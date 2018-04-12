«Какое ограбление!» Огненные мнения о матче «Реал» - «Ювентус»

Игра «Реала» и «Ювентуса» катилась к овертайму, когда произошел момент, изменивший все. «Соккер.ру» рассказывает о пожарах, полыхающих в испанских и итальянских газетах.

«La Gazzetta dello sport». Сначала предоставим слово итальянской стороне, ведь в этом противостоянии они, так или иначе, проиграли. Хотя фанаты «Ромы», «Ювентуса», да и Серии A в целом могут гордиться: в битвах с грандами Ла Лиги один суперкамбек состоялся, а до второго не хватило совсем чуть-чуть. Возмущению на страницах итальянской прессы нет предела: честят «Реал» за «своевременную» помощь арбитра, достается и самому Майклу Оливеру, из-за чьей низкой квалификации стали возможны эти «позор и издевательство».

«Ла Гадзетта» поместила на передовицу «разъяренный „Ювентус“» и двумя словами выражает свое настроение: «Гнев и гордость». В эмоциональном разборе доминирует несогласие с решениями Майкла Оливера в концовке матча и проступает гордость за «Ювентус». В общем, в заголовке – вся соль. И еще одна тема, затронутая «La Gazzetta dello sport» - это необходимость использования системы VAR в матчах Лиги чемпионов. В Серии A, как вы знаете, с этого сезона видеоповторы уже применяются.

«Исход величайшего противостояния был решен на 93-й минуте ответного матча из-за решения сомнительной строгости. Мы исходим из того, что это ошибка арбитража, и на этом утверждении строим дальнейший анализ. Бывают случаи, когда ошибки имеют разный вес, но должны ли клубы страдать из-за действий одного „всего лишь человека“? Был ли фол Бенатиа на Васкесе? Нет, потому что вмешательство защитника в эпизод опасно, но в то же время контролируемо. Мехди пытался дотянуться до мяча и сыграл в него, в то время как у Лукаса подкосились обе ноги. Конечно, есть минимальное касание руками и контакт на высоте подмышки, но повод ли это, чтобы падать мешком на землю? Кроме того, красная карточка Буффону подчеркивает, что 33-летний англичанин не контролировал ситуацию и принимал импульсивные решения, ведь в то же время он должен был удалять Бенатиа за вторую желтую карточку, раз уж зафиксировал фол на Васкесе. Оливер раздал добрый десяток желтых карточек, а его ассистент отменил гол Иско из офсайда (миллиметровый, но был) – все это вкупе дает нам очень слабый уровень судейства, никак не соответствующий уровню четвертьфинала Лиги чемпионов».

«El Corriere dello sport». Из обложки все ясно: «Какое ограбление!» В этом издании в корне не согласны с решением английского арбитра, который вышвырнул «Ювентус» из Лиги чемпионов только потому, что напротив был «Реал»: «Несуществующий пенальти, неквалифицированный арбитраж – позор!»

«Реал» рвется к третьей победе в Лиге чемпионов, и «Ювентусу» не посчастливилось оказаться у него на пути. Арбитры выстрелили в чемпиона Италии, хотя в этом матче «Юве» уничтожил «Мадрид» на поле, Аллегри сломал систему Зидана, но отважную «Старую Синьору» остановил один молодой англичанин со свистком. К сожалению, издевательства над итальянскими клубами – это тренд европейского сезона. Судьи тщетно пытались сжечь «Рому», не назначив два пенальти на «Камп Ноу», страдали «Милан» и «Лацио», а теперь пришла очередь «Ювентуса». Ничего нового».

«Tuttosport». «Не так!» - кричит «Туттоспорт» и считает вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов жесточайшей несправедливостью, а эпизод в концовке встречи – «форменным издевательством».

«За 30 секунд до финального свистка „Реал“ получил право на сомнительный пенальти, который перевернул все и перечеркнул прекрасный матч „Ювентуса“ на „Сантьяго Бернабеу“. Блестящая команда Массимилиано Аллегри, конечно, не заслужила такого финала после того, как 90 минут держала весь „Мадрид“ и 80 тысяч болельщиков на трибунах за горло. В любом случае „Ювентус“ заслуживает только аплодисментов, а слова игроков выражают общее мнение: „Это позор футбола, но мы гордимся, что являемся частью этой команды“».

«Sport.es». У итальянцев нашлись союзники на территории Испании. Каталонское издание «Спорт» пляшет на «Реале» и о ключевом эпизоде пишет так: «Подарок (пенальти) для „Реала“». Если итальянские газеты возмущены, то каталонцы злы и язвительны.

«Снова и снова споры и скандалы являются добрыми попутчиками „Реала“ в Лиге чемпионов. Впрочем, в Испании этого добра тоже хватает. „Ювентус“ сделал все, чтобы унизить „Реал“, да что там – сделал это на „Сантьяго Бернабеу“, но рефери указал на „точку“ за попытку Бенатиа сыграть в мяч в борьбе с Лукасом Васкесом, да еще и изгнал с поля Буффона. Сверкающий Роналду забил гол, который позволил „Реалу“ не проиграть крупно при своих болельщиках, и оголил торс. Вот так и побеждает „Мадрид“…»

Также в «Спорте» не забыли о Джанлуиджи Буффоне, посочувствовали великому вратарю и посвятили отдельный материал его личной драме.

«Рефери бесстыдно ограбил „Ювентус“ и его капитана, который пытался опротестовать несправедливое решение. Этим решением Майкл Оливер наплевал на „Ювентус“, на Буффона, на весь футбол. Такое мнение у всех, кто смотрит футбол без предубеждений. Итальянский вратарь не заслужил такого прощания с Лигой чемпионов, но английский судья был другого мнения и украл у Джанлуиджи прекрасный момент его карьеры».

Сказка превратилась в драму

«Marca». Ну и напоследок предоставляем слово защите. Что думает обо всем этом «прореаловская» «Марка»? Заголовок на обложке не оставляет сомнений, что мнение в Мадриде диаметрально противоположное тому, которое озвучивали в Италии и Каталонии: «Это был пенальти!»

«На 93-й минуте „Ювентус“ выигрывал у „Реала“ 0:3 на „Сантьяго Бернабеу“, а потом Бенатиа сбил Лукаса Васкеса в штрафной площади… и это был пенальти. Защитник „Ювентуса“ толкал мадридского игрока в спину и нанес ему удар ногой в живот в попытке выбить мяч. Наоборот пусть думают в Турине. Дальше было изгнание Буффона и гол Криштиану на 98-й минуте, который вывел „Реал“ в полуфинал».

Впрочем, нужно добавить, что «Марка» не смогла в полной мере убедить даже собственных читателей. Проводился опрос на тему: «Был ли пенальти?» В нем приняло участие 240 тысяч человек. 57% процентов высказались положительно, но 43% - серьезная оппозиция, считают, что «Ювентус» наказали несправедливо. И кому верить?