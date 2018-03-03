Чемпион действующий против чемпиона потенциального

03 марта 2018, 23:12

Центральным противостоянием в 21-м туре чемпионата России станет встреча «Спартака» и «Локомотива». «Соккер.ру» видит баланс аргументов в пользу каждой из сторон.

За «Локомотив». Положение в чемпионате

Сложно сказать, что именно имел в виду президент «Локомотива» Илья Геркус, говоря о том, что эти клубы в разных весовых категориях. Более конкретно высказался наставник «Спартака» Массимо Каррера, который четко заявил, что фаворитом является «Локомотив», что следует из логики противостояния – ведь именно железнодорожники лидируют в РФПЛ и имеют отрыв в восемь очков от «Спартака». Так что тут формально не поспоришь. Железнодорожники не просто так взгромоздились на первое место по итогам 20 туров. Если бы это была короткая дистанция, можно было бы говорить о стечении обстоятельств. Но сейчас это данность, которая подтверждена временем. Стиль игры и подход «Локомотива» обеспечивают команде лидерство, значит, она и является фаворитом.

Против «Локомотива». Давление лидерства

Но у всякой медали есть две стороны. Вряд ли кто-то в самом «Локомотиве» еще до начала сезона всерьез мог бы воспринять слова о том, что команда будет вот на такой большой дистанции бороться за чемпионский титул. И самое главное – будет фаворитом в этой гонке. Сложно сказать, как себя ощущает каждый из футболистов «Локомотива», но определенное давление, определенные дополнительные обязательства, ответственность бремя лидерства дает. Понятно, что все по-своему относятся к этому. Кто-то и не обращает внимания, другие невольно ощутят прессинг, которого не было бы, окажись «Локомотив» догоняющим. Тут же ты – лидер, все взгляды на тебя, от тебя чего-то эдакого ждут.

За «Спартак». Спортивная злость

«Спартак» может быть на многое обижен и зол. Главным образом, на себя, на обидные осечки, которые сейчас и составляют восьмиочковый провал между командами. Ключевая осечка, как помним, произошла в первом круге, когда подопечные Карреры в безумном матче, ведя по его ходу, уступили «Локомотиву» со счетом 3:4. В этой игре спартаковцы сделают все, чтобы тот матч не воспринимался уже после окончания сезона как символ передачи власти чемпионствующего «Спартака» будущему чемпиону «Локомотиву». А ведь так и будут говорить, если в этой игре «Спартак» не возьмет убедительного реванша. Тут также можно из свежего вспомнить злость по поводу вылета от «Атлетика» из Лиги Европы. Тоже обидно получилось. И несостоявшийся матч в Кубке России с «Крыльями Советов» добавил недовольства в основном из-за начавшихся после этого разговоров.

Против «Спартака». Давление прессы и слухов

Заметно раздраженными выглядели спартаковцы после отмены игры с «Крыльями Советов». Понятно, что никто не хочет играть в -15 градусов, но отмена этой встречи была отыграна СМИ в неприглядном для «Спартака» свете. Дескать, это подопечные Карреры отказались от игры, а комиссия пошла у них на поводу. Растиражировали оброненное шуточное «трусы» от тренера вратарей «Крыльев Советов», который вообще сказал это в приватной беседе со своим другом Ребровым в стиле, в котором друзья подкалывают друг друга, не имея никакого злого подтекста. Но поди же ты теперь докажи это. Как и всякие слухи про конфликты внутри команды. Понятно, что к «Спартаку» всегда приковано особое внимание, но оно начинает раздражать команду, Карреру. И чем больше они раздражаются, тем больше вокруг них этого самого давления со всех сторон. Замкнутый круг, который может создать нервозную обстановку.

За «Локомотив». Мудрость Семина

Юрий Павлович не растерял сноровки, что доказал не менее мудрому Люсьену Фавру, возглавляющему «Ниццу». Как лихо Семин перевернул игру во Франции, приведя команду к победе со счета 0:2. Это была лучшая демонстрация тренерского чутья и умения чувствовать команду, управлять ею. Сам нынешний сезон доказывает, что Семин прекрасно справляется с работой и сумел настроить своих подопечных на эффективную игру, взял ситуацию под полный контроль. Команда должна верить, что в любой непонятной ситуации Семин скажет, как нужно поступить. И это придает сил и уверенности.

Против «Локомотива». Отвлечение на Лигу Европы

Конечно, матчи с «Атлетико» в Лиге Европы не завтра, однако сам факт наличия в календаре еще и таких статусных встреч несколько отвлекает. Футболисты – профессионалы, они должны уметь настраиваться на каждую встречу отдельно. Но недаром же даже очень высокого класса команды допускают осечки, выступая на европейской и внутренней арене. Особенно высоко напряжение на поздних стадиях турниров, когда от мельчайших нюансов настроя и подготовки зависит многое на поле в конкретной игре. «Спартак» вот вылетел и думать забыл, даже разозлился. А «Локомотиву» еще думать и думать о Лиге Европы. Это для него незакрытый гештальт.

За «Спартак». Мотивация Карреры

В противовес мудрости Семина можно дать мотивацию Карреры. Мы уже отметили, что спартаковцы сами по себе к этой игре должны обстоятельствами и положением дел быть настроены предельно боевито. Но масла в огонь их спортивной злости обязан добавить Каррера, который умеет настраивать на борьбу и объединять целью своих подопечных. Массимо постарается зарядить их эмоциями так, чтобы какие-то другие негативные факторы оказали минимальное воздействие. Он умеет это делать, пусть и не говорит на русском языке. Тут и не понадобится сильно шевелить ребят – просто направить в нужное русло и так пылающий в их умах азарт.

Против «Спартака». Проблемы с обороной

Мы уже не раз отмечали, как дорого может обойтись «Спартаку» потеря Джикии из-за травмы. Ведь это лучший защитник команды в первой части сезона. Уже один его вылет ставит под вопрос потенциал обороны действующего чемпиона. Но положение дел усугубляется проблемами со здоровьем у ряда других игроков «Спартака», среди которых многие представляют защитную линию. Каррера прямо сказал перед матчем, что у него осталось всего два здоровых центральных защитника. Это как раз, конечно, но насколько оптимальной будет защита без Джикии, Боккетти и Таски. Эту карту «Локомотив» может разыграть.

Аргументы в пользу «Спартака» и «Локомотива» можно найти еще в большом количестве. Предлагаем читателям ими поделиться. Но главное, что зрителей должно ожидать большое зрелище, которое сильно прояснит перспективы чемпионского титула в РФПЛ. Главное, чтобы морозная погода не снизила уровень накала и не привела к новым травмам.