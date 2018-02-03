«Манчестер Сити»: ошибки, не дающие надежд конкурентам

Можно ли на что-то надеяться конкурентам «Манчестер Сити»? «Соккер.ру» считает, что последние осечки «горожан» объяснимы, но вряд ли дадут шанс противникам.

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Бернли», а за три тура до этого потерпел поражение от «Ливерпуля». Эти осечки несколько обнадежили смотрящих издалека на пыль из-под колес «Сити». Ведь несложно заметить, что сейчас подопечные Хосепа Гвардиолы, который старается выстроить доминирующую по всем фронтам команду, несколько пробуксовывают. До 31 декабря у «Сити» была всего одна ничья в чемпионате, остальное – победы. А с последнего дня 2017 года в шести турах «Сити» трижды терял очки – ничьи с «Кристал Пэлас» и «Бернли», а также проигрыш «Ливерпулю». Это уже не просто совпадение – можно поискать и закономерности.

Первое, что приходит на ум – потеря концентрации. Все-таки «Манчестер Сити» даже с учетом всех этих осечек имеет 13-очковый отрыв в турнирной таблице. Это колоссальная фора для обыкновенно более плотного чемпионата Англии. Не расслабиться при таком преимуществе просто невозможно. Это просто в человеческой природе. Поэтому можно понять Гвардиолу, который даже при разгромном счете в пользу своей команды гонит ее вперед и всегда находит повод для критики той или иной игровой фазы, линии, момента. Специалист старается держать своих ребят в форме, в тонусе. Но они не слепые, видят, насколько велико преимущество. И концентрация неосознанно снижается.

Второй важный фактор – усталость. Конечно, можно сказать, что у «Сити» потрясающий подбор игроков, глубокий состав, шикарный резерв – все возможности для эффективной ротации и сохранения свежести. Но даже при частичной ротации нагрузка на основных исполнителей в команде ложится огромная. Это Англия, где декабрьско-январский отрезок наиболее интенсивен и напряжен. Мало кому удается проскочить его без потерь. А «Сити» еще и везде максимальные задачи ставит, сражаясь во всех кубковых турнирах на победу, не давая себе слабину.

Усталость в таком режиме неизбежна, спады ощущаются на физическом уровне. В этом же матче с «Бернли» «горожане» двигались не так резко, как обычно. Да и в предыдущих январских матчах возникали отрезки пониженной активности «Сити», что очень бесило носящегося по бровке Гвардиолу. Кстати, он неспроста дал своим футболистам несколько дней выходных – им нужна перезагрузка и подзарядка батарей.

Третий фактор несколько обусловлен двумя предыдущими, но в отличие от них относится к игровому аспекту, а не к физическому или психологическому. Речь об увеличении предсказуемости игры «Манчестер Сити». «Горожане» по-прежнему доминируют, много владеют мячом и территорией, давят на соперников. Но оппоненты примерно знают, каким образом разыгрываются те или иные ходы у «Сити», как можно прикрывать ключевых исполнителей. А отсутствие у тех должной психологической и физической свежести ограничивает возможность принятия нестандартных решений в атаке, ослабляет креативную составляющую.

Уставший мозг многое делает по шаблону, на автомате, уставшие ноги тоже ищут более читаемый вариант, а когда ты сталкиваешься с соперниками, засевшими полным составом у своей штрафной, без свежих ходов и решений невозможно добиться регулярного обострения даже при постоянном нахождении на чужой территории. Кстати, эта предсказуемость и читаемость может выйти боком «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Хотя в каком-то смысле там даже будет проще. Поскольку никто не станет закрываться в игре с «горожанами» так, как это делали «Бернли» или «Кристал Пэлас».

Больше пространства – больше возможностей для быстрых, техничных и умных игроков Гвардиолы. Хотя и в таком режиме может найтись подобного рода дерзкий оппонент наподобие «Ливерпуля». Нужно быть начеку, и даже самая дорогая в истории футбола оборона ничего не гарантирует, если нет должной ментальной и физической готовности, а также креативного тонуса.

Четвертый фактор, о котором говорят в первую очередь те, кто вообще не видит проблем у «Сити», это фактор везения. И с ним сложно не согласиться. Ведь если посмотреть все матчи «горожан», то в каждом они создают гораздо больше моментов, чем соперники. Даже в тех самых ничейных поединках. Просто несколько раз порой самой малости не хватает, чтобы эта ничья превратилась не только в победу «Сити», но и в разгром. Это извечный спор о том, что нужно рассматривать, говоря о кризисном проявлении: результат или саму игру.

Если результат, то можно сказать об участившихся пробуксовках команды. Если игру, то это проявляется в меньшей степени – «Сити» по-прежнему всех давит и доминирует. Где-то просто не везет. Но чаще всего не бывает дыма без огня. Поэтому как раз момент свежести порой становится ключевым для поворота удачи на свою сторону – подставить жестче ногу, добежать, добороться в эпизоде, четче сконцентрироваться на ударе. Это со стороны кажется, как единичный эпизод, вызванный простым невезением, но под каждым таким эпизодом скрыта работа, физическое и психологическое состояние игрока.

Все эти факторы, если вдуматься, являются временными по своей сути. Системных проблем и ошибок не наблюдается. Даже третий фактор снижения креативности обусловлен скорее первыми двумя накопившимися и требующими «обнуления». Как только оно случится, частота ошибок «Сити» снова снизится. Да, честно говоря, у «горожан» такой запас прочности в классе командном и индивидуальном, что даже с нынешним темпом осечек и с нынешним режимом игры, когда еще добавится фактор отвлечения на Лигу чемпионов, конкурентам в Премьер-Лиге вряд ли что-то светит. Если бы они были безгрешны, а так – все познается в сравнении.