Герои и неудачники матча МЮ – «Челси»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб ПармаПарма - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опека

Герои и неудачники матча МЮ – «Челси»

25 февраля 2018, 19:52

Моуриньо и Конте пожали друг другу руки, а их футбольные команды поступили менее дружелюбно – МЮ не сломался после гола «Челси».

Герой. Ромелу Лукаку (МЮ)

Чаще всего Лукаку в больших матчах очень плох, еще со времен игры за «Эвертон» повелось. Но сегодня Ромелу, начавший матч слабо и незаметно, ближе к перерыву проснулся в голевой атаке, а во втором тайме стал все чаще выигрывать борьбу и правильнее располагаться вне штрафной площади. Бельгиец создал гол Лингарда, важный мяч плюс решающий пас – заявка на место в числе героев. Ромелу словно разозлился на себя и провел шикарный матч, продолжив ударную серию – в пяти последних матчах забил четырежды.

Неудачник. Маркос Алонсо («Челси»)

Вспомните, как Валенсия играет в защите. Не забывайте, что Алексис Санчес никогда не страхует оборону (а после перерыва вообще ушел на другой фланг, от Алонсо), и поймете, что Маркоса можно обвинить в пассивности. Испанец плохо сыграл у чужих ворот – хотя умеет атаковать. А когда Лукаку пришел на его край, то Алонсо оказался за спиной у центрального защитника Рюдигера. Немец не закрыл навес бельгийца, но испанец тоже был наблюдателем. Плохой матч для левого латераля, которому Конте обычно доверяет.

Герой. Виллиан («Челси»)

Бразилец, у которого были проблемы с игровой практикой в последнее время, сумел доказать Конте, что именно его нужно отправлять в основу. Аргументы в каждом матче: дубль в ворота «Халл Сити» в Кубке Англии, гол «Барселоне» в Лиге чемпионов. Теперь вот мяч против МЮ, созданный после того, как Виллиан подхватил мяч у своих ворот, правильно отдал пас, добежал, открылся и выбрал правильный удар – в ближайший угол. У бразильца получился первый тайм, а после перерыва устал и уже не показал шикарную техничную игру, как умеет.

Неудачник. Поль Погба (МЮ)

Говорите, француз провел сильный матч? А докажите! После перерыва полузащитники «Челси», садясь глубоко, позволяли развивать атаки МЮ, Погба спокойно работал с мячом без прессинга. Но Поль очень часто выпадает из игры в эпизодах, которые могли все изменить. Мозес на 14 сантиметров ниже, но выиграл у француза верховую борьбу и таким образом сумел начать голевую атаку. А что предметного создал Поль? У Погба ни одной передачи под удар, брак не намного меньше, чем у МакТоминэя. Француз не вел игру, от него не было пользы – пару обводок и один удар не впечатлили совершенно.

Герой. Джесси Лингард (МЮ)

В Англии становится больше футболистов, способных принять оригинальное решение в атаке, но один из таких, Лингард, после появления в Манчестере Алексиса Санчеса затерялся. Джесси сконцентрировался на своей девушке, забыв о том, как результативно можно играть в футбол. Хотя если посмотрите на статистику сезона, то увидите прекрасный результат. Двенадцать созданных голов только в АПЛ, 8 мячей и 4 голевые передачи. Лингард часто выходит со скамейки, но продуктивен!

Неудачник. Давид Де Хеа (МЮ)

Предположим, во втором тайме Де Хеа ошибся с приемом удара, поскольку ему помешали солнечные лучи – не рассчитал траекторию полета желтого мяча. Но как быть с пропущенным голом? Конечно, против «Севильи» и во многих других матчах Давид сыграл блестяще, но оцениваем конкретно взятый поединок. И поскольку Де Хеа не закрыл ближний угол – надо было сделать шажок влево, как только Виллиан зашел в штрафную площадь, а потом не успел сложиться или выставить руку – против «Челси» Давид не в привычном списке героев.

Герой. Эден Азар («Челси»)

И все-таки записать Эдена в список антигероев, как Алонсо или Рюдигера, не получится, пусть и затерялся после перерыва. Ведь именно благодаря его изворотливости и смекалке у «Челси» появился шанс не проиграть на «Олд Траффорд». Кроме того, хотя у Азара были осечки при принятии решений, особенно после перерыва, бельгиец остался тем, кто управляет игрой «Челси». Это напарники недоработали, а сам Эден остался парнем, у которого точность передач 92 %, а из 14 ударов гостей к половине причастен плеймейкер.

Неудачник. Алексис Санчес (МЮ)

Приход чилийца в МЮ за огромные деньги и на зарплату, которая начала крысиные бега в команде Моуриньо – после Погба новый оклад требует Де Хеа, скорее мешает, чем помогает. Санчес смог два раза пробить по воротам – вернее, попытался, один раз удачно набросил мяч на Лукаку, когда Ромелу едва не огорчил Куртуа ударом боковыми ножницами. Но куда чаще Алексис, у которого в детстве было прозвище «Белочка», скакал перед защитниками и тыкал в них мячом. Брак выше, чем у Марсьяля!

Герой. Жозе Моуриньо (МЮ)

Моуриньо сейчас никакой, но сумел найти правильное слова и подсказки в перерыве, его команда немножко изменила подход и успокоилась. А «Челси» после перерыва остановился, перешел к обороне, словно охранял ничью. Странное поведение для чемпиона Англии и предсказуемый результат матча на великом стадионе после такого. Лондонцы проиграли в Манчестере, ведь хозяева, покинув свою половину поля, смогли продавить победный гол. Конечно, не тренер тут главный герой, а Лукаку, но Моуриньо хотя бы ничего не испортил.

Неудачник. Антонио Конте («Челси»)

У «аристократов» было преимущество, поскольку в первом тайме МЮ выбрал знакомую тактику «автобуса». По владению было 40 % на 60 % игрового времени, по ударам – 3:7, по точности передач – 80 на 88 % снова в пользу «Челси». Конте мог вести и побеждать в этом матче, но вместо трех пунктов выбрал поражение, причем его команда погасла. Что вряд ли понравится фанатам, ведь у «аристократов» маячит выезд в гости к «Барселоне». А они даже «Манчестер Юнайтед» на чужом поле обыграть не смогли, хотя вели в счете. И провальный второй тайм на совести, в том числе, главного тренера. Моуриньо редко обыгрывает прямых конкурентов, но с Конте его ребята справились.  

Поделиться
Другие материалы по теме
Ковач отменил штрафы в «Баварии»
Вчера, 17:45 11
Тотти представит свою автобиографию в Колизее
13 сентября 4
Роналду подшутил над ведущим клубного ТВ «Ювентуса»
13 сентября 7
ФИФА и Федерация футбола Испании выступили против проведения игр в США
13 сентября 48
Южная Корея предложит соседним странам подать совместную заявку на ЧМ-2030
13 сентября 27
Испания желает принять Евро-2028 и ЧМ-2030
12 сентября 5
Обсудить
Все комментарии
Roman73
Roman73
27 февраля в 02:54
Да вот герои Азар и Виллиан сдохли ко второму тайму.
Кому -то из тренеров надо смотреть матч в монитор, Конте с бровки не разглядел вовремя.
Злой_Гений_Мауринья
Злой_Гений_Мауринья
26 февраля в 15:16
в общем всё по делу автор сказал , разве Что,в место алонсо морату ,я бы поставил.
lobsterdam
lobsterdam ответил Владимир Ушаков
26 февраля в 12:26
С каких ДДХ неудачиник,тогда уж Куртуа неудачиник,раз он проиграл, Погба был хорош и Алексис, тогда где в неудачниках Канте, который не смог остановить Погба и по итогу матча ушел с горчичником, и Азар, если его сравнивать с Алексисом, то чилиец был лучше
насчет Погба не соглашусь. У него столько потерь из-за понтов и, кстати, гол-то он привез после того, как не смог выиграть воздух у коротышки Мозеса и вместо того, чтобы бежать к своим воротам, остался сидеть и безучастно смотреть на происходящее. Так же и МакТомини почему-то не стал блокировать Вилиана, и тот спокойно пробежал мимо к воротам, получил мяч и отправил его в ворота, а все стояли разинув рты и смотрели как статисты.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
26 февраля в 11:27
С каких ДДХ неудачиник,тогда уж Куртуа неудачиник,раз он проиграл, Погба был хорош и Алексис, тогда где в неудачниках Канте, который не смог остановить Погба и по итогу матча ушел с горчичником, и Азар, если его сравнивать с Алексисом, то чилиец был лучше
marvel777
marvel777
26 февраля в 10:47
дичь какая-то - ты хоть оценки игроков посмотрел бы после матча сначала а не свои фантазии расписывал
rubin kazzzan
rubin kazzzan
26 февраля в 10:11
МЮ заслуженно выиграл!
fantazior
fantazior
26 февраля в 09:57
Очень предвзятая статья.
hohoл
hohoл
25 февраля в 23:03
Да халява подвернулась просто
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100