Крутой Фабио. Когда возраст – не помеха

Отмечающий сегодня 35 день рождения Квальярелла идет в тройке лучших бомбардиров Серии A и занимает второе место по системе «гол + пас». «Соккер.ру» - о бравом ветеране!

Начало. Южанин на севере

Даже по внешнему виду можно догадаться, что Квальярелла из южных итальянцев. Смуглый сын неаполитанского солнца появился на свет в небольшом городке Кастелламмаре-ди-Стабия, что в Кампании. Преданный болельщик «Наполи» застал футбольный бум имени Марадоны, не раз подчеркивал в своих интервью, что не пожелал бы себе другого детства. Ничто не может быть счастливее побед любимой команды и возможности вживую наслаждаться действиями лучшего футболиста планеты. Юноша мечтал о карьере в «Наполи», представлял, как переполненный «Сан-Паоло» рукоплещет ему, однако после выступлений в юношеских командах «Аннунциателла» и «Граньяно» 14-летнего Квальяреллу ждал неожиданный поворот: он перебрался на север Италии, где его ждал «Торино».

Восхождение

В Серии A Квальярелла дебютировал в составе «Торино» в 17 лет, однако его участие в жизни главной команды было лишь эпизодическим. Для того чтобы стать полноправным игроком «Торино» не хватало опыта, физической подготовленности, а, может быть, и таланта. Начался период аренд, в ходе которого Фабио побывал на всех ступенях профессионального итальянского футбола. Он играл за «Фиорентину» в Серии C2, потом перебрался в «Кьети», который выступал этажом выше – в C1. А когда получил шанс в «Торино», «быки» обитали в Серии B.

Квальярелла принял участие в 34 матчах, забил 7 голов, а «Торино» финишировал на второй строчке вслед за «Эмполи», набрав одинаковое количество очков с победителем Серии B. Оказаться выше помешала лишь худшая разница забитых и пропущенных мячей – «+18» против «+22». Тем не менее, «бордовые» завоевали повышение в классе в плей-офф, однако не смогли предоставить финансовые гарантии для выступлений в Серии A. Вскоре клуб объявил себя банкротом, а Квальярелла попал в элитный дивизион. Подписав контракт с «Асколи», форвард присоединился к клубу, который был переигран «Торино» в плей-офф, но оказался экономически более стойким. Дело в том, что «зебры» сразу передали половину прав на игрока новичку элитного дивизиона. С сезона 2005/2006 Фабио выступает только в Серии A.

Серия A

22 года (сезон 2005/2006, «Асколи»). В ходе полноценного дебютного сезона в Серии A Квальярелла сыграл 33 матча, в которых забил всего лишь 3 гола. Его команда финишировала на 12-й строчке, но после разжалования «Ювентуса» и «Лацио» из-за Кальчополи в официальной таблице поднялась на 10 место.

23 года (сезон 2006/2007, «Сампдория»). «Асколи» разочаровался уровнем Квальяреллы и через «Удинезе» передал свои права на бесперспективного нападающего, как казалось, «Сампдории» за 1.5 миллиона евро. Таким образом, Фабио стал совместной собственностью клубов из Удине и Генуи, а сезон 2006/07 стал для него прорывным: 13 голов в Серии A. И это при условии, что Квальярелла шел в «Сампдорию» четвертым по статусу нападающим после Флакки, Бонаццоли и Баццани.

24 года (сезон 2007/2008, «Удинезе»). Вся Италия говорила о Квальярелле, у которого вдруг обнаружилось и голевое чутье, и неподражаемая пластичность, и умение тонко работать с мячом. Да и не только в Италии оценили по достоинству прорыв Фабио: сам сэр Алекс Фергюсон точил зубы на итальянского форварда, хотел видеть его в «Манчестер Юнайтед». Но для начала Квальяреллу должны были разделить между собой «Удинезе» и «Сампдория», которые, естественно, хором выразили заинтересованность в том, чтобы владеть правами на Фабио полностью. Пришлось проводить закрытый аукцион, в котором ставка «Удинезе» оказалась немного выше – 7.3 млн евро против 6.5. Квальярелла не подвел боссов «зебр» и забил 12 голов в кампании 2007/08.

25 лет (сезон 2008/2009, «Удинезе»). В следующем сезоне Квальярелла повторил свой лучший результат в Серии A – 13 голов. На этой отметке он останавливался несколько раз. При этом в Кубке УЕФА того розыгрыша Фабио вошел в тройку лучших снайперов.

26 лет (сезон 2009/2010, «Наполи»). А летом 2009 года исполнилась детская мечта Квальяреллы: его пригласил «Наполи», заплативший за трансфер своего болельщика 18 миллионов евро. 11 голов в Серии A стали ответным жестом Фабио.

27 лет (сезон 2010/2011, «Ювентус»). Но, как выяснилось, в зрелом возрасте преданность «Наполи» сменил профессиональный инстинкт. Летом 2010-го Квальярелла мог оказаться даже в России – «Зенит» и «Рубин» давали за него хорошие деньги, но он выбрал «Ювентус», так как жаждал титулов и считал, что они ближе к Турину, нежели к Неаполю. «В Неаполе я чувствовал себя как дома. Но и о Турине могу сказать то же самое. „Ювентус“ - самый прославленный клуб в Италии, надевая его футболку, я возлагаю на себя огромную ответственность», - резюмировал Квальярелла свой трансфер, не добавивший ему поклонников в Неаполе. И конечно, было много саркастических замечаний в конце сезона, когда «Наполи» закончил на третьем месте, а «Ювентус» - на седьмом. Да и 9 голов за «бьянконери» - не то чтобы предел мечтаний, хотя важно упомянуть, что их Фабио забил в 17 встречах – прекрасная результативность, но в середине сезона порвал крестообразные связки, что выбило его из колеи надолго.

28 - 30 лет (сезоны 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, «Ювентус»). В следующих кампаниях Квальярелла тоже не был сверхрезультативен: 4 мяча, снова 9, а в последнем сезоне за «Старую Синьору» и вовсе 1 гол. Зато во всех этих сезонах под руководством Антонио Конте форвард становился чемпионом Италии, а еще он попробовал на вкус Лигу чемпионов, а также забил с полдесятка голов в главном европейском турнире.

31 год (сезон 2014/2015, «Торино»). Летом 2014-го Квальярелла сменил клуб, но остался в Турине. Возвращение в «Торино» состоялось девять лет спустя, за трансфер своего воспитанника «быки» заплатили 3.5 миллиона евро, а Фабио отблагодарил клуб 13 голами в Серии A – повторил свой лучший личный результат, а еще он забил «Ювентусу» и принес «Торино» первую победу в дерби за 20 лет.

32 года (сезон 2014/2015, «Торино»). В 16 матчах Квальярелла забил 5 голов за «Торино», но зимой решился на еще одно возвращение.

33 года (сезон 2015/2016 и 2016/2017, «Сампдория»). На следующий день после своего 33 дня рождения Квальярелла на правах аренды перебрался в «Сампдорию», которая когда-то помогла ему раскрыться на уровне Серии A. Летом генуэзцы выкупили контракт Фабио за 2.7 млн евро и ни секунды не пожалели об этом. В ноябре 2015-го Квальярелла забил свой 100 гол в Серии A, поразив ворота «Сассуоло». А всего в первом полноценном сезоне после возвращения в «Сампдорию» форвард отличился 12 раз – до личного рекорда не хватило всего одного гола.

34 года (сезон 2017/2018, «Сампдория»). Впрочем, этот самый рекорд пал в нынешнем сезоне. В матче с «Фиорентиной» десять дней назад Квальярелла разразился хет-триком и преодолел психологический и статистический рубеж в 13 забитых мячей в Серии A. Сейчас на счету Фабио уже 16 голов в чемпионате Италии – третий показатель после Чиро Иммобиле (20) и Мауро Икарди (18).

35 лет. Почему бы Квальярелле не побороться за звание лучшего бомбардира Серии A? Конкуренты сильны, но ведь и он не лыком шит, а грандиозный опыт выступает в роли ценного помощника. Конечно, Фабио не суперзвезда, никогда ею не был и не будет, но согласитесь, он провел отличную карьеру для эдакого форварда-середняка с изюминкой. И его футбольный путь еще не завершен. Лука Тони выигрывал «Золотую бутсу» Серии A в 38 лет, а какие годы Квальяреллы? Желаем хорошеющему с годами Фабио спортивного долголетия и новых голов!

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