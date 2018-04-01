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Манчини не важен. Кризис «Зенита» глубже

01 апреля 2018, 10:00
Манчини не важен. Кризис «Зенита» глубже

Семак выиграл в лотерею, а «Соккер.ру» сложно найти фактические зацепки, позволяющие футболистам «Зенита» преодолеть кризис в сложной игре с «Уфой». 

Роберто – слабый тренер, но это понимают

Фурсенко признал кризис команды и наставника: «У нашего тренера тоже кризис. Верю, что он его преодолеет. А если не справится, то зачем нам слабый тренер?» Проще говоря, разговоры о трехгодичном контракте Манчини - аналог заявления «всех порвем» на встрече с фанатами «Зенита». Такое говорят, поскольку считают, что так полагается. А вот вопрос, зачем команде еще один не подходящий под задачу тренер, надо было ставить до того, как давали Манчини десятки миллионов евро в пользование для смены состава. 

Но у футбольного менеджера Фурсенко тоже был простой, как и у «Зенита» в качестве команды из ЛЧ. Поставьте «Феррари» на годы в гараж, не трогая и не выкатывая на прогулку, в конце получите дорогую гору железа, которая требует серьезной наладки. Команде нужен уход перед тем, как снова станет суперкаром в рамках РФПЛ. «Зенит» - дорогущая машина, хотя тут важно отметить, что это особенное питерское «Феррари» - оригинальные запчасти давно украли и продали, заменив подделками. Осталось сменить инженера-механика, ведь если Манчини останется – в поворот ЛЧ впишутся не скоро. 

Манчини далеко не единственный виновник

Президент «Зенита» заявил, что иностранные тренеры и игроки учат русский язык. В тот же день Ригони сказал, что не учит ничего, поскольку сложно. «Правда, живите по правде»! Президент «Зенита» сказал, что «Краснодар» потребовал за Смолова 40 млн евро. Официальные представители игрока уточнили информацию – требовали 15 миллионов и не более 10% комиссионных. Еще раз: «Правда, живите по правде»! Так что кризис «Зенита» не только из-за Манчини.

Можно подумать, в конце правления Спаллетти и Виллаш-Боаша – наставников с чемпионскими титулами в России, было лучше, чем при Луческу или Манчини сейчас. Да, наставник лично влияет на многое – тренировочный процесс, физическую и моральную подготовку, отдает приказы по ходу матчей и выбирает тактику накануне поединка. Наигрывает сочетания и ошибается с кадрами. Но если судить по тому, на что способен «Зенит» в лучших матчах, то виноваты и боссы клуба, и сами игроки. 

Фаворит пока не сохранил прописку в РФПЛ

«Зенит» не гарантировал место в РФПЛ за восемь туров до конца чемпионата. Дела идут скверно, Манчини отказывается от встречи с болельщиками клуба, поскольку понимает, что в Санкт-Петербурге проездом, унижаться не хочет. А вот Семаку важно унизить Роберто – во имя мечты о работе в Санкт-Петербурге. Прекрасно осознавая, что для «Зенита» важны понты, поэтому российского тренера из «Уфы» после Манчини вряд ли позовут, нельзя лишить Сергея Богдановича такой мечты. 

А что же «Зенит»? Пора спуститься с небес на землю. От проекта отказываются даже россияне, не только Манолас и компания. Тот же Смолов еще летом ясно дал понять цитатой из рэп-баттла, что в «Зенит» не пошел из принципа, а не из-за денежных нестыковок. Петербургскому клубу пора оценивать факты, а не жить в мире иллюзий. Манчини, конечно, намного хуже Луческу как тренер, но и Виллаш-Боаш не справился. Старый «Зенит» поломан, новую концепцию в условиях строгого лимита не предложили. В результате команда имеет шанс оказаться в ФНЛ не буквально, а морально. 

Посмотрите на заявку на матч против «Уфы» - готовое оправдание для Манчини, ведь после игр сборных сложно сыграть мощно, а тут еще и недобор кадров. Непросто вписаться в лимит без Кузяева и Кокорина, хотя можно сыграть в три центральных, поставив Смольникова и Жиркова на фланги, разве атака в стиле Полоз – Заболотный испугает защитников «Уфы»? Резерв из Скроботова, Каккоева и Плетнева тоже не внушает доверия. У «Зенита» объективно сложный период, травмы, слабые результаты – три нулевые ничьи подряд в РФПЛ, игра недосказанная. В чемпионате «Зенит» не забивал с начала декабря, а сегодня 1 апреля. 

«Зениту» будет сложно победить везучую «Уфу»

В Уфе базируется команда Шредингера. Живая и мертвая одновременно. Что при Ганчаренко, что при Семаке. Организованная по современным правилам команда, которая прекрасно блокирует удары, хорошо двигается и замечательно огрызается. Но все комплименты в адрес «Уфы» легко могут стать аргументами критиков. Приведем примеры. «Уфа» по ожидаемым очкам – предпоследняя команда лиги. А по фактическим пунктам – шестая. Это значит, что им дико везет в ситуациях, из которых другие живыми не выбираются. 

С одной стороны, в таком случае хвалим за реализацию, концентрацию и ловкость. С другой, если бы московскому «Динамо» так везло, они бы тоже занимали шестое место, как и «Ахмат», как и «Ростов». Заметьте, шли бы шестыми, не меняя качество игры! Зато пользуясь малейшими шансами. Конечно, у Семака есть Беленов, игра на отбой, а когда здоровы основные исполнители в атаке – прекрасные контрвыпады. Но в любой момент результаты «Уфы» могут посыпаться, поскольку успехи держатся на багаже тактических идей Ганчаренко, которые грамотно видоизменяет под свои кадры Семак. Вот только «Уфе» так жить можно, они ведь середняк. 

А «Зениту», даже потеряв половину российского состава и добровольно отдав Жулиано, Нобоа, Шатова и Дзюбу в другие клубы (в нынешних условиях все они нужны в заявке, а некоторые даже на поле), нельзя уступать крепкой и организованной «Уфе». Даже в гостях, где «Зенит» дважды терял очки после трех попыток. Но шансы надо создавать, ведь совсем не случайно фиксируем, что фактически показанный ребятами Семака футбол намного слабее, чем их результаты. «Уфа» - предпоследняя команда РФПЛ по допущенным и нанесенным ударам. Хуже только парни из Хабаровска. Поэтому не спешите заявлять, что Сергей Богданович – гений.

Нет, он скорее прилежный ученик Бердыева, поскольку выжимает результат, положившись на трудолюбие. Но «Зениту» странные показатели «Уфы» - упрек на будущее. Даже если сегодня Манчини допустит ошибки с тактикой – может неправильно сыграть и по схеме «4-4-2», и с моделью «3-5-2», особенно под давлением лимита, спрашивать нужно будет с футболистов. Ведь их в заявке всего 15 человек, понимают важность момента. «Зенит» прижали к стенке без Мамманы, Кузяева и Кокорина. Иванович требует показать менталитет победителей, а если этого не сделать – ничья или даже поражение гостей не станет неожиданностью. 

На совести Роберто неумение положительно влиять на «Зенит», он подтолкнул к кризису. Но нельзя записывать на Манчини все грехи клуба. Ведь тренер уйдет, а многие проблемы останутся. Итальянец виноват в том, что не стал голосом разума, как Каррера в «Спартаке». Но если его футболисты не в состоянии показать достойный футбол против «Уфы», которая создает намного меньше моментов, чем допускает у ворот героического Беленова – в Лиге чемпионов этому «Зениту» делать нечего. По теоретическому классу все понятно, в оптимальном составе петербуржцы – команда первой тройки в РФПЛ. 

Но в таблице указывают результаты практического труда. Более скучным, монотонным, безвольным и разобщенным «Зенит» не был давным-давно. «Уфа» наоборот самая хитрая и терпеливая, так что ждем поединок главных неудачников с заслуженными везунчиками сезона.   

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NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Т34
02 апреля в 18:29
Норм бомбит, даже снег таять начал, скоро тарасовка из сугробов видна будет

У вас как всегда, все крутиться вокруг вашего убогого недоклуба
«Маленький ребёнок» хорошенько отодрал «взрослых шоколадных пупсиков» в Питере
А теперь иди и получше изучи статистику Зенита)
Russian_spb
Russian_spb
01 апреля в 16:32
интересно, есть Феррари, работающий на газе?))
scikuni
scikuni
01 апреля в 15:41
горе от газпрома
Расул Манаев
Расул Манаев
01 апреля в 15:31
У всех клубов случается кризис,но абсурдность кризиса в Зените в том,что газпром вложил сумащедщие деньги и убыл самобытность команды.Ведь истинные болельщики любят свой клуб ее только из за титулов.......
Delight
Delight
01 апреля в 15:20
Негатив к Зениту возникает от фурсинок, которые вопят о победах в лч и пр, при таких колоссальных тратах на Передасов и пр. К вонючим школо-глорам, которые не смыслят в футболе ничего, зато по их словам Зенит-пичинён и пр. Нужно убивать в себе бомжа, тогда и будет уважение, возможно. А пока я писал пост, стаей бакланов было съедено 3 метра крыши стадиона и сгнило 10 квадратных метров Вибратор-арены. Так и живём. Всем Маманаса и Насри. Все в Зенит, за титулами.
malnef
malnef
01 апреля в 15:06
"..... это особенное питерское «Феррари»..."
--------------------------------------------------------------
От Феррари там сейчас только лейбл на решетке радиатора.... И то, нарисованный малярной кистью на фанерке!
Лично я таким Феррари, собранным из аргентинских запчастей - предпочту наши родные Жигули из наших же родных Широковых, Денисовых, Анюковых и пр.
Обидно за Зенит! Вернее за питерских болелов!
Я, как спартач, раньше всегда с уважением относился к Зениту, восхищался и гордился тем, что у нас есть такая команда, когда она показывала красивейшую игру в европах..... а сейчас ... сейчас просто тошнит.
Феррари в гараже?!!! Блин!!! Не обижайтесь питерцы, но вам с такими "механиками" (менеджерами) скоро на "инвалидке" придется ездить!
alfranza
alfranza
01 апреля в 15:06
Проблема Зенита не в Манчини, а в неуважении. Никого. Зенит не уважает ни себя, ни других. И выгоняет из клуба тех, кто за него душой и сердцем. Набирая посредственных игроков, которые не могут и не хотят. Проблема в психологии. А раз так, не важно какой тренер у руля команды, все равно будет *опа. Так что не тренеров надо менять, а отношение к футболу, болельщикам и самой игре.
OzonBoy
OzonBoy ответил Ваня лучший
01 апреля в 14:24
Даже возразить нечего , вы права коллега
Ваня лучший
Ваня лучший ответил OzonBoy
01 апреля в 14:01
OzonBoy:
Мне как баклану больно и горько смотреть во что превратили команду. Начиная с к..да Фурсенко и заканчивая этой запуганной серой мышью Манчини. Верните мне мой зенит, в то уже и так стыдно сов СПАМом спорить. Искренне желаю в этом году Спаму победить, после вчерашнего цирка Проводницы не достойны быть чемпионами. А нам надо работать работать и работать , и избавиться от этого чертового ярма которое тянет нас прямиком в футбольный ад. ОДИН ГОРОД!! ОДНА КОМАНДА!! Мы переживём и когда-нибудь я буду с гордостью носить свой клубный шарф
Я не фанат Зенита, но когда учился в Ленинграде, то мне очень нравился именно ленинградский футбол. Помню чемпионский Зенит 84 года ( Желудкова, М. Бирюкова, Давыдова и др). Потом немного меньше стало ленинградского футбола при Петржеле, но он был с молодыми Аршавиным, Быстровым, Кержаковым, Денисовым. С приходом Газпрома и начиная с Адвоката ленинградский футбол стал умирать, а сейчас от него ничего не осталось. Именно по этой причине и появился негатив по отношению к Зениту.
OzonBoy
OzonBoy ответил dargo
01 апреля в 13:41
Полностью согласен, крепитесь коллега
OzonBoy
OzonBoy ответил AmIIIeR89
01 апреля в 13:39
Выводы все и так сделали , только не надо это никому. Бабла не приносит , никто не думает о нас простых болелах, у них там водители планы .
OzonBoy
OzonBoy
01 апреля в 13:37
Мне как баклану больно и горько смотреть во что превратили команду. Начиная с к..да Фурсенко и заканчивая этой запуганной серой мышью Манчини. Верните мне мой зенит, в то уже и так стыдно сов СПАМом спорить. Искренне желаю в этом году Спаму победить, после вчерашнего цирка Проводницы не достойны быть чемпионами. А нам надо работать работать и работать , и избавиться от этого чертового ярма которое тянет нас прямиком в футбольный ад. ОДИН ГОРОД!! ОДНА КОМАНДА!! Мы переживём и когда-нибудь я буду с гордостью носить свой клубный шарф
vka1970
vka1970
01 апреля в 13:37
Всё в Зените хорошо.
Миллер врать не умеет.
Т34
Т34 ответил NoKerzhNoParty
01 апреля в 12:37
NoKerzhNoParty:
Так от Тосно отскочили, теперь можно и натуру свою показать желчную)
Насчет желчной натуры, стоило-бы промолчать, не вам об этом говорить. И научитесь "отскакивать" так, как это делает Спартак уже в 17 турах подряд. Зенит, если сложить все данные по ходу чемпионата, по сравнению со Спартаком, маленький ребенок наложивший в штанишки и плачущий в ожидании когда его переоденут. А тот, кого он считал матерью, оказался мачехой, которой все до лампочки, кроме зарплаты.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
01 апреля в 12:19
Перестать купать в роскоши игроков и персонал, пригласить грамотного управленца, назначить жесткого отечественного тренера (читай Семака) и из Зенита получится сильная, даже по европейским меркам, команда. Ведь по сути все есть - деньги (а они крайне важны в современном футболе), выстроенная инфраструктура, поддержка целого города. Разве так сложно сделать очевидные выводы?
AzzY
AzzY
01 апреля в 12:15
Момент истины для Богданыча настает! Кто ты, тварь дражащая или герой и мужик?
saha100
saha100
01 апреля в 12:07
Заговор против зенита или 15 миллионов обиженок!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил dargo
01 апреля в 12:02
dargo:
После бездарных игр с Амкаром, Ростовом, Селтиком (в гостях) и Леипцигом чаша терпения переполнилась, возмущение и негодование бьют через край. Манчини за 8-9 месяцев ничего не смог сделать и шарахается до сих пор, у него только нытьё, жалобы, что не тех купили, у него все виноваты, кроме самого. Он даже рядом не стоит с Морозовым, Петржелой, Адвокатом и Спалетти, сначала намучались с португальским физруком, а теперь с «мистером», который был классным игроком, но как тренер никакой. Так что даже не дожидаясь окончания чемпионата можно уволить его и позвать или Семака, или кого нибудь другого (можно и Тимощука), а если надо платить компенсацию, то это должен делать из своего личного кармана или Фурсенко, или тот, кто пригласил его. Все кругом твердят, что у Зенита игроков на три состава - это просто способ ещё раз клевать нашу команду и унизить, а по сути и на один состав хороших игроков не наберется. Надо избавляться от Паредеса, которого перехвалили и которым до сих пор восторгаются многие – это не Аршавин, не Дани и не Халк, а посредственный игрок, который иногда ведет себя как провокатор и баба, картинно падает от любого прикосновения и петушится как петух, что он делал как распасовщик? 3 гола и 1 передача за 20 игр – это о чем? Надо подписать настоящего диспетчера и организатора атак. Опорная зона пуста, без игрока такого уровня какими были Денисов, Тимоха и Витсел, не имеет смысла даже заикаться о каких то амбициях. Нужен хороший центральный защитник на пару к Маманне, когда он поправится. После катастрофических травм Маманни и Кокорина, с такими игроками, как Краневиттер, Ерохин, Полоз, Дриусси, Заболотный и Смольников нашей команде ничего не светит, очень больно и обидно, но надо сжимать кулаки и воспринимать реальность как она есть, будем набираться терпения и ждать перемен и удач, Питер не заслужил, что на его главную команду и его болельщиков выливали столько помоев, издевались, оскорбляли и откровенно хамили кому не лень, а Орлов прав (хотя я редко с ним соглашаюсь) – Манчини позорит наш город и его болельщиков
На этот счет есть хорошее изречение: "За что боролись, на то и напоролись". Решили придавить всех деньгами, а получилось, что подавились сами. Такова жизнь.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
01 апреля в 12:00
зато какие восторги были когда в товарниках бакланы
выносили всех подряд и что сейчас травмировались два игрока
и все зато скупили пол ростова пол аргентины и игроков
не хватает,в прошлом сезоне у спартака были проблемы
по круче и то массимо не плакал как манчуня.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Фата лист
01 апреля в 11:59
Фата лист:
При всем уважение к Уфе и к Сергею Богдановичу лично, сегодня Зенит выиграет. Кризис должен прекратиться.
У тебя был разговор с судьей на эту тему? А иначе откуда знаешь?
Фата лист
Фата лист
01 апреля в 11:43
При всем уважение к Уфе и к Сергею Богдановичу лично, сегодня Зенит выиграет. Кризис должен прекратиться.
Правдин Семён
Правдин Семён
01 апреля в 11:34
Неадекватные фаны Зенита заслуживают поражения сегодня,а вот истинные болельщики -нет.Игра всё покажет.
Вагабунди
Вагабунди ответил Miaf
01 апреля в 11:32
Miaf:
Болельщика Зенита Зелепухина в тренеры , уж он то покажет манчини, как надо руководить командой
Зенит должна тренировать Диана Шурыгина
Miaf
Miaf
01 апреля в 11:28
Болельщика Зенита Зелепухина в тренеры , уж он то покажет манчини, как надо руководить командой
dargo
dargo
01 апреля в 11:21
После бездарных игр с Амкаром, Ростовом, Селтиком (в гостях) и Леипцигом чаша терпения переполнилась, возмущение и негодование бьют через край. Манчини за 8-9 месяцев ничего не смог сделать и шарахается до сих пор, у него только нытьё, жалобы, что не тех купили, у него все виноваты, кроме самого. Он даже рядом не стоит с Морозовым, Петржелой, Адвокатом и Спалетти, сначала намучались с португальским физруком, а теперь с «мистером», который был классным игроком, но как тренер никакой. Так что даже не дожидаясь окончания чемпионата можно уволить его и позвать или Семака, или кого нибудь другого (можно и Тимощука), а если надо платить компенсацию, то это должен делать из своего личного кармана или Фурсенко, или тот, кто пригласил его. Все кругом твердят, что у Зенита игроков на три состава - это просто способ ещё раз клевать нашу команду и унизить, а по сути и на один состав хороших игроков не наберется. Надо избавляться от Паредеса, которого перехвалили и которым до сих пор восторгаются многие – это не Аршавин, не Дани и не Халк, а посредственный игрок, который иногда ведет себя как провокатор и баба, картинно падает от любого прикосновения и петушится как петух, что он делал как распасовщик? 3 гола и 1 передача за 20 игр – это о чем? Надо подписать настоящего диспетчера и организатора атак. Опорная зона пуста, без игрока такого уровня какими были Денисов, Тимоха и Витсел, не имеет смысла даже заикаться о каких то амбициях. Нужен хороший центральный защитник на пару к Маманне, когда он поправится. После катастрофических травм Маманни и Кокорина, с такими игроками, как Краневиттер, Ерохин, Полоз, Дриусси, Заболотный и Смольников нашей команде ничего не светит, очень больно и обидно, но надо сжимать кулаки и воспринимать реальность как она есть, будем набираться терпения и ждать перемен и удач, Питер не заслужил, что на его главную команду и его болельщиков выливали столько помоев, издевались, оскорбляли и откровенно хамили кому не лень, а Орлов прав (хотя я редко с ним соглашаюсь) – Манчини позорит наш город и его болельщиков
Валерыч
Валерыч
01 апреля в 11:20
Сами виноваты, зенитчики. Зачем цыганского барона обидели? Вот, он по ходу и отмстил вам. Цыганкам пожаловался, а те и наколдовали вам 5-место.))
dimarik_86
dimarik_86
01 апреля в 11:20
    mikysss
    mikysss
    01 апреля в 11:11
    Богданычу желаю нагнуть сегодня своих бывших
    112910415
    112910415
    01 апреля в 11:00
    не надо смеяться над Зенитом, некрасиво это
    на зубах, из принципа, дружина Манчини вырвет нулевую ничью!
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил Nikola45
    01 апреля в 11:00
    Nikola45:
    О как ребята со 108 места опять раздухарились ))
    Так от Тосно отскочили, теперь можно и натуру свою показать желчную)
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