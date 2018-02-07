Анализируй это. Таблицы топ-5 европейских чемпионатов

Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов создает легенды и развеивает мифы, сравнивая турнирные таблицы чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции прямо сейчас.

Плотность

Разбиваем осмотр турнирных таблиц АПЛ, Примеры, Серии A, Бундеслиги и Лиги 1 на несколько этапов, каждый из которых должен ответить на конкретный вопрос. Начинаем с изучения плотности, которая является показателем напряженности борьбы в том или ином чемпионате. Все очень просто: сначала замеряем расстояние от лидера до худшей команды чемпионата в очках, затем сравниваем первую и последнюю команды в двух половинах табеля. Поехали!

Между первым местом и последним

1. Германия: 40 очков.

2. Франция: 44 очка.

3. Испания: 45 очков.

4. Англия: 49 очков.

5. Италия: 53 очка.

Вот так вот, как говорит один наш всеобщий кумир. В АПЛ, где каждый может отобрать очки у каждого и не бывает проходных матчей, между «Манчестер Сити» и «Вест Бромвичем» пропасть шире, чем между лидерами и аутсайдерами в чемпионатах Испании, Германии и Франции. Только в Италии разрыв больше, но это из-за «Беневенто», оказавшегося недееспособным на уровне Серии A.

Верхняя половина турнирной таблицы

1. Германия (от 1 до 9): 25 очков.

2. Италия (от 1 до 10): 27 очков.

3. Испания (от 1 до 10): 28 очков.

4. Франция (от 1 до 10): 31 очко.

5. Англия (от 1 до 10): 38 очков.



И снова в Англии колоссальный разрыв, хотя нужно учитывать мощнейший ход «Манчестер Сити». Вот если мерить между 2-м и 10-м местом, то получатся вполне приличные 24 очка. Впрочем, это оправдание в пользу богатых, ведь в той же Ла Лиге между второй и десятой командами 19 очков, а в Германии - вообще 7.

Нижняя половина турнирной таблицы

1. Англия (от 11 до 20): 10 очков.

2. Франция (от 11 до 20): 12 очков.

3. Германия (от 10 до 18): 15 очков.

4. Испания (от 11 до 20): 16 очков.

5. Италия (от 11 до 20): 24 очка.

Середняки и аутсайдеры поддерживают реноме АПЛ. Во второй десятке команды идут в радиусе 10 очков друг от друга, борьба за выживание получится отчаянной. Худшая ситуация в Италии, где одна вылетевшая команда де-факто уже определилась. Но если не брать в расчет «Беневенто», то девять команд охватывают радиус в 15 очков – вполне обычная ситуация.

Лидер

На кого уже можно вешать чемпионскую корону, а в каком чемпионате нет явного фаворита?

1. Италия: «Наполи» - 60 очков (2.61 за игру). От 2 места: +1 очко. От 5 места: +16 очков.

2. Испания: «Барселона» - 58 очков (2.64 за игру). От 2 места: +9 очков. От 5 места: +21 очко.

3. Франция: ПСЖ - 62 очка (2.58 за игру). От 2 места: +11 очков. От 5 места: +25 очков.

4. Англия: «Манчестер Сити» - 69 очков (2.65 за игру). От 2 места: +13 очков. От 5 места: +20 очков.

5. Германия: «Бавария» - 53 очка (2.53 за игру). От 2 места: +18 очков. От 5 места: +19 очков.

По большому счету, в четырех чемпионатах из пяти чемпионская интрига мертва. У «Баварии», «Манчестер Сити» и ПСЖ преимущество над ближайшими преследователями измеряется двузначным количеством очков. У «Барсы» чуть меньше, но она тоже своего не упустит. Поэтому получается, что за чемпионским состязанием – в Серию A, где «Наполи» попытается выдержать темп бессменного гегемона из Турина.

«Манчестер Сити»: ошибки, не дающие надежд конкурентам

Худшая команда

1. Англия: «Вест Бромвич» - 20 очков (0.77 за игру). От 19 места: -4 очка. От спасительного места: -4 очка.

2. Франция: «Метц» - 18 очков (0.75 за игру). От 19 места: -6 очков. От спасительного места: -7 очков.

3. Германия: «Кёльн» - 13 очков (0.62 за игру). От 19 места: -4 очка. От спасительного места: -7 очков.

4. Испания: «Малага» - 13 очков (0.59 за игру). От 19 места: -4 очка. От спасительного места: -7 очков.

5. Италия: «Беневенто» - 7 очков (0.3 за игру). От 19 места: -9 очков. От спасительного места: -13 очков.

Самый беспросветный аутсайдер европейского сезона выступает в Серии A, а имя ему – «Беневенто». В Испании, Франции и Германии картины схожи: последнюю команду турнира на данный момент от спасения отделяют семь очков. Самый бодрый из замыкающих таблицу – «Вест Бромвич», для которого еще далеко не все потеряно. Пара побед в одночасье перевернет ситуацию.

Действующий чемпион

Англия: «Челси» - 4 место, 50 очков. Отставание от первого места – 19 очков.

Испания: «Реал» - 4 место, 39 очков. Отставание от первого места – 19 очков.

Германия: «Бавария» - 1 место, 53 очка. Опережение ближайшего преследователя – 18 очков.

Италия: «Ювентус» - 2 место, 59 очков. Отставание от первого места – 1 очко.

Франция: «Монако» - 3 место, 50 очков. Отставание от первого места – 12 очков.

Трудный сезон для чемпионов. Из действующих победителей на первом месте в своем чемпионате только «Бавария», у которой колоссальное преимущество над соперниками по Бундеслиге, а вот «Челси» и «Реал» провалились, их от защиты титула отделяет широченная пропасть. «Монако» отстает от ПСЖ не на 19 баллов, но и 12 очков форы у ПСЖ достаточно, чтобы признать: во Франции будет другой чемпион. «Ювентус» сохраняет хорошие шансы на завоевание очередного титула, но прямо сейчас первое место у «Наполи».

Лучше звоните Гусу. «Челси» рассыпался на глазах