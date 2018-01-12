Топ-10 подешевевших игроков планеты в 2017 году

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Австралия. А-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Португалия. Примейра
  • Франция. Лига 2
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария Фонбет 3.95 3.8 1.95
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага Фонбет 1.77 3.3 5
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам Фонбет 2.45 3.2 2.95
  • Главные новости
  • Все новости
17:42
Конте не исключил уход из «Челси»21
17:15
Бистрович - игрок ЦСКА95
15:17
Икарди требует увеличения зарплаты в «Интере» до 9 млн евро за сезон18
14:46
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании54
13:49
Форвард «Тосно» Марков отправится на сбор с «Динамо»58
20:59
«Реал» готов был купить Месси в 2013 году за 250 млн евро1
20:55
Асприлья: «Сейчас бы я стоил 200 млн евро»0
20:42
«Манчестер Сити» готов отказаться от идеи покупки Санчеса зимой4
20:34
Эмери: «Рад, что Раньери работает во Франции»2
20:25
Бочелли: «Я фанат „Интера“ и ненавистник „Ювентуса“»12
20:24
Кинтеро, выступавший за «Ростов», вернулся в «Челси»6
20:14
Михайлович: «Займусь боксом»1
19:50
СМИ узнали сумму, которую ЦСКА заплатил за Бистровича9
19:47
Почеттино: «Я не берусь утверждать, что „Тоттенхэм“ кого-то купит этой зимой»1
19:39
«Вест Хэм» не планирует продавать Кэрролла и Чичарито5
19:37
Ротань стал игроком киевского «Динамо»2
19:33
«Ливерпуль» включился в борьбу за молодого полузащитника «Норвича»2
19:26
Бензема отклонил предложения «Челси» и «Арсенала»8
19:08
Агент: «Бистрович отверг предложения из Италии, Испании и Хорватии»6
18:55
Доннарумма всё ближе к ПСЖ4
18:44
Бенитес: «„Ньюкасл“ работает над трансферами»1
18:40
Бистрович: «Надеюсь оставить заметный след в истории ЦСКА»9
18:33
Клопп: «Старридж пока что игрок „Ливерпуля“»3
18:32
«Крылья Советов» не планируют приглашать Анюкова9
18:28
Азар: «И Моуриньо, и Конте любят поговорить с журналистами»1

Топ-10 подешевевших игроков планеты в 2017 году

сегодня, 11:36

На десятку дорожающих невероятными темпами футболистов «Соккер.ру» приготовил симметричный ответ – топ тех игроков, кто вдруг стал цениться заметно ниже.

Факторы, которые заставляют ценники взлетать до небес, понятны: возраст, перспективы, прорыв в карьере, подорванный неадекватными сделками трансферный рынок. А из-за чего футболисты дешевеют, становятся менее ценными активами? Здесь тоже причины очевидные: возраст, отсутствие игровой практики, постоянные травмы, резкое снижение уровня игры. При помощи «Трансфермаркта» показываем десятку наиболее заметных «подбитых летчиков».

10 место. Фернандиньо («Манчестер Сити»; Бразилия; 32 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 15 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 13 миллионов евро (46.4%)

На стоимость Фернандиньо влияет возраст, хотя считаю, что в некоторых случаях это не слишком адекватный фактор, ведь на определенных позициях футболист и до 36-37 лет может играть без ощутимой потери качества. Конечно, чем старше игрок – тем больше рисков при сотрудничестве с ним, однако индивидуальный подход никто не отменял. Фернандиньо закончит этот сезон 33-летним мужчиной в самом расцвете сил, у него истекает контракт, о продлении которого так и не объявлено официально.

9 место. Хесус Навас («Севилья»; Испания; 32 года)

Топ-10 подешевевших игроков планеты в 2017 году

Ориентировочная трансферная стоимость: 6 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 14 миллионов евро (70%)

Навас летом сменил «Манчестер Сити» на «Севилью», испанский вингер давно прошел свой пик, да и в последние годы не играл настолько ярко, чтобы затормозить процесс «удешевления» себя любимого. В случае с Хесусом все кажется логичным: он ветеран, причем ветеран, у которого давно нет выдающейся статистики.

8 место. Гарет Бэйл («Реал»; Испания; 28 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 75 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 15 миллионов евро (16.7%)

Существование Бэйла после Евро-2016 – это травмы и периоды между травмами, когда Гарет не успевал набрать форму и выглядел преимущественно ужасно. На одного из сильнейших игроков планеты на своей позиции точно не тянул. Впрочем, у валлийца еще есть время и возможности, чтобы исправиться и поднять стоимость своих акций, ведь ему только 28 лет, еще можно рвануть. Но для этого нужно избегать повреждений и поставить результативные действия на поток.

7 место. Анхель Ди Мария (ПСЖ; Аргентина; 29 лет)

Топ-10 подешевевших игроков планеты в 2017 годуОриентировочная трансферная стоимость: 40 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 15 миллионов евро (27.3%)

После ухода из «Реала» Анхель и близко не подобрался к тому вдохновенному футболу, который демонстрировал в последней своей мадридской кампании, когда выиграл Лигу чемпионов, проявив себя в обоих финалах. После прихода Неймара и Мбаппе в ПСЖ у Ди Марии даже нет твердого места в основе.

6 место. Уэйн Руни («Эвертон»; Англия; 32 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 15 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 15 миллионов евро (50%)

В прошлом сезоне Руни мало играл под руководством Жозе Моуриньо в «Манчестер Юнайтед», а летом вернулся в «Эвертон». Английскому форварду уже 32 года, правда, он регулярно забивает за «ирисок», но в том-то и дело: сегодня Уэйн – это «всего лишь» отличный нападающий для середняка АПЛ. Раньше у него был гораздо более выдающийся статус. И молодость.

5 место. Санти Касорла («Арсенал»; Испания; 33 года)

Топ-10 подешевевших игроков планеты в 2017 годуОриентировочная трансферная стоимость: 5 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 15 миллионов евро (75%)

Касорла уже больше года не играет в футбол из-за проблем с ахилловым сухожилием, Санти перенес 8 операций, но все еще надеется вернуться на поле. С учетом возраста даже 5 миллионов евро за футболиста с такой историей болезни – слишком оптимистично. В очередной раз Касорла начал реабилитацию «с нуля» около месяца назад, а при таких травмах это процесс долгий и мучительный, тем более не исключено, что вместе с нагрузками снова появится дискомфорт.

4 место. Арда Туран («Барселона»; Турция; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 12 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 16 миллионов евро (57.1%)

С точки зрения собственного прогресса переход в «Барселону» в самом расцвете сил стал катастрофой, но Туран знал, на что идет, и если он изначально рассчитывал на место в основе, то этот парень большой оптимист. Арда подешевел из-за отсутствия постоянной игровой практики, а первое и последнее полугодие в «Барсе» турок вообще не провел на поле ни минуты. В данный момент осуществляется переход Турана в «Истанбул», который считается делом решенным.

3 место. Хамес Родригес («Бавария»; Колумбия; 26 лет)

Топ-10 подешевевших игроков планеты в 2017 годуОриентировочная трансферная стоимость: 50 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 20 миллионов евро (28.6%)

Самый молодой футболист в этой десятке. Хамес и в «Реале» не стал законодателем мод, в двух предыдущих сезонах у него не было твердого места в основном составе, и в «Баварии» не то чтобы жжет напалмом и восхищает всю Германию. Родригес не оправдывает ожиданий, не прогрессирует так, как ему пророчили. Это объективное снижение, обусловленное качеством игры.

2 место. Венсан Компани («Манчестер Сити»; Бельгия; 31 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 10 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 20 миллионов евро (66.7%)

За прошедший год подешевел втрое, но с Венсаном давно все ясно. Компани – это человек-травма, что делает его при всем классе и мастерстве ненадежным попутчиком. С таким количеством повреждений бельгийцу пора всерьез задуматься о завершении карьеры, которая превратилась в настоящее мучение. Без дела Венсан не останется, недавно он получил ученую степень, став магистром делового администрирования.

1 место. Томас Мюллер («Бавария»; Германия; 28 лет)

Топ-10 подешевевших игроков планеты в 2017 годуОриентировочная трансферная стоимость: 45 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 30 миллионов евро (66.7%)

Как и у Гарета Бэйла, у Мюллера начались проблемы после Евро-2016. Деградация этого футболиста удивляет и огорчает. Необъяснимо, как к бутсе форварда, забившего 32 гола в кампании-2015/2016, сейчас «клеится только дерьмо». По его собственному выражению. Думалось, что вся проблема была в Анчелотти, но и после ухода Папы Карло не произошло «воскрешения», так что остается констатировать факт: в 2017 году Мюллер отбросил от своей стоимости 30 миллионов евро. Больше чем любой другой футболист, как считает «Трансфермаркт».

Топ-10 подорожавших футболистов планеты в 2017 году

Поделиться
Другие материалы по теме
УЕФА возобновил антидопинговое расследование в отношении Насри
Сегодня, 17:59 2
Экс-хавбек «Шахтера» выбил красную карточку из рук арбитра и был дисквалифицирован
Сегодня, 01:10 2
Сесе Пепе прибыл в ЦСКА на просмотр
Вчера, 18:20 71
Топ-10 подорожавших футболистов планеты в 2017 году
Вчера, 12:00Александр Чистяков в блоге "Соккер" Топ12
Бесплатные усиления для ЦСКА
Вчера, 02:24Максим Богомазов в блоге От А до Я10
Китай гонится за «Ливерпулем»
10 январяСергей Иванов в блоге Трансферная лихорадка1
Обсудить
Все комментарии
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил Red_team
сегодня в 20:52
Red_team:
Мюллер всегда был просто "классным футболистом", но не более, никаким топом он и близко не был, просто распиарили и носили на руках как воспитанника и любимца в Баварии. Пока клуб феерил, то и он вроде как заметен был, а сейчас...Отправь его в условный Эвертон, будет серой массой
Если 32 гола за сезон - это не топ-уровень, тогда о чем мы говорим ?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 20:23
Первым в этом списке должен быть КР!
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 15:50
после тридцатника редко приходится рассчитывать, что цена на игрока будет подниматься, особенно игрока атакующего плана. Из подорожавших - только Месси 30 лет, остальные - до 25-ти. А вот где вечно перспективный Погба? Неужели всё ещё по цене в 105 лям идёт?))))
greck
greck ответил Red_team
сегодня в 14:18
Red_team:
Мюллер всегда был просто "классным футболистом", но не более, никаким топом он и близко не был, просто распиарили и носили на руках как воспитанника и любимца в Баварии. Пока клуб феерил, то и он вроде как заметен был, а сейчас...Отправь его в условный Эвертон, будет серой массой
ты просто невнимательно смотрел игры Баварии и сб. Германии...сейчас бы ересь не писал...
Red_team
Red_team
сегодня в 13:14
Мюллер всегда был просто "классным футболистом", но не более, никаким топом он и близко не был, просто распиарили и носили на руках как воспитанника и любимца в Баварии. Пока клуб феерил, то и он вроде как заметен был, а сейчас...Отправь его в условный Эвертон, будет серой массой
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 12:03
А где "я лучший игрок за всю историю" и чемпион всего на свете? первое место в этом рейтинге явно должно принадлежать мадридской "приме"!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100