«Олд Траффорд» попрощался с Венгером

Принципиальное сражение или товарищеский матч? «Соккер.ру» считает, что по игре МЮ с «Арсеналом» однозначный ответ дать сложно.

Когда уходит большая легенда, некоторая грусть окутывает не только тех, кто непосредственно с ним работал, не только тех, чья команда связана с именем этой легенды. Уход легенды означает для конкурентов расставание с одним из принципиальных, знаковых соперников. Сам Арсен Венгер не раз подчеркивал, что для него противостояние с «Манчестер Юнайтед» на протяжении всей карьеры имело колоссальное значение.

И для МЮ противостояние с «Арсеналом» превратилось в борьбу с Венгером непосредственно. Многие болельщики «Юнайтед» и не помнят, когда их команда сражалась с «канонирами» не под началом Венгера. Для них не «Арсенал» принципиальный соперник, а Венгер. Отдельным украшением было противостояние французского специалиста с другим «долгожителем» - Алексом Фергюсоном, который решил чуть пораньше свернуть свою тренерскую деятельность. Но их сражения все помнят.

Особая история отношений у Венгера и с нынешним главным тренером МЮ Жозе Моуриньо. Португалец постоянно ищет себе объект для выхода энергии, находит себе цель. В последнее время Моуриньо чуть успокоился, да и Антонио Конте как-то больше у него эмоций вызывал, но острые пикировки с Венгером тоже надолго останутся в памяти. Перед этой встречей Арсен попросил не нагнетать обстановку именно по поводу тех самых историй. И был прав.

Матч-спокойствие

Матч вообще получился очень спокойным, своего рода прощальным, не очень похожим на привычные жесткие баталии между этими командами. Виной тому, конечно, не огромный пиетет МЮ перед Венгером, который приехал прощаться с «Олд Траффорд». Иначе бы Феллаини не поступил так цинично в конце встречи. Нет, виной тому несколько факторов. Среди них стоит отметить, во-первых, отсутствие у команд реальных турнирных задач.

Конечно, МЮ еще обороняет свое второе место от «Ливерпуля», но «красные» вряд ли успеют настичь команду Моуриньо. Да и особой разницы сейчас нет между позициями от второй до четвертой с точки зрения попадания в Лигу чемпионов. Так что на МЮ турнирные задачи не давили. И на «Арсенал» тоже.

«Канониры» смирились с тем, что в чемпионате Англии все провалено, что шестое место им светит как максимум и минимум, поэтому тоже действовали расслабленно, насколько это возможно. Во-вторых, следует отметить экспериментальный состав «Арсенала». Венгер устроил эдакую обкатку тех, кто игровой практики получает не так много. И тут вполне прагматичные цели берут верх.

«Арсенал» бросает сейчас все силы на Лигу Европы, где в первом полуфинале дома сыграл вничью с «Атлетико» (1:1). Только через этот турнир «канониры» могут попасть в Лигу чемпионов, а Венгер может красиво уйти с трофеем. МЮ не даст соврать – схема рабочая, в прошлом году манкунианцы ее опробовали. К слову, это общий синдром для полуфиналистов еврокубков. Все практически на этой неделе выставляли очень сильно измененные составы в чемпионатах, где для многих все решено.

Разве что «Рома» и «Марсель» не могли себе такой роскоши позволить, потому что очень важные задачи решают в чемпионатах – бьются как раз за места в Лиге чемпионов. А в этом матче факторы «недавления», скажем так, очень сильно отражались на накале борьбы, на интриге, на градусе противостояния. Не хватало битвы от ножа, не хватало ощущения, что командам есть что терять, что команды хотят непременно победить. Каждый отрабатывал свои задачи и не создавал ощущения, что перед нами классическая вывеска острого противостояния.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 17 (3) – 8 (3)

Глядя на эти цифры, где-то в РФПЛ ухмыльнулись защитники мнения о том, что чемпионат России зрелищен и остер. «А посмотрите на хваленую Англию», - скажут они. И будут правы, если иметь в виду этот матч. Очень мало били по воротам команды, и очень мало попадали в створ. Всего по три раза – это даже для гораздо менее динамичных чемпионатов маленький показатель. И то большую часть ударов для общей статистики МЮ исполнил во второй части второго тайма, когда «Арсенал» глубоко присел. Примерно минут 60-70 у обеих команд была одинаково унылая статистика.

Владение мячом (точность передач): 59,2% (89%) - 40,8% (83%)

«Манчестер» больше владел мячом. Эта статистика добыта в первом тайме и в завершающей фазе второго. Где-то в промежутке между началом второго тайма и голом «Арсенала» «канониры» перехватывали инициативу и улучшали показатель владения мячом. Собственно, переход инициативы к «Арсеналу» и позволил гостям счет сравнять, но развивать это они не стали, прижались, а МЮ прибавил в контроле. Высочайший процент точности передач набит короткими пасами в центре поля и на своей половине, что порой вызывало возмущение болельщиков и самих игроков. Тот же Марсьяль, вышедший на поле во втором тайме, нередко возмущался и разводил руками, вопрошая, кому отдавать пас, когда все стоят на месте и не открываются. Тоже плюс к апатии.

Отборы (обводки): 16 (11) – 28 (13)

Подобное сочетание показателей демонстрирует склонность «Арсенала» к контратакам в данном поединке. «Канониры» больше были сосредоточены на разрушении, совершили больше отборов, проводя отдельные отрезки в защите в два эшелона. Чуть больше они шли в дриблинг, поскольку приходилось разгонять контрвыпады зачастую в условиях нехватки игроков впереди для розыгрыша комбинационных атак, полагаясь на мастерство.

Матч-смотр

В каком-то смысле матч, в котором особых турнирных задач нет, служит эдаким смотром, способом показать себя для ряда игроков. С этой точки зрения встреча получилась интересной. Например, потерялся на значительной части встречи Обамеянг, который вроде как неплохо вливался в «Арсенал». Он всего один раз пробил по воротам.

Одним ударом отметился со стороны МЮ Санчес, который явно был настроен на игру со своей бывшей командой не так, как Мхитарян, который бил трижды и отличился голом, не став его демонстративно праздновать из уважения к болельщикам «Юнайтед». Было за что биться и Погба с Феллаини, которые как раз своей агрессией, своим отношением к делу внесли тот самый решающий вклад, позволивший победить МЮ. Поль забил, нанес четыре удара по воротам и при любой возможности тащил мяч вперед, пока не случились перестановки во втором тайме.

Феллаини вышел на поле с огромным желанием, тоже забил победный мяч и нанес три удара. Также Венгер позволил показать себя тем, кто играл меньше, молодым игрокам. Хорошая школа для них, хорошая практика – Арсен остается собой и вкладывается в будущее команды, пусть далеко не все из молодой поросли себя проявили как следует. В целом получился несколько необычный матч, ломающий впечатление от принципиального сражения и делающий его похожим скорее на товарищеский поединок.