Российские клубы в плей-офф Лиги Европы

Треть читателей «Соккер.ру» - оптимисты, а каждый десятый – пессимист. Изучаем опыт российских футболистов в плей-офф ЛЕ, чтобы оценить шансы четверки.

Десять разных российских клубов играли в 1/16 финала Кубка УЕФА или Лиги Европы, многие добирались до стадии, где на следующей неделе сыграют «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. А мог оказаться в их числе и «Краснодар», очутившись на месте «Црвены Звезды» в группе – поставили бы рекорд, заодно у армейцев был бы другой соперник.

В результате успешного захода четырех клубов в плей-офф ЛЕ, треть читателей выбрала вариант, что все пройдут в следующий раунд. Очень оптимистично, хотя добрых прогнозистов много – 74% читателей ждут минимум две команды в следующем раунде. И только 12% выбрали вариант, что все вылетят.

Но что подсказывает исторический опыт? Он важен, ведь в феврале российские клубы при любой из систем чемпионата «весна-осень» или «осень-весна» вынуждены были готовиться к официальным играм на сборах. Каковы успехи в Лиге Европы?

Сезон 2009/10

Первый сезон Лиги Европы для России сложился скверно. «Динамо» вылетело от ЦСКА из Софии до группового этапа – не помог даже гол Кержакова, «Амкар» не смог пройти «Фулхэм», «Крылья Советов» умудрились проиграть клубу из Ирландии, а хуже всех выступил «Зенит» - вылетели из Лиги Европы от «Насьоналя» из Португалии, проиграв в гостях 4:3. Только «Рубин» оказался в плей-офф. Команда Бердыева вылетела в Лигу Европы с третьего места из группы ЛЧ после победы над «Барселоной», в первом раунде плей-офф нового турнира вынесла «Хапоэль». Правда, потом уступили в добавленное время «Вольфсбургу» в следующем раунде…

Сезон 2010/11

В этот раз «Рубин» вылетел сразу – от «Твенте». «Спартак» прошел «Базель» и «Аякс» - очень редкий еврокубковый успех современных «красно-белых», но Фалькао к ним не поедет – «Порту» размазал команду Карпина с общим счетом 10:3, перечеркнув предыдущие успехи. «Зенит» в первом раунде прошел «Янг Бойз», но не смог ничего поделать с «Твенте» - бывшим соперником Бердыева. А ЦСКА закольцевал историю, ведь проиграл «Порту» - победителю «Спартака». Итого было четверо участников, трое преодолели первый этап – удачный сезон, самый удачный.

Сезон 2011/12

«Зенит» и ЦСКА сыграли в плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» и «Реала», поэтому их здесь быть не могло. А в Лиге Европы в плей-офф увидели «Рубин» и «Локомотив». И получилось не очень, ведь команда Бердыева дважды проиграла «Олимпиакосу» по 1:0, а «Локомотив» обыграл дома «Атлетик» - ближайшего соперника «Спартака», причем забил Глушаков с пенальти. Но на выезде в Бильбао отличиться не смогли, испанцы пошли дальше за счет гола, забитого на выезде. Обидно получилось, два участника – два вылета.

Сезон 2012/13

«Зенит», «Анжи» и «Рубин» представляли Россию в весенней части еврокубкового сезона и сыграли здорово. Команда из Санкт-Петербурга прошла «Ливерпуль» - не все клубы РФПЛ боятся соперников из топ-5. «Анжи» обыграл «Ганновер», а «Рубин» справился с самим «Атлетико», который через год сыграет в финале Лиги чемпионов. А вот следующий раунд сложился не так удачно. «Базель» наказал «Зенит» за недооценку. «Анжи» уступил «Ньюкаслу» в один мяч. И только «Рубин» прошел «Леванте», чтобы здорово сыграть против «Челси». Но первый раунд прошли три из трех!

Сезон 2013/14

Неудачный год для российских клубов в плей-офф еврокубков. «Зенит» был уверенно обыгран «Боруссией» в Лиге чемпионов, невзирая на достойное сопротивление в Дортмунде в ответном поединке и минимальную победу. А в Лиге Европы «Анжи» и «Рубин» вяло сыграли против соперников из Голландии и Испании. «Бетис» выбил казанцев благодаря удачной игре в гостях. А махачкалинцы, хоть и прошли «Генк», позже не справились с АЗ. Обращает на себя внимание низкая результативность многих клубов – сложно вкатываться в сезон. Поэтому прошла только одна команда из двух.

Сезон 2014/15

«Динамо» и «Зенит» составили пару на этот раз, никто не смог выступить удачнее. И сыграли оба участника неплохо. Ведь «Динамо» уступило «Наполи» в следующем раунде, а сначала прошли «Андерлехт». Команду, с которой и «Зенит» не всегда справлялся. А сами петербуржцы выбили неплохой ПСВ, чтобы затем обыграть «Торино», но уступить в четвертьфинале «Севилье» - традиционному победителю Лиги Европы, как окажется. Но стопроцентный проход дальше в первом раунде учитываем в общий зачет – справились, смогли на сборах подготовиться к официальному старту.

Сезон 2015/16

Пока «Зенит» в очередной раз неудачно играл с «Бенфикой» в плей-офф Лиги чемпионов, «Локомотив» и «Краснодар» набивали себе шишки в Лиге Европы. Оказалось, что «железнодорожники» не сильнее «Фенербахче» - уступили в Стамбуле в два мяча, а дома сыграли вничью. Жаль, могли выступить удачнее. А вот «Краснодар» попросту размазали – «Спарта» забила дома один мяч, но в гостях придумала целых три. «Быки» пережили разгром, хотя «Ростов» позже покажет, как с чехами играть. Но в позапрошлом году оба участника вылетели сразу, так что обольщаться не стоит – плей-офф ЛЕ остается непростым испытанием.

Сезон 2016/17

В прошлом сезоне, как помните, в плей-офф Лиги Европы оказались «Ростов», «Зенит» и «Краснодар». И только команда Луческу подвела, хотя если вспоминать второй матч против «Андерлехта», его неудачную развязку при хорошей игре хозяев – скорее не повезло. Или недооценили бельгийского соперника, ведь помните, как Иванович сыграл в Брюсселе против Ашампонга? Провалили выезд. А вот «Краснодар» прошел «Фенербахче» - Смолов исправил ошибку «Локомотива». И «Ростов» наказал бывшего соперника «быков» - «Спарту». Два прохода из трех, нормальный результат. Жаль, что и «Ростов», и «Краснодар» позже вылетели от клубов из топ-5 – МЮ и «Сельты».

Сезон 2017/18

Посмотрим, как сложится в этот раз. Но четыре участника плей-офф – прекрасный результат, всего второй такой пример в Лиге Европы для России. Если брать три последних полноценных сезона, то получаем семь попыток в плей-офф, а сейчас за один год будет сразу четыре. Можно набрать пунктов в таблицу УЕФА, что важно для будущих путевок в Лигу чемпионов. И можно показать, чего стоят, как правильно сказал Иванович.

«Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» устроят увлекательную битву в РФПЛ, но первыми их готовность оценят клубы из Глазго, Бильбао, Белграда и Ниццы. В этот раз в Лиге Европы собрались два финалиста Лиги чемпионов, 14 представителей топ-5 – почти половина ото всех участников. Так что российский квартет в отличной компании, должны выступить слаженнее, чем в прошлых сезонах. Хочется увидеть качественный футбол и борьбу со стереотипами, что 100% российских клубов в 1/8 финала пройти не могут.

На данный момент было 19 попыток, в 12 случаях прошли дальше. Получается, в среднем две из каждых трех команд проходят. А вот в единственном сезоне, когда было четыре клуба в плей-офф Лиги Европы, дальше не пошел только один. Так что оптимизм читателей имеет под собой основания, хотя все соперники очень сложные. Ни в одной из пар российский клуб фаворитом не является. Даже неудачливый в Примере «Атлетик» готов дать бой «Спартаку» - пустят болельщиков в котел стадиона «Сан Мамес» бесплатно.

У «Ниццы», «Селтика» и «Црвены Звезды» тоже есть верные фанаты – в гостях будет особенно сложно. Да и в России в феврале, в районе Дня святого Валентина, согреваться приходится теплотой сердец – погода будет морозной, после теплых краев, где клубы прошли сборы, играть станет непривычно. Но раз добрались до важной стадии – нужно соответствовать.