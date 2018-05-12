Недооцененные герои сезона в РФПЛ

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 38 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал5.34.61.55
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув1.187.214
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд1.424.757.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси641.57
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити6.44.81.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити1.375.57
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 6:0 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.256.310
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 1:2 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло1.16815
16:00 26’ Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 0:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио4.253.51.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан2.023.253.85
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус2.752.952.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи4.854.51.58
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 30 тур1X2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал---
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 0:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.923.553.9
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М1.454.67.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи1.17717
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М2.023.553.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 6:0 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск1.12920
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин1.63.86

Недооцененные герои сезона в РФПЛ

вчера, 12:30
Недооцененные герои сезона в РФПЛ

Стоцкий получил в награду контракт с «Краснодаром», а «Соккер.ру» рассказывает о героях чемпионата России, которых многие фанаты футбола зря не выделяют. 

РФПЛ не относится к лигам, перенаселенным большими звездами, хоть завтра готовыми штурмовать основы ведущих клубов из полуфиналов Лиги чемпионов. Зато в чемпионате достаточно ребят, которые заслуживают куда больше внимания, чем получают в итоге. 

Именно о таких актуальных героях уходящего сезона стоит говорить чаще. Ведь часть из этих игроков ведут переговоры с известными клубами и могут пойти на повышение, как это сделал универсал Стоцкий, подписав сегодня контракт с «Краснодаром». Дмитрий получит шанс раскрыться в еврокубках, о которых в «Уфе» пока только мечтают. 

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»). Будь у «Арсенала» такой вратарь, «Зенит» занял бы шестую строчку в сезоне. Беленов спокойнее сменщиков Акинфеева, вроде Джанаева или Габулова, которые получили вызов в сборную. Беленов - мастер отражений пенальти, один в воротах воин. По статистике сравним с героями сезона, вроде Акинфеева, а хвалят Александра куда реже. 

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»). Есть умница Живоглядов, но разве Владислава хвалят как следует? Полузащитник Игнатьев закрывал весь правый фланг «Локо» в 31 год. Третий по отборам во всей РФПЛ. Наравне с Игорем Денисовым по перехватам. Смольников провел сезон слабее. Фернандес хуже обороняется, как и Самедов. Но Черчесов думает иначе, в заявку на ЧМ-18 автор чемпионского голевого паса не попадет. 

Александр Мартынович («Краснодар»). Гранквист – капитан и центральная фигура. Но Мартыновича даже сами фанаты «Краснодара» порой недооценивают. На его счету есть результативные ошибки, но промахи «быков» в защите скорее завязаны на оплошностях хавбеков и крайних защитников, чем центральных оборонцев. Ветераны из Швеции и Беларуси на фоне коллег по РФПЛ смотрятся мощно, но чаще выделяют Андреаса. 

Вилькер Анхель («Ахмат»). Только защита «Спартака», «Тосно» и «Анжи» придумывала голы на ровном месте чаще, чем оборона «Ахмата». Но персонально оборонец из Венесуэлы выделялся не только у чужих ворот. Недооцененных российских центральных беков найти сложно, а вот Анхель намекнул на класс. Мог бы бороться за место в ЛЕ, будь у «Ахмата» хорошо поставленная игра. 

Дмитрий Стоцкий («Уфа»). Стоцкий играл в полузащите, но универсал – закроет шесть разных позиций! Не кажется ли вам, что «Спартак» допустил ошибку, отдав Стоцкого «Краснодару»? «Быки» подписали человека, способного сыграть в атаке, полузащите и обороне на любом из флангов, а также в центре. Стоцкий умеет отработать в защите надежнее Дмитрия Комбарова, Рауша, Жиркова и Щенникова. Конечно же, в сборной его не будет. 

Хавбеки

Кирилл Комбаров («Арсенал»). Кирилл дал больше поводов вызвать его в сборную России, чем его брат Дмитрий, которому Черчесов недавно доверял. А в другого Комбарова верит Божович. Кирилл отпахал более 2000 минут на поле, отдал шесть голевых передач. Даже у его коллеги Альвареса вдвое меньше созданных голов. Прострелы Комбарова стали смертельными для «Зенита», ЦСКА и «Уфы».

Иван Пауревич («Уфа»). Весной у хорватского хавбека серия из четырех матчей с голами подряд. Те его мячи принесли «Уфе» семь пунктов и надежду на шестую строчку. В прошлом году Иван отдал три голевые передачи – тоже набрали семь очков. Семак понимает, что без высоченного хавбека, который и в обороне успевает отрабатывать, высокое место «Уфы» было бы недостижимой мечтой. 

Самба Соу («Динамо»). Как думаете, кто провел сезон лучше - Соу или Денисов? Самба до сих пор среди лучших по сумме отборов и перехватов, невзирая на нестабильность «Динамо», травму, выбившую из колеи, а также смену тренерской задачи. Соу хорош, неудивительно, что им тоже интересуется «Краснодар». У «Зенита» и «Спартака» нет такого цепкого центрального хавбека, впрочем, как и у ЦСКА.  

Виктор Классон («Краснодар»). Отлично, что Ташаева заметили. Хотя ярких молодых россиян редко упускают из виду. Пока Промес собирал слабые матчи, а Классон – сильные, намного чаще говорили о голландце. На счету шведа 10 голов и 6 ассистов по ходу сезона с Шалимовым у руля! Классон играл наравне со Смоловым, но оказывается на втором плане. 

Сергей Ткачев («Арсенал»). Шесть голов, четыре результативные передачи. Но о ком больше говорят, о Дзюбе, который в «Арсенале» с зимы, или о Ткачеве? Сергей не лучший крайний хавбек РФПЛ, но заслужил комплименты. Ведь именно благодаря таким игрокам команда Божовича живо атакует и отвечает ударом на удар. Ткачев принес 14 пунктов своими действиями – шикарный результат. 

Нападающий

Игбун Сильвестр («Уфа»). Недооцененного нападающего в РФПЛ найти сложно. Такова уж специфика дивизиона, где у претендента на Лигу чемпионов в нападении играл опорник Вернблум. И где о форвардах «Зенита» говорит их «феноменальная» статистика. Но в «Уфе» есть Слай! Нигериец забил шесть мячей, 16 очков заработали благодаря его решающим действиям. Показатель немного хуже, чем у Луиса Адриано, но бразильца хвалят, Игбуна – куда реже. 

Кого еще можно назвать недооцененным?

Поскольку не такой уж большой разрыв в классе между лидерами РФПЛ и середняками, а сменяемость чемпионов скорее говорит о состоянии привычных фаворитов вроде «Зенита» и ЦСКА, нежели подчеркивает, что все вдруг стали играть стабильно и качественно, не стоит недооценивать ребят из команд, которые за пределами первой пятерки. Ведь там есть достойные футболисты. Что подчеркивает «Краснодар», интересуясь тремя игроками из этой сборной

Впрочем, чтобы оказаться недооцененным, мастеру совсем не обязательно играть в футбольной провинции в ожидании большого предложения. В составах лидеров тоже есть люди, которые не получили свою порцию комплиментов, если сравнивать их с расхваленными коллегами. А кто вам кажется самым недооцененным игроком сезона? Точно есть футболисты, заслуживающие больше внимания. Даже по составу сборной заметно – не всем героям РФПЛ найдется в ней место. 

Поделиться
Другие материалы по теме
DreamTeam для «Шальке»
10 маяРостислав в блоге Хьюстон, у нас проблемы.6
Символическая сборная 29-го тура: кругом москвичи!
08 маяАлександр Чистяков в блоге Символические сборные55
Антисборная 29-го тура: люди на своих местах
08 маяАлександр Чистяков в блоге Символические антисборные28
От Наваса до Салаха: герои полуфиналов ЛЧ и ЛЕ
04 маяТот самый Babangida в блоге Символические сборные10
Антисборная 28-го тура: Заболотный, Муса и железнодорожники
01 маяАлександр Чистяков в блоге Символические антисборные90
Сборная 28-го тура: итальянцы в защите и авторы дублей в атаке
01 маяАлександр Чистяков в блоге Символические сборные71
Обсудить
Все комментарии
bbb370
bbb370 ответил амурец
сегодня в 08:02
амурец:
не соглашусь, Довбня хорош, но не лучше
Дело вкуса.
амурец
амурец ответил bbb370
сегодня в 06:58
bbb370:
Насчёт Беленова согласен, а вот Гилерме нет. На мой взгляд Довбня и то лучше.
не соглашусь, Довбня хорош, но не лучше
Delight
Delight ответил амурец
сегодня в 05:11
амурец:
да Селихову в сборной тоже не место, как Габулову и Джанаеву
Правильно. Позориться только Акенфевья привык. Сидел бы на своём Амуре и в будку гавкал, да пчёл разводил. Иксперт форумный.
kts
kts
вчера в 22:03
Конечно Бикфалви. Как его ещё Зенит не забрал на лавку ?
orbit22rus
orbit22rus
вчера в 20:16
А где Тоха Заболотный???
RomM84
RomM84 ответил Scuderia Ferrari
вчера в 16:45
Молод еще Классон, ему не хватает стабильности и что расстраивает больше - точности... Но зато есть куда расти и прогрессировать! Стоцкий - ну будем посмотреть!))
mikysss
mikysss ответил bbb370
вчера в 16:27
bbb370:
У Селихова полный разрыв ахилла.
я знаю, ниже писал
bbb370
bbb370 ответил амурец
вчера в 15:34
амурец:
я думаю что на подмену Игорьку надо брать Беленова и Гильерме
Насчёт Беленова согласен, а вот Гилерме нет. На мой взгляд Довбня и то лучше.
bbb370
bbb370 ответил mikysss
вчера в 15:32
mikysss:
при всем уважении то что локо стал чемпионом не делает гильерме основным кипером сборной, акинфеев селихов гильерме вот три вратаря для сборной полюбасу, а в каком порядке тут у каждого свое мнение
У Селихова полный разрыв ахилла.
борька
борька
вчера в 14:58
Список можно пополнить, но СМИ раскручивают тех, кого заказывают
azures
azures
вчера в 14:46
Самый недооцененный глушаков, не дают ему реализоваться совсем.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 14:27
Пока промес собирал слабые матчи, а Классон – сильные, намного чаще говорили о голландце.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
И это при том, что сборная Классона на ЧМ, а сборная промеса, игравшая с ними в одной группе, - нет!
valt134
valt134
вчера в 14:26
Краснодар - с отличным подписанием! Если заберут Беленова и Соу- быть им в 3-ке на следующий сезон. Черчесов-вратарь, но иногда я в этом сомневаюсь. Не взять Беленова пусть даже и 3-м вратарём.... После этого убеждаешься, что он не только не вратарь,но и не тренер.
scikuni
scikuni
вчера в 14:22
    смещной
    смещной
    вчера в 14:14
    Я бы сюда добавил еще Полуяхтова и Бикфалви.
    амурец
    амурец ответил mikysss
    вчера в 13:55
    Согласен кроме Селихова а Гилю. На основного и не сватал, пока лучше Игорька нет к сожалению
    mikysss
    mikysss ответил амурец
    вчера в 13:38
    амурец:
    я думаю что на подмену Игорьку надо брать Беленова и Гильерме
    при всем уважении то что локо стал чемпионом не делает гильерме основным кипером сборной, акинфеев селихов гильерме вот три вратаря для сборной полюбасу, а в каком порядке тут у каждого свое мнение
    амурец
    амурец ответил oFANATo
    вчера в 12:38
    oFANATo:
    Полностью с тобой согласен.
    я думаю что на подмену Игорьку надо брать Беленова и Гильерме
    oFANATo
    oFANATo ответил амурец
    вчера в 12:36
    амурец:
    да Селихову в сборной тоже не место, как Габулову и Джанаеву
    Полностью с тобой согласен.
    амурец
    амурец ответил mikysss
    вчера в 12:34
    mikysss:
    Не сломался бы Селихов, Габулова бы не вызвали
    да Селихову в сборной тоже не место, как Габулову и Джанаеву
    Che kaif
    Che kaif
    вчера в 12:33
    Классон топ
    mikysss
    mikysss ответил амурец
    вчера в 12:28
    амурец:
    вот именно есть Беленов, а в сборную берут нестабильного Лунёва и два отстоя Джанаева и Габулова, хотя по двум последним всё ясно земляки Стасика, но таких отстойных вратарей отстойный тренер и берёт
    Не сломался бы Селихов, Габулова бы не вызвали
    амурец
    амурец
    вчера в 12:25
    вот именно есть Беленов, а в сборную берут нестабильного Лунёва и два отстоя Джанаева и Габулова, хотя по двум последним всё ясно земляки Стасика, но таких отстойных вратарей отстойный тренер и берёт
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100