Подвиги колумбийского гиганта. Мина – в «Барселоне»!

«Барселона» оформила еще одну зимнюю сделку, ее объектом снова стал южноамериканский футболист – Йерри Мина из «Палмейраса». «Соккер.ру» представляет новичка каталонцев.

Анкета

Имя: Йерри Фернандо Мина Гонсалес;

Гражданство: Колумбия;

Возраст: 23 года (23 сентября 1994);

Антропометрия: 195 сантиметров, 85 килограмм;

Предыдущие клубы: «Депортиво Пасто», «Санта-Фе», «Палмейрас»;

Позиция: центральный защитник.

Статистика карьеры

Клубные команды: «Депортиво Пасто» = 24 матча, 1 гол; «Санта-Фе» = 124 матча, 12 голов; «Палмейрас» = 49 матчей, 9 голов.

Сборная Колумбии = 9 матчей, 3 гола.

Трансферы

В 2014 году из «Депортиво Пасто» в «Санта-Фе» за 200 тысяч евро

В 2016 году из «Санта-Фе» в «Палмейрас» за 3.2 миллиона евро.

В 2018 году из «Палмейраса» в «Барселону» за 11.8 миллионов евро.

Детали сделки

«Барселона» хотела подписать Мину еще летом, но обстоятельства помешали этому трансферу. В начале лета Йерри попросил отложить трансфер, так как хотел помочь «Палмейрасу» в Кубке Либертадорес, затем колумбиец получил травму, а «Барселона» тем временем подписала Паулиньо и Марлона – двух игроков без паспорта Евросоюза. Если бы Мина стал третьим, это закрыло бы возможность приобретения Филиппе Коутиньо (можно заявлять только трех футболистов без паспорта ЕС). Летом бразильца из «Ливерпуля» выманить не удалось, зато Марлон отправился в аренду, поэтому сейчас «Барса» смогла подписать и Коутиньо, и Мину, договоренности по переходу которого с «Палмейрасом» сохранились. Трансфер защитника обошелся в скромные по нынешним меркам 11.8 миллиона евро, зарплата футболиста после вычета налогов составит 3.5 миллиона, а клаусула в его контракте – 100 миллионов. В Каталонии явно рассчитывают на прогресс колумбийца, договор с которым подписан на пять с половиной лет. К слову, Йерри – первый игрок из Колумбии в «Барселоне», первопроходец.

Как играет Йерри Мина?

Первое слово, которое приходит на ум для характеристики Мины – «мощь». Это невероятно одаренный физически молодой человек с потрясающей антропометрией для центрального защитника. Такие вещи не «прокачиваются», нужно родиться с соответствующей генетикой, а Йерри не просто большой, он еще по-африкански пластичный и по-бразильски техничный. Редкий и впечатляющий коктейль. Как ни странно, ведь речь идет о центральном защитнике, начать хочется с восхищения его атакующими возможностями, на которые вы наверняка обратили внимание в приведенной выше статистике. Мина забивал в каждом пятом матче за «Палмейрас», в каждом третьем – за сборную Колумбии. Этот человек способен превратить угловые и стандарты у чужих ворот в грозное оружие, и Эрнесто Вальверде наверняка с удовольствием подкорректирует некоторые розыгрыши с учетом способностей своего нового защитника.

Что касается игры в обороне, то Мина при всей своей фактуре не является банальным столбом. Второй этаж остается за ним по умолчанию, но «внизу» у Йерри тоже припасены сюрпризы для оппонентов. У него высокая стартовая скорость за счет длинного шага, прекрасное чувство мяча при отборе. Минус – не всегда идеально действует позиционно, но это как раз «лечится» - теоретическими уроками, через тренировки и матчи, когда оттачивается взаимодействие с партнерами. Конкретно для «Барселоны» выделяю два основных качества колумбийца, которые непременно пригодятся. Во-первых, каталонцы из-за преобладания атакующей мысли часто проваливаются в обороне, и тут нужны индивидуально сильные защитники и вратарь, которые во внесистемных моментах смогут выручать, работая рискованно и раскованно. Мина – такой рубаха-парень, он классно щелкает головоломки, быстро соображает в критических ситуациях. Во-вторых, Йерри может обеспечить качественный выход в атаку – как через пас, так и через дриблинг. Он мастер действенных авантюр и готов ими поделиться с «Барсой».

Что задумал Вальверде?

Эрнесто собирается произвести назревшее и необходимое обновление в центре каталонской защиты, и Йерри Мина может стать новым ключевым элементом обороны «Барсы», если не перестанет прогрессировать. Сейчас в распоряжении Вальверде есть Пике, к которому накопились вопросы, чей уровень игры на протяжении всей карьеры определяется силой и мастерством напарника. Жерар – сильный футболист, но ведомый защитник в паре, если говорить об игре, а не о лидерских качествах. Умтити – молодой и прогрессирующий игрок, вероятно, именно связку Мины с Самуэлем тренер держит в голове в качестве основной. А там, глядишь, Пике подстегнет конкуренция.

Вермален в «Барселоне» проездом, но удивительным образом задержался, а Маскерано, напротив, после славных боев за «блаугранас» готов уступить дорогу молодым. Его контракт, истекающий в 2019 году, никто продлевать не собирается, тем более Хавьеру в июне стукнет 34. От бельгийца нужно однозначно избавляться, а вот аргентинец еще сезон может побыть на правах игрока обоймы, если его устроит такое положение. Мина же идет в «Барселону» не для количества, а чтобы играть в основе. И если Йерри оправдает возложенные на него ожидания, что этому парню по плечу, то через время назовем его одной из лучших сделок зимы-2018 и «Барсы»: всего за 12 миллионов евро каталонцы подписали потенциального игрока основы на годы вперед.

Трансферный оптимизм «Барселоны»