньги» у Александра бывает далеко не всегда. В начале новой кампании под руководством Роберто Манчини оно появилось, и акции Кокорина моментально взлетели в цене едва ли не вдвое. Теперь Саша должен новыми голами поддерживать текущий уровень и с их же помощью стремиться к «левел апу».  

3 место. Андрей Лунёв («Зенит»; Россия; 26 лет)
Ориентировочная трансферная стоимость: 7 миллионов евро
Прирост за 2017 год: +5 миллионов евро (250%)

Что мы знали об Андрее Луневе до 2017 года? Только то, что он провел 10 матчей в РФПЛ за «Уфу», оказавшись в нужное время в нужном месте, ведь даже в скромной башкирской команде поначалу не считался основным. Но за свою счастливую звезду ухватился, был выбран «сине-бело-голубыми», у которых назрел вопрос по смене голкипера, и доказал, что отлично справляется с ролью первого номера в «Зените». Теперь Лунев – главный вратарь питерской дружины и ближайший коллега-конкурент Акинфеева в сборной. Такой вот рывок всего за год.

2 место. Алексей Миранчук («Локомотив»; Россия; 22 года)
Ориентировочная трансферная стоимость: 10 миллионов евро
Прирост за 2017 год: +5.5 миллиона евро (122.2%)

2017-й многое поменял для Алексея Миранчука в лучшую сторону, хотя прошлый год начинался с головных болей о будущем. Молодой полузащитник остался в «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России, а затем превратился в одну из ярчайших персон РФПЛ, чего от него давно ждали. В итоге, ценник подскочил до 10 миллионов евро, а это уже не шутки. 
Квинси – лучший! И это справедливо 

1 место. Александр Головин (ЦСКА; Россия; 21 год)
Ориентировочная трансферная стоимость: 10 миллионов евро
Прирост за 2017 год: +7 миллионов евро (233.3%)

И наконец, автор самого заметного, на взгляд немецких оценщиков, прогресса 2017 года в РФПЛ. Здесь без сюрпризов – Александр Головин действительно прибавил во всех компонентах, и его называют трансферной целью разных команд АПЛ неспроста. Полузащитник ЦСКА действительно может уехать из России, если сам захочет круто повернуть свою карьеру, а клуб получит выгодное предложение. 

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист ответил Летчик66
сегодня в 20:03
Whoscored авторитетное издание.
RDeanW
RDeanW
сегодня в 16:30
у нас тут целая куча дорожающих "топ-игроков", а в итоге за золотом европейского чемпионата и лигой чемпионов уехал габулов)
obana777
obana777 ответил Старый Дед - 11
сегодня в 14:30
Старый Дед - 11:
А.Головин по числу успешных обводок занял 3 место в Европе (впереди только Месси и Неймар).Данные на октябрь 2017г. (7,6 за игру). Первое место в данном списке заслуженно.
Он своих обводил.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:05
Классная статья. Александр как всегда на высоте.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Женя Максимов
сегодня в 13:57
Женя Максимов:
вопрос только один, где реальные предложения этим игрокам от клубов из топ-4?
Будут и предложения!
Летчик66
Летчик66 ответил Старый Дед - 11
сегодня в 12:59
Старый Дед - 11:
А.Головин по числу успешных обводок занял 3 место в Европе (впереди только Месси и Неймар).Данные на октябрь 2017г. (7,6 за игру). Первое место в данном списке заслуженно.
Что за статистика такая? Колхоз-Футбол? Или это вместе с учетом обведенных конусов? Что за источники такое мягко говоря "на***ли"?
Женя Максимов
Женя Максимов
сегодня в 12:47
вопрос только один, где реальные предложения этим игрокам от клубов из топ-4?
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 12:46
Селихов и Пашалич
амурец
амурец
сегодня в 12:24
единственный вопрос кто за Кокорина даст 11 млн.?
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 11:45
Ничего особенного в Головине, а тем более в Витьке не вижу. Носятся по полю с самокатами на руках, даже не самокатами, а с палками на колёсах..думаю этого достаточно..). Чуть более менее серьёзный соперник, всё искусственно накаченные, резиновые игроки делают пыыыыыш..). Головин во всяком случае точно не первый.
Старый Дед - 11
Старый Дед - 11
сегодня в 11:37
А.Головин по числу успешных обводок занял 3 место в Европе (впереди только Месси и Неймар).Данные на октябрь 2017г. (7,6 за игру). Первое место в данном списке заслуженно.
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