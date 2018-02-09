ПСЖ ищет авторитетного тренера

Иногда все складывается хорошо, но чего-то не хватает. «Соккер.ру» считает, что Унаи Эмери вряд ли еще долго протянет в Париже.

Кажется, что положению Эмери в Париже ничего не угрожает. ПСЖ имеет огромный отрыв от конкурентов в чемпионате Франции, есть прекрасные шансы выиграть Кубок Франции и Кубок Лиги, где парижане просто катком едут к финалу. В Лиге чемпионов путь в плей-офф прошел как по маслу. Но постоянные слухи о возможной отставке Эмери не утихают. Боссы ПСЖ все время ищут замену наставнику, проверяя возможности приглашения того или иного именитого специалиста. Почему так происходит во внешне благополучном клубе?

Кажется, Эмери не хватает одного очень большого атрибута топ-тренера. Ему недостает авторитета. И слова Артема Дзюбы про «тренеришку» были в какой-то мере попаданием в суть отношения к этому наставнику. Эмери может быть авторитетным, но только в клубе до уровня «Севильи», с которой он неоднократно выиграл Лигу Европы, которой весьма умело управлял. Там, что называется, удачно зашел. А вот в ряде других команд возникали проблемы с этим самым авторитетом. Очевидно, они есть у Эмери и в ПСЖ.

Усугубило ситуацию появление в команде Неймара. Звездный нападающий сразу смекнул, что тренером можно попытаться манипулировать, что с удовольствием и делал. Эмери вроде как храбрился, делал вид, что не замечает проявления неуважения со стороны Неймара, но от этого не нарабатывались висты для самого тренера. Прогнулся он и в ситуации с тем, кому бить в команде пенальти. Сначала вроде разделил функции после конфликта Кавани и Неймара, а потом доверил все бразильцу, со слов самого Неймара.

И никто не удивится, если Эмери ничего не доверял ему, просто тот сказал сам, а Унаи не станет спорить. Ощущают какую-то неосновательность тренера и боссы ПСЖ. Поэтому спасти положение Эмери в Париже может только победа в Лиге чемпионов. Хотя французские СМИ полагают, что и полуфинала на этот сезон хватит. Но мы помним, насколько импульсивны и решительны руководители парижского клуба. И если летом подвернется хороший тренер, они с готовностью расстанутся с Эмери. А в короткий список ПСЖ входят пять специалистов.

Зинедин Зидан («Реал»)

Весьма привлекательный вариант для ПСЖ. Зидана очень любят почти все французы, а ПСЖ как раз многие недолюбливают. Если Зинедин появится в Париже, у некоторых случится когнитивный диссонанс, но все же какую-то долю почитателей Зизу ПСЖ переманит и в свои поклонники, а там очень заботятся об имиджевой и маркетинговой составляющей. К тому же Зидан прекрасно себя зарекомендовал работой в «Реале». Тут не только добытые им трофеи, выигранная Лига чемпионов, о которой мечтают в Париже, но и само построение отношений внутри клуба и команды. Уж Зидан точно не испытывает проблем с харизмой и отсутствием авторитета. Добавляет возможностей ПСЖ и то, что в «Реале», кажется, цикл Зидана подходит к концу. Нынешний сезон мадридцы проводят плохо, все громче звучат слова о возможном уходе Зидана. ПСЖ точно окажется в числе первых претендентов на него. Говорят, что из Парижа с ним уже связывались, обозначая интерес.

Антонио Конте («Челси»)

Еще один яркий тренер, которому харизмы, характера и авторитета не занимать. И который оказывается примерно в положении Зидана в своем клубе. Хотя нет, даже в более сложной ситуации находится Конте, который имеет чуть ли не открытое противостояние с боссами «Челси», все меньше скрывает свое недовольство, что уже сказывается на отношениях внутри команды. Некоторые футболисты недовольны тренировками Конте, который слишком негативно настроен. Его занятия и так не из легких. Кьеллини говорит, что после тренировок Конте футболисты готовы умереть. Зато такой специалист точно заставит Неймара уважать свои методы работы.

Луис Энрике (без клуба)

Особо волевым и жестким этого тренера не назовешь, но результат он давал, оставив после ухода из «Барселоны» благоприятное в целом впечатление. С другой стороны, Энрике признавался, что такое колоссальное давление, которое он испытывал в Каталонии, очень тяжело переносится. Вряд ли в ПСЖ прессинг будет менее жестким. Энрике еще входит в список интересов других топ-клубов, того же «Челси», например. Так что ПСЖ придется побороться, если он всерьез рассчитывает заполучить этого специалиста. Либо, напротив, не мешать союзу Энрике и «Челси», чтобы выманить из Лондона Конте. Плюсом этого варианта для ПСЖ является, конечно, отсутствие необходимости выхватывать тренера из другого клуба.

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Когда шейхи начнут лупить шейхов, битва в Европе перейдет на новый уровень. Пока ПСЖ и «Манчестер Сити» чаще оказываются в одной лодке: отбиваются от критики в свой адрес и от попыток УЕФА пришить дело о нарушениях финансового фейр-плей. Но вряд ли в ПСЖ станут скрывать, что хотели бы заполучить Гвардиолу на тренерский мостик. Хосеп дает результат там, куда приходит. Пусть кто-то скажет, что «Барселона» и «Бавария» так называемые «самовозки», выражаясь гоночным сленгом. ПСЖ тоже относится к такой категории – там не стесняются тратить огромные деньги и уже имеют состав, который вполне способен устроить Гвардиолу. Но есть один огромный минус: «Сити» даже не думает отпускать Хосепа. Сам он тоже не зря строит такую дорогущую машину в Манчестере – явно хочет выиграть что-то очень достойное. Финансово ПСЖ не перебьет «Сити», поэтому остается только ждать.

Диего Симеоне («Атлетико»)

Можно пойти по другому пути и выманить тренера из менее богатого клуба. Хотя и это будет сделать непросто. Симеоне человек идейный, если бы хотел денег, рванул бы в «Интер», который его звал, когда получил себе новых владельцев. Но Симеоне будто сросся с «Атлетико», сейчас эта связка тренер-клуб не воспринимается раздельно. Свой класс тренер с одной стороны подтвердил стабильными результатами мадридцев из года в год. А с другой, могут возникнуть сложности, когда Симеоне окажется в другой обстановке – не в знакомом до мельчайших деталей «Атлетико». В этом определенный риск ПСЖ, если тот все же захочет пригласить Симеоне. Но вариант более чем интересный. Диего не станет церемониться с этими звездами и построит их по-своему.

Все потенциальные претенденты на пост главного тренера ПСЖ очень интересны, каждый вариант по-своему интригует. А дыма без огня, как известно, не бывает. Очевидно, что в Париже далеко не все довольны работой Эмери. Кто-то наверняка только и ждет, когда Унаи оступится, чтобы иметь формальный повод для расставания. Каждый матч в Лиге чемпионов для Эмери будет не просто очередной важной игрой, но и сражением за свое рабочее место. Удержится ли?