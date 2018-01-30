Зима косит претендентов

Совсем недавно все говорили о невероятно интригующем раскладе в чемпионской гонке в Италии. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы отмечает, что за зиму ряды претендентов на титул значительно поредели.

Не так давно кандидатов на чемпионское звание в Серии А было целых пять – больше, чем в любом другом топовом турнире Европы. Более чем в два раза сократилось количество претендентов буквально за несколько недель, однако менее интригующей гонка за Скудетто не стала – два бойца продолжают бег в бешеном ритме.

«Рома»

Наибольший провал за последние недели совершила «Рома», которая из относительно благополучной по атмосфере команды превратилась в довольно серую. Это обусловлено и результатами, и многочисленными трансферными слухами, которые касаются в том числе лидеров «Ромы» и не способствуют налаживанию атмосферы внутри коллектива. К тому же болельщики требуют отставки Эусебио Ди Франческо – напряжение нарастает.

Подкосило «Рому» еще поражение в конце декабря от «Ювентуса», после чего удача совершенно отвернулась от столичной команды. Нынешняя серия в чемпионате составляет шесть матчей без побед. Очень много ничьих (три штуки), а поражения с минимальным счетом. Но от этого не легче – давление порождает неудачи, а они – давление. Замкнутый круг, который тяжело преодолевается судя по последнему домашнему проигрышу «Сампдории». Одна уверенная победа способна поставить «Рому» на ноги, но отставание от лидера уже составляет 16 очков.

«Интер»

Миланцы имели одну из лучших позиций по ходу чемпионской гонки. Они боролись постоянно на уровне лидеров, были лишены отвлекающего фактора в виде еврокубков. Однако когда он сошел на нет в зимний период и у других конкурентов, «Интер» на этом фоне явно потерялся. Более того, предполагалось изначально, что даже при отсутствии еврокубков узость состава «Интера» и минимальная ротация скажутся – невозможно проводить одним составом, одним набором игроков длинные отрезки без спадов. У всех форма в команде циклична. И вот в зиму «нерадзурри» выдохлись.

Началось все в декабре с матча с «Ювентусом», когда была зафиксирована ничья. Вроде бы позитивный в целом результат. Но та игра словно высосала из «Интера» энергию, и до сих пор на протяжении семи туров подряд он не знает побед. Интересно, что на этом отрезке у миланцев всего два поражения, а последние четыре поединка завершились вничью. То есть дисциплины и организации на упрямство в обороне хватает, но вот азарта и свежести впереди явно недостает. Пока батарейки перезарядятся, конкуренты ускачут далеко. Уже сейчас отрыв лидера составляет 13 очков.

«Лацио»

Эти римляне держались подольше других в хвосте за лидерами. Да и как такового отрезка спада у «Лацио» не было, чтобы выделять его четкие границы. Но в условиях очень плотной борьбы наверху всегда потеря каждого очка сказывается серьезно. На границе ноября и декабря «орлы» провели серию, выиграв всего один матч из пяти. Туда поместилось и поражение от «Ромы», которое, пожалуй, и подкосило «Лацио», внеся нестабильность в дальнейшие результаты. Когда показалось, что в январе команда снова раскачивается, проверку «Миланом» «орлы» не прошли, уступив неприглядным в нынешнем сезоне «россонери» со счетом 1:2. Запаса прочности, игровой и кадровой, не хватило на ровное прохождение большого отрезка сезона. Хоть обошлось без затяжных провалов, что может стать козырем в борьбе за Лигу чемпионов хотя бы. Пока же «Лацио» отстает от лидера на 11 очков.

«Ювентус»

А вот и участник гонки, который обеспечивает интригу в борьбе за чемпионский титул. Обеспечивает двумя способами. С одной стороны, «Ювентус» не был в нынешнем сезоне безупречен, проиграл «Лацио» и «Сампдории», сыграл вничью с «Интером» и «Аталантой», что не дало ему традиционно вырваться подальше от остальных претендентов. С другой стороны, «Ювентус» набрал приличный ход в последние недели, что не дает лидеру уйти в большой отрыв. Сейчас в чемпионате у туринцев серия из девяти туров без поражений и шесть побед подряд. Причем на этой девятиматчевой серии «Ювентус» пропустил всего один мяч. Команда Массимилиано Аллегри делает все, чтобы запугать «Наполи».

«Наполи»

Собственно, лидер Серии А, которого поддерживают в этой гонке многие, даже нейтральные наблюдатели. У них несколько мотивов. Во-первых, неаполитанцы действительно играют в красивый футбол, у них комбинационная игра, яркие исполнители, эффектные атаки, что всегда привлекает широкую публику независимо от болельщицких пристрастий. Даже Гвардиола рассыпал комплименты неаполитанцам – он большой ценитель такого футбола. У «Наполи» серия из семи матчей без поражений, шесть последних туров подопечные Маурицио Сарри выиграли. Пусть их футбол менее прагматичный, чем у «Ювентуса», порой кажется менее надежным, зато результат дает.

Единственное, что на решающем отрезке, конечно, опыт и вот как раз стабильность, хладнокровие и расчетливость пригодятся. Их вроде как больше у «Ювентуса». Но чемпионами не рождаются – ими становятся. Возможно, свою роль сыграет участие и судьба обоих клубов в еврокубках. «Наполи» перекочевал в Лигу Европы, а «Ювентус» продолжает путь в Лиге чемпионов. И Сарри, и Аллегри удалось избежать неполадок, которые случились у конкурентов этой зимой. Проверку временем по ходу сезона «Рома», «Интер» и «Лацио» не выдержали. Ждем, когда в этой гонке на выбывание проявится явный лидер.