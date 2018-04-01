Манчини не важен. Кризис «Зенита» глубже

Семак выиграл в лотерею, а «Соккер.ру» сложно найти фактические зацепки, позволяющие футболистам «Зенита» преодолеть кризис в сложной игре с «Уфой».

Роберто – слабый тренер, но это понимают

Фурсенко признал кризис команды и наставника: «У нашего тренера тоже кризис. Верю, что он его преодолеет. А если не справится, то зачем нам слабый тренер?» Проще говоря, разговоры о трехгодичном контракте Манчини - аналог заявления «всех порвем» на встрече с фанатами «Зенита». Такое говорят, поскольку считают, что так полагается. А вот вопрос, зачем команде еще один не подходящий под задачу тренер, надо было ставить до того, как давали Манчини десятки миллионов евро в пользование для смены состава.

Но у футбольного менеджера Фурсенко тоже был простой, как и у «Зенита» в качестве команды из ЛЧ. Поставьте «Феррари» на годы в гараж, не трогая и не выкатывая на прогулку, в конце получите дорогую гору железа, которая требует серьезной наладки. Команде нужен уход перед тем, как снова станет суперкаром в рамках РФПЛ. «Зенит» - дорогущая машина, хотя тут важно отметить, что это особенное питерское «Феррари» - оригинальные запчасти давно украли и продали, заменив подделками. Осталось сменить инженера-механика, ведь если Манчини останется – в поворот ЛЧ впишутся не скоро.

Манчини далеко не единственный виновник

Президент «Зенита» заявил, что иностранные тренеры и игроки учат русский язык. В тот же день Ригони сказал, что не учит ничего, поскольку сложно. «Правда, живите по правде»! Президент «Зенита» сказал, что «Краснодар» потребовал за Смолова 40 млн евро. Официальные представители игрока уточнили информацию – требовали 15 миллионов и не более 10% комиссионных. Еще раз: «Правда, живите по правде»! Так что кризис «Зенита» не только из-за Манчини.

Можно подумать, в конце правления Спаллетти и Виллаш-Боаша – наставников с чемпионскими титулами в России, было лучше, чем при Луческу или Манчини сейчас. Да, наставник лично влияет на многое – тренировочный процесс, физическую и моральную подготовку, отдает приказы по ходу матчей и выбирает тактику накануне поединка. Наигрывает сочетания и ошибается с кадрами. Но если судить по тому, на что способен «Зенит» в лучших матчах, то виноваты и боссы клуба, и сами игроки.

Фаворит пока не сохранил прописку в РФПЛ

«Зенит» не гарантировал место в РФПЛ за восемь туров до конца чемпионата. Дела идут скверно, Манчини отказывается от встречи с болельщиками клуба, поскольку понимает, что в Санкт-Петербурге проездом, унижаться не хочет. А вот Семаку важно унизить Роберто – во имя мечты о работе в Санкт-Петербурге. Прекрасно осознавая, что для «Зенита» важны понты, поэтому российского тренера из «Уфы» после Манчини вряд ли позовут, нельзя лишить Сергея Богдановича такой мечты.

А что же «Зенит»? Пора спуститься с небес на землю. От проекта отказываются даже россияне, не только Манолас и компания. Тот же Смолов еще летом ясно дал понять цитатой из рэп-баттла, что в «Зенит» не пошел из принципа, а не из-за денежных нестыковок. Петербургскому клубу пора оценивать факты, а не жить в мире иллюзий. Манчини, конечно, намного хуже Луческу как тренер, но и Виллаш-Боаш не справился. Старый «Зенит» поломан, новую концепцию в условиях строгого лимита не предложили. В результате команда имеет шанс оказаться в ФНЛ не буквально, а морально.

Посмотрите на заявку на матч против «Уфы» - готовое оправдание для Манчини, ведь после игр сборных сложно сыграть мощно, а тут еще и недобор кадров. Непросто вписаться в лимит без Кузяева и Кокорина, хотя можно сыграть в три центральных, поставив Смольникова и Жиркова на фланги, разве атака в стиле Полоз – Заболотный испугает защитников «Уфы»? Резерв из Скроботова, Каккоева и Плетнева тоже не внушает доверия. У «Зенита» объективно сложный период, травмы, слабые результаты – три нулевые ничьи подряд в РФПЛ, игра недосказанная. В чемпионате «Зенит» не забивал с начала декабря, а сегодня 1 апреля.

«Зениту» будет сложно победить везучую «Уфу»

В Уфе базируется команда Шредингера. Живая и мертвая одновременно. Что при Ганчаренко, что при Семаке. Организованная по современным правилам команда, которая прекрасно блокирует удары, хорошо двигается и замечательно огрызается. Но все комплименты в адрес «Уфы» легко могут стать аргументами критиков. Приведем примеры. «Уфа» по ожидаемым очкам – предпоследняя команда лиги. А по фактическим пунктам – шестая. Это значит, что им дико везет в ситуациях, из которых другие живыми не выбираются.

С одной стороны, в таком случае хвалим за реализацию, концентрацию и ловкость. С другой, если бы московскому «Динамо» так везло, они бы тоже занимали шестое место, как и «Ахмат», как и «Ростов». Заметьте, шли бы шестыми, не меняя качество игры! Зато пользуясь малейшими шансами. Конечно, у Семака есть Беленов, игра на отбой, а когда здоровы основные исполнители в атаке – прекрасные контрвыпады. Но в любой момент результаты «Уфы» могут посыпаться, поскольку успехи держатся на багаже тактических идей Ганчаренко, которые грамотно видоизменяет под свои кадры Семак. Вот только «Уфе» так жить можно, они ведь середняк.

А «Зениту», даже потеряв половину российского состава и добровольно отдав Жулиано, Нобоа, Шатова и Дзюбу в другие клубы (в нынешних условиях все они нужны в заявке, а некоторые даже на поле), нельзя уступать крепкой и организованной «Уфе». Даже в гостях, где «Зенит» дважды терял очки после трех попыток. Но шансы надо создавать, ведь совсем не случайно фиксируем, что фактически показанный ребятами Семака футбол намного слабее, чем их результаты. «Уфа» - предпоследняя команда РФПЛ по допущенным и нанесенным ударам. Хуже только парни из Хабаровска. Поэтому не спешите заявлять, что Сергей Богданович – гений.

Нет, он скорее прилежный ученик Бердыева, поскольку выжимает результат, положившись на трудолюбие. Но «Зениту» странные показатели «Уфы» - упрек на будущее. Даже если сегодня Манчини допустит ошибки с тактикой – может неправильно сыграть и по схеме «4-4-2», и с моделью «3-5-2», особенно под давлением лимита, спрашивать нужно будет с футболистов. Ведь их в заявке всего 15 человек, понимают важность момента. «Зенит» прижали к стенке без Мамманы, Кузяева и Кокорина. Иванович требует показать менталитет победителей, а если этого не сделать – ничья или даже поражение гостей не станет неожиданностью.

На совести Роберто неумение положительно влиять на «Зенит», он подтолкнул к кризису. Но нельзя записывать на Манчини все грехи клуба. Ведь тренер уйдет, а многие проблемы останутся. Итальянец виноват в том, что не стал голосом разума, как Каррера в «Спартаке». Но если его футболисты не в состоянии показать достойный футбол против «Уфы», которая создает намного меньше моментов, чем допускает у ворот героического Беленова – в Лиге чемпионов этому «Зениту» делать нечего. По теоретическому классу все понятно, в оптимальном составе петербуржцы – команда первой тройки в РФПЛ.

Но в таблице указывают результаты практического труда. Более скучным, монотонным, безвольным и разобщенным «Зенит» не был давным-давно. «Уфа» наоборот самая хитрая и терпеливая, так что ждем поединок главных неудачников с заслуженными везунчиками сезона.