Килиан киллер

В Париже растет будущий обладатель «Золотого мяча». И это не Неймар. «Соккер.ру» считает, что в ближайшие годы Мбаппе потрясет весь мир.

Когда говорят о Килиане Мбаппе, кажется, что этот игрок уже давно на слуху и имеет свой знак качества, высокий статус звезды. А между тем человеку всего 19 лет. Это мы о 24-летних говорим как о перспективных и раскрывающихся, а Мбаппе до них еще пять лет. Ниже причины, по которым рано или поздно Килиан заберет свой «Золотой мяч».

Возраст

Многие молодые ребята блистали на самом старте профессиональной карьеры, а потом сдувались и пропадали, растрачивали талант. Поэтому Мбаппе авансы выдавались поначалу осторожно. Но Килиан, выстрелив в «Монако», не потерялся, вырос там же, на «Луи II», да и после перехода в ПСЖ не растворился, нарастив только свои умения и класс. Так что поступательное движение Мбаппе вселяет уверенность в то, что он уже никуда не пропадет, если не случится какой-нибудь страшной травмы. А если учесть его юный возраст, то можно не сомневаться: у француза будет масса лет, чтобы взять «Золотой мяч». Уж какая-нибудь из попыток должна увенчаться успехом. Он уже в списке претендентов ходил высоко в 2017 году. Да и награда вручается France Football, хотя это издание старается отходить от национальной принадлежности, конечно.

Трофеи

Переход Мбаппе в ПСЖ имел собой несколько целей. Во-первых, улучшение финансового положения. Во-вторых, возвращение на родину. Мало кто знает, что Килиан родом из-под Парижа, и этот фактор, кстати, сыграл едва ли не решающую роль при выборе в пользу ПСЖ, когда претендентом был и «Реал». В-третьих, погоня за трофеями.

Разумеется, факторы расположены не в порядке уменьшения важности. Об этом знает только сам Мбаппе. Просто все они имеют место. Учитывая потенциал, амбиции и состав ПСЖ, завоевание Лиги чемпионов и массы других трофеев – это только вопрос времени. Катарские владельцы парижан в доску разобьются, но своей цели достигнут. А «Золотой мяч» любит тех, кто завоевывает награды. Без них никуда. Еще и у сборной Франции сейчас собралось толковое поколение, которое может замахнуться на трофеи на международном уровне. Потенциал и амбиции ПСЖ и сборной Франции дают большие шансы Мбаппе на трофеи.

Статистика

Где-то недалеко ходит и такой важный показатель, как статистика. Мбаппе играет на очень удобной позиции универсального нападающего. Тут можно и забивать много, и отдавать голевые передачи. А если не будешь слишком результативным, но сможешь оказывать поддержку атаке, то все равно похвалят. Это игрокам амплуа Кавани важнее всего именно голы. Но даже при таком отношении к роли Мбаппе Килиан не расслабляется и демонстрирует превосходную статистику. В нынешнем сезоне Мбаппе в Лиге чемпионов в семи матчах забил четыре мяча и сделал три голевые передачи, в чемпионате Франции у него в 19 матчах 10 голов и восемь голевых передач. То есть фактически нет ни одной игры в среднем, где Мбаппе не делал бы результативное действие.

Интеллект

Это очень емкое слово, которое в данном контексте отражает не только и не столько какой-то набор знаний или умственные способности Мбаппе. Это, будем честны, не самое важное в ремесле футболиста. А вот специфический игровой интеллект, понимание футбола очень важны. И у Мбаппе они развиты не по годам. Это особо подчеркивал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Он поражался тому, насколько вдумчиво к игре подходит Мбаппе. Не верится, что этому по-футбольному зрелому и грамотному парню всего 19 лет. Он умеет чувствовать игру, партнеров, чувствует свои силы, свой организм, свои способности. Поэтому у него минимальное количество лишних действий и шагов «не в тему» - их куда меньше, чем у более опытных товарищей по команде Неймара и Кавани, которые то промажут, то перетянут на себя одеяло, то сделают рывок или обводку невпопад. Да, у Мбаппе это тоже случается, но он минимизирует принятие неуместных решений, что тоже подчеркивает его интеллект. Ну и трезвая оценка ситуации позволяет ему принимать грамотные решения относительно своей карьеры. Это тоже немаловажно для будущего завоевателя «Золотого мяча». Вдруг ради этого однажды придется покинуть Париж. Нужно будет выбрать правильное время.

Закат конкурентов

Все мы развиваемся не в вакууме, от окружения и конкурентной среды зависит очень многое. Избита мысль о том, что в эпоху Криштиану Роналду и Лионеля Месси другим путь на вершину заказан. Даже когда они не проводили выдающиеся сезоны, их класса хватало на получение «Золотого мяча». Третьему – не просунуться. Но уж Мбаппе точно дождется времени, когда ни Месси, ни Роналду на горизонте среди конкурентов не будет. Да, конечно, подрастут новые, но там уже Мбаппе будет бороться на равных, а не с позиции догоняющего легенд. Это немаловажный фактор.

Кстати, будет весьма забавно, если Мбаппе получит «Золотой мяч» раньше Неймара, который метнулся из тени Месси в «Барселоне» в ПСЖ как раз для получения этого заветного трофея. Репутационно бразилец, кстати, уступает Мбаппе. Неймара многие недолюбливают и в футбольной, и в болельщицкой среде. Так что при прочих равных предпочтение отдадут Килиану. Конечно, сейчас Неймар куда более статусная звезда, но помним про разницу в возрасте и тот гандикап, который есть еще у француза.