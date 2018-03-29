Старые песни о главном

Расизм – это проблема. Но иногда больше проблем создают те, кто о нем кричит. «Соккер.ру» рассуждает на эту тему по мотивам матча Россия – Франция.

Давление по всем фронтам – так можно охарактеризовать ситуацию в российском спорте, окруженном с разных сторон чередой сложностей и проблем, возникших естественным образом и созданных искусственно. Причем местами руку приложили сами находящиеся под ударом, а где-то все дело в уже предвзятом отношении.

Классическим примером может служить история после товарищеского матча между сборными России и Франции, который состоялся в Санкт-Петербурге. О содержании игры и спортивной составляющей было уже многое сказано, к сожалению, в основном это все неутешительные для россиян слова. Но вы знаете, что увидели игроки сборной Франции в своих СМИ, когда вернулись из России? Оказывается, их угнетали расистскими кричалками и скандированиями. Причем источником этой информации стали сами СМИ.

Ни судьи, ни тренеры, ни игроки, которые на поле непосредственно находились, а представители прессы. И ведь удалось раскрутить неслабо этот маховик. В ситуацию вцепилась ФИФА, которая намерена провести расследование, поскольку настолько зашугана, что просто вынуждена реагировать на любой намек. И РФС, на который давят со всех сторон перед чемпионатом мира, тоже объявил об открытии расследования. Электрический разряд очень быстро дошел до самого верха, и уже министр спорта Франции начала комментировать это, призвав радикально бороться с расизмом.

И вот эта новая волна вокруг злобных русских расистов успешно была бы поднята и обрушена на хлипкое суденышко отечественного футбола, если бы не сама сборная Франции. Пресс-секретарь, который летал с командой в Санкт-Петербург, был искренне поражен этим новостями и пообщался даже с тренерами, с игроками, чтобы выяснить, правду ли пишут в прессе. Никто не слышал ни слова, ни звука расистского в этом матче. Казалось бы, что дело можно закрывать. Никто из официальных лиц и участников матча не слышал ничего расистского. Но ведь проще всего вбросить информацию о проявлении расизма.

За эту тему прогрессивное общество цепляется очень лихо и начинает осуждающе кивать. Ведь сразу посыпались комментарии от зарубежных экспертов, игроков, тренеров. Дескать, ну вот, как всегда, там, в России, куда смотрит ФИФА, почему не разберется с проклятыми русскими. Примерно в таком духе, допустим, выступил Лилиан Тюрам. Но как происходило это общение? Как брали у него интервью? Это же элементарно. Задается вопрос: «В матче с Россией в адрес Погба и Дембеле звучали „уханья“. Как вы к этому относитесь?» Тюрам вряд ли общался с игроками, вряд ли вникал в эту тему и сам что-то слышал.

Он узнал это либо прямо только что от корреспондента, либо, как и игроки сборной, увидел в газетах утром. Разумеется, он не станет задаваться вопросом, а был ли там вообще расизм. Он будет выступать в духе «за все хорошее, против всего плохого», а вариации уже зависят от темперамента говорящего и его широты лексикона. Вот так и создается негативный информационный фон среди прочего. И верно отметил Алексей Смертин, который подчеркнул, что расизм существует во всех странах, а не только в России.

С отдельными отклонениями, где-то больше, где-то меньше. Однако освещение этого вопроса в СМИ резко различается. Как и сама подача. К тому же в спортивной прессе вообще принято, чтобы не было информационных просадок, каждая тема раскручивается, пока из нее все не выжмут, новости должны быть каждые пять-десять минут, иначе читатель заскучает. А генерировать контент информагентствам проще всего, вызванивая сотни экспертов-сбитых летчиков, которые высказывают свои бесконечные мнения по каждому поводу, не слишком углубляясь в суть вопроса, но желая оставаться на виду, чтобы им продолжали звонить и однажды позвали в какой-нибудь клуб или на ТВ на зарплату.

Поэтому темы, зачастую не стоящие выеденного яйца, непомерно раздуваются, создаются перегибы, создается ложное представление о реальности. Вот вспомнить, например, нашумевшие обвинения в адрес игрока молодежной команды «Спартака» со стороны футболиста «Ливерпуля». Он обвинил россиянина в расизме. В какой-то обычной игровой ситуации. Все же наверняка помнят, какой шум поднимался, сколько снова ныли и кричали о треклятых русских расистах, которые уже и на поле пробрались, в футбол играют. Нагнеталось колоссальное давление. А ведь расследование завершено.

И кто-нибудь знает его итоги? Наверное, процентов десять от тех, кто участвовал в этом обсуждении и в разговорах о «кошмарном» расисте из «Спартака». А расследование, между тем, оправдало игрока «красно-белых», не увидела там комиссия никакого расистского поведения. Но разве это кому-то важно и интересно? Эта новость прошла одной строкой и не обрастала сотнями комментариев экспертов. Поэтому в фоне остался именно тот негативный настрой, негативный абрис ситуации, подпитывающий связь между расизмом и Россией. Толерантность и человеческое понимание проблем, уважение переросли сначала в попытки решения вопроса расизма, потом в инструмент шантажа, а теперь – в охоту на ведьм.

Расизм – это плохо, расизм существует не только в России, возможно, его где-то меньше, но где-то больше. Но нельзя, оседлав популярную тему, манипулировать фактами и заменять их пустыми рассуждениями, основанными лишь на сторонних домыслах интерпретациях. Нужно думать глубже и не давать себя обманывать.