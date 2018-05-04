Промес vs Смолов. Ставка на лучшего стрелка

Еще одна интрига на финише РФПЛ: кто станет лучшим бомбардиром? Федор и Квинси забили одинаковое количество голов, и «Соккер.ру» рассчитывает их шансы пополнить свои коллекции.

Список лучших снайперов РФПЛ после 28 туров. Топ-5

1. Фёдор Смолов («Краснодар») = 14 (3*) голов в 20 матчах (0.7 гола за игру)

2. Квинси Промес («Спартак») = 14 (3) голов в 24 матчах (0.58)

3. Джефферсон Фарфан («Локомотив») = 10 голов в 21 матче (0.48)

4. Александр Кокорин («Зенит») = 10 голов в 22 матчах (0.45)

5. Луис Адриано («Спартак») = 10 (1) голов в 23 матчах (0.43)

* в скобках указано количество голов с пенальти.

Смолов и Промес забили одинаковое количество голов, причем даже точных ударов с пенальти у них поровну – по три, то есть по количеству голов с игры они все равно опережают ближайших преследователей. Вот только Федору потребовалось на четыре матча меньше, чтобы наколотить 14 мячей, поэтому средняя результативность у него на 0.12 гола за игру выше, чем у лидера «Спартака». Впрочем, перед тем, как приступать к сравнению Квинси и Смолова нужно выяснить, есть ли шанс, что лучшим бомбардиром РФПЛ станет кто-то третий?

Есть конкуренты у Смолова и Промеса?

До конца чемпионата осталось два тура. Ближайшие преследователи отстают от лидирующей пары снайперов на четыре гола, таким образом, чтобы сравняться с россиянином и голландцем, Луису Адриано и Джефферсону Фарфану нужно оформить по два дубля при условии, что Федор и Квинси не забьют ни мяча. Александр Кокорин травмирован, и его голевой счет уже не увеличится. Можно посмотреть дальше по списку, там с девятью мячами обнаруживаются Виктор Классон, Витиньо и Евгений Марков. Этим ребятам нужен уже «дубль + хет-трик», чтобы достичь текущих показателей лидеров списка бомбардиров. Одним словом, такой исход маловероятен. Тот же Фарфан из своих восьми голов в пяти весенних матчах забил только два, Адриано отличился трижды в шести играх, и он тоже предпочитает стрелять одиночными. 99%, что лучшим забивакой РФПЛ станет кто-то из пары Смолов – Квинси или оба разом, если придут к финишу с одинаковым числом голов, 1% оставим на подвиг кого-то из преследователей. Но верится в геройство с трудом.

Хронология голов Промеса и Смолова

Фёдор Смолов («Краснодар»)

1-й и 2-й голы. 8-й тур, «Динамо» (дома) – 2:0 (27-я и 60-я минуты)

3-й гол. 9-й тур. «Уфа» (выезд) – 1:0 (75-я минута)

4-й гол. 10-й тур. «Анжи» (выезд) – 5:1 (39-я минута)

5-й и 6-й голы. 15-й тур, «СКА-Хабаровск» (дома) – 4:1 (41-я и 80-я минуты)

7-й и 8-й голы. 16-й тур, «Тосно» (выезд) – 3:1 (12-я и 38-я минуты)

9-й гол. 18-й тур. «Урал» (выезд) – 1:0 (33-я минута)

10-й гол. 19-й тур. «Ахмат» (дома) – 3:2 (51-я минута)

11-й и 12-й голы. 20-й тур. «Ростов» (дома) – 3:1 (28-я и 60-я минута)

13-й и 14-й голы. 28-й тур. «Локомотив» (дома) – 2:0 (65-я и 68-я минута)

- Смолов забивал в 9 матчах из 20 (45% игр с голами);

- Фёдор в четырех матчах забивал по одному голу и отметился пятью дублями;

- Во всех матчах, где забивал Смолов, «Краснодар» выигрывал.

- Между таймами 14 голов распределились поровну: 7 в первых таймах, 7 во вторых.

- Федор забил 9 голов (64%) в домашних матчах и 5 (36%) в выездных.

- Не забивал в ворота одного и того же соперника в матчах разных кругов, но может это исправить в ближайшей встрече со «СКА-Хабаровском».

Квинси Промес («Спартак»)

1-й гол. 1-й тур. «Динамо» (выезд) – 2:2 (29-я минута)

2-й гол. 3-й тур. «Краснодар» (дома) – 2:0 (38-я минута)

3-й гол. 4-й тур. «Зенит» (выезд) – 1:5 (71-я минута)

4-й гол. 5-й тур. «Арсенал» (дома) – 2:0 (20-я минута)

5-й гол. 7-й тур. «Локомотив» (дома) – 3:4 (92-я минута)

6-й гол. 9-й тур. «Рубин» (дома) – 1:0 (48-я минута)

7-й гол. 16-й тур. «Уфа» (дома) – 3:1 (63-я минута)

8-й гол. 17-й тур. «Краснодар» (выезд) – 4:1 (89-я минута)

9-й и 10-й гол. 19-й тур. ЦСКА (дома) – 3:0 (9-я и 59-я минута)

11-й, 12-й и 13-й голы. 25-й тур. «Анжи» (выезд) – 4:1 (10-я, 14-я и 27-я минута)

14-й гол. 26-й тур. «Урал» (выезд) – 1:2 (91-я минута)

- Квинси забивал в 11 матчах из 24 (46% игр с голами);

- На счету Промеса девять одиночных голов, один дубль и один хет-трик;

- 10 голов Квинси пришлись на матчи, где «Спартак» побеждал. Трижды он забивал в проигранных встречах и один раз – в ничейной игре против «Динамо» в первом туре.

- Распределение между таймами: 8 против 6 в пользу первой 45-минутки.

- Квинси все равно, где забивать – по 7 мячей дома и на выезде.

- Голландец в обоих кругах забивал «Краснодару», а любимый его оппонент «Анжи» - отправил три мяча в ворота махачкалинцев. В последнем туре будет шанс забить «Динамо», которое Квинси огорчал в первом круге.

Смолов vs Промес. Ключевая статистика

Зависимость команд от их голов: Смолов (14 из 44 = 32%) vs Промес (14 из 49 = 29%)

В пределах трети мячей «Краснодара» и «Спартака» на счету их лучших бомбардиров. Это солидная зависимость, к тому же еще есть смысл подсчитать «ассисты».

Другие результативные действия: Смолов (4 ассиста) vs Промес (7 ассистов)

Промес – лучший ассистент и лучший игрок РФПЛ по системе «гол плюс пас» (21 действие). Смолов в этом суммарном рейтинге второй с 18 очками.

Удары по воротам (в среднем за игру): Смолов (4.3) vs Промес (4)

Смолов и Промес – два самых бьющих игрока чемпионата России. Логично, что именно они борются за звание лучшего бомбардира, правда?

Календари на финише. Кому достанется приз?

У Фёдора Смолова. «СКА-Хабаровск» (выезд), «Рубин» (дома).

Лучший бомбардир двух предыдущих сезонов РФПЛ имеет возможность улучшить свою результативность в матче со слабейшей командой нынешнего чемпионата, правда, игра пройдет в Хабаровске, и долгий перелет может сказаться на кондициях. В матче первого круга Федор отметился дублем в ворота дальневосточников. Что касается «Рубина», то в двух предыдущих сезонах Смолов обязательно забивал в ворота казанцев в одном из матчей. Поддержит традицию?

У Квинси Промеса. «Ростов» (дома), «Динамо» (дома).

В позапрошлом сезоне Квинси записал на свой счет победный гол в ворота «Ростова» в московском матче, а «Динамо» - это вообще один из его любимых соперников. В последних трех встречах против «бело-голубых» голландец отметился пятью голами! Два домашних матча, подходящие соперники – Промес должен забивать на финише.

Прогноз «Соккер.ру»: Федор Смолов отличится в оставшихся турах дважды – по игре с «Локомотивом» видно, что мощно накатывает на финиш сезона, и это радует: значит, сохранил силы для чемпионата мира. Промес играет нестабильно – то густо, то пусто, да и «Спартак» лихорадит. Свой гол Квинси забьет, но в глобальной гонке снова уступит форварду «Краснодара». А вам что подсказывает интуиция?