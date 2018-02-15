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«Спартак» против басков, «Зенит» против кельтов

вчера, 17:59

Несколько часов осталось до старта в плей-офф Лиги Европы трех российских команд. Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов ищет точки соприкосновения между «Спартаком» с «Зенитом» и их соперниками.

«Спартак» vs «Атлетик»

«Открытие Арена», Москва. 21:00 по московскому времени

«Спартак» против «Атлетика» и испанских клубов

Официальных матчей между собой «Спартак» и «Атлетик» не играли, однако это не значит, что их судьбы совсем не пересекались. В далеком 1937 году в СССР с турне приехала сборная Басконии, в состав которой затесались 7 футболистов клуба из Бильбао, который стал базовым для этой дружины. Баски провели 9 матчей с различными советскими командами, одержав 7 побед. Сопротивление им смогли оказать только сборная Ленинграда – ничья 2:2, и «Спартак», усиленный игроками других столичных клубов – победа 6:2. А в 1976-м году «Атлетик» и «Спартак» сражались в Бадахосе за «Трофео Иберико», который достался баскам, победившим со счетом 3:2.

Между тем, у «Спартака» в еврокубках набралось уже 28 матчей против испанских команд, следовательно, после двух встреч с «Атлетиком» будет достигнуто круглое число, что только упрочит положение испанцев в качестве любимых соперников москвичей – ни с кем не играли в еврокубках чаще. На счету «красно-белых» 8 побед, 6 ничьих и 14 поражений. 32 мяча забито, 46 пропущено. В этом евросезоне команда Массимо Карреры уже играла против представителя Примеры на групповой стадии Лиги чемпионов: в родных стенах «Спартак» разбил «Севилью» со счетом 5:1, но в гостях уступил 1:2. С клубами из Страны Басков в официальных матчах московский клуб до сегодняшнего дня не встречался. 

«Атлетик» против российских команд

Впервые «Атлетик» сыграл с командой из России в еврокубках в 1973 году. Тогда баски сошлись с «Торпедо» в 1/16 финала Кубка обладателей Кубков. Московская встреча завершилась вничью 0:0, а в Бильбао сильнее оказались хозяева – 2:0. Единственная встреча с нашей командой в российскую эпоху у «Атлетика» состоялась шесть лет назад на аналогичной стадии Лиги Европы, которая сейчас сталкивает с басками «Спартак». Тогда «львам» достался «Локомотив». Железнодорожники выиграли дома 2:1, но, уступив в Бильбао 0:1, вылетели из соревнования. За «Локомотив» тогда играл и даже забил с пенальти в московском матче Денис Глушаков – нынешний капитан «Спартака».

Составы и тактика

«Спартак» (4-4-2): Селихов – Ещенко, Кутепов, Таски, Д. Комбаров – Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес – Зе Луиш, Адриано.

Массимо Каррера может выпустить в старте новичка Ханни на позиции атакующего защитника, но, думается, в домашней встрече итальянец решит сыграть агрессивнее и доверится футболистам, которые уже давно играют вместе. Адриано выдвинется на острие атаки, Зе Луиш сыграет в оттяжке, а Промес с Зобниным могут давить с флангов. Хотя в первом официальном матче после двух месяцев зимних каникул Каррера может ориентироваться в первую очередь на функциональную готовность, поэтому не исключены сюрпризы. Боккетти, Пашалич, Ханни, Мельгарехо, Самедов тоже могут выйти в стартовом составе.

«Атлетик» (4-2-3-1): Эррерин – Леке, Нуньес, Эчейта, Саборит – Эчебаррия, Сан-Хосе – Кордоба, Гарсия, Уильямс – Адурис.

Сиганда обещает ротацию состава во встрече со «Спартаком», но от своей любимой расстановки он вряд ли отойдет, тем более недавний эксперимент завершился поражением от «Жироны», когда Хосе Анхель вдруг решил сыграть в трех центрбеков. У «Атлетика» есть проблемы в обороне, где после ухода Ляпорта образовалась брешь, ведь приобретенный ему на замену Мартинес не заявлен на Лигу Европы. Кроме того, травмирован Муньяин, главный созидатель-изобретатель. Осенью в ЛЕ за басков играл второй вратарь Эррерин, в то время как в Ла Лиге ворота защищает Аррисабалага. Неожиданный состав «Атлетика» может стать проблемой как для «Спартака», так и для самих подопечных Сиганды, которые и без того не в лучшей форме: ни одной победы в последних пяти матчах – четыре ничьи и поражение.

«Селтик» vs «Зенит»

«Селтик Парк», Глазго. 23:05 по московскому времени

«Зенит» против шотландских клубов

«Зенит» никогда не пересекался с «Селтиком» до сегодняшнего дня, да и вообще у «сине-бело-голубых» всего лишь одна официальная встреча против шотландского клуба в истории. Зато какая это встреча! Речь о победном финале Кубка УЕФА 2008 года, в котором «Зенит» переиграл со счетом 2:0 «Глазго Рейнджерс» в Манчестере. Наверняка за той памятной игрой почти десятилетней давности наблюдали и фанаты «Селтика», и наверняка они желали победы российскому клубу, чтобы ценный трофей не достался заклятым соперникам. Так что тем майским вечером «Зенит» порадовал не только своих фанатов и российских любителей футбола, но и поклонников «Селтика».

«Селтик» против российских команд

«Зенит» не пустил главных врагов «Селтика» к еврокубку, но, следуя той же логике, «обручи» в долгу не остались. Шотландский клуб выбивал «Спартак» и «Динамо» из квалификационных раундов Лиги Европы, а когда пересекся с «красно-белыми» на групповой стадии в сезоне 2012/13, одержал две победы. Кстати, за «Динамо» в 2010 году против «Селтика» играл ведущий форвард «Зенита» Александр Кокорин. Он даже забил победный мяч в Глазго в первом матче, но в домашней игре «бело-голубые» уступили 0:2. Вообще, эта победа с голом Кокорина – единственная для представителей РФПЛ над «Селтиком». Статистика-то печальная: 1 победа (которая обернулась общей неудачей), 2 ничьи (два раза по 1:1 со «Спартаком», успех «Селтика» в серии пенальти) и 3 поражения. Разница голов: 6-9 не в нашу пользу. В двухматчевых дуэлях навылет шотландцы дважды оказывались сильнее.

Составы и тактика

«Зенит» (4-3-3): Лунев – Смольников, Мевля, Маммана, Кришито – Паредес, Кузяев, Ерохин (Краневиттер) – Кокорин, Ригони, Заболотный.

Допускаю, что в матче против шотландского клуба на выезде, где «Зениту» предстоит пережить неприятные минуты давления и хорошо поработать на стандартах, Роберто Манчини выпустит в старте большого форварда Заболотного. Если же Роберто решит сделать ставку на резкость в атаке, то Кокорин выйдет на острие. В средней линии незыблемы позиции Паредеса и Кузяева, а вот третьим здесь может стать Краневиттер или Ерохин. А может быть, Нобоа? Маловероятно, но тоже не исключено. В центре обороны, похоже, сыграют Мевля и Маммана. Они больше времени провели вместе на сборах, плюс, у Ивановича было повреждение, но он уже с командой.

«Селтик» (4-2-3-1): Де Врис – Лустиг, Шимунович, Айер (Биттон), Тирни – Браун, Нтчам – Макгрегор, Форрест, Синклейр – Дембеле.

Брендан Роджерс не стесняется менять тактические схемы, «Селтик» в этом сезоне как только ни играл – и с тремя защитниками, и с четверкой в предпоследней линии, с различными формациями в полузащите и атаке. Но в матче с «Зенитом» вряд ли у тренера «кельтов» есть выбор в свете травмы основного защитника Дедрика Бояты. К тому же, матч домашний, публика ждет от «Селтика» активности. У Роджерса серьезные кадровые проблемы, семь футболистов в лазарете, но на приличный стартовый состав людей хватает, так что «Зениту» не стоит ждать поблажек.

От печали до радости. Как сыграли наши соперники?

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Все комментарии
kastites
kastites
вчера в 21:31
Спартак проиграет
ЗЕНИТ победит
Sully
Sully ответил dimarik_86
вчера в 20:31
dimarik_86:
Боюсь,шотландцы отпаредесят сегодня лазурных
бойся лучше за спам)) скорей баски посадят тарасовку на кукан.
dimarik_86
dimarik_86
вчера в 20:28
Боюсь,шотландцы отпаредесят сегодня лазурных
Саня Локомотив
Саня Локомотив
вчера в 20:21
Похоже,о том что сегодня в Лиге Европы играет Лидер Чемпионата не знают ни соккер,ни матч тв...Как же это печально и одновременно противно...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:12
Удачи всем!
А Кокорину - сделать покер!
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 19:49
У Спартака самый слабый соперник, а влетят как от Барсы! Ахахаха!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:49
Ещё не много, ещё чуть чуть..... Уже скоро СПАРТАКОВЦЫ проведут свою первую игру. Вперёд Спартак!!! ПОБЕДЫ!!! КАК И ВСЕМ НАШИМ КЛУБАМ В ЛЕ.
Parovoznik
Parovoznik ответил agidel2012
вчера в 19:47
agidel2012:
Как представлю 11 паровозов на футбольном поле... Лягушатникам сегодня не поздоровится.
...Ага! и каждый лягушонок - внук Анны Карениной ))
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил Miaf
вчера в 19:43
Miaf:
просто с детства за Селтик, ничего не могу поделать.
Красно-белый друг бело-зелёных? Это как финский слон -лучший друг русского слона.
Miaf
Miaf ответил Scuderia Ferrari
вчера в 19:38
Scuderia Ferrari:
ЦСКА пишется большими буквами.
тебе видней.
Miaf
Miaf ответил 1asss
вчера в 19:38
1asss:
ты опять за измену? а как же сельтик и атлетик?
просто с детства за Селтик, ничего не могу поделать.
agidel2012
agidel2012 ответил Parovoznik
вчера в 19:37
Parovoznik:
Напомню администраторам Соккера, что в ЛЕ играют не только мясо и питер, но ещё кони и паровозы...
Как представлю 11 паровозов на футбольном поле... Лягушатникам сегодня не поздоровится.
Старый Дед - 11
Старый Дед - 11
вчера в 19:37
Удачной игры всем нашим клубам, но только без травм.
1asss
1asss ответил Miaf
вчера в 19:36
Miaf:
Спартаку только победы ,как и цска с локо.
ты опять за измену? а как же сельтик и атлетик?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Miaf
вчера в 19:36
ЦСКА пишется большими буквами.
Parovoznik
Parovoznik
вчера в 19:32
Напомню администраторам Соккера, что в ЛЕ играют не только мясо и питер, но ещё кони и паровозы...
Miaf
Miaf ответил 1asss
вчера в 19:24
1asss:
Ураа, в нашем полку прибыло, конечно же милый мой болеем с тобой и за сельтик и за атлетик, 8-0 раскатаем поросят
Спартаку только победы ,как и цска с локо.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
вчера в 19:18
Удачи нашим клубам. Плевать на недоделков желающих обратного.
1asss
1asss ответил Miaf
вчера в 19:16
Miaf:
Успехов нашим клубам и Сельтику.
Ураа, в нашем полку прибыло, конечно же милый мой болеем с тобой и за сельтик и за атлетик, 8-0 раскатаем поросят
112910415
112910415
вчера в 19:02
победить!
Кlassе
Кlassе
вчера в 19:01
Хотел бы я оказаться на матче Селтик - Спартак в Глазго.
Сходить сначала в старый шотландский паб, накачаться старым добрым тёмным шотландским элем, неспеша пройтись по набережной Клайд а потом очутится на Селтик-Парк.
Но в этот раз повезло нелепой бомжекоманде, поэтому флаг им в руки, лазурным недотёпам.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Miaf
вчера в 18:39
Miaf:
Успехов нашим клубам и Сельтику.
да, вашей гееропе не позавидуешь, а Спартаку с Зенитом желаю победы
Miaf
Miaf
вчера в 18:27
Успехов нашим клубам и Сельтику.
олег2010
олег2010
вчера в 18:26
Удачи нашим клубам в ЛЕ.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:15
Удачи сегодня нашим командам.
bbb370
bbb370
вчера в 18:14
Удачи всем нашим клубам!
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 18:09
Эрик Хаген будет присутствовать на матче в Глазго ,по его словам он хочет посмотреть изменилось ли что в команде и ее методах достижения результатов с тех пор когда они выиграли тот спорный кубок
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