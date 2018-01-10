«Барселона»: настала пора продавать

Шопинг «Барселоны» на широкую ногу имеет обратную сторону медали – кого-то нужно продавать. «Соккер.ру» называет главных претендентов на переезд из Каталонии.

«Барселона» пошла во все тяжкие и перещеголяла «Реал» по трансферным тратам за один сезон, больше не должно быть традиционных обвинений мадридского клуба в том, что он совершает безумные покупки, а каталонцы сугубо ориентируются на своих воспитанников и выкладывают деньги на сторону по большим праздникам. Философия клубов меняется, подход терпит изменения. Уже сейчас испанские СМИ бьют тревогу – «Барселона» на пределе баланса бюджета. Да, у нее колоссальный оборот, великолепные доходы, однако зарплатная ведомость пожирает все, что заработано непосильным трудом.

Баланс на пределе, поэтому требуется облегчение расходных статей. Самым очевидным и разумным решением будет избавление от балласта – игроков, на которых каталонский тренерский штаб в будущем не рассчитывает. Очевидно, что распродажа не за горами. Но может случиться если не в январе, то летом. При этом сами футболисты, выпавшие из обоймы, наверняка захотят уйти уже сейчас. Для некоторых из них важно получать практику в последующие полгода, чтобы попасть на чемпионат мира. Поговаривают, что измениться может до трети состава.

Арда Туран (Турция)

В первую очередь перегружена у «Барселоны» линия полузащиты. Ротация, конечно, нужна, но даже с ее учетом Эрнесто Вальверде предпочитает опираться на ограниченный круг исполнителей, к тому же с большой группой атаки в средней линии не нужно так много футболистов. Посему именно эта линия потребует максимального прореживания. Туран – первый кандидат на выход. Переход Арды из «Атлетико» воспринимался как новый шаг, выход на новый уровень, однако физически выход состоялся, а вот сам игрок сделать рывок не сумел и не адаптировался в «Барселоне», довольно быстро стало понятно, что он в ней не закрепится. Но каталонцы придерживали Арду на всякий случай, да и сам он, наверное, верил, что получит шанс. Теперь уже надежды нет, и Туран все ближе к возвращению в Турцию.

Андре Гомеш (Португалия)

Гомешу очень хочется сменить команду в январе, поскольку нужно играть регулярно, чтобы выступить за сборную Португалии на чемпионате мира. Пока он игрок ротации, причем не первого ряда. Выходит на замену и по праздникам. Сыграл девять матчей в чемпионате Испании нынешнего сезона, но провел на поле суммарно жалкие 259 минут, причем по рейтингу оказывался регулярно одним из худших на поле. Гомеш, очевидно, также не смог потянуть игру в «Барселоне». Возможно, у него очень большой потенциал, но футболист не чувствует доверия, поэтому действует зачастую растерянно. Ему нужна перезагрузка. Ее предлагают Гомешу клубы из Англии.

Рафинья (Бразилия)

Бразилец ровесник Гомеша – им по 24 года – тот возраст, когда крайне нужна практика, чтобы добиваться прогресса и выйти, так сказать, на пик, на свой максимум. Если просидеть в этом возрасте на скамейке, то велик риск испортить остаток карьеры, перезагружать ее в более поздние годы гораздо тяжелее. Поэтому Рафинье необходимо последовать примеру Гомеша, собрать чемоданы и покинуть «Барселону». Тем более что в отличие от Андре бразилец вообще в нынешнем сезоне не играл в чемпионате страны. Ему еще везет, что есть немало клубов, которые помнят о потенциале игрока, поэтому интерес есть из Испании и Англии. Нужно пользоваться.

Томас Вермален (Бельгия)

Бельгийца можно назвать одной из главных жертв обещаний в «Барселоне». Он на протяжении всего сезона жалуется, что ему обещали дать шанс, когда вернулся из аренды (обещания давали и до аренды, если верить его словам). А на деле Вермален так и остался игроком глубокого запаса, который получал возможности только при травмах и дисквалификациях всех остальных, кто способен сыграть в центре. Совершенно очевидно, что «Барселоне» такие защитники нужны, потому что нужно кем-то затыкать дыру при травмах Умтити и дисквалификациях Пике. Но Томас уже отработанный вариант. Он тренерскому штабу не верит, он хочет играть более регулярно. Так что его пора отпустить, но придется найти на замену того, кто захочет побороться за место в основном составе и сможет это сделать, либо же согласится на роль запасного.

Хавьер Маскерано (Аргентина)

Еще один повод для «Барселоны» отыскать нового центрального защитника. Маскерано в силу перенасыщенности у каталонцев центра поля, а главным образом из-за превосходной игры Бускетса, был вынужден переквалифицироваться в центрального защитника, с чем справлялся прекрасно. Но возраст дает о себе знать. Сам Хавьер уже готов уходить из «Барселоны», чтобы дать дорогу молодым, чтобы еще самому поиграть на менее конкурентном уровне. В нынешнем сезоне он семь матчей провел в чемпионате Испании. Мотивы и причины его ухода, конечно, будут отличаться от иных.

Жерар Деулофеу (Испания)

Возвращение Деулофеу воспринималось как возможность для форварда совершить перезагрузку, победоносно вернуться после скитаний по Англии и Италии. На деле все оказалось не так радужно. Вообще, довольно неблагодарное дело быть запасным форвардом в «Барселоне», когда там есть Месси и Суарес. Много ли будет шансов? И даже уход Неймара не прибавил возможностей Жерару. А выздоровление Дембеле не сулит ничего хорошего, если уж и с больным Усманом шансов Деулофеу не получал. Кажется, что он уже давно мелькает тут и там, но Жерару всего 23 года, так что есть все возможности еще ярко блеснуть, но в другом клубе, пожалуй, к тому же контакты с испанскими командами налаживаются, переговоры ведутся.

Пако Алькасер (Испания)

В похожей ситуации находится и Алькасер, которого многие считают чуть ли не главным трансферным разочарованием «Барселоны» последних лет. Но нужно отдать Пако должное, сам он не жалуется, видимо, готов к роли глубокого запасного, который имеет один звездный час за полгода. Речь, конечно, о матче с «Севильей», где Алькасер принес победу своим дублем. Но такие события потому и запоминаются, что случаются крайне редко. Словом, Алькасер вроде как на полноценный уровень «Барселоны» не тянет, но может оставаться лояльным и мириться с запасом, стараясь выкладываться всякий раз, когда получает шанс. Сам вряд ли станет уходить. Вопрос о его будущем решит Вальверде, оценив, нужен ли ему такой исполнитель, или дать шансы кому-то из каталонской школы.

Алейш Видаль (Испания) и Люка Динь (Франция)

Положение дел этих двух товарищей также будет зависеть от ситуации в клубе. Наверняка у Вальверде и руководства нет четкой позиции по их судьбе. Совершенно очевидно, что тому же Диню нужна практика, но на левом фланге обороны это откровенный второй номер. И давать ему предпочтение перед Альбой можно только в случае неурядиц с последним. Динь сталкивается со сложной ситуацией, где все зависит от его личных взглядов: хочет ли он ждать своего редкого шанса? Пока француз не жалуется и готов мириться, но слухи о том, что кто-то хочет выцепить его в аренду периодически появляются. У Видаля же ситуация даже налаживается по сравнению с тем, что было, когда он только перешел в «Барселону». Тогда ему почти не давали шансов. Сейчас это игрок ротации, поэтому слухи об уходе прошли. Вероятно, останется в таком же статусе и дальше.

Таким образом, «Барселона» действительно может обновить состав на треть, серьезно разгрузив зарплатную ведомость, заработав даже где-то денежку, которая при ее тратах совсем не будет лишней. При этом каких-то значительных потерь уход этих ребят не даст, а лишь упорядочит игровую структуру каталонской команды.