«Спартак» и Зе Луиш: вместе или деньги?

Слухи, доносящиеся из Англии, сообщают о роскошном предложении на 20 миллионов евро, которые «Брайтон» готов заплатить за Зе Луиша. Блогер «Соккер.ру» Игнат Березин ищет выход для «Спартака».

Почему именно Зе Луиш?

Главная звезда атаки «Спартака» - Квинси Промес, его слухи тоже постоянно отправляют в Англию, но до конкретики в случае с голландцем пока не доходит, в то время как сразу несколько источников сообщают, что ситуация с возможным трансфером Зе Луиша весьма серьезная. Почему это так? Ну, во-первых, футболисты в командах расположены не в порядке стека – нет правила, что сперва должны забирать самых лучших/одаренных/дорогостоящих. Во-вторых, в атаке «Спартака» сейчас есть из кого выбрать, там не только Квинси и Зе Луиш, но и Адриано в такой форме пригодился бы многим достойным командам. В-третьих, и здесь уже начинается конкретика, Зе Луиш – более уникальный игрок, чем тот же Промес. Техничных проворных вингеров с приличным ударом за 30-40 миллионов евро можно подобрать целую коллекцию, нападающие формата Зе Луиша – редкий товар.

Чем выделяется Зе Луиш?

Если смотреть только на статистику забитых мячей, то трудно обнаружить в Зе Луише нечто выдающееся. Но давайте копнем глубже: оказывается, большой форвард является лидером «Спартака» и всей РФПЛ по выигранным единоборствам в атаке, у него мощная как для номинального форварда статистика обостряющих передач, то есть роль Зе Луиша в «Спартаке» точно не ограничивается функциями центрального нападающего. На острие скорее Луис Адриано, но и тот отчаянно работает на команду, а парень из Кабо-Верде осваивает амплуа форварда-плеймейкера. В современном футболе диспетчерская позиция двигается вглубь командных построений, а в «Спартаке» такая парадоксальная ситуация. Нет, только не сравнивайте Зе с классической «десяткой» - это другое, принципы созидания могут быть абсолютно разными, хотя Луиш не только силовыми методами работает, у него прекрасное, как выяснилось, видение поля, тонкие передачи «пластилиновыми» ногами – тоже не редкость. Он на самом деле может определять игру в атаке благодаря широкому спектру разнообразных качеств, энергичности и работе на команду.

В чём минусы Зе Луиша?

Каким бы полезным командным игроком Зе ни был, он остается форвардом, следовательно, от оценки результативности никуда не деться. Африканец много делает для того, чтобы забивали партнеры, но разве у него не возникают моменты? Еще как возникают, но реализация зачастую отвратительная. Английские эксперты называют Луиша нескладным, отмечают, что проблемы с балансом тела могут быть одной из причин неточностей в завершающей стадии, хотя это противоречит изящным действиям форварда в подыгрыше, что подталкивает к правильному ответу: плохая реализация – скорее вопрос психологии. Зе Луиш хорош, когда играет в удовольствие, «на расслабоне», а это хороший спутник для творца, но плохой – для стабильного забивалы. Концентрация не та, а после ряда промахов могла и определенная фобия сформироваться. Впрочем, если бы Зе со своим прекрасным набором футбольных качеств еще бы и забивал все то, что должен, то им интересовался бы не «Брайтон», а «Арсенал». Хотя, нужно еще отметить подверженность травмам – тоже большой минус.

20 миллионов евро (фунтов) – не много ли?

В условиях нынешнего многократно взорванного транферного рынка, кажется, уже не существует понятий «много» или «мало». Все определяется частными случаями, а точнее – готовностью покупателя платить требуемую продавцом сумму, пусть даже она взята с потолка. Несколько недель назад был слух, что «Брайтон» готов предложить «Спартаку» 5 миллионов фунтов за Зе Луиша, и «красно-белые» имели полное моральное право ответить: «Форвард не продается, мы не ведем переговоры. Хотите футболиста – платите отступные». А отступные в контракте – 20 миллионов евро. И «Брайтон», обломившись, может решить: «А какого черта? Мы играем в АПЛ, денег куры не клюют, игрок такого типа нужен – берем!» И это будет правильно и хорошо для всего российского футбола, если случится прецедент продажи футболиста за требуемую, а не за якобы адекватную сумму. Такова ведь общая парадигма.

Стоит ли «Спартаку» отпускать Зе Луиша?

Следует пройти через несколько протокольных «если», чтобы прийти к однозначному ответу. Если у «Спартака» есть предложение на 20 миллионов и если сам Зе Луиш хочет продолжить карьеру в АПЛ – однозначно нужно продавать. Выгодная продажа – финальный аккорд в процессе взращивания футболиста, если ты не «Реал» или «Манчестер Сити». У «Спартака» к тому же есть плачевный опыт, когда футболист проходил пик возможностей, вызывал серьезный интерес в Европе, но клуб оставлял его в Москве насильно, что приводило к потере мотивации и текущего мастерства. Речь о Веллитоне, как вы догадались. Удерживать Зе Луиша насильно при наличии солидного предложения – глупость, можно остаться вообще у разбитого корыта, с обиженным футболистом и без 20 миллионов евро, которые можно пустить на усиление состава.

Стоит ли Зе Луишу рваться в «Брайтон»?

В голову игроку не залезешь, все зависит от его личного мировоззрения. Хочет попробовать себя на уровне АПЛ – надо использовать эту возможность и очертя голову бросаться в омут, подталкивая «Спартак» к сделке. Может быть, Зе Луиш обжился в Москве, хочет бороться не за выживание в АПЛ, а за чемпионство в России, играть в Лиге чемпионов? В деньгах он, опять же, не выиграет после переезда. Пока в этой истории слишком много неизвестных, ведь нужно не только знать желания футболиста, но и дождаться договоренностей между клубами. Зе Луишу еще предстоит получить разрешение на работу в Англии, у него нет паспорта Евросоюза, как и 75% матчей за национальную сборную в последние два года. Однозначного ответа по будущему Зе Луиша пока нет, но «Спартак» имеет все шансы остаться в выигрыше: или с чеком на кругленькую сумму в кармане, или с форвардом, который способен действовать полезно для команды.

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