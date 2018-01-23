Маскерано на дороге в Китай

Один из символов «Барселоны» последних лет покидает команду. «Соккер.ру» считает, что Маскерано не о чем жалеть – он провел яркую карьеру в Каталонии.

Семь с половиной лет Маскерано провел в «Барселоне» - все это время он был неотъемлемой частью одной из лучших команд мира, поддерживая свой футбол на высочайшем уровне. А если еще прибавить к этим годам три прекрасных полноценных сезона в «Ливерпуле», то карьерой профессиональной Маскерано уже может гордиться. Пусть и не дождется с каталонцами триумфального окончания нынешнего сезона.

В «Барселоне» Маскерано завоевал 16 трофеев, четырежды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Лигу чемпионов – блестящий послужной список. И в процессе завоевания всех этих титулов аргентинец не был статистом, исполняя роль универсальной рабочей лошадки. Невероятная трудоспособность и готовность отыграть надежно и максимально старательно на любой позиции, которую ему назначит тренер, отличала карьеру Маскерано в «Барселоне».

Он так увлекался своими рабочими функциями, что не заботился о каких-то статистических показателях. Как умилительно в прошлом сезоне футболисты «Барселоны» старались сделать так, чтобы Маскерано забил свой первый гол за каталонцев. Уж кто только ни забивал за «Барселону» на протяжении этих лет, но Маскерано отличился в итоге всего одним голом в чемпионате – в апреле прошлого года поразил ворота «Осасуны», которую его команда обыграла со счетом 7:1.

Такая скромность ничуть не демонстративное кокетство и не признак отсутствия амбиций. Человек просто честно выполняет свою работу, прекрасно понимая круг своих обязанностей и возможностей, а также нагрузку партнеров. Футбольный интеллект – то качество, которое позволяло Маскерано так долго соответствовать высокому уровню «Барселоны». Конечно, он не был безошибочным, действуя то в центре полузащиты, то в центре обороны, куда окончательно отошел после тщетных попыток каталонцев найти стабильного надежного защитника. Таким исполнителем стал Маскерано.

Этой преданностью, самоотдачей Хавьер и завоевал такое уважение одноклубников, болельщиков и боссов клуба, с которыми был честен всегда. Например, он не скрывал, что в 2014 году его звал в «Наполи» старый знакомый Рафаэль Бенитес. Но в «Барселоне» дали понять, что Маскерано нужен клубу, и он остался. Вообще, отношения с бывшими и нынешним тренерами тоже хорошо характеризуют игрока.

Аргентинец как правило выстраивал очень доверительные и открытые отношения с наставниками, основанные на взаимопонимании. Тут и пример Бенитеса, и того самого Мануэля Пеллегрини, с которым Маскерано воссоединится в Китае. Наставник команды «Хебей Чайна Форчун» подчеркнул, что очень ждет Хавьера, который именно при этом тренере дебютировал в «Ривер Плейт», дав старт своей полной побед и скромности карьере.

На таких с виду незаметных, но много играющих и приносящих пользу команде исполнителях строятся большие достижения. Пусть запоминаются при этом авторы хет-триков, рекордсмены и феноменальные дриблеры. Трудяги наподобие Маскерано остаются в тени. «Барселона» долго и планомерно искала ему замену, пока Хавьер продолжал исправно выполнять функции.

Когда же заиграл на хорошем уровне Умтити, стало понятно, что уход Маскерано не за горами. И даже в этом вопросе не было каких-то резких движений, волн слухов и опровержений. Испанские СМИ лениво напоминали, что аргентинец в списке тех, кто покинет «Барселону», но его ситуация не имела ничего общего с Гомешем или Тураном, которых тоже отправляли из каталонского клуба. По Маскерано вопрос заключался лишь в том, когда случится уход: летом по истечении контракта или зимой за деньги.

Ясность внес интерес со стороны китайцев, которые понимали, что Маскерано сможет в качестве свободного агента найти себе летом более-менее приличный клуб в Европе. А вот за деньги этот самый клуб вряд ли захочет выкупать Хавьера в январе. Поэтому «Хебей Чайна Форчун» нанес превентивный удар. Возникли некоторые разногласия лишь по сумме сделки.

«Барселона», которая солидно потратилась, хотела выжать лишнюю копейку из любой сделки, поэтому требовала 10 миллионов евро изначально. При всем уважении к Маскерано и понимании бездонности денежного мешка китайцев просить такую сумму за 33-летнего футболиста, чей контракт действует еще полгода, это слишком.

Поэтому, если верить испанским СМИ, сошлись на 5,7 миллиона долларов. При этом Маскерано в зарплате ничуть не потеряет – ему предложено 7 миллионов в год. Со всех сторон позитивная сделка, и вот в случае с Хавьером можно быть уверенным, что он-то постарается отработать свои деньги, тогда как многие переезжающие в Китай считают, что сам факт их прибытия туда достоин такой зарплаты, а играть вовсе ни к чему.

Сам Маскерано еще до известий о переезде в Китай признавался, что прекрасно понимает, к чему все идет в «Барселоне». Он чувствовал в себе силы играть регулярно, но осознавал, что на уровне каталонского клуба готовности уже не имеет. Логичный выход – понизить планку, чуть отступив, желательно, чтобы все оказались в профите.

Переезд в Китай кажется логичным решением и с финансовой точки зрения для всех сторон, и с точки зрения возможности для Маскерано еще несколько лет поиграть интенсивно, причем почувствовать себя одной из главных звезд команды. Ему как раз этого не хватало на протяжении всего славного европейского этапа футбольной жизни.