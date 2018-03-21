Марсьяль ищет пристанище

21 марта 2018, 10:15

Среди всех персонажей, с которыми МЮ намерен летом расстаться, выделяется Антони Марсьяль. «Соккер.ру» считает, что у француза будет немало вариантов и возможностей раскрыться.

Марсьяль очень перспективный и все еще весьма молодой игрок, которому есть что доказывать, куда расти и как раскрываться. «Манчестер Юнайтед» заплатил за него в свое время «Монако» неплохую сумму, однако Жозе Моуриньо не видит 22-летнего форварда в качестве игрока основного состава в нынешнем сезоне. Критика со стороны португальца в адрес Марсьяля звучала еще и в прошлом году.



Между ними вообще сложились довольно странные отношения, их бросало то в жар, то в холод. В какой-то момент Марсьяль кричал о том, что требует игровой практики, а не сидения на скамейке запасных. В другой – утверждал, что понял требования Моуриньо, готов работать ради завоевания места в основе. Да и сам португалец то хвалил, то ругал Марсьяля.

Однако с ходом времени стало понятно, что Антони будет сложно закрепиться по-настоящему в команде Моуриньо. Особенно после прихода Алексиса Санчеса. А годы идут. Именно в таком возрасте футболист должен закрепляться в ранге звезды мирового уровня – потенциал для этого есть. Если же просидеть еще некоторое время на скамейке запасных, то есть риск деградации, снижения уровня игры и притязаний, а потом логичный откат куда-нибудь по арендам в клубы-середняки и так далее по нисходящей.

Так что Марсьялю нужно принимать решение, а намек агента на то, что Антони не уверен в своем будущем в МЮ, довольно красноречив: форвард навострил лыжи в другое место. Поэтому активизировались те, кто проявлял к нему интерес. А список весьма широк.

«Тоттенхэм»

Марсьяль - футболист формата «шпор», нужно заметить. Он прекрасно вольется в молодую талантливую команду Маурисио Почеттино, поскольку обладает характеристиками, которые важны для этого тренера, которые отличают атакующую группу игроков «Тоттенхэма». Тут и умение играть быстро, накоротке, принимать нестандартные решения, брать игру на себя и показывать вертикальный быстрый футбол в целом.

Вопрос только в том, сколько «шпоры» будут готовы выложить за Марсьяля. Вряд ли МЮ будет отдавать такого игрока по скидке, а «Тоттенхэм» весьма прижимист и сильно тратиться не любит. Мотивировать «шпор» к большой трате может только большая продажа, если, например, уйдет Алли или Кейн, или кто-то еще из дорогих исполнителей группы атаки.

«Ювентус»

Об интересе туринцев к Марсьялю говорят довольно давно. В этой команде, конечно, возможности применения Антони в его привычном амплуа ограничены. Тут очень важно стилистическое соответствие. Однако француз весьма разнообразен в своих умениях и в том, где на поле способен играть. Так что может пригодиться и туринцам. Однако есть риск усесться и там на скамейку, поскольку у «Ювентуса» очень хорошая уже зарекомендовавшая себя группа атаки. А приобретение нового исполнителя туда возможно для расширения скамейки, с чем Марсьяль явно не согласится.

«Арсенал»

Зимой «канониры» устроили обмен как раз с «Манчестер Юнайтед». Туда отправили Алексиса Санчеса, взамен получили Генриха Мхитаряна. Мы уже не раз говорили, что обмен получился довольно выгодным для «Арсенала», но все же не совсем по позиции. А вот обмен на Марсьяля был бы как раз по ней. Но понятно, что МЮ не пошел бы на такой размен. Все-таки молодой Антони с большим потенциалом стоил в январе куда больше, чем Санчес, который вообще мог уйти бесплатно уже этим летом. Потому приходилось «канонирам» искать компромиссный вариант. Но это не значит, что они откажутся от варианта приобрести француза. С Марсьялем атака «Арсенала», которая уже усилена Обамеянгом, получит признаки смертоносности.

«Реал»

Да, мадридцы тоже оказались в числе тех, кто следит за ситуацией вокруг Марсьяля. В случае с этим клубом британские СМИ, которые и сватают француза то туда, то сюда, называли даже сумму. Якобы «Реал» готов расстаться с 90 миллионами евро ради покупки Антони. Цифра выглядит правдоподобной. Но так ли нужен именно такой форвард «Реалу»? Есть сомнения. Поскольку даже если «Реал» расстанется наконец-то с Бензема, Марсьяль не выглядит ему прямой заменой, поскольку играет несколько иначе.

Тут нужен нападающий типажа Левандовски или Кейна, действующий строго в центре и несущий функции бомбардира. А склонности Марсьяля к смещениям на фланги в нынешнем «Реале» не особо ценны, там есть Роналду, Иско, Асенсио, Васкес. Не выглядит покупка Антони значимой сейчас для мадридцев.

«Интер»

Ситуация с деньгами в обоих миланских клубах довольно странная. Вроде как получили новых инвесторов, но не очень понятно, как и в каком размере они готовы финансировать усиление составов. Поэтому оперативному руководству «Интера» приходится прорабатывать разные альтернативные варианты. Среди них – возможность обмена Ивана Перишича на того же Марсьяля. Не секрет, что Перишич очень интересен МЮ и Моуриньо лично. Этот интерес «нерадзурри» могут превратить в обмен на Марсьяля и ничего не потеряют, а возможно даже приобретут. Хотя Спаллетти наверняка хотел бы чистой покупки без потери другого значимого игрока.

Назывались, конечно, и другие варианты продолжения карьеры для Марсьяля, однако не так настойчиво, как описанные выше. Некоторые клубы были бы не против взять Антони в аренду. Например, «Рома» и «Вольфсбург», однако МЮ, который планирует серьезно потратиться летом, наверняка захочет получить хорошие «живые» деньги, а не просто сдать дорогого игрока в пользование другим командам. Да и самому Марсьялю для прогресса важно где-то уже закрепиться. Оценка вариантов и предложений показывает, что диапазон цен на Антони колеблется от 65 до 90 миллионов евро.