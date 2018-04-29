Топ-7 причин, почему матчи МЮ и «Арсенала» стали классикой

Сегодня Венгер проведет последний матч против МЮ в качестве тренера «Арсенала». «Соккер.ру» не проходит мимо футбольной классики, которая нуждается в свежем прочтении.

Драки, потасовки и красные карточки

Это блюдо с мясом! Конфликтов было нереально много, и отдельные стали классикой. Фабрегас – техничный футболист, даже когда бросает кусок пиццы в одного из главных тренеров в истории. Сэр Алекс Фергюсон стал жертвой в знаменитом «Пиццагейте», потасовке в туннеле «Олд Траффорд» после матча, в котором МЮ не позволил «Арсеналу» довести беспроигрышную серию до пятидесяти поединков. Конечно, Сеск не целился в Фергюсона, но испанец, по словам очевидцев, метнул пиццу, как фрисби, и попал точно в тренера.

Конфликт Кэмпбелла и Руни в тот вечер был серьезнее – Сол отказался пожимать руку симулянту Уэйну. Венгер уничтожал арбитра Райли, как умеет. Ван Нистелрой получил три матча бана за грубую игру против Эшли Коула. Примечательно, что до «Пиццагейта» была знаменитая игра с претензиями Киоуна к Ван Нистелрою на тему симуляций. А еще Руд тогда не забил пенальти на 91-й минуте, чем и обеспечил развитие серии «Арсенала» без поражений. Жаркие были времена, ведь дисквалификации и штрафы лились реками, а когда капитан Виейра толкнул Невилла в туннеле на «Хайбери» - началась перепалка Патрика и Роя Кина. Всего три матча, а какой тонкий сюжет и накал страстей!

Десятилетия боев Венгера и Фергюсона

Завершается эпоха. 16 сентября 1996 года школьник Иньеста присоединился к «Барселоне», а через день Венгера назначили тренером «Арсенала». Началась классическая битва добра с добром и зла со злом – Фергюсон встретил любимого друга-врага. На кону у них вместе было семнадцать титулов, сэр Алекс выиграл десять, мсье Арсен – три. Лишь однажды МС и трижды «Челси» тревожили эту парочку. Но сэр Алекс за много лет привык, что опаснее всех Венгер.

Легенды МЮ подметили – если Фергюсон на пресс-конференциях упоминал имя тренера соперника, то это значило, что считает его опасным. Об Арсене говорил часто. На поле творилось всякое, а тренеры не мешали разжигать страсти. Венгера даже однажды удалили и это эпичный момент. Как же они друг друга злили! Даже бутсу в голову Бекхэму – что послужило в итоге одной из причин расставания с Дэвидом, Фергюсон метнул именно из-за неудачной игры футболистов МЮ против «Арсенала». Вывести Алекса было несложно, но кто его реально в «золотые годы» задевал, так это длинный Арсен.

Огромное количество важных матчей

В 1999 году МЮ было важно пройти «Арсенал» в полуфинале Кубка Англии. И у них получилось! А через три года уже «канониры» вспомнили о давней привычке выигрывать чемпионские звания на чужих великих стадионах. В 1971-м это был «Уайт Харт Лейн», в 1989-м – «Энфилд», а в 2002-м единственный мяч Вильтора (француз забил 55-й гол в 100-й игре за Венгера) подтвердил статус «Арсенала» как нового чемпиона Англии. Четыре года понадобилось Арсену, чтобы еще раз отбить у Фергюсона «золото», а через три года был финал Кубка и серия пенальти, в которой победил Леманн. А вот МЮ лишил Венгера финала ЛЧ в 2009 году – одержал две победы 3:1 и 1:0 в полуфиналах.

Также именно Фергюсон прервал серию «Непобедимых». «Канониры» стали первой и до сих пор единственной командой, прошедшей АПЛ без поражений. Как сказано выше, сказка закончилась в пятидесятом матче, что символично. 49 поединков без поражений – серия, которую сейчас повторить практически невозможно. Гвардиола считает, что вообще нереально, у него с «Манчестер Сити» не получилось. А вот у МЮ получались великие битвы с «Арсеналом», причем соперничество было близким к равному. Всего в чемпионате Англии собрали 74 победы «дьяволов», 43 мировых и 60 успехов «канониров». В большинстве случаев за двадцать лет с 1993-го по 2013-й результат этих матчей влиял на определение чемпиона.

Редкие перебежчики между клубами

Рой Кин и Патрик Виейра не друзья – мягко говоря. И хотя Анри не будет драться с Невиллом на ТВ, Тьерри никогда бы не перешел на сторону МЮ в бытность игроком. Отсутствие табунов «канониров», которые бегали к Фергюсону за титулами, помогало сохранять статус поединка и развивать соперничество, где нет исторической принципиальности битвы МЮ и «Ливерпуля». Конечно, объединяющие фигуры были. Дэвид Платт не заиграл в МЮ, но потом долго воевал за «Арсенал». Мало кто помнит, что Энди Коул провел две игры за «канониров», но в МЮ попал не из Лондона.

История Микаэля Сильвестра не сильно ранила фанатов МЮ, как и переход Дэнни Уэлбека. Существует только один пример, когда жгли футболки и кричали об Иуде – Ван Перси ушел, чтобы подарить Фергюсону последний чемпионский титул с МЮ. Робину такой ход не простили, ведь голландец много лет играл за «Арсенал», успел стать ключевой фигурой в команде, но устал спасать тонущий корабль. И как только его позвала будущая чемпионская команда – согласился, причем создал решающие голы в борьбе МЮ за титул. А вот при обмене Санчеса на Мхитаряна от фанатов пострадал только Алексис, но с оговорками, ведь чилиец злил «канониров» кривляньями и отношением.

Персональные подвиги соперников

Как можно забыть гол Анри в ворота Бартеза ударом-парашютом? И великий слаломный проход Гиггза в полуфинале Кубка Англии – подвиг. Многие при этом не вспоминают, что в той кубковой дуэли МЮ спас Шмейхель, взяв пенальти от Бергкампа. Без этих двух моментов у МЮ не было бы единственного «требла» в истории - молодая команда Фергюсона выиграла в 1999-м ЛЧ, АПЛ и Кубок в одном сезоне, став всего четвертым таким коллективом в истории. И удаленный Венгер, который стоит и возмущается на трибунах «Олд Траффорд» - подвиг для Арсена, часто донимал арбитров, но не так жестко.

Зато свои отношения с Фергюсоном начал, отобрав у шотландца титул в первом полноценном сезоне – Овермарс забил Шмейхелю, и «Арсенал» покорил сердца фанатов со всего мира. У Вильтора, Руни, Йорка были свои великие матчи против принципиального соперника. А из последнего можно вспомнить, что два года назад некий школьник Маркус Рэшфорд вышел в матче против «Арсенала», забил дважды и обеспечил МЮ победу 3:2. После этого уехал домой делать уроки, а Ван Гал по привычке открыл звезду футбола. Может, сегодня нас ждет очередной памятный персональный подвиг?

Удивительные погромы друг друга

Эти матчи – следствие нежной любви агрессивного шотландца к всегда неуклюжему и минорному французу, и наоборот. Фергюсону было важно показать «Арсеналу» его место в борьбе с МЮ, а как это сделать, если не ломать соперника об колено? В далеком 1990-м, еще до Венгера, «красные дьяволы» отправили в ад «канониров» с шестью голами – счет 2:6. Это был комплимент шеф-повара, а как только «Арсенал» дважды подряд разгромил дома МЮ в 1998-м – Фергюсон затаил обиду и готовил месть годами.

В феврале 2001-го операцию провел полковник Дуайт Йорк – автор хет-трика, при поддержке Кина, Сульшера и Шэрингема. МЮ устроил Венгеру страшный день – погром 6:1. Фергюсон, наверное, выдал каждому по солидной премии. И хотя «Арсенал» ответил разгромом 4:0 в Кубке Лиги, сэр Алекс не успокоился – погром 4:0 в Кубке Англии десять лет назад стал репетицией классики. Хет-трик Руни, голы кого угодно и 10 мячей за вечер – МЮ в августе 2011 года обыграл «Арсенал» 8:2, и этот поединок не забудут никогда. Сейчас подобное невозможно? Но и тогда никто не ждал разгон от одного мяча в предыдущем матче до десяти голов.

Безнадежность последних сезонов

Это больше не матчи за титул. А фаворитом прямо сейчас является тот, за кого теперь играет Алексис Санчес. Венгер хочет уйти мирно и согласится на ничью, но если Моуриньо надавит по привычке – увидим очередную победу Жозе над Арсеном. В 16 поединках между тренерами француз победил в основное время лишь один раз. А поскольку «Арсенал» в новом году пока ни разу не выигрывал в АПЛ в гостях, то накануне выезда в Мадрид понятно, что они выйдут на поле с непонятным настроем. Выше шестого места не прыгнуть даже после победы…

Общая безнадежность метаний соперника радует фанатов МЮ? Приятно иметь под боком принципиального, но беспомощного в турнирной таблице соперника. Моуриньо в прошлом декабре победил в гостях 1:3, но «Арсенал» до этого обыгрывал МЮ, а ничьи со счетом 1:1 доказывают, что деградация команды Венгера не исключает откат самого «Юнайтед». На позицию, где Жозе обычно во втором своем сезоне на новом месте не бывал. Моуриньо впервые в большом клубе без чемпионства после второй попытки, и хотя «серебро» вряд ли упустит и в финал Кубка Англии вышел, единственный способ для Жозе показать, что уважает Венгера – заставить своих сыграть со всех сил на победу.

А в ближайшие годы важно возродить статус клубов как претендентов на чемпионское звание в АПЛ, а не только заход в финал Лиги Европы. У противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» такая яркая и красивая история, что классический сюжет надо поддерживать новыми поворотами. Битва Фергюсона и Венгера была великой, после их ухода важно держать марку.