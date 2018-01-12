Топ-10 подешевевших игроков планеты в 2017 году

На десятку дорожающих невероятными темпами футболистов «Соккер.ру» приготовил симметричный ответ – топ тех игроков, кто вдруг стал цениться заметно ниже.

Факторы, которые заставляют ценники взлетать до небес, понятны: возраст, перспективы, прорыв в карьере, подорванный неадекватными сделками трансферный рынок. А из-за чего футболисты дешевеют, становятся менее ценными активами? Здесь тоже причины очевидные: возраст, отсутствие игровой практики, постоянные травмы, резкое снижение уровня игры. При помощи «Трансфермаркта» показываем десятку наиболее заметных «подбитых летчиков».

10 место. Фернандиньо («Манчестер Сити»; Бразилия; 32 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 15 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 13 миллионов евро (46.4%)

На стоимость Фернандиньо влияет возраст, хотя считаю, что в некоторых случаях это не слишком адекватный фактор, ведь на определенных позициях футболист и до 36-37 лет может играть без ощутимой потери качества. Конечно, чем старше игрок – тем больше рисков при сотрудничестве с ним, однако индивидуальный подход никто не отменял. Фернандиньо закончит этот сезон 33-летним мужчиной в самом расцвете сил, у него истекает контракт, о продлении которого так и не объявлено официально.

9 место. Хесус Навас («Севилья»; Испания; 32 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 6 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 14 миллионов евро (70%)

Навас летом сменил «Манчестер Сити» на «Севилью», испанский вингер давно прошел свой пик, да и в последние годы не играл настолько ярко, чтобы затормозить процесс «удешевления» себя любимого. В случае с Хесусом все кажется логичным: он ветеран, причем ветеран, у которого давно нет выдающейся статистики.

8 место. Гарет Бэйл («Реал»; Испания; 28 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 75 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 15 миллионов евро (16.7%)

Существование Бэйла после Евро-2016 – это травмы и периоды между травмами, когда Гарет не успевал набрать форму и выглядел преимущественно ужасно. На одного из сильнейших игроков планеты на своей позиции точно не тянул. Впрочем, у валлийца еще есть время и возможности, чтобы исправиться и поднять стоимость своих акций, ведь ему только 28 лет, еще можно рвануть. Но для этого нужно избегать повреждений и поставить результативные действия на поток.

7 место. Анхель Ди Мария (ПСЖ; Аргентина; 29 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 40 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 15 миллионов евро (27.3%)

После ухода из «Реала» Анхель и близко не подобрался к тому вдохновенному футболу, который демонстрировал в последней своей мадридской кампании, когда выиграл Лигу чемпионов, проявив себя в обоих финалах. После прихода Неймара и Мбаппе в ПСЖ у Ди Марии даже нет твердого места в основе.

6 место. Уэйн Руни («Эвертон»; Англия; 32 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 15 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 15 миллионов евро (50%)

В прошлом сезоне Руни мало играл под руководством Жозе Моуриньо в «Манчестер Юнайтед», а летом вернулся в «Эвертон». Английскому форварду уже 32 года, правда, он регулярно забивает за «ирисок», но в том-то и дело: сегодня Уэйн – это «всего лишь» отличный нападающий для середняка АПЛ. Раньше у него был гораздо более выдающийся статус. И молодость.

5 место. Санти Касорла («Арсенал»; Испания; 33 года)

Ориентировочная трансферная стоимость: 5 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 15 миллионов евро (75%)

Касорла уже больше года не играет в футбол из-за проблем с ахилловым сухожилием, Санти перенес 8 операций, но все еще надеется вернуться на поле. С учетом возраста даже 5 миллионов евро за футболиста с такой историей болезни – слишком оптимистично. В очередной раз Касорла начал реабилитацию «с нуля» около месяца назад, а при таких травмах это процесс долгий и мучительный, тем более не исключено, что вместе с нагрузками снова появится дискомфорт.

4 место. Арда Туран («Барселона»; Турция; 30 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 12 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 16 миллионов евро (57.1%)

С точки зрения собственного прогресса переход в «Барселону» в самом расцвете сил стал катастрофой, но Туран знал, на что идет, и если он изначально рассчитывал на место в основе, то этот парень большой оптимист. Арда подешевел из-за отсутствия постоянной игровой практики, а первое и последнее полугодие в «Барсе» турок вообще не провел на поле ни минуты. В данный момент осуществляется переход Турана в «Истанбул», который считается делом решенным.

3 место. Хамес Родригес («Бавария»; Колумбия; 26 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 50 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 20 миллионов евро (28.6%)

Самый молодой футболист в этой десятке. Хамес и в «Реале» не стал законодателем мод, в двух предыдущих сезонах у него не было твердого места в основном составе, и в «Баварии» не то чтобы жжет напалмом и восхищает всю Германию. Родригес не оправдывает ожиданий, не прогрессирует так, как ему пророчили. Это объективное снижение, обусловленное качеством игры.

2 место. Венсан Компани («Манчестер Сити»; Бельгия; 31 год)

Ориентировочная трансферная стоимость: 10 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 20 миллионов евро (66.7%)

За прошедший год подешевел втрое, но с Венсаном давно все ясно. Компани – это человек-травма, что делает его при всем классе и мастерстве ненадежным попутчиком. С таким количеством повреждений бельгийцу пора всерьез задуматься о завершении карьеры, которая превратилась в настоящее мучение. Без дела Венсан не останется, недавно он получил ученую степень, став магистром делового администрирования.

1 место. Томас Мюллер («Бавария»; Германия; 28 лет)

Ориентировочная трансферная стоимость: 45 миллионов евро

Снижение за 2017 год: - 30 миллионов евро (66.7%)

Как и у Гарета Бэйла, у Мюллера начались проблемы после Евро-2016. Деградация этого футболиста удивляет и огорчает. Необъяснимо, как к бутсе форварда, забившего 32 гола в кампании-2015/2016, сейчас «клеится только дерьмо». По его собственному выражению. Думалось, что вся проблема была в Анчелотти, но и после ухода Папы Карло не произошло «воскрешения», так что остается констатировать факт: в 2017 году Мюллер отбросил от своей стоимости 30 миллионов евро. Больше чем любой другой футболист, как считает «Трансфермаркт».

Топ-10 подорожавших футболистов планеты в 2017 году