«Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Сражение за Лигу чемпионов

У «быков» мало шансов, но «Спартак» ждет дерби, и ЦСКА до последнего верит в прямую путевку в Лигу чемпионов. «Соккер.ру» оценивает интригующий расклад.

Стартовые позиции

4-е место. «Краснодар» (29 матчей, +16 =5 -8; разница мячей – 45:29), очки – 53.

- «горожане» попадут в Лигу чемпионов, если ЦСКА в Москве проиграет «Анжи», а сами южане обыграют дома «Рубин»;

- «Краснодар» не может финишировать выше «Спартака». В новом Регламенте места при равенстве пунктов делят по личным встречам, и у Карреры преимущество – две победы;

- аналогичная история в случае равенства очков с ЦСКА, Ганчаренко дважды победил «горожан», так что «Краснодару» нужна сенсация – победа «Анжи» в столице.

3-е место. ЦСКА (29 матчей, +16 =7 -6; разница мячей – 47:22), очки – 55.

- «армейцам» для гарантированного участия в квалификации Лиги чемпионов достаточно не проиграть «Анжи» - команде, которая отчаянно борется за выживание;

- победа над махачкалинцами позволяет замахнуться на прямую путевку в группу Лиги чемпионов, если «Спартак» потеряет очки в дерби с «Динамо»;

- в случае ничьей в матче ЦСКА и «Анжи», а также поражения «Спартака» в дерби, при равенстве пунктов выше в таблице окажутся «красно-белые» - за счет преимущества по личным встречам.

2-е место. «Спартак» (29 матчей, +16 =8 -5; разница мячей - 51:31), очки – 56.

- «Спартак» ниже третьей строчки не опустится, поскольку имеет преимущество по личным матчам и над ЦСКА, и над «Краснодаром»;

- чтобы сохранить вторую строчку и прямую путевку в Лигу чемпионов, команде Карреры недостаточно ничьей в дерби с «Динамо» в случае победы «армейцев» в параллельной игре, нужны три очка;

- победа над «Динамо» гарантирует «Спартаку» второе место. Каррера не зависит от матчей соперников, но подчеркнутая важность момента редко останавливала «красно-белых», ведь упустили шанс зацепиться за чемпионский титул.

Состояние и мотивация оппонентов

Соперник «Краснодара». «Рубин» потерял шансы на Лигу Европы, хотя теоретически может достать «Уфу» в таблице. Вот только по личным встречам при равенстве уступят. А это значит, что команда Бердыева будет провожать на пенсию Карадениза, и вряд ли окажется для «Краснодара» невероятно сложным соперником.

С другой стороны, упрямство «Рубина» вкупе с усталостью «быков» на финише может сыграть злую шутку с фаворитом. Как и понимание, что третье место «Краснодар» получит только в одном случае – если ЦСКА проиграет. Шансы невысокие, но есть также риск скатиться на пятое место. Уступать «Зениту» не стоит.

Соперник ЦСКА. «Анжи» - самый мотивированный из соперников всех претендентов на второе и третье места. При этом в аутсайдера не верят, ведь «армейцы» в отличном расположении духа, а Скрипченко не привыкать вылетать из РФПЛ, как и его команде. «Анжи» обязательно будет драться, но поскольку ЦСКА в первом круге одержал победу в гостях, то и дома должен справиться.

Тем более, игра для «армейцев» будет особенной. На стадионе соберутся фанаты, которые не прочь увидеть повторение прошлогоднего погрома 4:0. И хотя стоит помнить, что на кону сохранение места в РФПЛ, стоит оценивать шансы в этой паре, исходя из номинала команд. ЦСКА важно оказаться в ЛЧ, а сложность матча «Спартака» мотивирует «армейцев» сыграть именно на победу.

Соперник «Спартака». «Динамо» теоретически может опередить «Уфу» и оказаться в Лиге Европы. Но есть команды, у которых лучшие стартовые позиции, и им не нужно играть против бывшего чемпиона «Спартака». Зато статус дерби мотивирует подопечных Хохлова сыграть настырно. В этом случае динамовцы представляют не только свои интересы, но и позиции ЦСКА – если Каррера потеряет очки, то может упустить прямую путевку в Лигу чемпионов.

Но вряд ли «Динамо» заботят соперники. На финише сезона обыграли «канониров», «армейцев», хабаровчан и обладателей Кубка России «Тосно». Из девяти побед пять одержали с конца марта. Неплохая форма, историческая принципиальность дерби, ничья в первом круге между соперниками – «Спартаку» не позавидуешь, им достался непростой оппонент. Вряд ли «Динамо» выйдет на поле с мыслями о ЛЕ, но победа им нужна, чтобы радостно завершить сезон, насолив «красно-белому» соседу.

Важная информация о состоянии претендентов на ЛЧ

- у Синицына, Каборе и Шатова проблемы со здоровьем, но у Мусаева достаточно игроков, чтобы сформировать прекрасный стартовый состав – большинство лидеров готовы к боям. Разве что Шишкин в центре поля может стать проблемой, если Нобоа и Попов грамотно надавят. Учитывая игру «Рубина» в три центральных и дисквалификацию Кузьмина, команду Бердыева важно прижать флангами – от Рамиреса, Классона и Петрова многое зависит;

- «Рубин» - удобный соперник для «Краснодара», особенно когда говорим о матчах на юге России. В шести последних домашних играх «горожане» одержали шесть побед, причем не уступили ни в одном из таймов. «Быки» не проигрывали казанцам в девяти последних поединках, в истории встреч между клубами всего две победы «Рубина» при десяти успехах «Краснодара» и одной ничьей. К слову, Бердыев как раз мировые и подписывает в последнее время, собрал три подряд и четыре в шести матчах;

- у ЦСКА проблемы со здоровьем у Вернблума, Щенникова, а также сложные травмы у Кучаева и Васина – крепкого им здоровья. Но Ганчаренко соберет достойную основу, не случайно ведь в 7 из последних 9 домашних матчей в РФПЛ у Акинфеева «сухари» - пошла привычная игра у «армейцев», нередко собирают победы, особенно в родных стенах, где раньше реже улыбалась удача;

- «Анжи» уверенно идет на вылет, проиграв пять последних матчей в РФПЛ. Добавим, что ЦСКА они не забивали в четырех последних играх чемпионатов в Москве, не выигрывали у «армейцев» с конца 2012 года и домашней игры, а в последних двух матчах между командами зрители увидели семь голов в ворота махачкалинцев. Фаворит здесь понятен, ЦСКА неслучайно собрал домашнюю серию из трех подряд побед;

- у «Спартака» огромные проблемы с составом, в отличие от «Динамо» (там потеряли Морозова из-за перебора карточек). Возвращение Комбарова на поле не позволяет забыть о проблемах Селихова, Педро Роши, Глушакова, Зе Луиша (хотя он вроде бы восстановился) и Максимовича. Также пропустит дерби Ещенко – перебрал предупреждений, а Джано и Джикия давно травмированы, как известно;

- до ничьей в первом круге у «Спартака» была серия из шести побед в дерби над «Динамо» подряд. Желание вернуться к успехам имеется, но даже относительно схемы есть варианты. Можно сыграть в три центральных, а можно использовать вариацию «4-3-3», ведь игроков у Карреры достаточно для обоих вариантов;

- дерби «Спартака» и «Динамо» невероятно результативные. Пробили «тотал больше 2.5» в семи из последних восьми поединков. С учетом, что единственный скромный матч состоялся три года назад, а до этого тоже хватало обоюдных погромов – верится в голы, ведь у «Спартака» проблемы с защитой и не будет основного вратаря.

Кто заслужил Лигу чемпионов?

Давно хотелось посмотреть на «Краснодар» в Лиге чемпионов. Но поскольку в прошлом сезоне не прошли квалификацию в Лигу Европы, вряд ли можно с уверенностью утверждать, что «горожане» окажутся в группе ЛЧ, начав путь в квалификации. «Спартак» тоже не большой мастер игр на вылет, как показывает практика последних лет. А вот ЦСКА и квалификационные раунды ЛЧ проходил совсем недавно, и в плей-офф еврокубковый вернулся спустя много лет.

Пожалуй, если ставить на тройку от РФПЛ в Лиге чемпионов, то пусть лучше «Спартак» попадет в турнир напрямую – так надежнее, а ЦСКА, мотивированный премиальными от УЕФА, попробует пройти квалификационный путь. «Краснодар» одновременно с «армейцами», как знаем, в Лиге чемпионов сыграть не сможет. Но если «Анжи» хочет сохранить путевку в РФПЛ, если ЦСКА готов в последнем матче сезона предложить зрителям сенсацию, а «Рубин» проиграет «быкам» - увидим резкий разворот на финише.

Также не исключено, что оступится «Спартак». Опрометчиво ставить на легкую победу над «Динамо». Хотя стоит отдать должное Каррере, который пытается настроить свою команду на борьбу даже после потери шансов на защиту чемпионского звания. Пожалуй, личное преимущество «Спартака» над «горожанами» и «армейцами» по встречам подсказывает, кто заслужил второе место не только по сумме пунктов. А две победы ЦСКА над «Краснодаром» напоминают, кто в этой тройке аутсайдер.

Каррера сам себе хозяин – хотя ничьей ему недостаточно, Мусаев зависит от результата Ганчаренко, а тот играет против единственного аутсайдера из числа соперников. Поскольку в этом перечне нет команд, которые не умеют удивлять, не спешите ставить на три предсказуемых победы над «Рубином», «Анжи» и «Динамо». В заочном столкновении возможны сюрпризы, а это значит, что перестановки между вторым и третьим, а также третьим и четвертым местами не исключены.