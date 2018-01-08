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«Спартак» и Зе Луиш: вместе или деньги?

сегодня, 16:26

Слухи, доносящиеся из Англии, сообщают о роскошном предложении на 20 миллионов евро, которые «Брайтон» готов заплатить за Зе Луиша. Блогер «Соккер.ру» Игнат Березин ищет выход для «Спартака».

Почему именно Зе Луиш?

Главная звезда атаки «Спартака» - Квинси Промес, его слухи тоже постоянно отправляют в Англию, но до конкретики в случае с голландцем пока не доходит, в то время как сразу несколько источников сообщают, что ситуация с возможным трансфером Зе Луиша весьма серьезная. Почему это так? Ну, во-первых, футболисты в командах расположены не в порядке стека – нет правила, что сперва должны забирать самых лучших/одаренных/дорогостоящих. Во-вторых, в атаке «Спартака» сейчас есть из кого выбрать, там не только Квинси и Зе Луиш, но и Адриано в такой форме пригодился бы многим достойным командам. В-третьих, и здесь уже начинается конкретика, Зе Луиш – более уникальный игрок, чем тот же Промес. Техничных проворных вингеров с приличным ударом за 30-40 миллионов евро можно подобрать целую коллекцию, нападающие формата Зе Луиша – редкий товар.

Чем выделяется Зе Луиш?

Если смотреть только на статистику забитых мячей, то трудно обнаружить в Зе Луише нечто выдающееся. Но давайте копнем глубже: оказывается, большой форвард является лидером «Спартака» и всей РФПЛ по выигранным единоборствам в атаке, у него мощная как для номинального форварда статистика обостряющих передач, то есть роль Зе Луиша в «Спартаке» точно не ограничивается функциями центрального нападающего. На острие скорее Луис Адриано, но и тот отчаянно работает на команду, а парень из Кабо-Верде осваивает амплуа форварда-плеймейкера. В современном футболе диспетчерская позиция двигается вглубь командных построений, а в «Спартаке» такая парадоксальная ситуация. Нет, только не сравнивайте Зе с классической «десяткой» - это другое, принципы созидания могут быть абсолютно разными, хотя Луиш не только силовыми методами работает, у него прекрасное, как выяснилось, видение поля, тонкие передачи «пластилиновыми» ногами – тоже не редкость. Он на самом деле может определять игру в атаке благодаря широкому спектру разнообразных качеств, энергичности и работе на команду.

В чём минусы Зе Луиша?

Каким бы полезным командным игроком Зе ни был, он остается форвардом, следовательно, от оценки результативности никуда не деться. Африканец много делает для того, чтобы забивали партнеры, но разве у него не возникают моменты? Еще как возникают, но реализация зачастую отвратительная. Английские эксперты называют Луиша нескладным, отмечают, что проблемы с балансом тела могут быть одной из причин неточностей в завершающей стадии, хотя это противоречит изящным действиям форварда в подыгрыше, что подталкивает к правильному ответу: плохая реализация – скорее вопрос психологии. Зе Луиш хорош, когда играет в удовольствие, «на расслабоне», а это хороший спутник для творца, но плохой – для стабильного забивалы. Концентрация не та, а после ряда промахов могла и определенная фобия сформироваться. Впрочем, если бы Зе со своим прекрасным набором футбольных качеств еще бы и забивал все то, что должен, то им интересовался бы не «Брайтон», а «Арсенал». Хотя, нужно еще отметить подверженность травмам – тоже большой минус.

20 миллионов евро (фунтов) – не много ли?

В условиях нынешнего многократно взорванного транферного рынка, кажется, уже не существует понятий «много» или «мало». Все определяется частными случаями, а точнее – готовностью покупателя платить требуемую продавцом сумму, пусть даже она взята с потолка. Несколько недель назад был слух, что «Брайтон» готов предложить «Спартаку» 5 миллионов фунтов за Зе Луиша, и «красно-белые» имели полное моральное право ответить: «Форвард не продается, мы не ведем переговоры. Хотите футболиста – платите отступные». А отступные в контракте – 20 миллионов евро. И «Брайтон», обломившись, может решить: «А какого черта? Мы играем в АПЛ, денег куры не клюют, игрок такого типа нужен – берем!» И это будет правильно и хорошо для всего российского футбола, если случится прецедент продажи футболиста за требуемую, а не за якобы адекватную сумму. Такова ведь общая парадигма.

Стоит ли «Спартаку» отпускать Зе Луиша?

Следует пройти через несколько протокольных «если», чтобы прийти к однозначному ответу. Если у «Спартака» есть предложение на 20 миллионов и если сам Зе Луиш хочет продолжить карьеру в АПЛ – однозначно нужно продавать. Выгодная продажа – финальный аккорд в процессе взращивания футболиста, если ты не «Реал» или «Манчестер Сити». У «Спартака» к тому же есть плачевный опыт, когда футболист проходил пик возможностей, вызывал серьезный интерес в Европе, но клуб оставлял его в Москве насильно, что приводило к потере мотивации и текущего мастерства. Речь о Веллитоне, как вы догадались. Удерживать Зе Луиша насильно при наличии солидного предложения – глупость, можно остаться вообще у разбитого корыта, с обиженным футболистом и без 20 миллионов евро, которые можно пустить на усиление состава.

Стоит ли Зе Луишу рваться в «Брайтон»?

В голову игроку не залезешь, все зависит от его личного мировоззрения. Хочет попробовать себя на уровне АПЛ – надо использовать эту возможность и очертя голову бросаться в омут, подталкивая «Спартак» к сделке. Может быть, Зе Луиш обжился в Москве, хочет бороться не за выживание в АПЛ, а за чемпионство в России, играть в Лиге чемпионов? В деньгах он, опять же, не выиграет после переезда. Пока в этой истории слишком много неизвестных, ведь нужно не только знать желания футболиста, но и дождаться договоренностей между клубами. Зе Луишу еще предстоит получить разрешение на работу в Англии, у него нет паспорта Евросоюза, как и 75% матчей за национальную сборную в последние два года. Однозначного ответа по будущему Зе Луиша пока нет, но «Спартак» имеет все шансы остаться в выигрыше: или с чеком на кругленькую сумму в кармане, или с форвардом, который способен действовать полезно для команды. 

Их ждут в Англии! Игроки РФПЛ, интересные клубам АПЛ

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4 ответил Mяyчeло
сегодня в 19:25
Mяyчeло:
Крепко сплю, Стёп. А вот за тебя всё время испытываю испанский стыд. Это с каким восторгом ты как Уссейн Болт скачешь с браузера на браузер. С профиля на профиль, это ведь с ума сойти. Полагаю юзаешь какие то проги? Дело то в другом, это нездоровая канитель, Степан. Самое крутое то что из наших этой фигней ни кто не страдает, в отличие от конского Манго с Великолепным и тебя от вагабунди.
Браузер,профиль, проги. Слова то какие! :)
Да кстати, не пойму, что имя Степан Вазгеновое ко мне прилепляете? Моё имя нигде никогда не упоминалось в отличии от ваших , развешавших своё бельё с фотками в соцсетях! Ахахахаха!
Хотя, зовите меня просто: Элвис Пресли, поэт-песенник.

Mяyчeло
Mяyчeло ответил Литейный 4
сегодня в 18:54
Литейный 4:
Чужие хлеба спать не дают? Ахахахаха!
Крепко сплю, Стёп. А вот за тебя всё время испытываю испанский стыд. Это с каким восторгом ты как Уссейн Болт скачешь с браузера на браузер. С профиля на профиль, это ведь с ума сойти. Полагаю юзаешь какие то проги? Дело то в другом, это нездоровая канитель, Степан. Самое крутое то что из наших этой фигней ни кто не страдает, в отличие от конского Манго с Великолепным и тебя от вагабунди.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Mяyчeло
сегодня в 18:48
Mяyчeло:
Литейный написал комент и сам себя залайкал до топа, ещё в резерве 40 акков. я бы сгорел со стыда так жить.
Чужие хлеба спать не дают? Ахахахаха!
за
за ответил Квадратный Мяч
сегодня в 18:38
Квадратный Мяч:
"Выгодная продажа – финальный аккорд в процессе взращивания футболиста..." Это в смысле Спартак его взрастил?
Это в смысле - вам не светит. )))
Mяyчeло
Mяyчeло
сегодня в 18:37
Литейный написал комент и сам себя залайкал до топа, ещё в резерве 40 акков. я бы сгорел со стыда так жить.
за
за
сегодня в 18:35
Литьё, литьё -
Кокорин и Артем!!
В общем, да здравствует литьё!!!
Jum13
Jum13 ответил за
сегодня в 18:34
за:
Березуцкие и Игнаш сверхэбонитовые!
У тебя совсем беда со зрением
за
за ответил Jum13
сегодня в 18:34
Jum13:
Федун уже сам слухи о предложениях Зе Луишу плодит лишь бы сплавить это эбонитовое полено
Березуцкие и Игнаш сверхэбонитовые!
Jum13
Jum13
сегодня в 18:29
Федун уже сам слухи о предложениях Зе Луишу плодит лишь бы сплавить это эбонитовое полено
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 18:16
Читаю Литейного и балдею.... В АПЛ, видимо, такие тупицы работают, что хрен от морковки отличить не могут... то ли дело парни с Невы..... Тут да... Накупив аргентинского хламу, за который в сумме не предлагают столько, сколько за Зе Луиша, можно порассуждать и о сене, и о корове, и о бакланах....
Спагетти
Спагетти ответил Литейный 4
сегодня в 17:57
Зато ваш дзюбиньо нарасхват :)))
Ходячий по граблям
Ходячий по граблям
сегодня в 17:34
После этой аналитики остается один вопрос. А им вообще кто нибудь интересуется?
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 17:28
"Выгодная продажа – финальный аккорд в процессе взращивания футболиста..."
Это в смысле Спартак его взрастил?
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:24
А кто Промесом интересуется? Да никто. Были слухи, но они оборвались в Ливерпуле!
denmig
denmig
сегодня в 17:21
И деньги! И вместе!
Советчик №1
Советчик №1
сегодня в 17:10
У Промеса остался последний шанс сбежать из Тарасовки, может в Англии на лавке укрепиться. А вот Зе там и лавка не светит, останется бабло кроить в Спартаке.
Хряк Тарасовский
Хряк Тарасовский
сегодня в 17:02
Для него потолок это Спартак. А так чемпионат Албании в самый раз!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:53
В принципе и продадут ничего страшного, и останется не плохо. Тройка ЗЕ, АДРИАНО И КВИНСИ ЭТО СУПЕР В НАШЕМ ЧЕМПИОНАТЕ.
Кот- Бегемот
Кот- Бегемот
сегодня в 16:52
Бегает бесполезно, но стоит признать попадает в промежуток между 2 угловыми флажками.
Литейный 4
Литейный 4 ответил ПалкоВводецъ
сегодня в 16:48
ПалкоВводецъ:
И вот за это черное дерево отступные 20 лямов??????
Как в том фильме:
- Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.
- Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо.
Ахахахаха!!!!
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
сегодня в 16:46
И вот за это черное дерево отступные 20 лямов??????
MALOVAR
MALOVAR ответил Литейный 4
сегодня в 16:46
ну это только твое мнение)) только Зе у нас раскрылся и прибавил,16 год он вообще был одним из лучших в чемпе ,а те двое ваших как и все остальные лжезвезды))))))
Литейный 4
Литейный 4 ответил MALOVAR
сегодня в 16:44
MALOVAR:
чемпион страны ,важнейший игрок команды. еще бы везения ему добавить.но у вас таких не будет ,у вас там свои цвета
Уровень нынешних Дзюбы и Бухарова! Хотя нет, они больше забили, хоть и на лавке сидят! Ахахахаха!
MALOVAR
MALOVAR ответил Литейный 4
сегодня в 16:41
чемпион страны ,важнейший игрок команды. еще бы везения ему добавить.но у вас таких не будет ,у вас там свои цвета
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 16:40
оставлять ,такого уровня работы с мячом и мастера оттянутого форварда нет ни у армии ни сбг,даже близко
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 16:34
Это тот суперфорвард Зе Луиш, который по забитым голам на 1 обошел Реброва?
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