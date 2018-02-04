Зимние звёздные дебюты

Зимнее трансферное окно запомнилось несколькими громкими переходами. «Соккер.ру» отмечает, как дебютировали звездные игроки в своих новых командах.

Январское трансферное окно тяжело еще и с той точки зрения, что командам приходится перестраиваться по ходу сезона, встраивать новичков в уже обкатанные более или менее работающие схемы. Не у всех получается сходу врываться в новые звездные коллективы. Поэтому интересно посмотреть, каким же выдался дебют у самых известных участников зимних трансферов.

Диего Коста (из «Челси» в «Атлетико» 1 января 2018 года)

Матчей после перехода: 5; голов: 3; голевых передач: 2.

Трансфер Косты можно держать особняком, потому что оформлен он был, по сути, давно, но формально заявить форварда «Атлетико» смог лишь 1 января. Да и большим новичком в Мадриде Косту не назовешь – он хорошо знаком со своей бывшей командой. Однако в наш список он должен попасть даже по формальным соображениям. К тому же дебют получился во всех смыслах ярчайшим. В игре с «Хетафе» в чемпионате Коста забил гол и заработал две желтые карточки за шесть минут, заработав дисквалификацию – напомнил о старом добром себе. Итого, в чемпионате у него пока два матча, в Кубке Испании – три. В каждой игре он либо забивал, либо отдавал голевую передачу, но потом получил травму – два матча уже пропустил.

Росс Баркли (из «Эвертона» в «Челси» 5 января 2018 года)

Матчей после перехода: 3.

Баркли пока не очень дается адаптация в «Челси», привыкание к новым требованиям. Перешел он в горячую пору, в начале января, но в четырех матчах во всех турнирах не попадал даже в заявку «синих». А первый матч провел на скамейке запасных. Видимо, Антонио Конте очень аккуратно подводит Баркли, постепенно. В чемпионате он сыграл с «Борнмутом» 54 минуты, в Кубке Англии – с «Ньюкаслом» 17 минут, а в Кубке Лиги – с «Арсеналом» 60 минут. Никакими результативными действиями пока не отметился. Раскрытие этого персонажа откладывается.

Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону» 6 января 2018 года)

Матчей после перехода: 3.

Самый громкий трансфер зимы, но дебют Коутиньо был отложен из-за травмы. В Каталонии решили звездного новичка поберечь, и он пропустил первые свои пять матчей в «Барселоне». Да и впоследствии подводился к основному составу постепенно. Пока ни в одном из трех матчей он не отыграл полностью. С «Алавесом» в чемпионате провел 66 минут, причем действовал впереди с Месси и Суаресом не лучшим образом, ситуация продвинулась, когда он ушел. В двух кубковых матчах с «Эспаньолом» и «Валенсией» он провел 22 и 32 минуты соответственно, запомнился более яркой игрой и неплохими эпизодами, так что движется по нарастающей, постепенно. В игру «Барселоны» в принципе тяжело войти – многие хорошие футболисты не приживались. Так что ждать сходу феерии от Коутиньо не следовало.

Вирджил ван Дейк (из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» 1 января 2018 года)

Матчей после перехода: 3; голов: 1.

«Ливерпуль» стал первым, кто нанес мощный удар по зимнему трансферному рынку. О переходе голландца в стан «красных» стало известно еще до открытия трансферного окна. Так «Ливерпуль» сразу дал понять, что распространять всяческие слухи про ван Дейка и «Манчестер Сити» бессмысленно. Вообще, удивительно даже, что одну из самых дорогих сделок по защитникам зимой совершил не клуб Хосепа Гвардиолы, который взял такую моду. «Ливерпуль» тут оказался шустрее на повороте. Причем ван Дейка пришлось еще «доводить», что называется, сходу его в бой не бросили, а матч с «Манчестер Сити» он пропустил из-за проблем со здоровьем. Так что сыграл дважды в Кубке Англии, поразив ворота «Эвертона», а также принял участие в проигранном матче со «Суонси» в чемпионате. В последней игре с «Хаддерсфилдом» оказался на скамейке запасных внезапно, но Юрген Клопп призвал не пугаться такого решения.

Алексис Санчес (из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» 22 января 2018 года)

Матчей после перехода: 3; голов: 1; голевых передач: 1.

Чилиец был невероятно эффективен в «Арсенале» и сразу же стал доказывать свою эффективность в «Манчестере». С дебютом Санчеса откладывать не стали. Он сразу же сыграл 72 минуты в кубковом матче, сделав голевую передачу. Потом, правда, было поражение от «Тоттенхэма», в котором он также принял участие, проведя весь матч. Но в последней игре с «Хаддерсфилдом» Алексис снова стал похожим на самого себя. Провел всю игру, забил гол, получил желтую карточку. Санчес довольно быстро адаптировался в МЮ, так что можно ждать от него продолжения свершений из «Арсенала».

Генрих Мхитарян (из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» 22 января 2018 года)

Матчей после перехода: 2; голевых передач: 3.

Как и предполагалось, много времени на адаптацию Мхитаряну в «Арсенале» не потребовалось. Игрок абсолютно формации «канониров», поэтому влился сходу. Хотя матч Кубка Лиги с «Челси» пропустил. Но уже во встрече со «Суонси» в чемпионате Англии провел на поле полчаса, а поединок с «Эвертоном» отыграл целиком, сделав аж три голевые передачи, что окончательно сняло вопросы по поводу перспектив Мхитаряна в «Арсенале». Несмотря на высокий уровень комбинационного футбола «канониров», в который в принципе непросто встроиться сходу, Мхитаряну удалось стать одним из пазлов, так что он уже получил массу комплиментов.

Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Боруссии» Дортмунд в «Арсенал» 31 января 2018 года)

Матчей после перехода: 1; голов: 1.

Обамеянг перебрался в «Арсенал» на флажке, тоже став одним из главных фигурантов зимнего трансферного рынка. Арсен Венгер не стал откладывать вопрос дебюта в долгий ящик, сразу же бросив Обамеянга в бой в стартовом составе игры с «Эвертоном». Габонец не подкачал и забил один из мячей в своей первой же игре. Вместе с Мхитаряном он получил высочайшие оценки экспертов и собственно Венгера, а также новых партнеров по команде. Экс-игроки дортмундской «Боруссии» быстро стали мощным блоком усиления «Арсенала», которому позавидовал бы любой клуб. И никакого времени на адаптацию, на вхождение в ритм, в коллектив. Сходу врезались в игру команды, будто там всегда были.

Миши Батшуайи (из «Челси» в «Боруссию» Дортмунд 31 января 2018 года)

Матчей после перехода: 1; голов: 2; голевых передач: 1.

А звание лучшего дебютанта зимы все равно получает Батшуайи. Многие скептически относились к переходу бельгийца в «Боруссию» на место очень результативного Обамеянга. Все-таки Миши в «Челси» не заиграл толком, не давали времени, а его подвиги в предыдущих клубах забылись. Так что его появление вместо Обамеянга казалось сомнительной компенсацией. В Дортмунде тоже это допускали, поэтому взяли Батшуайи только в аренду, не став покупать. Но первый матч показал, что Миши в великолепной форме. Он сразу был брошен в бой во встрече с «Кельном», которая оказалась крайне тяжелой для «Боруссии». И победу принес именно Батшуайи, который оформил дубль и сделал голевую передачу. Словно в своей стихии оказался Миши. Конечно, по одному поединку далеко идущих выводов делать не стоит, но пока это выглядит как минимум интригующе.

За продолжением адаптации и ростом или снижением эффективности игры этих новичков в своих теперешних командах будет очень интересно посмотреть. Зимний трансферный период в Европе прошел не зря, подарил массу переходов, которые уже стали поводами для обсуждений не только и не столько из-за сумм, но и из-за самой игры исполнителей, что должно быть первостепенно.