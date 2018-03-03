«Ростов» уступил «Краснодару» в первом официальном матче Карпина

В поединке 21-го тура РФПЛ «Краснодар» одержал домашнюю победу над «Ростовом».
Краснодар, стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» – «Ростов» – 3:1 (1:1)
Голы: Смолов 28, Смолов 60 (пен), Мамаев 89 — Ионов 45 (пен).
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Петров, Шишкин, Классон, Мамаев, Шатов (Лаборде 90), Каборе, Перейра (Жоаозиньо 76), Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.
«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Макеев, Паршивлюк, Ингасон, Скопинцев (Дядюн 80), Гулиев (Зуев 73), Ионов, Гацкан, Шомуродов (Майер 65), Сигурдарсон.
Главный тренер: Валерий Карпин.
Предупреждение: Зуев 90+1.
Судья: Сергей Карасев.
В другой встрече тура «Зенит» и «Амкар» расписали мировую.
в футбол .перехода из обороны в атаку нет . Нужны были кроссы в штрафную в расчете на рост игроков Ростова .Но .. не сразу Москва строилась ...Ждем побед .
в футбол .перехода из обороны в атаку нет . Нужны были кроссы в штрафную в расчете на рост игроков Ростова .Но .. не сразу Москва строилась ...Ждем побед .
Режиссеры Карпин, Шалимов, Карасев.
Краснодар с победой и с Днем Рождения.
Давайте сделайте подарок себе и болельщикам.
И Галицкому который ради футбола продал Магнит.
Режиссеры Карпин, Шалимов, Карасев.
Краснодар с победой и с Днем Рождения.
Давайте сделайте подарок себе и болельщикам.
И Галицкому который ради футбола продал Магнит.
Зенит приедет сверхмотивированный.
Потери двух игроков основы абсолютно восполнимы.
Да и вообще, календарь тяжелый.
Зенит приедет сверхмотивированный.
Потери двух игроков основы абсолютно восполнимы.
Да и вообще, календарь тяжелый.