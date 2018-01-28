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Живая легенда! Сорок фактов про Буффона

сегодня, 11:30

Сегодня легенде сборной Италии и «Ювентуса» исполняется сорок лет. «Соккер.ру» поздравляет Джиджи, рассказывая о его личности и карьере. 

1. В 2003 году Буффон переборол серьезную депрессию и считает эту победу главным сэйвом в карьере. Очень важно, что Джанлуиджи об этом частенько и честно рассказывает, ведь психологические проблемы, если их прятать, вредят человеку. Буффон пошел к специалисту и начал общаться с близкими – отпустило за два месяца, хотя «накрыло» так, что за секунду вратарь мирового класса потерял интерес ко всему. Есть все, но чего-то не хватает? Так тоже бывает. 

2. Буффон – самый дорогой вратарь в истории. До сих пор, хотя прошло почти семнадцать лет после его перехода в «Ювентус». Но при разделении заплаченных 54 миллионов евро на количество сезонов получите всего 3.17 млн евро за год! Знаем запасных игроков РФПЛ с более высокой зарплатой… 

3. Самое теплое воспоминание из клубных для именинника – завоевание Скудетто с Конте после выхода из Серии Б. А вот тренером становиться для таких ощущений Буффон не собирается. Говорит, трое детей, жена, не хочет тратить время на работу 24/7. 

4. Сложнее всего Буффон переживал поражение в серии пенальти от «Милана», Диды и Шевченко в финале Лиги чемпионов. Даже неудачи с «Барселоной» и «Реалом» воспринял легче.  

5. «Реал» никогда не выходил на Буффона с целью его купить, по словам самого Джиджи. А вот «Барселона» пыталась, клубы Манчестера интересовались, но «Ювентус» сначала оказался проворнее и щедрее, а потом всем отказал. 

6. Буффон – поклонник теннисиста Роджера Федерера. Тепло общаются, ведь швейцарец – футбольный фанат, называет хоккеиста Ягра и Буффона примерами для себя. А вот Джанлуиджи впечатлен хладнокровием легенды тенниса. 

7. Джанлуиджи является соавтором рекордной сухой серии в истории чемпионата Италии. Держался 974 минуты без пропущенных мячей вместе с защитой «Ювентуса», причем в возрасте 38 лет. 

8. Буффон не сможет стать участником шести чемпионатов мира, не оторвется от Маттеуса и Карвахаля, но даже пяти поездок хватает, чтобы понять – Джиджи был стабилен десятилетиями. 

9. Нет в истории «Ювентуса» футболиста, который провел бы на поле больше минут, чем Буффон. Даже легендарный Дель Пьеро, сыгравший больше поединков, отпахал меньше минут.

10. Разумеется, теперь уже бывший голкипер сборной Италии – рекордсмен страны, ведь на его счету 175 матчей. Каннаваро и Мальдини остались далеко позади, вратари играют дольше. 

11. Буффон пропустил в сборной всего 130 мячей, что в переводе на понятную арифметику значит, что если Джанлуиджи пропустил в одном матче дважды, то дальше мог не пропускать в двух играх. И не пропускал ведь, собрал рекордное количество сухарей – более шести десятков. 

12. Дебют итальянской легенды в футболке «Скуадры» состоялся в морозной и холодной Москве. Грязь на поле, холодный дождь – так началась международная карьера будущего чемпиона мира. Кстати, в той же Москве «Парма» выиграла Кубок УЕФА у «Марселя», в воротах был тоже Буффон. 

13. Пять из семи матчей на победном мундиале прошли для Буффона без пропущенных мячей. Причем за плечами итальянского голкипера только автогол в одной игре, а потом пенальти в финале от Зидана. От соперников с игры в Германии не пропускал!

14. Буффон из спортивной семьи. Отец Адриано был штангистом и толкал ядро, мать Мария метала диск – держала рекорды 17 лет. Дядя Анджело – баскетболист высшей лиги, сестры Джанлуиджи – волейболистки Вероника и Джендалина. А дедушка Лоренцо – брат родного деда Буффона, вообще был легендарным вратарем «Милана». Спортивная аристократия! 

15. Со своей первой женой – чешской моделью Аленой Шедеровой, Буффон заключил пари, что женится после своей победы на чемпионате  мира. У пары родилось двое сыновей – Луис Томас и Дэвид Ли, свадьба прошла намного позже, в 2011-м, но в 2014-м расстались.

16. Старший сын Буффона назван в честь кумира вратаря – голкипера сборной Камеруна Томаса Н'Коно. Того самого, что Валерий Кузьмич Непомнящий ставил в ворота африканской сборной на удачном чемпионате мира в Италии.   

17. Еще одного сына – Дэвида Ли, он назвал в честь солиста группы «Van Halen» Рота. Не самая крутая рок-группа всех времен, зато яркая, костюмированная и чисто звучащая. Зато теперь знаете, какую музыку Буффон слушал в юности. 

18. У Джанлуиджи есть третий сын – Леопольдо Маттиа родился в январе позапрошлого года, а новой женой легендарного голкипера стала телеведущая Илария Д'Амико, которая постоянно прикалывается над мужем при малейшем случае. Тетя с чувством юмора. 

19. В «Парме» Буффон играл под номером «88», который для него символизировал четыре круга. Шутил, что хотел взять номер «00», ведь «важно иметь шары в футболе», но ему запретили и тот, и другой варианты. Затем возмутилась еврейская община Италии, ведь число «88» использовали неофашисты, тогда Буффон взял «77» номер. 

20. Этот случай не единственная причина, по которой Буффона связывали с правыми. Джиджи в юности показал футболку с надписью «Смерть трусам», частью фразы времен Муссолини. Оказалось, вратарь видел эти слова вырезанными на парте в школе, понятия не имел, что они значат, просто понравились. 

21. Буффон не окончил среднюю школу, бросил, а потом купил диплом юриста в переходе. За это Джиджи грозил четырехлетний тюремный срок, но в Италии такие вопросы решаются так же, как в других странах, если у обвиняемого есть связи. Вместо нар Буффон отправился за кубком мира, ведь скандал разгорелся в 2004-м и дело замяли – выплатил штраф. 

22. Дядя Джиджи – бизнесмен! У Буффона полно маленьких заведений, есть один серьезный отель на четыре звезды, невероятно много недвижимости во владении, свои шале на горнолыжном курорте и так далее. Кстати, в отеле Буффона часто останавливаются российские богачи и у него много хороших отзывов – близко к пляжу, бесплатно дают велосипеды для прогулок и персонал дружелюбный. 

23. Когда клуб из родного города Каррара оказался в любительской лиге, Буффон купил часть акций вместе со своим земляком Кристиано Лукарелли и помогал «Каррарезе». Кстати, Джанлуиджи фанат этого клуба и посещает матчи, когда есть время. 

24. В юности Буффон был тем еще хулиганом. Классический командный шутник (как и переводится его фамилия) получал от Невио Скалы в «Парме» столько штрафов, что добрый год Джанлуиджи играл бесплатно – как раз хватало оклада на санкции клуба, ничего не оставалось. Прокатиться на гольфкаре или помочиться в неположенном месте за чужой машиной на глазах у полиции? Легко!  

25. Буффон становился чемпионом Италии десять раз (два титула отобрали, затем один вернули), но  если учитывать решения судов, то получите рекордсмена «Ювентуса». Причем в отличие от многих легенд, которые и на стороне искали «Скудетто», Джиджи все титулы собрал в одном клубе. 

26. Двенадцать раз Буффон получал «Оскар дель Кальчо» - награду лучшим футболистам сезона в Италии. С 1999-го по 2017-й выбор лучшего вратаря был скучным, в двух случаях из трех побеждал один и тот же. 

27. Когда «Ювентус» вышвырнули в Серию Б, Буффона забросали серьезными предложениями и он почти что согласился на переход в «Милан». В итоге передумал, показав верность не родному, но ставшему любимым клубу. 

28. За карьеру Буффон сыграл более чем в тысяче матчей, юбилейная игра попала на встречу против Албании весной прочего года. Впечатляющая цифра, хотя не удивляющая – Джанлуиджи в футболе с прошлого века! 

29. Джанлуиджи настолько крут, что он одновременно Бэтмен и Супермен. У Буффона сразу два супергеройских прозвища. Запутал мир своими подвигами!  

30. До того как занять место в воротах, Буффон играл в полузащите. Не знаем, каким он был хавбеком, но на линии ворот, как оказалось, от него куда больше пользы. Согласно преданьям, Джиджи оказался в рамке по совету отца.  

31. Не только «Милан» проиграл борьбу за юного Буффона, но и «Болонья». А вот кто мог выиграть, так это «Дженоа» - в детстве именно этому клубу симпатизировал юный футболист. Но пришли из «Пармы», заплатили 15 миллионов лир, чтобы позже продать вратаря в «Ювентус» за 75 миллиардов – в пять тысяч раз дороже! 

32. Первый гол в Серии А Буффон пропустил от… Чиро Феррары в матче против «Ювентуса». Бывают в жизни такие совпадения, ведь позже они провели вместе много матчей, а потом Чиро даже был тренером Джанлуиджи.  

33. Разумеется, «Арсенал» пробовал подписать Буффона. Венгер, если верить самому французу, упустил всех будущих звезд футбола – Джанлуиджи остался в «Парме», чтобы перейти в «Ювентус» через три года. 

34. Дебютировал Буффон в Серии А против «Милана» Баджо и Веа и в тот вечер не пропускал. Его отец Адриано сидел тогда на трибунах и по легенде рассказывал соседям: «Смотрите на этого ребенка. Через пять лет он будет в сборной Италии». Папа ошибся, Джиджи сыграл в сборной через два года! 

35. Буффон сыграл 156 матчей под эгидой УЕФА. Но поскольку сейчас Щесны в воротах, сильно поднять эту цифру Джанлуиджи не сможет. К сожалению, сорокалетний вратарь завершает карьеру не так, как хотел – не сыграет прощальный матч на чемпионате мира в России. Растрогается в последней игре за «Ювентус»… 

36. К сожалению, Джанлуиджи не побьет рекорд Паоло Мальдини по количеству матчей в Серии А, ведь на счету вратаря 629 поединков, а у легенды «Милана» на 18 больше. Не хватит туров, даже если Аллегри поставил бы во всех матчах Буффона, а не его польского коллегу. 

37. Какой итальянец обойдется без вина? Буффон запустил свое производство, а название вы угадаете с первого раза – именное вино. Белое, красное, розовое, так что не только у Пирло своя винодельня.  

38. Разумеется, никто чаще Буффона не играл в Лиге чемпионов из футболистов «Ювентуса». В полуфинале прошлого года с «Монако» Джиджи провел сотый матч. Посмотрим, сколько лет пройдет, пока этот рекорд побьют, ведь сейчас верность в футболе не в чести. 

39. Джанлуиджи не белый и пушистый, не стоит лепить из него святого. Буффон никогда не скрывал, что хулиганистый и эмоциональный (эту часть личности показывает после каждого гола «Ювентуса»). Просто с возрастом стал вести себя солиднее. Но Джиджи обвиняли в ставках, которые запрещены для профессиональных футболистов. 

Дело было уже после «Кальчополи», через хозяина табачной лавки в Парме и своего давнего друга Буффон якобы поставил в общей сумме 1.5 млн евро. Надеемся, ставил на «Реал» в прошлом финале ЛЧ, иначе проиграл дважды. Да, «ушастый» от него улизнул, но уважение всего футбольного мира – трофей, который есть не у многих легенд. 

40. Буффон до сих пор не чувствует себя старым, что неудивительно. Недавно играл на отдыхе в футбол с местными ребятишками, заслужив порцию комплиментов за отсутствие «короны». Потом говорил, что можно закончить с футболом и в 65 лет, нестрашно. Затем поднял ставки и в 80 лет готов помочь сборной Италии и «Ювентусу». 

Недвед говорит, что окончательное решение о завершении карьеры легендарный голкипер пока не принял. Но в любом случае желаем Буффону помножить прожитые годы минимум на два, и чтобы он быстро нашел себя после того, как оставит вратарские перчатки в стороне!  

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 23:02
Надеюсь на сезон еще останется,пусть даже как дублер Щесны
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 19:41
Легенда. Номер 1. Супермен. Это все Джиджи Буффон!
Саня Петрашкевич
Саня Петрашкевич ответил Garrincha-Makelele
сегодня в 16:45
Garrincha-Makelele:
Лучший испанскии вратарь Икер
    TypXXI
    TypXXI ответил Garrincha-Makelele
    сегодня в 16:38
    Смешно до боли
    Garrincha-Makelele
    Garrincha-Makelele ответил TypXXI
    сегодня в 15:53
    Лучший испанскии вратарь Икер
    TypXXI
    TypXXI ответил AmIIIeR89
    сегодня в 14:02
    AmIIIeR89:
    Мб потому что он как Максвелл, не будучи выдающимся игроком и личностью, просто оказался в нужном месте в нужно вовремя - оба выиграли кучу титулов, но личные футбольные качества у них не сильно высокие. А Вальдес выиграл столько титулов не потому что тащил все что летит в ворота, а потому что у соперников обычно не было мяча
    Вальдес лучший испанский вратарь 21 века, ты о чем. А по поводу Буффона, то чем он лучше других испанцев. Буффон долгожитель и в этом его пиар. Как топ вратарь он кончился после Евро 08. Дальше тупо не ошибался, но и не тащил в целом. А предыдущий и этот сезон показал что и ошибаться он умеет да еще и как.
    AdamsonM
    AdamsonM
    сегодня в 13:55
    А разве Карвахаль участник 5 чм?
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответил TypXXI
    сегодня в 13:17
    TypXXI:
    Лучшебы про Вальдеса сделали. Чем он хуже Буффона? Он тоже легенда, даже больше чем Буффон. 3-0 по лч. И этим все сказано. А 40-летний сарай - распиаренное ****. Еще и нацист.... Тьфу!
    Мб потому что он как Максвелл, не будучи выдающимся игроком и личностью, просто оказался в нужном месте в нужно вовремя - оба выиграли кучу титулов, но личные футбольные качества у них не сильно высокие. А Вальдес выиграл столько титулов не потому что тащил все что летит в ворота, а потому что у соперников обычно не было мяча
    Tott_Hot
    Tott_Hot ответил TypXXI
    сегодня в 12:35
    TypXXI:
    Лучшебы про Вальдеса сделали. Чем он хуже Буффона? Он тоже легенда, даже больше чем Буффон. 3-0 по лч. И этим все сказано. А 40-летний сарай - распиаренное ****. Еще и нацист.... Тьфу!
      TypXXI
      TypXXI
      сегодня в 11:37
      Лучшебы про Вальдеса сделали. Чем он хуже Буффона? Он тоже легенда, даже больше чем Буффон. 3-0 по лч. И этим все сказано. А 40-летний сарай - распиаренное ****. Еще и нацист....
      Тьфу!
      barcelona and cruyff
      barcelona and cruyff
      сегодня в 11:35
      Все еще стоит прекрасно,как и 15 лет назад. Легенда!
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