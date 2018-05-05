Тренеры родом из сборной. Карпин, Глушаков и Кержаков

Пробуем разглядеть потенциал в новых футболистах, ведь пока наставники и бывшие звезды сборной поколения Карпина не впечатляют читателей «Соккер.ру».

Очень сильные игроки, вроде Зидана, в тренерском ремесле в меньшинстве. Почеттино сыграл всего двадцать матчей за сборную Аргентины. Клопп, Фергюсон и Венгер не провели ни одного за свои национальные команды, а Моуриньо это и не светило, был очень слабым игроком. Аллегри и Вальверде уравновешивают вклад Хайнкеса или Гвардиолы, которые были звездами футбола международного уровня.

Теперь вообще появляются примеры людей, пришедших в тренерское ремесло прямо из Интернета. Основатель сайта по тактике Рене Марич работает помощником главного тренера Розе в «Зальцбурге». Марко и сам был так себе игроком – выступал за «Майнц», как и Юрген Клопп. Но «Зальцбург» потерял шансы на финал Лиги Европы после ошибки бригады Сергея Карасева, а играет здорово.

Заблуждение, что только выдающиеся или хотя бы широко известные игроки могут быть сильными тренерами несовременно. Но обратите внимание, как часто в России доверяют именно бывшим приметным игрокам. Карпин, Шалимов, Черчесов, Аленичев или Хохлов получали шансы в больших клубах. А теперь Кержакова пристроили тренером юношеской сборной, хотя Александр совершенно без опыта.

Какими тренерами стали звезды девяностых?

Валерий Карпин. Не смог привести «Спартак» к чемпионству. Влетал в еврокубках приличным соперникам. Провалился в Сегунде с «Мальоркой». Пробует спасти «Ростов», но явно не новый Бердыев. С «Торпедо» Армавир собрал серию унылых ничьих – главное его достижение последних лет, наряду с работой с Асенсио в Испании.

Игорь Шалимов. Получил поддержку Галицкого, хотя не имел опыта работы с мужскими коллективами высокого уровня. Быстро стал главным тренером «Краснодара», но нынешние результаты Мусаева – более расчетливые, где эмоциональные победы убеждают, что не стоит смотреть в футбольный послужной список человека, выбирая тренера.

Дмитрий Аленичев. Приложил руку к созданию «Арсенала». А когда оказался в РФПЛ – вылетел с последнего места. После почему-то получил должность в «Спартаке», не попал в ЛЧ и влетел АЕКу в ЛЕ. Был уволен и заменен на Карреру. Теперь в «Енисее» в окружении знакомых помощников, среди которых Егор Титов, может потерять прямую путевку в РФПЛ.

Владимир Бесчастных, Виктор Онопко и Сергей Овчинников. Двух бывших спартаковцев и одного железнодорожника объединяет понимание, что главными тренерами им быть рано. Первый отправился в команду неплохого наставника Парфенова, вместе могут выиграть Кубок России. Онопко и Овчинников присягнули на верность ЦСКА, но когда Слуцкий ушел – главным сделали Ганчаренко. Может, и к лучшему?

Андрей Тихонов. Имя помогало Андрею Валерьевичу искать работу, хотя он, в отличие от того же Аленичева, старается не светиться рядом с большими провалами, а также не делать странных комментариев, успехи «Крыльев Советов» в ФНЛ необходимо подкрепить достойным выступлением в высшем дивизионе, чтобы понять, насколько хорош тренер Тихонов.

Дмитрий Хохлов. Бывает резким, несдержанным, может допустить явную ошибку. В «Кубани» не задержался, в основном тренерская работа связана с «Динамо». Подменял главного после ухода, работал с командами разных возрастов, а после Калитвинцева получил шанс. Сейчас действует чуть тоньше, но из этого бывшего игрока «Локомотива» новый Семин пока не вырос.

Игорь Колыванов. Явно не слабейший наставник в списке, но перемены в «Уфе» после Колыванова о многом говорят. Сейчас Игорь Владимирович работает с «Торпедо», но легендарный клуб в таком состоянии, что четвертое-пятое место в ПФЛ – предел сезона. Учитывая, что лидирует наспех созданный «Арарат», Колыванова героем «Торпедо» не назвать.

Вадим Евсеев. Пытается выжить в РФПЛ с «Амкаром». У Евсеева всегда был характер, как вся страна знает, а что важно – такие хулиганы порой взрослеют. И в основном становятся защитными наставниками. Вспомните разницу между Симеоне игроком и Диего тренером. Эмоции остались, но подход поменялся. Евсеев может вырасти, особенно если не вылетит из РФПЛ.

Станислав Черчесов. Взял чемпионат Польши, чем вправду гордится. Станислав Саламович гордый человек, поэтому ему будет неприятно вспоминать, как тренировал «Спартак» в матчах с киевским «Динамо», как не справлялся с гордыми футболистами в Москве, Перми или Грозном. Но пригласили в сборную, а теперь Черчесов по проценту побед опережает только Бышовца, проигравшего все матчи. Мутко выбрал представителя касты бывших звезд, а результат оценим вместе.

Семак и компания справятся лучше?

Сергей Семак. Капитан сборной на Евро-2008 успел завершить карьеру футболиста и начал работать тренером. Сергей Богданович был слишком «сырым», чтобы подхватить «Зенит» - хотя хуже вряд ли бы получилось, чем у Луческу и Манчини, но после работы помощником решил возглавить «Уфу» после Ганчаренко. Не провалился, а в теории даже претендует на Лигу Европы – если победитель Кубка России откажется от притязаний.

Денис Глушаков. Мнение имеет, ответственность на себя брать готов, капитанскую повязку в «Спартаке» носит. Дениса можно представить тренером, хотя ему необходимо показать интеллект выше среднего, чтобы бывший подопечный Семина стал наставником для больших клубов. Учитывая последние события, многие скептически усмехнутся, а зря – организаторские способности у Глушакова есть.

Константин Зырянов. Обожает футбол, поэтому будет пробовать себя в роли тренера. Игра выручала Константина Георгиевича, хотя есть сомнения, что футболисты с мышлением Хави или Пирло – «слишком умные» по меткому определению Спаллетти, могут быть сильными главными, Зырянову хочется пожелать успехов. Хотя пока похвастаться нечем – «Зенит-2» идет на пятнадцатом месте и рискует покинуть ФНЛ.

Игорь Акинфеев. Будущий рекордсмен сборной по количеству матчей не похож на человека, которому интересно работать тренером. Но Зидан тоже не думал, что уйдет в эту профессию. Конечно, есть менее удачные примеры, которые заставят Акинфеева не принимать ни одно из предложений, но увидеть Игоря Владимировича на бровке стадиона сильной команды было бы интересно. У Акинфеева есть социальный капитал, мимо такого тренера не пройдут.

Роман Широков. Слишком умен, чтобы работать главным тренером в России, но достаточно авантюрен, чтобы рискнуть при правильном предложении. Пока ушел в менеджмент в разных его проявлениях, но если вдруг подвернется клуб, заинтересовавший Широкова – увидите его на бровке. Будет еще одним Карпиным? Скучать точно не придется, ведь как минимум в одном Роман будет отличным тренером – в умении играть словами.

Василий Березуцкий. Ветераны футбольного труда из ЦСКА не сообщали, что будут тренерами. Но кто следил за публичной жизнью Березуцкого, тот в курсе – определенный лидерский и тренерский опыт у него был еще в команде Слуцкого. Леонид Викторович советовался с ветеранами, и очевидно, что мнение Василия Березуцкого учитывалось. Бывший капитан сборной может оказаться на бровке.

Александр Кержаков. Немного пугает, что легенды «Зенита» бегут в тренеры, ведь не сказать, что подходят по характеру. Аршавин вряд ли пойдет в наставники, но что иностранцы, вроде Тимощука, что россияне, как Кержаков, рвутся в футбольные педагоги. Александра неожиданно (по блату?) назначили тренером юношеской сборной и приставили няньку. Вот только прокатили кандидатов, которые ждали этой должности много лет…

Бывшие игроки и новые тренеры наступают?

В России не готовят тренеров в нужных количествах – спросите любого, кто занимается детским футболом. Но за двадцать пять лет не было потребности в приглашении бывшего известного игрока сборной на пост главного тренера России. А теперь ветераны отходят, дошли руки до Черчесова. Проверим его летом, но пока неудачи тех, с кем Станислав Саламович в бытность вратарем делил раздевалку национальной команды, ставит под сомнение практику доверять бывшим игрокам с именем.

Каррера, Слуцкий, Виллаш-Боаш, Спаллетти или Бердыев – чемпионы России последних лет, большими игроками не являлись. У Массимо есть один матч за свою сборную, но вряд ли стоит его учитывать. Если возвращаться к россиянам, то заметно – у звезд девяностых замашки своего времени. Учиться на собственных шишках Карпин, Аленичев или Шалимов не спешат. А кто хотя бы немножко присматривался к Черчесову как личности, прекрасно понимает – будь он скромнее и вдумчивее, ошибки средних российских игроков реже бы резали ваши глаза.

Тренер – отдельная профессия, но накануне матча Карпина против «Спартака», после увольнения Шалимова, очередной черной полосы Аленичева, а также особенно накануне чемпионата мира с Черчесовым в качестве наставника сборной, интересно оценить команду узнаваемых наставников. Тренеров среди бывших игроков в России полно, но соответствует ли их класс поставленным задачам? И какими наставниками станут Кержаков, Василий Березуцкий или Глушаков? Ведь попытки их поколений не за горами, а тот же Семак в будущем может и сборную возглавить.