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«Ростов» уступил «Краснодару» в первом официальном матче Карпина

03 марта 2018, 20:50
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В поединке 21-го тура РФПЛ «Краснодар» одержал домашнюю победу над «Ростовом».

Краснодар, стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» – «Ростов» – 3:1 (1:1)
Голы: Смолов 28, Смолов 60 (пен), Мамаев 89 — Ионов 45 (пен).

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Петров, Шишкин, Классон, Мамаев, Шатов (Лаборде 90), Каборе, Перейра (Жоаозиньо 76), Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.

«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Макеев, Паршивлюк, Ингасон, Скопинцев (Дядюн 80), Гулиев (Зуев 73), Ионов, Гацкан, Шомуродов (Майер 65), Сигурдарсон.
Главный тренер: Валерий Карпин.

Предупреждение: Зуев 90+1.

Судья: Сергей Карасев.

В другой встрече тура «Зенит» и «Амкар» расписали мировую.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Суеверный
Суеверный
04 марта 2018 в 10:07
Рано говорить о Карпине. Первый блин - всегда комом. Но я в его тренерские способности не верю. Как Станиславский.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
04 марта 2018 в 09:08
хоть кто-то голы забивает в России
radist_21
radist_21 ответ radist_21 (раскрыть)
03 марта 2018 в 23:20
Огромной удачи вам,дорогие наши соседи!Очень хочу отметить,что сегодня в Краснодар приехало не московско-питерское быдло,а нормальные,любящие футбол наши добрые соседи,удачи вам ,ребята!
radist_21
radist_21 ответ Dominators (раскрыть)
03 марта 2018 в 23:12
Если Ростов разорвет Зенит.я напьюсь в любимом городе Краснодаре за любимый город Ростов!
Absinthe2
Absinthe2 ответ kts (комментарий удален) (раскрыть)
03 марта 2018 в 23:06
Про кинжальные 2-3-х ходовки.. Не сыпь мне соль, как говорится. Сейчас мы не те, конечно, что года полтора назад. Тем не менее, Ростов сейчас играет лучше, чем при Кучуке
Typoк
Typoк ответ Absinthe2 (раскрыть)
03 марта 2018 в 22:49
    Typoк
    Typoк
    03 марта 2018 в 22:47
    Ахахахаха, валераверим, здравствуй клоунская защита и бабочки в воротах
    Сторонний наблюдатель
    Сторонний наблюдатель ответ kts (комментарий удален) (раскрыть)
    03 марта 2018 в 22:41
    Согласен,лучше пердив чем свинарник 2,0
    Сторонний наблюдатель
    Сторонний наблюдатель ответ вячеслав остапенко (раскрыть)
    03 марта 2018 в 22:39
    Да ,как дворовая команда с испугу попавшая в кубке на команду.из высшей лиги. А вообще где вы видели команду Ростов? Это набор временных игроков для решения некоторых финансовых задач отдельных депутатов и бизнесменов
    бундер
    бундер ответ YRunner (раскрыть)
    03 марта 2018 в 22:38
    плюсов вам в карму.товарищ
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    03 марта 2018 в 22:33
    Ростов играл хорошо жаль что проиграли
    Absinthe2
    Absinthe2 ответ Сторонний наблюдатель (раскрыть)
    03 марта 2018 в 22:33
    Мысль в игре есть, нет качественных исполнителей. Если сравнивать Ростов Бердыева и нынешний, небо и земля. Но по сравнению с мыканиями при Кучуке, мы более конкурентоспособны
    008Maximus
    008Maximus ответ Сторонний наблюдатель (раскрыть)
    03 марта 2018 в 22:30
    Ты зря так.
    Сторонний наблюдатель
    Сторонний наблюдатель ответ Napoleon Bonapart (комментарий удален) (раскрыть)
    03 марта 2018 в 22:28
    Карпин строит свинарник 2,0. А в принципе команды Ростов увы уже нет.Есть набор игроков не нужных в других клубах.Одни варяги.Эта команда и фнл долго не продержится - развалится
    ATG
    ATG
    03 марта 2018 в 22:25
    Краснодар с победой!!!
    Сторонний наблюдатель
    Сторонний наблюдатель
    03 марта 2018 в 22:23
    А вот Рубин то бывший Ростов,В их игре хотя бы мысль какая то есть. А здесь бей- беги. Команда ФНЛ, Даже при Кучуке мысль в игре какая то была . Впрочем разговор не о чем Команды Ростов нет , А есть набор игроков,которые сегодня здесь и завтра там.Варяги. Я теперь не сомневаюсь что вылетим в Фнл а через пару лет и как СКа исчезнем .
    Сторонний наблюдатель
    Сторонний наблюдатель
    03 марта 2018 в 22:21
    Ребята,О чем тут спорить? От команды осталось только имя и Гацкан.Болеть за название? Ни тренера ни традиций : все похерили,Теперь это спартак три.Это не команда -это набор игроков.
    Сторонний наблюдатель
    Сторонний наблюдатель
    03 марта 2018 в 22:19
    Вот вам забегание и стеночки.Валера построил из"Ростова" Спартак 2 ( или три 3 .4,5) Игра команды фнл или еще ниже за кубок,никакой мысли ,только беги и бей.Хуже игры РОстова за последние годы я Не видел, Вопрос :нужен ли н м еще один Спартак
    YRunner
    YRunner ответ Lexx123 (раскрыть)
    03 марта 2018 в 22:16
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    RomM84
    RomM84
    03 марта 2018 в 22:14
    С победой быки! Соседям не унывать и огромное спасибо за отличную игру!!!
    Dominators
    Dominators ответ Napoleon Bonapart (комментарий удален) (раскрыть)
    03 марта 2018 в 22:12
    Витя , мне игра понравилась . Но...все 3 гола нам забили из за ошибок Макеева , Гулиев это уровеь ФНЛ , Песьякова невозможно научить за предсезонку играть
    в футбол .перехода из обороны в атаку нет . Нужны были кроссы в штрафную в расчете на рост игроков Ростова .Но .. не сразу Москва строилась ...Ждем побед .
    Nickless
    Nickless ответ RomM84 (раскрыть)
    03 марта 2018 в 22:10
    Верно. Спасибо за поправку
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко ответ Lexx123 (раскрыть)
    03 марта 2018 в 22:07
    Поздно ему прогрессировать.
    radist_21
    radist_21
    03 марта 2018 в 22:04
    Поздравляю наших болел с победой а ростовчан с хорошей,зрелищной игрой!Соседи,ваших болел сегодня на стадионе было очень много,молодцы!А "карпинская" игра мне понравилась!
    008Maximus
    008Maximus
    03 марта 2018 в 22:04
    Игра огонь.
    Режиссеры Карпин, Шалимов, Карасев.
    Краснодар с победой и с Днем Рождения.
    Давайте сделайте подарок себе и болельщикам.
    И Галицкому который ради футбола продал Магнит.
    Serg3.12
    Serg3.12
    03 марта 2018 в 22:01
    Игра была хороша, но предпочел бы очки при невыразительной.
    Зенит приедет сверхмотивированный.
    Потери двух игроков основы абсолютно восполнимы.

    Да и вообще, календарь тяжелый.
    Slepowron
    Slepowron
    03 марта 2018 в 22:01
    Быки с победой! Сегодня Перейра только не понравился. Шатов удачно вписался. Гранквист как всегда - монстр. Ростову не унывать - следующий матч с нами у вас на новом стадионе уже будет.
    Великолепный
    Великолепный
    03 марта 2018 в 22:01
    Краснодар победил по делу, но два левых пенальти от Карасева это перебор!))
    ckori
    ckori ответ Napoleon Bonapart (комментарий удален) (раскрыть)
    03 марта 2018 в 21:56
    Зенит-ка не стреляет,давно!Но никто правды не говорит-хвалят итальянца а игры просто нет!Кокорин Саша 80% выручает!Амкару было сегодня не тяжело,они старались и думаю ничья это хорошо!
    S010386A
    S010386A
    03 марта 2018 в 21:56
    Ростов понравился, если бы не сомнительный пенальти в исполнении Смолова, ничья была бы вероятна
    Гость
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