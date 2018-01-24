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Всё, что нужно знать о жеребьевке Лиги Наций

сегодня, 12:31

Сегодня состоится жеребьевка нового турнира УЕФА для сборных – Лиги Наций. «Соккер.ру» будет внимательно следить за шарами, которые определят судьбу сборной России.

Главные вопросы

Во сколько начнётся жеребьёвка? В 12:00 по центральноевропейскому времени, соответственно, в 14:00 по московскому.

Где посмотреть трансляцию? На официальном сайте УЕФА – uefa.com или на телеканале «Матч!». Следите за новостями «Соккер.ру» - мы будем держать вас в курсе событий, пусть и без видеоряда. 

Где состоится мероприятие? В швейцарской Лозанне.

Почему это интересно? Потому что Лига Наций постарается вдохнуть новую жизнь в футбол на уровне национальных сборных, вместо товарищеских матчей мы увидим новый турнир с очевидной спортивной составляющей. Помимо, собственно, победы в Лиге Наций, участников будет мотивировать возможность завоевать путевку на Евро-2020. И сегодня мы узнаем, кто с кем сыграет на групповой стадии. В том числе определятся соперники сборной России, которая начнет путь в Лиге Наций со второго дивизиона. Кстати, если вы пока не вполне знакомы с особенностями и задачами этого нового турнира УЕФА, то вы еще успеете ознакомиться с основными положениями.

Что такое Лига Наций? Это новое соревнование УЕФА, которое заменит утомительные и скучные товарищеские встречи в футбольном календаре. Сборные будут сражаться с равными себе соперниками в темпе, установленном УЕФА, и в матчах, имеющих турнирное значение. Все участники Лиги Наций поделены на четыре дивизиона согласно клубному рейтингу, внутри каждого дивизиона в ходе сегодняшней жеребьевки будут сформированы несколько групп. Победители групп Дивизиона A в июне 2019 года сразятся за титул победителя Лиги Наций, счастливчики из других дивизионов будут биться за повышение в классе и путевки на Евро-2020. Подробнее о Лиги Нации читайте здесь

Каких соперников могут получить сборные? Итак, все 55 европейских сборных, в соответствии с их положением в рейтинге УЕФА, были распределены на четыре дивизиона/лиги. Команды, занимающие места с 1 по 12, попали в Дивизион A, с 13 по 24 – в Дивизион B, с 25 по 39 – в Дивизион C, с 40 по 55 – в Дивизион D. Затем уже внутри каждой лиги команды были распределены на несколько корзин на основании все того же рейтинга УЕФА. В Лигах A и B по три корзины, в C и D – по четыре.

Все корзины для жеребьёвки Лиги Наций  

Лига A

Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания.
Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия.
Корзина 3: Польша, Исландия, Хорватия, Нидерланды.

Лига B

Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия.
Корзина 2: Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина.
Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

Лига C

Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения.
Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия.
Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия.
Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва.

Лига D

Корзина 1: Азербайджан, БЮР Македония, Беларусь, Грузия.
Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург.
Корзина 3: Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта.
Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

Какова процедура жеребьёвки? Метание шаров начинается с «хвоста» поезда жеребьевки. Другими словами, первым делом специально обученные люди обратятся к 4-й корзине Дивизиона D. Затем группы будут дополнены командами из 3-й, 2-й и 1-й корзин, после чего жеребьевки удостоится Дивизион C, дальше – B, а сладкая Лига A, с самыми звездными командами, останется напоследок. Что ж, это мудрое решение для удержания максимальной аудитории.

Какие ограничения нужно учитывать? В Лиге B не могут попасть в одну группу сборные Украины и России, а в Лиге D будут разводиться команды Армении и Азербайджана. 

Как Лига Наций влияет на квалификацию Евро-2020? Возможно, один из главных вопросов. Во-первых, Лига Наций сдвинула квалификацию Евро-2020 по срокам, полноценный отборочный турнир континентального первенства стартует только в следующем году. Во-вторых, в Лиге Наций разыгрывается четыре путевки на чемпионат Европы, которые достанутся победителям каждого из четырех дивизионов. Особенно это важно для команд из Лиги D, которые через стандартную квалификацию пробиться на Евро-2020 вряд ли смогут. И да, если победитель одного из дивизионов Лиге Наций впоследствии еще и удачно проходит отборочный турнир, то его путевка не «сгорает», а переходит к следующей по успешности команде в дивизионе. Такая система добавляет интригу в квалификационных состязаниях. Стыки за право сыграть на Евро-2020 от Лиги Наций пройдут в марте 2020 года. 

Основные даты Лиги Наций после сегодняшней жеребьёвки

6-8 сентября 2018 года. Матчи 1 тура
9-11 сентября 2018 года. Матчи 2 тура
11-13 октября 2018 года. Матчи 3 тура
14-16 октября 2018 года. Матчи 4 тура
15-17 ноября 2018 года. Матчи 5 тура
18-20 ноября 2018 года. Матчи 6 тура
Начало декабря. Жеребьёвка финальной стадии Лиги Наций.
5-9 июня 2019 года. Финальная стадия Лиги Наций. 
22 ноября 2019 года. Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020 от Лиги Наций.
26-31 марта 2020 года. Стыковые матчи Евро-2020 (состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов между победителями групп в рамках одного дивизиона). 
Футбольный календарь 2018 

Прогноз «Соккер.ру» на группу сборной России. Нашими соперниками станут Ирландия и Чехия. А вам что подсказывает интуиция? 

Жеребьевка LIVE

Дивизион D

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
 Грузия  Беларусь  Азербайджан  Македония
 Латвия  Люксембург  Фареры  Армения
 Казахстан  Молдова  Мальта  Лихтенштейн
 Андорра  Сан-Марино  Косово  Гибралтар

Дивизион C

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
 Шотландия  Венгрия  Словения  Румыния
 Албания  Греция  Норвегия  Сербия
 Израиль  Финляндия  Болгария  Черногория
   Эстония  Кипр  Литва

Дивизион B

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
 Словакия  Россия  Австрия  Уэльс
 Украина  Швеция  Босния и Герцеговина  Ирландия
 Чехия  Турция  Северная Ирландия  Дания

 Дивизион А

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
 Германия  Бельгия  Португалия  Испания
 Франция  Швейцария  Италия  Англия
 Нидерланды  Исландия  Польша  Хорватия
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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 13:58
Швеция и Дания выпадут, скандинавский вариант
Yan Lys
Yan Lys
сегодня в 13:47
И да, если победитель одного из дивизионов Лиги Наций впоследствии еще и удачно проходит отборочный турнир, то его путевка не «сгорает», а переходит к следующей по успешности команде в дивизионе. Такая система добавляет интригу в квалификационных состязаниях.
Вот это точно бредятина.... нафига той же германии например сильно напрягаться в квалификации ЧЕ ,если они выиграют свой дивизион в ЛН и путёвка у них уже будет.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:39
По моему проект не интересен и высосан из пальца.

Как и половина современных идей в футболе. Коммерция превалирует над спортивным принципом и здравым смыслом.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:38
Сомнительное соревнование.
борька
борька
сегодня в 12:42
Россия
Германия
Сербия
Мальта
Аргeнтинeц
Аргeнтинeц
сегодня в 12:42
Гена Орлов до сих пор не может понять почему Зенит не играет на чемпионатах Мира и Европы, а тут еще вот это
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