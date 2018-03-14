Обидчик МЮ из мини-футбола

Он не захотел идти в ПСЖ и «Арсенал». Он едва не покинул «Севилью» пару месяцев назад. Но остался, чтобы вывести ее в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Соккер.ру» о Виссаме Бен-Йеддере.

Как один вечер может изменить карьеру футболиста? Пример показан в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей». Противники три с лишним тайма возились друг с другом, борясь и бодаясь, пока на 72-й минуте второго поединка на поле не вышел Виссам Бен-Йеддер, который уже через две минуты поразил ворота Давида Де Хеа. А еще через четыре – оформил дубль, став главным героем «Севильи», а также на некоторое время – Испании и Франции.

Тунисский француз ворвался в информационное пространство так, словно он совсем юный и с долгими годами перспектив впереди. Но Бен-Йеддеру уже 27 лет – самое время раскрываться и заявлять о себе. Человек, отказавшийся от перехода в «Арсенал», ПСЖ и «Лион», сделал это прекрасно, уже впрыгнув даже в историю «Севильи». Войти в число легенд «Арсенала» вряд ли получилось бы, а тут оказалось достаточно.

Например, теперь у него в Лиге чемпионов за «Севилью» забито 12 мячей, он стал лучшим бомбардиром команды в этом турнире (с учетом квалификации), обойдя Луиса Фабиано, у которого было 10 голов. Причем эту самую десятку Бен-Йеддер забил только в нынешнем сезоне, проведя девять матчей. К тому же Бен-Йеддеру теперь принадлежит самый быстрый гол нынешнего сезона в Лиге чемпионов после выхода на замену.

Ему потребовалось всего 87 секунд на поле, чтобы отличиться. Сделал он неожиданную заявку и на попадание в сборную Франции, что перед чемпионатом мира крайне важно. Ведь сейчас у Виссама 19 голов во всех турнирах, он является третьим по результативности французским форвардом. Только у Набиля Фекира и Антуана Гризманна больше – по 21 мячу.

Более того, Бен-Йеддер грозит стать самым результативным французом в сезоне Лиги чемпионов в истории. Ведь в основной сетке турнира в этом розыгрыше он забил восемь мячей и уже сравнялся с рекордом, который принадлежит Давиду Трезеге, он был установлен в сезоне-2001/02. Кто бы мог подумать, что это достижение покорится французу из «Севильи». Также он стал первым французом, который оформил дубль в игре с «Манчестер Юнайтед».

Моуриньо одурачил сам себя

А что касается эффективности в этом матче, то она потрясающая. Бен-Йеддер коснулся мяча 13 раз, нанес четыре удара по воротам, трижды попал в створ, дважды забил. Если присмотреться к стилю игры Бен-Йеддера, обнаружатся некоторые особенности. Например, мелкий дриблинг, ускорения на короткой дистанции, работа с мячом на ограниченном пространстве, высокая скорость принятия решений. И что самое интересное, всего этого Виссам набрался в футзале. Да, он пошел по нетипичному для француза футбольному пути, который скорее подойдет бразильцам, это они часто кочуют из футзала и пляжного футбола в большой, а потом обратно.

Бен-Йеддеру не хватало физической мощи, поэтому в большой футбол юношу никто не хотел брать. Он решил попробовать свои силы в мини-футболе и преуспел в этом деле, сходу начав много забивать и показывать сумасшедшую технику и скорость. Настолько ярок был на паркете Бен-Йеддер, что обратил на себя внимание скаутов клубов французской Лиги 1. Уже из большого футбола. Это было мечтой Виссама, поэтому отказаться от такого соблазнительного варианта и остаться в футзале форвард не мог.

Причем уже тогда он проявил взвешенность в выборе команды. Ведь вариантов было несколько. А он предпочел не самый очевидный – перешел в «Тулузу», где к тому времени очень долго работал тренер Ален Казанова. Эта команда-середняк звезд с неба не хватала, обычно ни на что не претендовала в чемпионате Франции, даже за выживание редко боролась, из-за чего болельщики «Тулузы» шутили о том, что переживать за нее тяжелое занятие, поскольку команда не развлекает даже глубокими провалами с угрозой вылета.

А сразу будто застревает в середине таблицы. Зато «Тулуза» могла себе позволить повозиться с тем или иным футболистом, попытаться раскрыть его, не боялась рисковать, делая ставку на не самых очевидных кандидатов – все равно в середине таблицы окажется. На это и был расчет Бен-Йеддера. Он хотел не намеков на трофейные амбиции, а просто игры в большой футбол, о котором мечтал.

Смысла переходить в большой клуб, чтобы сидеть там на скамейке и в итоге все равно не играть, не было. Проще тогда уже было остаться в мини-футболе. Расчет Виссама оказался верным. В «Тулузе» ему доверились, он сразу использовал шанс, начав забивать. Так что вскоре у тренеров «фиалок» даже не возникало вопросов о том, кто главный нападающий команды. Он задал определенную планку и три сезона подряд забивал в среднем по 15 мячей в Лиге 1.

Для игрока команды-середняка с нестабильным футболом, но стабильной позицией без претензий, это было отличное достижение. Убедившись, что этот парень из футзала может держать стабильную планку на другом уровне, более статусные клубы пошли окучивать его и «Тулузу». Виссам, конечно, хотел пойти на повышение, но тоже использовал свой взвешенный подход. Не стал вестись на возможные перспективы в «Арсенале», ПСЖ и «Лионе», которые наряду с «Севильей» были наиболее настойчивы.

Виссам справедливо рассудил, что в «Арсенале» ему не хватит физической мощи – эта проблема оставалась у форварда с детства. А английский футбол требователен к данному аспекту. В ПСЖ он не пошел, понимая, что быстро окажется на скамейке и не сможет играть. А в «Лионе» довольно много своих молодых талантливых игроков, которых тренеры тоже больше будут предпочитать ставить в состав. «Севилья» же оказалась сбалансированным вариантом.

Там как раз образовалась брешь в атаке, команда больше техничная и быстрая, чем основанная на физической мощи, как и сам чемпионат Испании. Да еще и на трофеи все же можно претендовать, а также финансово приемлемый вариант. Такой довольно взвешенный вдумчивый подход далеко не всегда свойственен французам тунисского происхождения. Но Бен-Йеддера он выгодно отличает наряду с техникой, мелкой моторикой и взрывной скоростью.

Кстати, в январе он мог уйти из «Севильи», поскольку пришедший на пост главного тренера Винченцо Монтелла хотел лишить Виссама его главной ценности – возможности играть в футбол, попытался усадить на скамейку. Но вряд ли после такого перформанса у итальянца поднимется на это рука. Контракт Бен-Йеддера с «Севильей» рассчитан до 2021 года, есть в контракте и сумма отступных – 30 миллионов евро.

Однако вряд ли можно ждать появления Виссама в каком-то другом более сильном клубе. Тому несколько причин. Во-первых, для этого форварда важнее регулярная практика, чем какие-то глобальные перспективы, но с риском сесть на скамейку. Он скорее на понижение пойдет, но выберет практику. Во-вторых, ему 27 лет, а большие клубы сейчас любят покупать игроков помоложе, чтобы на долгие годы себе обеспечить активы и сохранить возможность продать потом тоже дорого.

В-третьих, Бен-Йеддер так и не избавился от трудностей с «физикой», посему он, кстати, не может играть единственного форварда – толкаться с защитниками, в силовой борьбе – это не его. Нужен кто-то отвлекающий их, чтобы у Виссама была возможность работать не за счет силы, а за счет техники. Ну и выносливости от него хотят больше. В любом случае, история и характер Бен-Йеддера как минимум необычны, и здорово, что свой звездный час он получил-таки.