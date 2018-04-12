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«Какое ограбление!» Огненные мнения о матче «Реал» - «Ювентус»

12 апреля 2018, 13:25
«Какое ограбление!» Огненные мнения о матче «Реал» - «Ювентус»

Игра «Реала» и «Ювентуса» катилась к овертайму, когда произошел момент, изменивший все. «Соккер.ру» рассказывает о пожарах, полыхающих в испанских и итальянских газетах.

«La Gazzetta dello sport». Сначала предоставим слово итальянской стороне, ведь в этом противостоянии они, так или иначе, проиграли. Хотя фанаты «Ромы», «Ювентуса», да и Серии A в целом могут гордиться: в битвах с грандами Ла Лиги один суперкамбек состоялся, а до второго не хватило совсем чуть-чуть. Возмущению на страницах итальянской прессы нет предела: честят «Реал» за «своевременную» помощь арбитра, достается и самому Майклу Оливеру, из-за чьей низкой квалификации стали возможны эти «позор и издевательство».

«Ла Гадзетта» поместила на передовицу «разъяренный „Ювентус“» и двумя словами выражает свое настроение: «Гнев и гордость». В эмоциональном разборе доминирует несогласие с решениями Майкла Оливера в концовке матча и проступает гордость за «Ювентус». В общем, в заголовке – вся соль. И еще одна тема, затронутая «La Gazzetta dello sport» - это необходимость использования системы VAR в матчах Лиги чемпионов. В Серии A, как вы знаете, с этого сезона видеоповторы уже применяются.

«Исход величайшего противостояния был решен на 93-й минуте ответного матча из-за решения сомнительной строгости. Мы исходим из того, что это ошибка арбитража, и на этом утверждении строим дальнейший анализ. Бывают случаи, когда ошибки имеют разный вес, но должны ли клубы страдать из-за действий одного „всего лишь человека“? Был ли фол Бенатиа на Васкесе? Нет, потому что вмешательство защитника в эпизод опасно, но в то же время контролируемо. Мехди пытался дотянуться до мяча и сыграл в него, в то время как у Лукаса подкосились обе ноги. Конечно, есть минимальное касание руками и контакт на высоте подмышки, но повод ли это, чтобы падать мешком на землю? Кроме того, красная карточка Буффону подчеркивает, что 33-летний англичанин не контролировал ситуацию и принимал импульсивные решения, ведь в то же время он должен был удалять Бенатиа за вторую желтую карточку, раз уж зафиксировал фол на Васкесе. Оливер раздал добрый десяток желтых карточек, а его ассистент отменил гол Иско из офсайда (миллиметровый, но был) – все это вкупе дает нам очень слабый уровень судейства, никак не соответствующий уровню четвертьфинала Лиги чемпионов».

«El Corriere dello sport». Из обложки все ясно: «Какое ограбление!» В этом издании в корне не согласны с решением английского арбитра, который вышвырнул «Ювентус» из Лиги чемпионов только потому, что напротив был «Реал»: «Несуществующий пенальти, неквалифицированный арбитраж – позор!»

«Реал» рвется к третьей победе в Лиге чемпионов, и «Ювентусу» не посчастливилось оказаться у него на пути. Арбитры выстрелили в чемпиона Италии, хотя в этом матче «Юве» уничтожил «Мадрид» на поле, Аллегри сломал систему Зидана, но отважную «Старую Синьору» остановил один молодой англичанин со свистком. К сожалению, издевательства над итальянскими клубами – это тренд европейского сезона. Судьи тщетно пытались сжечь «Рому», не назначив два пенальти на «Камп Ноу», страдали «Милан» и «Лацио», а теперь пришла очередь «Ювентуса». Ничего нового».

«Tuttosport». «Не так!» - кричит «Туттоспорт» и считает вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов жесточайшей несправедливостью, а эпизод в концовке встречи – «форменным издевательством».

«За 30 секунд до финального свистка „Реал“ получил право на сомнительный пенальти, который перевернул все и перечеркнул прекрасный матч „Ювентуса“ на „Сантьяго Бернабеу“. Блестящая команда Массимилиано Аллегри, конечно, не заслужила такого финала после того, как 90 минут держала весь „Мадрид“ и 80 тысяч болельщиков на трибунах за горло. В любом случае „Ювентус“ заслуживает только аплодисментов, а слова игроков выражают общее мнение: „Это позор футбола, но мы гордимся, что являемся частью этой команды“».

«Sport.es». У итальянцев нашлись союзники на территории Испании. Каталонское издание «Спорт» пляшет на «Реале» и о ключевом эпизоде пишет так: «Подарок (пенальти) для „Реала“». Если итальянские газеты возмущены, то каталонцы злы и язвительны.

«Снова и снова споры и скандалы являются добрыми попутчиками „Реала“ в Лиге чемпионов. Впрочем, в Испании этого добра тоже хватает. „Ювентус“ сделал все, чтобы унизить „Реал“, да что там – сделал это на „Сантьяго Бернабеу“, но рефери указал на „точку“ за попытку Бенатиа сыграть в мяч в борьбе с Лукасом Васкесом, да еще и изгнал с поля Буффона. Сверкающий Роналду забил гол, который позволил „Реалу“ не проиграть крупно при своих болельщиках, и оголил торс. Вот так и побеждает „Мадрид“…»

Также в «Спорте» не забыли о Джанлуиджи Буффоне, посочувствовали великому вратарю и посвятили отдельный материал его личной драме.

«Рефери бесстыдно ограбил „Ювентус“ и его капитана, который пытался опротестовать несправедливое решение. Этим решением Майкл Оливер наплевал на „Ювентус“, на Буффона, на весь футбол. Такое мнение у всех, кто смотрит футбол без предубеждений. Итальянский вратарь не заслужил такого прощания с Лигой чемпионов, но английский судья был другого мнения и украл у Джанлуиджи прекрасный момент его карьеры».

Сказка превратилась в драму

«Marca». Ну и напоследок предоставляем слово защите. Что думает обо всем этом «прореаловская» «Марка»? Заголовок на обложке не оставляет сомнений, что мнение в Мадриде диаметрально противоположное тому, которое озвучивали в Италии и Каталонии: «Это был пенальти!»

«На 93-й минуте „Ювентус“ выигрывал у „Реала“ 0:3 на „Сантьяго Бернабеу“, а потом Бенатиа сбил Лукаса Васкеса в штрафной площади… и это был пенальти. Защитник „Ювентуса“ толкал мадридского игрока в спину и нанес ему удар ногой в живот в попытке выбить мяч. Наоборот пусть думают в Турине. Дальше было изгнание Буффона и гол Криштиану на 98-й минуте, который вывел „Реал“ в полуфинал».

Впрочем, нужно добавить, что «Марка» не смогла в полной мере убедить даже собственных читателей. Проводился опрос на тему: «Был ли пенальти?» В нем приняло участие 240 тысяч человек. 57% процентов высказались положительно, но 43% - серьезная оппозиция, считают, что «Ювентус» наказали несправедливо. И кому верить?

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Все комментарии
Emilan__
Emilan__
16 апреля в 09:55
Даже если был фол, то не так серезьный что бы за него в 93 минуте давать пенальти, в такие моменты судья должен был дать щанс обоим командам на право выходв в полуфинал в овер тайм, но судья который часто судит в АПЛ где за такие фолы не часто дают пенальти ьыл другого мнения и это не справедливо
SHMEL
SHMEL
16 апреля в 09:13
Неопытный английский мальчишка создал прецендент и заставил столько говорить об этом эпизоде.Получил порцию дурной славы,нечестно отняв мечту у прославленного вратаря.Да,по итогу Юве проиграл противостояние,но выиграл в симпатиях и любви болельщиков,а это дорогого стоит.Реал же упрочил свою дурнопахнущую репутацию...
barcelonistas
barcelonistas ответил Nursultan_rma
14 апреля в 12:56
Стрелочник это судьба, что тут еще сказать
Realteam
Realteam
14 апреля в 10:20
Интересно!? А сколько людей считает что гол Иско был забит по правилам?
Nursultan_rma
Nursultan_rma ответил barcelonistas
14 апреля в 10:00
Да да помним как вы прошли псж в прошлом году
League1
League1 ответил Олег Гусов
14 апреля в 09:54
Олег Гусов:
АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ !!!! А ЭТО ЧТО , ЕСЛИ НЕ ПЕНАЛЬТИ https://www.youtube.com/watch?v=tvJI-033Ikg
Бенатиа конкретно избил Васкеса в своей штрафной. Что это, если не пенальти? И все равно находятся странные люди, утверждающие что пенальти был неочевидный))). Когда в прошлом году Айтекин насудил победу барселоне в матче с ПСЖ, ставя пенальти за нырки кусачего, в основном эти же самые странные люди кричали суперкамбек, суперкамбек)))
barcelonistas
barcelonistas ответил Nursultan_rma
14 апреля в 06:19
Лучше вылететь честно, чем пройти так, как прошел Реал
Ron09
Ron09 ответил V V S
14 апреля в 00:45
V V S:
Судья вошел в историю как ШАЙЗЕ. Пенальти не было Бенатиа четко сыграл в мяч, а ишпанец знатно симулировал ему надо было давать желтую. Рональдо думаю если бы раньше оголился ниже пояса пеналь был бы не один.
Если Бенатия четко сыграл в мяч то Буффон не имел права ловить его рукой, тк пас от своего.
Дальше было бы нарушение правил св удвр и гол.
Ron09
Ron09 ответил Олег Гусов
14 апреля в 00:41
Олег Гусов:
АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ !!!! А ЭТО ЧТО , ЕСЛИ НЕ ПЕНАЛЬТИ https://www.youtube.com/watch?v=tvJI-033Ikg
Четко видно что нога ударила в грудь а не в мяч, а мяч отлетел от груди Васкеса.
Ron09
Ron09 ответил hohoл
14 апреля в 00:39
hohoл:
Там на стадионе, камер, больше чем ты букв написал. Если бы там пенальти был, то уже бы давно показали это с других ракурсов. Век технологий, а они показывают видос с двух камер и телефонов болельщиков...
По вашей версии Бенатия отбил мяч ногой а дальше мяч поймал Буффон?
Буффон не имел права ловить мяч тк это пас от ноги своего. Дальше св удар и опять гол.
Ron09
Ron09
14 апреля в 00:36
Даже если взять вашу версию и думать что Бенатия отбил мяч ногой в сторону Буффона то вратарь не должен был мяч забирать рукой тк пас от своего.
Дальше свободный удар в штрафной и голлл
gentlewolf
gentlewolf
13 апреля в 21:18
Неожиданно.
Такие слезы на пустом месте.
И потоки лжи.

Истерика просто бабская, все как будто сошли с ума.
Позор, не итальянцы...
Nursultan_rma
Nursultan_rma ответил barcelonistas
13 апреля в 21:16
А фанаты реала соболезнуют вам за позорного вылета от ромы))
hohoл
hohoл ответил eleven LC
13 апреля в 17:51
eleven LC:
Не должен был Реал проходить в полуфинал именно так,благодаря пенальти на последней минуте,только не так! Сами виноваты,после 3:0 в Турине так растерять приимущество,на своем поле,это для Реала позор! Но пенальти 100%,ведь нарушение было,нужно просто посмотреть подробный повтор с близкого ракурса и понять что пенальти справедливый! Но Реал не должен был проходить так,лучше бы овертайм сыграли,Ювентус его честно заслужил и это так же 100%!
Там на стадионе, камер, больше чем ты букв написал. Если бы там пенальти был, то уже бы давно показали это с других ракурсов.
Век технологий, а они показывают видос с двух камер и телефонов болельщиков...
Limp Bizkit
Limp Bizkit
13 апреля в 17:44
На мой взгляд, чтобы поставить пенальти на 93 минуте в этом матче, нужно было зафиксировать гораздо грубый фол, чем тот, который случился!
Фол был, но 50 на 50, можно было и не свистеть!
Должен был быть овертайм!
lobsterdam
lobsterdam
13 апреля в 16:28
пора уже всем понять и запомнить навсегда: судья на поле царь и Бог, как он видит ситуацию, так и принимает решения. Если же по каждому поводу смотреть повторы, создавать комиссии, подавать апелляции, затевать дискуссии, обсуждения и т.п., то этому конца не будет никогда! Спорт во многом несправедлив и часто побеждают не те, кто вроде должен был бы!
Usman Doda
Usman Doda
13 апреля в 14:36
Футбол-это контактный вид спорта,а подкосился он,хотел забиить головой,не смог.
Usman Doda
Usman Doda
13 апреля в 14:32
УЕФА на юве столько денег сколько на Реале,не заработает.
Usman Doda
Usman Doda
13 апреля в 14:28
Юве не играет а ла лиге,а так прывык бы к таким эпизодам.В доп. Время тоже бы поставили пенку.
Олег Гусов
Олег Гусов
13 апреля в 14:25
АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ !!!! А ЭТО ЧТО , ЕСЛИ НЕ ПЕНАЛЬТИ
Dirty_Harry
Dirty_Harry
13 апреля в 11:25
Сломали "Юве" судья наверно зарядил кучу на проход "Реала"
barcelonistas
barcelonistas ответил Munutd
13 апреля в 10:53
Все может быть, уж не узнаем теперь
GGGringOOO
GGGringOOO
13 апреля в 10:36
Мне кажется 9 из 10 судей не поставили бы пеналь. Одно дело перевести противостояние в дополнительные 30 минут, а другое вот так просто решить исход матча.
D.vil
D.vil
13 апреля в 09:55
Пенальти был!) И если бы его не поставили, то Реал бы также возмущался решением судьи;)
Munutd
Munutd ответил barcelonistas
13 апреля в 08:41
barcelonistas:
Фанам Юве соболезную от всего сердца. Это было наглое ограбление. Юве был сильнее и заслужил полуфинал
Сильнее? Юве играл отлично. Но и без пендаля, 0-3 еще не означал что они в полуфинале, а всего лишь доп 30 мин. Думаю Реал все ровно дожал бы... Последние мин было видно что Реал просто зажал их, и свежести было больше, так как Юве очень много сил потратил на сравнение счета... Не факт что у них сил хватило бы на еще доп 30 мин.
Munutd
Munutd ответил kiendjin
13 апреля в 08:37
kiendjin:
Порожняк прошел, как и в 2016 2017 годах ...Тока Барса знает как опускать Реал..но мы перегорели..жаль..
Уверен, Вы были бы рады даже левому пендалю, и даже не считали бы его левым.
Munutd
Munutd
13 апреля в 08:32
Всегда есть два мнения... Первое мое и второе не правильное... Так и здесь, каждый будет говорить то что считает правильным... А в полуфинале играет Реал. Чему быть тому не миновать, значит на небесах так захотели...
Я лично видел там нарушение, формально судья прав! И это мое менение
NOVA
NOVA ответил Milanisty
13 апреля в 07:24
Milanisty:
Как хорошо видится вся эта ситуация со стороны, когда просто смотришь футбол с нейтральной полосы. Сколько эмоций у болельщиков Юве! Болельщики Реала отреагировали более спокойно, так как сами в шоке от обороны своей команды. Роналду просил пенальти несколько раз за матч, как бы и не симуляция, но и пенальти за такие прихваты и легкие толчки не дают, особенно английские судьи. Роналду надо было дать желтую, так для успокоения. Теперь о самой игре: Рома во вторник совершила подвиг, уничтожив Барселону как по счету так и по игре. В матче же Реала и Ювентуса хоть и был счет на табло 0-3 подвига от итальянцев я не увидел. Влетело просто все, что летело в сторону ворот и даже испанцы сами себе забили(именно так).Реал играл лучше однозначно, как говорится счет не по игре. Если бы не Буффон и перекладина, влетело бы штук 5. Добавим везение одних и невезение вторых. Теперь о пенальти. Пенальти был! И истерика итальянских СМИ неуместна. Болельщиков понять можно. Я пережил тот проклятый финал в Стамбуле! Неделю есть не хотелось. Но пенальти был! И назначили его на 93 или на 20 не важно! Правила есть правила. Давайте тогда в таких матчах игроки начиная с 90 минуты начнут бить друг друга и играть руками в штрафной! Реал прошел дальше это факт, Юве молодцы, не сломались после первой игры.
хорошо написал!!! уважаю адекватов!
NOVA
NOVA ответил Roger Young
13 апреля в 07:21
Roger Young:
Никакого пенальти впомимне. Политические интриги УЕФА в полной красе. Да здравствует Реал - Чемпион, который за уши вытащен в полуфинал.
    Crooclin
    Crooclin
    13 апреля в 00:25
    Как не прискорбно, но в конце-концов, Ювентус сам виноват - после третьего забитого надо было не тушеваться, а добивать Реал на эмоциях. Но случилось то, что случилось: вместо того, чтобы забить ещё один гол и потом уже спокойно контролировать свои ворота, зная, что 2 Реалу не забить, после третьего забитого испугались за свою храбрость и стали покорно ждать возмездия! А ведь голом Реала пахло уже с 70й минуты.
    Отсюда вывод - Ювентус сам выбрал свою судьбу, а Майкл Оливер всего-лишь подтвердил приговор: трус не выигрывает Лигу Чемпионов!
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