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Чему весь мир научил Роналдиньо

сегодня, 18:13

В большой футбол великий бразилец наигрался. Но «Соккер.ру» не видит поводов для печали, ведь пример легенды полезен для всех.

Чего вы не знаете о Роналдиньо? Если не мешает возрастной ценз, то знаете все необходимое. Покорение мира с «Барселоной», безумная, невероятная техника. Чемпион мира, брал ЛЧ, играл за великие команды, провел несколько диких Эль Класико. Обучал уму-разуму маленького царя Леонида.

Не притворяется кем-то другим

Не секрет любовь легенды к роскоши – по миру летает на джетах, автопарк солидный, привык отдыхать на пляжах и в теплых краях. Дома тоже маленький курорт. Молодым из Парижа убегал в Бразилию к стоматологу – во Франции, по его мнению, нет хороших врачей. Большой звездой из Барселоны отлучался в другие города в ночные клубы, чем явно злил боссов.

В его девушках можно запутаться, хотя официально Диньо еще с 2004 года глубоко женатый мужчина, его спутницей стала танцовщица Жанаина, родившая тринадцать лет назад сына Жуана. Роналдиньо не идеален, но он и не обманывал мир, представляясь кем-то другим. Бразилец не говорил, что лучший игрок в истории.

С молодых лет привык играть рядом с великими мастерами. А себя не переоценивал, вспомните хотя бы состав Бразилии на ЧМ-02, там ведь легенда на легенде, но скандалов избежали. И Симену за уши мяч забросил именно Роналдиньо. Даже его позицию сложно назвать, ведь начинал как второй форвард, а потом работал всюду, где мяч.

Хотя у Роналдиньо особенная роль – Маг. В футболе много талантливых ребят, которые пашут до седьмого пота. Тоже в лучшие годы прилично тренировался, но для него не было самоцелью получение пяти «Золотых мячей», не искал себе клубы, чтобы выиграть Лигу чемпионов трижды или побить все рекорды. И не сказать, что не старался. Зато не в ущерб всему остальному.

Роналдиньо оказался в ПСЖ еще до того, как это стало модным. Затем выбрал кризисную «Барселону», а не «Реал», хотя туда тоже звали. Вернее, у Лапорты увели Бекхэма и он решил подписать бразильца, хотя тот не был номером один в списке! В результате Ла Лига и мировой футбол получили мастера, умевшего на поле такое, что можно представить только во дворе, когда техничный ребенок издевается над соперниками, уступающими в классе.

Роналдиньо упростил футбол, при этом его невероятно украсив. Гениальная комбинация!

Совсем не депрессивный весельчак

Роналдиньо умеет гулять, поэтому Гвардиола решил убрать его из «Барселоны». Но он не безумец, который не любит себя настолько, что привлекает внимание других, постоянно их веселя. «Клоуны» от футбола и не только – люди в жизни обычно грустные, депрессивные даже, что доказывает хотя бы спившийся и пытающийся по десятому кругу привести себя в порядок Пол Гаскойн.

А вот такие ребята, как Роналдиньо часто улыбчивые, но без перегибов и гримас. Успевал погулять и выиграть все необходимое. Роналдиньо при этом достаточно наивный и добрый, ведь прямо сейчас его попробуют пропихнуть в коррумпированный бразильский сенат. Также легенду обязательно впутают в парочку авантюр, а брат-агент возит Роналдиньо по миру и берет за участие нападающего в мероприятиях хорошие деньги.

Роналдиньо соглашается, ведь его способ жизни подразумевает большие траты. Иначе не сможет, родился в бедной семье, в восемь лет не стало отца, мать работала продавщицей и с трудом могла прокормить детей. Но Роналдиньо вытащил семью при помощи брата Роберто, известного как Ронни. Он тоже стал футболистом, подписал контракт с «Гремио», перевез семью из фавел. Но травмировал колено и закончил карьеру.

Маленький принц вырос в короля

Тезке Роналдо было жаль брата, но теперь ответственность за благополучие семьи оказалась на его плечах. И мальчик справился. Играл во все виды футбола – что понятно сразу по технике, затем со скандалом перешел в ПСЖ. Поскольку контракт подписали с нарушениями, то Роналдиньо в Париже изучал город, а не играл, а потом долго адаптировался.

Но надо отдать должное французам – поверили, что заполучили гения. Бразилец отплатил ПСЖ сполна и на поле, и когда перешел в «Барселону» в обмен на хорошие деньги. А дальше вы знаете – в 2005-м году Роналдиньо победил «Реал» на «Бернабеу» и 25 февраля можно праздновать, как день возвращения «Барселоны». Причем бразилец понимал футбол как возможность дарить радость другим на поле с мячом.   

Понять это просто, если посмотреть на его карьеру. Он был счастливым, хотя и не всем довольным, когда жил в бедности, он счастлив сейчас, когда путешествует по миру и ищет себя в экзотических видах спорта, вроде футволея – сочетания пляжного волейбола и футбола, когда надо играть головой или ногами, высоко прыгая до сетки.

Роналдиньо был крепким спортсменом, но не потерял неплохую физическую форму, поэтому успел поиграть в Индии в зале, а по всему миру выступает на пляжах с футволеистами, собирая вокруг зевак, которые фотографируют и снимают, как Роналдиньо развлекается. Так что принц из Парижа стал королем в Барселоне, а потом очень долго осознавал, что пора завершить карьеру. Было сложно смириться, ведь предающийся ностальгии Роналдиньо любит футбол и спорт. На днях вспомнил, как уничтожал всех в футболке ПСЖ:

Чему нас научил де Ассис Морейра?

Самое главное, чему Роналдиньо или научил, или может научить каждого, если оглянетесь на его карьеру – надо уметь наслаждаться жизнью. Мало у кого получится так, как у бразильца, ведь он гений в своем ремесле. Но ведь получится! Диньо - пример человека необычайного таланта, который получил, что хотел, но не гнался за большим в ущерб жизненным удовольствиям. Роналдиньо не стал скотиний с ужасной репутацией, лишь бы царствовать в футболе долго и нудно.

Запредельный статус сдвигает мозги набекрень, а Диньо чудил в меру. Не испортил себе карьеру, не стал «нераскрывшимся гением». Не перегнул палку ни с ленью в футболе, ни с одержимостью работой. Бразилец показывает, как  важно найти свой талант – а предрасположенность к чему-то конкретному есть у всех, ценить его, но не забывать, что жизнь – многогранная штука. И если относиться к ней в меру серьезно, оставляя право на мелкие слабости, просчеты или ошибки, то жить легче и веселее.

Очень важно, что многие, кто встречал Роналдиньо, отзываются о нем положительно. Бразилец стал звездой, но не потерял уважение к людям, у него много друзей, и он тихо, но плодотворно занимается благотворительностью. Думает не только о себе, что тоже надо уметь. Жить полезно так, как завещает личным примером легендарный теперь уже бывший футболист Роналдо де Ассис Морейра. Футбол и жизнь - неплохие игры, раз в них можно встретить таких волшебников.   

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Все комментарии
Богиня Соккера
Богиня Соккера
сегодня в 19:32
Научил скрывать налоги? Падать в штрафной как подкошенный? Невелико достижение средненького игрока забившего за всю карьеру меньше чем Кейн за один сезон. Манола плюсуй!!!!!!!!
spartach n1
spartach n1
сегодня в 19:10
Ismadiyar
Ismadiyar
сегодня в 19:02
Футболист фокусник, для меня красивый футбол делал именно он, кудесник мяча, легенда Барсы которому аплодировали стоя на Бернабеу!!! Очень жаль что уходит целая эпоха лучших
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 19:00
Оу, сколько новостей на соккере за все время было посвящено волшебству Роналдиньо, сколько своих про это комментариев я оставил. Этот кудесник заставил меня по настоящему полюбить футбол и наверное останется в сердце особым столпом навсегда.
за
за
сегодня в 19:00
Хороший человек, гениальный футболист!!!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 18:55
...ДА ! ...только восторг !
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 18:26
Вот кто лучший футболист, а не эти ваши...
Saang
Saang
сегодня в 18:24
Старой Гвардии всегда почет)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:19
Жаль, что повесил бутсы гений футбола. Года берут своё. Удач в личной жизни, Зубастик! Всех благ.
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