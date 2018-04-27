«Атлетико» осажденный

В Лондоне «Арсенал» и «Атлетико» поиграли в «крепость». «Соккер.ру» рассказывает о том, кто вышел победителем в ничейной встрече.

«Арсенал» - «Атлетико» - вывеска, которая достойна крепкого такого противостояния в Лиге чемпионов. А на самом деле имеем полуфинал Лиги Европы. Причем в исполнении команд, каждая из которых прошла по российскому клубу. «Арсенал» разобрался с ЦСКА, «Атлетико» - с «Локомотивом». Но вряд ли уместно говорить, что на их месте могло бы быть российское дерби. Каждый на своем месте, скажем так. А эта встреча, несмотря на довольно-таки «рабочий» ничейный счет в первой части, оказалась не самой обычной по сценарию.

Во всем виноваты французы…

Так получилось, что через весь матч красной линией протягивался французский триколор. А еще ведь можно добавить, что финал Лиги Европы пройдет в Лионе, и что в нем скорее всего победитель этой пары сойдется с не менее французским «Марселем». Сюда присовокупим еще и то, что на поле в составе обеих команд было больше всего французов, хотя встречались клубы из Англии и Испании. На двоих они набрали пятерых граждан Франции в стартовых составах.

Ну, говорить о том, что возглавляет «Арсенал» тоже француз Арсен Венгер, наверное, лишний раз не стоит. А довершает французскую картину бригада арбитров, которая, конечно, тоже из Франции. И вот с них-то все и началось. Редко можно увидеть, что судья показывает желтую карточку на первых же минутах. Да, возможно, нарушения на старте случаются не реже, чем в другие отрезки, но обычно рефери как-то дают командам вкатиться и жестко не рубят.

А вот Тюрпен показал свою принципиальность, предупредив Врсалько за фол в центре поля на второй минуте. Когда Шиме сфолил еще через восемь минут, уже точно на желтую карточку, арбитр, наверное, пожалел о своем предыдущем решении, но он сам стал заложником задранной планки, поэтому вынужден был показать Врсалько второе предупреждение и удалить его в самом дебюте поединка.

Само по себе ранее удаление редкость, а еще и за две желтые карточки – уму непостижимо. Потом, кстати, рефери чуть остепенился, так что эти два предупреждения оказались вовсе единственными за всю игру. Ирония судьбы. После удаления Врсалько судья пошел в разнос, что называется, и отправил на трибуны Диего Симеоне, который очень уж возмущался решениями французской бригады, не стесняясь в выражениях.

Не нужно было знать испанский в совершенстве, чтобы понять непечатные слова, которые неслись в адрес судьи из уст эмоционального наставника «матрасников». Нетривиально все началось. Тут надо вскользь хотя бы обозначить, что за персонаж этот Тюрпен. Фигура неоднозначная, хотя относится к элите французских арбитров. Он что ли слишком эмоционален для судьи, который должен быть беспристрастным.

Иногда будто идет на поводу у своей злости и принимает не очень взвешенные решения, а потом еще и упорствует в них, зачастую действуя непоследовательно. Взять хотя бы недавний финал Кубка лиги во Франции, где он рассудил ПСЖ и «Монако» (3:0). Даже с учетом использования видеоповторов вопросов к его работе осталась масса, чуть ли не до скандала дошло, а Фалькао вовсе не стеснялся в его адрес высказываться.

Потому что своей непоследовательностью Тюрпен сбивает команды с толку, они не понимают, какой линии придерживается рефери, оттого нервничают, как и он сам. Вот почему после удалений Клеман даже карточки больше не достал, хотя поводы были.

…и в голах тоже

Но «французскость» матча не ограничивалась обозначенными выше признаками. Голы тоже создавались и забивались ими. Начать можно с того, что Ляказетт растранжирил массу моментов, отметился попаданием в штангу, восемь раз бил по воротам. Да, он был самым острым у «Арсенала», но при этом упустил столько шансов, что в пору хвататься за голову. Пусть и забил мяч.

Причем его гола не случилось бы, не ошибись его партнер по сборной Франции Гризманн, который после удаления у «Атлетико» работал в защите и подарил в голевой атаке «канониров» им мяч. Ошибка француза – гол француза. Но мы бы не завели эту историю, не получи она продолжения. Когда «Атлетико» был весь зажат на своей половине поля, Гризманн убежал в первую во втором тайме атаку мадридцев и сравнял внезапно счет.

Клоуном при этом вместо него уже стал другой партнер по сборной Франции Косьельни, который выносил мяч перед своей штрафной так неуклюже, что попал то ли в себя, то ли в Антуана, выведя того один на один с вратарем. Ошибка француза – гол француза. Как в тетрисе – все сгорело.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 28 (8) – 6 (5)

Оцените масштаб. Конечно, тут все нужно рассматривать через призму того, что «Арсенал» фактически весь матч проводил в большинстве. 28 раз били по воротам – сумасшедший показатель. Но всего восемь ударов в створ. Этого могло бы хватить, конечно, на разгром при удачном стечении обстоятельств, но Облак как минимум дважды фантастически спасал «Атлетико». А мадридцы показали верх прагматизма в такой ситуации, направив почти весь свой скудный арсенал ударов в цель. Но гол тоже только один выжали.

Владение мячом (точность передач): 76,1% (89%) - 23,9% (69%)

Очень часто приходится говорить о том, что эти показатели совсем могут не влиять на результат игры. Но в случае с матчами «Атлетико» это всегда нужно подчеркивать отдельно. Мадридцам совсем не зазорно хоть вообще не владеть мячом и добывать при этом нужный результат. Такой годами выработанный стиль игры этой команды, выросшей в борьбе с испанскими коллективами, помешанными на контроле мяча. Им это все не надо.

Главное – вовремя распружиниться и уколоть. С этой точки зрения удаление в начале матча даже облегчило задачу «Атлетико». Не пришлось как-то раскладываться по матчу, вырабатывать стратегию, задумываться. Цель стала еще яснее, а исполнение привычнее: окопаться максимально надежно и огрызаться редко, но максимально эффективно.

«Атлетико» и в обычном режиме подобным образом играет, а тут только пришлось сделать еще большие акценты да Гризманна заставить попахать в тылу посильнее. Если какая команда и могла меньше всего пострадать, имея на игрока меньше, так это как раз «Атлетико». И не стоит удивляться тому, что «Арсенал» со всей своей возней вокруг чужой штрафной сумел забить лишь один гол.

Такому ощетинившемуся сопернику, который даже во вратарской выстраивает стену и хладнокровно отмахивается, очень тяжело забить. Впрочем, это не снимает ответственности с «канониров», которые показали себя слишком легковесными, слишком легкомысленными в этом противостоянии. Все время все твердят о том, что цена ошибки на высоких стадиях турниров на вылет возрастает значительно.

Но «Арсенал» играл так, словно это рядовой матч чемпионата Англии, а не полуфинал еврокубка, дающего последний шанс на Лигу чемпионов. Очень много лишней суеты, перенасыщенный бесполезно центр поля, который и не нужен при такой игре, когда противник весь у своей штрафной, масса упущенных шансов, неуместные дальние удары, прострелы и навесы или попытки идти в безнадежный дриблинг. «Канониры» играли со страстью, с желанием, но несколько невпопад. И это с противником, который почти не предлагал контригры и оказался загнанным в угол. Тяжело будет «Арсеналу» в Мадриде.