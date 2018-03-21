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Марсьяль ищет пристанище

21 марта 2018, 10:15

Среди всех персонажей, с которыми МЮ намерен летом расстаться, выделяется Антони Марсьяль. «Соккер.ру» считает, что у француза будет немало вариантов и возможностей раскрыться.

Марсьяль очень перспективный и все еще весьма молодой игрок, которому есть что доказывать, куда расти и как раскрываться. «Манчестер Юнайтед» заплатил за него в свое время «Монако» неплохую сумму, однако Жозе Моуриньо не видит 22-летнего форварда в качестве игрока основного состава в нынешнем сезоне. Критика со стороны португальца в адрес Марсьяля звучала еще и в прошлом году.
 
Между ними вообще сложились довольно странные отношения, их бросало то в жар, то в холод. В какой-то момент Марсьяль кричал о том, что требует игровой практики, а не сидения на скамейке запасных. В другой – утверждал, что понял требования Моуриньо, готов работать ради завоевания места в основе. Да и сам португалец то хвалил, то ругал Марсьяля. 

Однако с ходом времени стало понятно, что Антони будет сложно закрепиться по-настоящему в команде Моуриньо. Особенно после прихода Алексиса Санчеса. А годы идут. Именно в таком возрасте футболист должен закрепляться в ранге звезды мирового уровня – потенциал для этого есть. Если же просидеть еще некоторое время на скамейке запасных, то есть риск деградации, снижения уровня игры и притязаний, а потом логичный откат куда-нибудь по арендам в клубы-середняки и так далее по нисходящей. 

Так что Марсьялю нужно принимать решение, а намек агента на то, что Антони не уверен в своем будущем в МЮ, довольно красноречив: форвард навострил лыжи в другое место. Поэтому активизировались те, кто проявлял к нему интерес. А список весьма широк.

«Тоттенхэм»

Марсьяль - футболист формата «шпор», нужно заметить. Он прекрасно вольется в молодую талантливую команду Маурисио Почеттино, поскольку обладает характеристиками, которые важны для этого тренера, которые отличают атакующую группу игроков «Тоттенхэма». Тут и умение играть быстро, накоротке, принимать нестандартные решения, брать игру на себя и показывать вертикальный быстрый футбол в целом. 

Вопрос только в том, сколько «шпоры» будут готовы выложить за Марсьяля. Вряд ли МЮ будет отдавать такого игрока по скидке, а «Тоттенхэм» весьма прижимист и сильно тратиться не любит. Мотивировать «шпор» к большой трате может только большая продажа, если, например, уйдет Алли или Кейн, или кто-то еще из дорогих исполнителей группы атаки.

«Ювентус»

Об интересе туринцев к Марсьялю говорят довольно давно. В этой команде, конечно, возможности применения Антони в его привычном амплуа ограничены. Тут очень важно стилистическое соответствие. Однако француз весьма разнообразен в своих умениях и в том, где на поле способен играть. Так что может пригодиться и туринцам. Однако есть риск усесться и там на скамейку, поскольку у «Ювентуса» очень хорошая уже зарекомендовавшая себя группа атаки. А приобретение нового исполнителя туда возможно для расширения скамейки, с чем Марсьяль явно не согласится. 

«Арсенал»

Зимой «канониры» устроили обмен как раз с «Манчестер Юнайтед». Туда отправили Алексиса Санчеса, взамен получили Генриха Мхитаряна. Мы уже не раз говорили, что обмен получился довольно выгодным для «Арсенала», но все же не совсем по позиции. А вот обмен на Марсьяля был бы как раз по ней. Но понятно, что МЮ не пошел бы на такой размен. Все-таки молодой Антони с большим потенциалом стоил в январе куда больше, чем Санчес, который вообще мог уйти бесплатно уже этим летом. Потому приходилось «канонирам» искать компромиссный вариант. Но это не значит, что они откажутся от варианта приобрести француза. С Марсьялем атака «Арсенала», которая уже усилена Обамеянгом, получит признаки смертоносности. 

«Реал»

Да, мадридцы тоже оказались в числе тех, кто следит за ситуацией вокруг Марсьяля. В случае с этим клубом британские СМИ, которые и сватают француза то туда, то сюда, называли даже сумму. Якобы «Реал» готов расстаться с 90 миллионами евро ради покупки Антони. Цифра выглядит правдоподобной. Но так ли нужен именно такой форвард «Реалу»? Есть сомнения. Поскольку даже если «Реал» расстанется наконец-то с Бензема, Марсьяль не выглядит ему прямой заменой, поскольку играет несколько иначе. 

Тут нужен нападающий типажа Левандовски или Кейна, действующий строго в центре и несущий функции бомбардира. А склонности Марсьяля к смещениям на фланги в нынешнем «Реале» не особо ценны, там есть Роналду, Иско, Асенсио, Васкес. Не выглядит покупка Антони значимой сейчас для мадридцев.

«Интер»

Ситуация с деньгами в обоих миланских клубах довольно странная. Вроде как получили новых инвесторов, но не очень понятно, как и в каком размере они готовы финансировать усиление составов. Поэтому оперативному руководству «Интера» приходится прорабатывать разные альтернативные варианты. Среди них – возможность обмена Ивана Перишича на того же Марсьяля. Не секрет, что Перишич очень интересен МЮ и Моуриньо лично. Этот интерес «нерадзурри» могут превратить в обмен на Марсьяля и ничего не потеряют, а возможно даже приобретут. Хотя Спаллетти наверняка хотел бы чистой покупки без потери другого значимого игрока. 

Назывались, конечно, и другие варианты продолжения карьеры для Марсьяля, однако не так настойчиво, как описанные выше. Некоторые клубы были бы не против взять Антони в аренду. Например, «Рома» и «Вольфсбург», однако МЮ, который планирует серьезно потратиться летом, наверняка захочет получить хорошие «живые» деньги, а не просто сдать дорогого игрока в пользование другим командам. Да и самому Марсьялю для прогресса важно где-то уже закрепиться. Оценка вариантов и предложений показывает, что диапазон цен на Антони колеблется от 65 до 90 миллионов евро.  

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Все комментарии
Свиняка
Свиняка
23 марта в 18:41
Уйдет один негер - придет другой негер) олени мюшные лучше бы о замене Златану подумали или о поиске нормального тренера вместо португалки
NOVA
NOVA
22 марта в 17:41
да в Реале он точно не впишется я думаю!!! а вот в арс самое то или в тоттенхэм, если кейн уйдет!!!
Максим Тригуба 1
Максим Тригуба 1
21 марта в 23:20
стиль наполимподходиттмарсиалю какмрсз Наполи нужен форвард
maliw
maliw
21 марта в 23:03
реал морату отдал , игуаина спихнул , а тут какой то ноунэйм (хоть и всё еще молодой и перспективный).... жирная утка
dimagas1
dimagas1
21 марта в 19:07
Petr Makovenko:
а почему не Зенит? Наверное Украине штраф отдали???
По твоему он стоит 18 млрд?))))
RedDevil88
RedDevil88
21 марта в 16:52
все варианты не реальные! у ТТХ,Арсенала и Интера денег не хватит,в Юве опять на лавку,а Реалу он просто не нужен...надо его в аренду в Эвертон к Руни,чтоб тот его пить научил)
hohoл
hohoл
21 марта в 14:26
Petr Makovenko:
а почему не Зенит? Наверное Украине штраф отдали???
    Dark MU
    Dark MU
    21 марта в 13:12
    Может это все таки утка
    Viduka
    Viduka
    21 марта в 13:08
    Фата лист:
    В Ливерпуле у Клоппа заиграл бы, но МЮ его туда не продаст. Вообще как много футболистов из МЮ в Ливерпуль уходили напрямую или в обратном направлении?
    Девять. Последним был Фил Чизналл в 1964.
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us
    21 марта в 12:11
    Интересно, за какие заслуги Моуриньо получил столько доверия? Бабла ему столько дают, он тратит, как хочет. А потом требует ещё усиления. Не даст его автобус никаких результатов. Так и будет играть от обороны со всеми соперниками
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko
    21 марта в 11:52
    а почему не Зенит? Наверное Украине штраф отдали???
    Club Atlético de Madrid
    Club Atlético de Madrid
    21 марта в 11:48
    Слабый футболист в слабом клубе!
    Emilan__
    Emilan__
    21 марта в 11:43
    В Арсенал его, обмен на Рэмзи
    yudin_duda
    yudin_duda
    21 марта в 11:38
    Пристанище пусть мауринкина ищет,а одного из лучших игроков атаки трогать не надо
    Фата лист
    Фата лист
    21 марта в 11:08
    В Ливерпуле у Клоппа заиграл бы, но МЮ его туда не продаст. Вообще как много футболистов из МЮ в Ливерпуль уходили напрямую или в обратном направлении?
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    21 марта в 10:57
    Ничего он не ищет и останется в МЮ
    борька
    борька
    21 марта в 10:55
    Может он в Россию хочет,нужно у него интервью взять! Минум 12 лет в стране и в футболе без перемен,зарплата высокая,Крым-море,мост, сибирь-тайга,лес,аборигены,Дальний Восток-икра,тигры и бескрайные просторы России, и всего ЗО матчей в сезоне!
    Don trambon
    Don trambon
    21 марта в 10:18
    Умел в своё время САФ правильно тратиться, не на игроков, а на более значимых представителей футбольного дела) Ушёл и всё пропало. Ежегодные вбрасывания миллионов на средних игроков уровня погба и в результате вылеты от Севильи и места ниже 1го)
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