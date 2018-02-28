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Матч всех звезд АПЛ

28 февраля 2018, 10:29

Футбол привык считать себя самым главным игровым видом спорта. Но одного важного атрибута ему не хватает. Блогер «Соккер.ру» Ivan1908 считает, что футболистам можно проводить Матч всех звезд.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку оказался большим любителем НБА и за просмотром All-Star Game подумал, что неплохо было бы нечто подобное провести в чемпионате Англии. Тем самым сделав кошмар президента испанской лиги Хавьера Тебаса более реалистичным. Тот же все время кричал, что нельзя допустить превращения АПЛ в НБА. А она все больше и больше туда движется. Уже все финансовые отчеты показывают, что даже английские аутсайдеры экономически мощнее многих лидеров других топ-чемпионатов.

Английским клубам остается только по подобию НБА собрать у себя всех самых лучших футболистов. И к этому потихоньку движутся британцы, хотя в Мадриде, Барселоне, Турине, Мюнхене и Париже есть очаги сопротивления. И все-таки даже без полного состава сильнейших звезд футбола в Англии вполне реально провести Матч всех звезд. Потому-то идею Лукаку подхватили многие британские СМИ, начав ее развивать. Англичане умеют организовать шоу, они способны централизованно привлечь всех к реализации идеи, они умеют зарабатывать деньги на всем и продавать задорого свой продукт. Так что и подобная мысль может быть реализована. Причем с присущими матчам звезд в хоккее и баскетболе атрибутами вроде мастер-шоу.

Ведь в НБА и НХЛ это не просто игра лучших против лучших. Это еще и элементы индивидуального мастерства. Как это можно перенести в футбол? Очень легко. Например, устроить перед игрой звезд конкурс исполнителей пенальти, соревнования на скорость, на меткость и дальность передач – можно придумать массу развлечений. Согласитесь, что фанаты с огромным интересом будут смотреть на соревнования в дриблинге между Азаром, Санчесом и Де Брюйне, например. Это и нейтральным зрителям интересно. Только если география НХЛ и НБА подразумевает разделение на Запад и Восток, то в АПЛ предлагается разбить клубы на Север и Юг. Собственно, Лукаку в своей идее это и озвучил. А английские СМИ пошли дальше и разделили клубы. Вот что получилось:

Север: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Эвертон», «Бернли», «Лестер», «Хаддерсфилд», «Ньюкасл», «Сток Сити», «Вест Бромвич».

Юг: «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал», «Уотфорд», «Борнмут», «Брайтон», «Вест Хэм», «Саутгемптон», «Кристал Пэлас», «Суонси».

То есть очевидно, что ядром в сборной Севера будут клубы из Манчестера и «Ливерпуль», а в сборной Юга – клубы из Лондона. При этом можно пробовать разные принципы формирования этих сборных. Все они давно опробованы теми же НБА и НХЛ. Тут и голосование болельщиков можно подключить, и какие-то комбинированные варианты с включением игроков, отобранных экспертами. Можно пойти по дворовому принципу и выбрать капитанов, которые наберут себе по очереди партнеров, хотя там возможны обиды, поэтому будут придерживаться привязки к клубу. То же самое касается и тренеров.

Словом, нужно придумать ограничитель, который не позволит собрать на Севере один только «Манчестер Сити», например, а на Юге – только «Челси». Такие механизмы есть. Кто-то предлагает вообще брать по одному футболисту от каждой команды Севера и Юга (лишь по одному клубу делегируют двоих). В этом есть свой резон – каждый клуб будет задействован. Но тогда останется ли игра матчем всех сильнейших? Давайте посмотрим на такой вариант.

Сборная Севера: Ник Поуп («Бернли») – Куко Мартина («Эвертон»), Джамаал Лассельс («Ньюкасл»), Джонни Эванс («Вест Бромвич») – Кевин Де Брюйне, Фернандиньо (оба – «Манчестер Сити»), Аарон Муй («Хаддерсфилд»), Джердан Шакири («Сток Сити») – Мохамед Салах («Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер»), Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»).

Сборная Юга: Лукаш Фабиански («Суонси») – Натан Аке («Борнмут»), Шейн Даффи («Брайтон»), Маркос Алонсо («Челси») – Марио Лемина («Саутгемптон»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»), Месут Озил («Арсенал»), Ришарлисон («Уотфорд»), Вилфрид Заха («Кристал Пэлас») – Эден Азар («Челси»), Харри Кейн («Тоттенхэм»).

Получается довольно интересно, свежо, но понятно, что не все самые сильные тут представлены, но зато не остается клубов, которые окажутся в стороне. Есть же еще запасные. Такая встреча будет интересна всем болельщикам английских клубов, а футболисты команд-аутсайдеров смогут показать себя рядом и на фоне с настоящими звездами. Тоже интересно. С другой стороны, когда говорят Матч всех звезд, подразумевают на самом деле сильнейших. И тут, конечно, есть много субъективных факторов, много копий сломано по поводу силы того или иного футболиста. Тут тоже можно использовать разные механизмы: и статистику, и голосование. Но для продаж зрелища за границу, чем наверняка занялась бы АПЛ, такой вариант оказался бы привлекательнее. И вот как примерно выглядели бы сборные тогда:

Сборная Севера: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») – Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эрик Байи («Манчестер Юнайтед»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити») – Мохамед Салах («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Давид Сильва («Манчестер Сити») – Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»).

Сборная Юга: Тибо Куртуа («Челси») – Сезар Аспиликуэта («Челси»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Дэвинсон Санчес («Тоттенхэм»), Маркос Алонсо («Челси») – Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»), Н'Голо Канте («Челси»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Месут Озил («Арсенал») – Эден Азар («Челси»), Харри Кейн («Тоттенхэм»).

У такого варианта, который кажется более солидным, есть свои недостатки тоже, конечно. Например, Север ограничился бы только двумя клубами из Манчестера и «Ливерпулем», Юг – «Челси», «Тоттенхэмом» и немного «Арсеналом». А остальным интересно? Да даже из этих команд некоторые достойные игроки остались бы за бортом, например, Неманья Матич, Рахим Стерлинг. Высока зависимость мнения и от текущей формы. Например, в Юге сейчас предпочтительнее смотрелся бы Виллиан, а не Алли. Словом, вопросы есть, но это – повод для обсуждения, это рост популярности. Вопросы возникают и в НБА, и в НХЛ, но сами по себе эти матчи ничего не решают, а интерес общественности возбуждают большой. Так что рано или поздно АПЛ должна прийти к чему-то подобному. Уж как реализовать – придумают.

Интригующая идея. Матч всех звёзд в РФПЛ

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Все комментарии
realmadrid92
realmadrid92
01 марта в 19:07
Лучше сделать матч всех звезд лиг. Где будут играть лучшие команды с топ 4 лиг: Испания, Англия, Германия и Италия, где у них будет брошен жребии насчет того, кто им достанется в полуфинале. Состав от Испании наверное будет такой: Тер Штеген, Карвахаль, Пике, Рамос, Марсело, Бускетс, Модрич, Кросс, Месси, Роналду и Суарес. Это будет бомбой)) про остальные чемпы сами можете придумать, так как кроме матчей топов из АПЛ, я только слежу за Ла Лигой
vik282
vik282
28 февраля в 17:23
Думаю можна организовать матч всех звезд апл против звезд остальной Европи,с одной сторони Меси, Роналду Неймар, Мбапе,Ноер с другой Кейн,Азар ,Дебрюйне ,Погба, Куртуа плюс пару звезд,многим бы понравилось.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
28 февраля в 15:16
Баскетбол меньше и более уютный- атмосфера для подобного зрелища более подходящая. Да и культура создания и восприятия американского типа развлечений имеет явное отличие от европейского, не в пользу последнего.
Или вы думали все такие недогадливые, и только Лукаку открыл всем глаза- в футболе не будет так как в баскете, оттого и не заморачиваются на сей счёт.
Crooclin
Crooclin
28 февраля в 13:36
Было бы намного интереснее, если на матч всех звёзд набирали игроков только с английскими паспортами(плюс Уэльс) Может это и не так зрелищно, зато сплотит всю английскую нацию и пойдёт во благо сборной Англии
Roger Young
Roger Young
28 февраля в 11:57
Матч всех звезд абсолютно коммерческий проект и в футболе это будет дикий никому неинтересный товарняк.

Счет 5-4 не привлечет новых фанатов. Это будет распиаринное дуракаваляние
ATG
ATG
28 февраля в 11:33
Сборная Севера: Ник Поуп («Бернли») – Куко Мартина («Эвертон»), Джамаал Лассельс («Ньюкасл»), Джонни Эванс («Вест Бромвич») – Кевин Де Брюйне, Фернандиньо (оба – «Манчестер Сити»), Аарон Муй («Хаддерсфилд»), Джердан Шакири («Сток Сити») – Мохамед Салах («Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер»), Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»).

Сборная Юга: Лукаш Фабиански («Суонси») – Натан Аке («Борнмут»), Шейн Даффи («Брайтон»), Маркос Алонсо («Челси») – Марио Лемина («Саутгемптон»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»), Месут Озил («Арсенал»), Ричарлисон («Уотфорд»), Вилфрид Заха («Кристал Пэлас») – Эден Азар («Челси»), Харри Кейн («Тоттенхэм»).

Где тут топы? 10 человек от силы. Но остальные - какие же это звёзды... А так идея хорошая! Но мне кажется если уж и делать такой матч, то реально собирать всех звёзд Европы, не только Англии. Но как их расформировывать вот тут уже я хз
Smyth
Smyth
28 февраля в 11:29
Фишка матчей Олл Старс НБА в том, что в баскетбол играют 5 на 5, а не 11 на 11. Там это зрелищно, потому что и игра сама зрелищная.А вот почему олл старс в футболе глупость можно увидеть на примере хоккея - НХЛ, КХЛ. Эти игры давно изжили себя, никому не интересны, ибо скучны. А это между прочим хоккей. Игроки приезжают, не стараются, улыбаются, не прикладывают усилий никаких, поддаются, дурачатся, думают что их "подколы" друг друга кому-то из зрителей интересны.

Про футбол и говорить не стоит. Ну что они там будут показывать помимо матча без выкладки усилий? забег на скорость? так эти плаксы не будут друг с другом соревноваться ибо травматично и под угрозой дорогие контракты - проигравшие будут плакаться и обижаться, это же не мужской хоккей

Ну а предсказуемость постановочного результата 10:9 и говорить нечего.
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