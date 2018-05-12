Недооцененные герои сезона в РФПЛ

Стоцкий получил в награду контракт с «Краснодаром», а «Соккер.ру» рассказывает о героях чемпионата России, которых многие фанаты футбола зря не выделяют.

РФПЛ не относится к лигам, перенаселенным большими звездами, хоть завтра готовыми штурмовать основы ведущих клубов из полуфиналов Лиги чемпионов. Зато в чемпионате достаточно ребят, которые заслуживают куда больше внимания, чем получают в итоге.

Именно о таких актуальных героях уходящего сезона стоит говорить чаще. Ведь часть из этих игроков ведут переговоры с известными клубами и могут пойти на повышение, как это сделал универсал Стоцкий, подписав сегодня контракт с «Краснодаром». Дмитрий получит шанс раскрыться в еврокубках, о которых в «Уфе» пока только мечтают.

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»). Будь у «Арсенала» такой вратарь, «Зенит» занял бы шестую строчку в сезоне. Беленов спокойнее сменщиков Акинфеева, вроде Джанаева или Габулова, которые получили вызов в сборную. Беленов - мастер отражений пенальти, один в воротах воин. По статистике сравним с героями сезона, вроде Акинфеева, а хвалят Александра куда реже.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»). Есть умница Живоглядов, но разве Владислава хвалят как следует? Полузащитник Игнатьев закрывал весь правый фланг «Локо» в 31 год. Третий по отборам во всей РФПЛ. Наравне с Игорем Денисовым по перехватам. Смольников провел сезон слабее. Фернандес хуже обороняется, как и Самедов. Но Черчесов думает иначе, в заявку на ЧМ-18 автор чемпионского голевого паса не попадет.

Александр Мартынович («Краснодар»). Гранквист – капитан и центральная фигура. Но Мартыновича даже сами фанаты «Краснодара» порой недооценивают. На его счету есть результативные ошибки, но промахи «быков» в защите скорее завязаны на оплошностях хавбеков и крайних защитников, чем центральных оборонцев. Ветераны из Швеции и Беларуси на фоне коллег по РФПЛ смотрятся мощно, но чаще выделяют Андреаса.

Вилькер Анхель («Ахмат»). Только защита «Спартака», «Тосно» и «Анжи» придумывала голы на ровном месте чаще, чем оборона «Ахмата». Но персонально оборонец из Венесуэлы выделялся не только у чужих ворот. Недооцененных российских центральных беков найти сложно, а вот Анхель намекнул на класс. Мог бы бороться за место в ЛЕ, будь у «Ахмата» хорошо поставленная игра.

Дмитрий Стоцкий («Уфа»). Стоцкий играл в полузащите, но универсал – закроет шесть разных позиций! Не кажется ли вам, что «Спартак» допустил ошибку, отдав Стоцкого «Краснодару»? «Быки» подписали человека, способного сыграть в атаке, полузащите и обороне на любом из флангов, а также в центре. Стоцкий умеет отработать в защите надежнее Дмитрия Комбарова, Рауша, Жиркова и Щенникова. Конечно же, в сборной его не будет.

Хавбеки

Кирилл Комбаров («Арсенал»). Кирилл дал больше поводов вызвать его в сборную России, чем его брат Дмитрий, которому Черчесов недавно доверял. А в другого Комбарова верит Божович. Кирилл отпахал более 2000 минут на поле, отдал шесть голевых передач. Даже у его коллеги Альвареса вдвое меньше созданных голов. Прострелы Комбарова стали смертельными для «Зенита», ЦСКА и «Уфы».

Иван Пауревич («Уфа»). Весной у хорватского хавбека серия из четырех матчей с голами подряд. Те его мячи принесли «Уфе» семь пунктов и надежду на шестую строчку. В прошлом году Иван отдал три голевые передачи – тоже набрали семь очков. Семак понимает, что без высоченного хавбека, который и в обороне успевает отрабатывать, высокое место «Уфы» было бы недостижимой мечтой.

Самба Соу («Динамо»). Как думаете, кто провел сезон лучше - Соу или Денисов? Самба до сих пор среди лучших по сумме отборов и перехватов, невзирая на нестабильность «Динамо», травму, выбившую из колеи, а также смену тренерской задачи. Соу хорош, неудивительно, что им тоже интересуется «Краснодар». У «Зенита» и «Спартака» нет такого цепкого центрального хавбека, впрочем, как и у ЦСКА.

Виктор Классон («Краснодар»). Отлично, что Ташаева заметили. Хотя ярких молодых россиян редко упускают из виду. Пока Промес собирал слабые матчи, а Классон – сильные, намного чаще говорили о голландце. На счету шведа 10 голов и 6 ассистов по ходу сезона с Шалимовым у руля! Классон играл наравне со Смоловым, но оказывается на втором плане.

Сергей Ткачев («Арсенал»). Шесть голов, четыре результативные передачи. Но о ком больше говорят, о Дзюбе, который в «Арсенале» с зимы, или о Ткачеве? Сергей не лучший крайний хавбек РФПЛ, но заслужил комплименты. Ведь именно благодаря таким игрокам команда Божовича живо атакует и отвечает ударом на удар. Ткачев принес 14 пунктов своими действиями – шикарный результат.

Нападающий

Игбун Сильвестр («Уфа»). Недооцененного нападающего в РФПЛ найти сложно. Такова уж специфика дивизиона, где у претендента на Лигу чемпионов в нападении играл опорник Вернблум. И где о форвардах «Зенита» говорит их «феноменальная» статистика. Но в «Уфе» есть Слай! Нигериец забил шесть мячей, 16 очков заработали благодаря его решающим действиям. Показатель немного хуже, чем у Луиса Адриано, но бразильца хвалят, Игбуна – куда реже.

Кого еще можно назвать недооцененным?

Поскольку не такой уж большой разрыв в классе между лидерами РФПЛ и середняками, а сменяемость чемпионов скорее говорит о состоянии привычных фаворитов вроде «Зенита» и ЦСКА, нежели подчеркивает, что все вдруг стали играть стабильно и качественно, не стоит недооценивать ребят из команд, которые за пределами первой пятерки. Ведь там есть достойные футболисты. Что подчеркивает «Краснодар», интересуясь тремя игроками из этой сборной.

Впрочем, чтобы оказаться недооцененным, мастеру совсем не обязательно играть в футбольной провинции в ожидании большого предложения. В составах лидеров тоже есть люди, которые не получили свою порцию комплиментов, если сравнивать их с расхваленными коллегами. А кто вам кажется самым недооцененным игроком сезона? Точно есть футболисты, заслуживающие больше внимания. Даже по составу сборной заметно – не всем героям РФПЛ найдется в ней место.