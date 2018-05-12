«Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Сражение за Лигу чемпионов

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 38 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал5.34.61.55
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув1.187.214
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд1.424.757.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси641.57
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити6.44.81.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити1.375.57
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 6:0 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.256.310
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 1:2 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло1.16815
16:00 24’ Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 0:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио4.253.51.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан2.023.253.85
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус2.752.952.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи4.854.51.58
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 30 тур1X2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал---
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 0:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.923.553.9
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М1.454.67.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи1.17717
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М2.023.553.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 6:0 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск1.12920
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин1.63.86

«Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Сражение за Лигу чемпионов

вчера, 22:35
«Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Сражение за Лигу чемпионов

У «быков» мало шансов, но «Спартак» ждет дерби, и ЦСКА до последнего верит в прямую путевку в Лигу чемпионов. «Соккер.ру» оценивает интригующий расклад.

Стартовые позиции

4-е место. «Краснодар» (29 матчей, +16 =5 -8; разница мячей – 45:29), очки – 53.

- «горожане» попадут в Лигу чемпионов, если ЦСКА в Москве проиграет «Анжи», а сами южане обыграют дома «Рубин»;

- «Краснодар» не может финишировать выше «Спартака». В новом Регламенте места при равенстве пунктов делят по личным встречам, и у Карреры преимущество – две победы;

- аналогичная история в случае равенства очков с ЦСКА, Ганчаренко дважды победил «горожан», так что «Краснодару» нужна сенсация – победа «Анжи» в столице.

3-е место. ЦСКА (29 матчей, +16 =7 -6; разница мячей – 47:22), очки – 55.

- «армейцам» для гарантированного участия в квалификации Лиги чемпионов достаточно не проиграть «Анжи» - команде, которая отчаянно борется за выживание;

- победа над махачкалинцами позволяет замахнуться на прямую путевку в группу Лиги чемпионов, если «Спартак» потеряет очки в дерби с «Динамо»;

- в случае ничьей в матче ЦСКА и «Анжи», а также поражения «Спартака» в дерби, при равенстве пунктов выше в таблице окажутся «красно-белые» - за счет преимущества по личным встречам.

2-е место. «Спартак» (29 матчей, +16 =8 -5; разница мячей - 51:31), очки – 56.

- «Спартак» ниже третьей строчки не опустится, поскольку имеет преимущество по личным матчам и над ЦСКА, и над «Краснодаром»;

- чтобы сохранить вторую строчку и прямую путевку в Лигу чемпионов, команде Карреры недостаточно ничьей в дерби с «Динамо» в случае победы «армейцев» в параллельной игре, нужны три очка;

- победа над «Динамо» гарантирует «Спартаку» второе место. Каррера не зависит от матчей соперников, но подчеркнутая важность момента редко останавливала «красно-белых», ведь упустили шанс зацепиться за чемпионский титул.

Состояние и мотивация оппонентов

Соперник «Краснодара». «Рубин» потерял шансы на Лигу Европы, хотя теоретически может достать «Уфу» в таблице. Вот только по личным встречам при равенстве уступят. А это значит, что команда Бердыева будет провожать на пенсию Карадениза, и вряд ли окажется для «Краснодара» невероятно сложным соперником.

С другой стороны, упрямство «Рубина» вкупе с усталостью «быков» на финише может сыграть злую шутку с фаворитом. Как и понимание, что третье место «Краснодар» получит только в одном случае – если ЦСКА проиграет. Шансы невысокие, но есть также риск скатиться на пятое место. Уступать «Зениту» не стоит.

Соперник ЦСКА. «Анжи» - самый мотивированный из соперников всех претендентов на второе и третье места. При этом в аутсайдера не верят, ведь «армейцы» в отличном расположении духа, а Скрипченко не привыкать вылетать из РФПЛ, как и его команде. «Анжи» обязательно будет драться, но поскольку ЦСКА в первом круге одержал победу в гостях, то и дома должен справиться.

Тем более, игра для «армейцев» будет особенной. На стадионе соберутся фанаты, которые не прочь увидеть повторение прошлогоднего погрома 4:0. И хотя стоит помнить, что на кону сохранение места в РФПЛ, стоит оценивать шансы в этой паре, исходя из номинала команд. ЦСКА важно оказаться в ЛЧ, а сложность матча «Спартака» мотивирует «армейцев» сыграть именно на победу.

Соперник «Спартака». «Динамо» теоретически может опередить «Уфу» и оказаться в Лиге Европы. Но есть команды, у которых лучшие стартовые позиции, и им не нужно играть против бывшего чемпиона «Спартака». Зато статус дерби мотивирует подопечных Хохлова сыграть настырно. В этом случае динамовцы представляют не только свои интересы, но и позиции ЦСКА – если Каррера потеряет очки, то может упустить прямую путевку в Лигу чемпионов.

Но вряд ли «Динамо» заботят соперники. На финише сезона обыграли «канониров», «армейцев», хабаровчан и обладателей Кубка России «Тосно». Из девяти побед пять одержали с конца марта. Неплохая форма, историческая принципиальность дерби, ничья в первом круге между соперниками – «Спартаку» не позавидуешь, им достался непростой оппонент. Вряд ли «Динамо» выйдет на поле с мыслями о ЛЕ, но победа им нужна, чтобы радостно завершить сезон, насолив «красно-белому» соседу. 

Важная информация о состоянии претендентов на ЛЧ

- у Синицына, Каборе и Шатова проблемы со здоровьем, но у Мусаева достаточно игроков, чтобы сформировать прекрасный стартовый состав – большинство лидеров готовы к боям. Разве что Шишкин в центре поля может стать проблемой, если Нобоа и Попов грамотно надавят. Учитывая игру «Рубина» в три центральных и дисквалификацию Кузьмина, команду Бердыева важно прижать флангами – от Рамиреса, Классона и Петрова многое зависит;

- «Рубин» - удобный соперник для «Краснодара», особенно когда говорим о матчах на юге России. В шести последних домашних играх «горожане» одержали шесть побед, причем не уступили ни в одном из таймов. «Быки» не проигрывали казанцам в девяти последних поединках, в истории встреч между клубами всего две победы «Рубина» при десяти успехах «Краснодара» и одной ничьей. К слову, Бердыев как раз мировые и подписывает в последнее время, собрал три подряд и четыре в шести матчах;

- у ЦСКА проблемы со здоровьем у Вернблума, Щенникова, а также сложные травмы у Кучаева и Васина – крепкого им здоровья. Но Ганчаренко соберет достойную основу, не случайно ведь в 7 из последних 9 домашних матчей в РФПЛ у Акинфеева «сухари» - пошла привычная игра у «армейцев», нередко собирают победы, особенно в родных стенах, где раньше реже улыбалась удача;

- «Анжи» уверенно идет на вылет, проиграв пять последних матчей в РФПЛ. Добавим, что ЦСКА они не забивали в четырех последних играх чемпионатов в Москве, не выигрывали у «армейцев» с конца 2012 года и домашней игры, а в последних двух матчах между командами зрители увидели семь голов в ворота махачкалинцев. Фаворит здесь понятен, ЦСКА неслучайно собрал домашнюю серию из трех подряд побед;

- у «Спартака» огромные проблемы с составом, в отличие от «Динамо» (там потеряли Морозова из-за перебора карточек). Возвращение Комбарова на поле не позволяет забыть о проблемах Селихова, Педро Роши, Глушакова, Зе Луиша (хотя он вроде бы восстановился) и Максимовича. Также пропустит дерби Ещенко – перебрал предупреждений, а Джано и Джикия давно травмированы, как известно;

- до ничьей в первом круге у «Спартака» была серия из шести побед в дерби над «Динамо» подряд. Желание вернуться к успехам имеется, но даже относительно схемы есть варианты. Можно сыграть в три центральных, а можно использовать вариацию «4-3-3», ведь игроков у Карреры достаточно для обоих вариантов;

- дерби «Спартака» и «Динамо» невероятно результативные. Пробили «тотал больше 2.5» в семи из последних восьми поединков. С учетом, что единственный скромный матч состоялся три года назад, а до этого тоже хватало обоюдных погромов – верится в голы, ведь у «Спартака» проблемы с защитой и не будет основного вратаря.

Кто заслужил Лигу чемпионов?

Давно хотелось посмотреть на «Краснодар» в Лиге чемпионов. Но поскольку в прошлом сезоне не прошли квалификацию в Лигу Европы, вряд ли можно с уверенностью утверждать, что «горожане» окажутся в группе ЛЧ, начав путь в квалификации. «Спартак» тоже не большой мастер игр на вылет, как показывает практика последних лет. А вот ЦСКА и квалификационные раунды ЛЧ проходил совсем недавно, и в плей-офф еврокубковый вернулся спустя много лет.

Пожалуй, если ставить на тройку от РФПЛ в Лиге чемпионов, то пусть лучше «Спартак» попадет в турнир напрямую – так надежнее, а ЦСКА, мотивированный премиальными от УЕФА, попробует пройти квалификационный путь. «Краснодар» одновременно с «армейцами», как знаем, в Лиге чемпионов сыграть не сможет. Но если «Анжи» хочет сохранить путевку в РФПЛ, если ЦСКА готов в последнем матче сезона предложить зрителям сенсацию, а «Рубин» проиграет «быкам» - увидим резкий разворот на финише.

Также не исключено, что оступится «Спартак». Опрометчиво ставить на легкую победу над «Динамо». Хотя стоит отдать должное Каррере, который пытается настроить свою команду на борьбу даже после потери шансов на защиту чемпионского звания. Пожалуй, личное преимущество «Спартака» над «горожанами» и «армейцами» по встречам подсказывает, кто заслужил второе место не только по сумме пунктов. А две победы ЦСКА над «Краснодаром» напоминают, кто в этой тройке аутсайдер.

Каррера сам себе хозяин – хотя ничьей ему недостаточно, Мусаев зависит от результата Ганчаренко, а тот играет против единственного аутсайдера из числа соперников. Поскольку в этом перечне нет команд, которые не умеют удивлять, не спешите ставить на три предсказуемых победы над «Рубином», «Анжи» и «Динамо». В заочном столкновении возможны сюрпризы, а это значит, что перестановки между вторым и третьим, а также третьим и четвертым местами не исключены.  

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 15:05
Вперед армейцы!
MAUS
MAUS ответил AmIIIeR89
сегодня в 13:28
AmIIIeR89:
1. "Пенсионная троица" и "рекордсмен" пропустили меньше мячей чем Спартак в чемпионате. 2. "Пенсионная троица" и "рекордсмен" не пропускали 7 мячей, обновив антирекорд России, всего за 1!!! участи в ЛЧ. 3. "Пенсионная троица" и "рекордсмен" собрали всместе столько трофеев, сколько Спартак еще лет 100 не завоюет 4. Поучаствуйте в еврокубках столько лет подряд сколько ЦСКА, посмотрим какие рекорды соберете, хотя для 1 позора, как писал выше, хватило всего 1 участия. 5. Не Спартаку "вечно не участвующему в ЕК" писать что-то про ЦСКА с лицом типа "не больно то и хотелось там играть". 6. Не Спартаку Федуна писать что-то про Гинера и кабинеты. Это из разряда поговорки "кто громче кричит - держи вора". Спартаки никогда не видели дальше своего носа. Это еще началось со времен "Мы Спартак а вы г..вно".
если решил что то написать - пиши адекватно , а не через очки купленные у Гиннера на рынке!
где ЦСКА собрал столько трофеев? о котрых ты тут распинаешься!!!
в Европе????? или в казино???
Если по поводу ЧР , то для таких как ты - гугл в помощь,
после того, как такое тобой было написано- каждая твоя бука вызывает один смех!
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил MAUS
сегодня в 13:13
MAUS:
к примеру: у меня если нет денег в кармане, я даже не суюсь в магазин! толку то от того что идти в магазин без денег??? 1. посмотреть на витрины, облизаться и уйти! 2. посмотреть на витрины, прикраманить что-то и убежать! 3. посмотреть на витрины, прицениться на нужные товары и вследующий раз прийти с полагающейся суммой денег (то есть разведка). Если провести все параллели, то Гинеру в Европе просто руки за воровство отрубят. По первому пункту, то ЦСКА с времён как взял кубок УЕФА, ходит в ЛЧ и облизывется. По третьему пунку аналогичная ситуация- лет 10 уже всё в разведке))) даже место за собой в группе застолбили, благо что всего в группе 4 команды, а не 5-6! а то были бы как всегда последние - ПЯТЫМИ, ШЕСТЫМИИ)))) А на самом деле у ЦСКА, одна стратегия- Олимпийский Принцип— главное не победа, главное - участие! Да и вечный рекорд Игоряну уже слепили, при участии всей пенсионной троицы!
1. "Пенсионная троица" и "рекордсмен" пропустили меньше мячей чем Спартак в чемпионате.
2. "Пенсионная троица" и "рекордсмен" не пропускали 7 мячей, обновив антирекорд России, всего за 1!!! участи в ЛЧ.
3. "Пенсионная троица" и "рекордсмен" собрали всместе столько трофеев, сколько Спартак еще лет 100 не завоюет
4. Поучаствуйте в еврокубках столько лет подряд сколько ЦСКА, посмотрим какие рекорды соберете, хотя для 1 позора, как писал выше, хватило всего 1 участия.
5. Не Спартаку "вечно не участвующему в ЕК" писать что-то про ЦСКА с лицом типа "не больно то и хотелось там играть".
6. Не Спартаку Федуна писать что-то про Гинера и кабинеты. Это из разряда поговорки "кто громче кричит - держи вора".

Спартаки никогда не видели дальше своего носа. Это еще началось со времен "Мы Спартак а вы г..вно".
MAUS
MAUS ответил Риелтор с берегов Невы
сегодня в 13:08
Риелтор с берегов Невы:
Спартак самая весёлая (цирковая )команда. Эпически проигрывают, вылетают из турниров, и не просто, а громко. Потом начинают свою же команду публично хаять, проклинать. Команда вместе с тренером кается, по детски отмазывается. После чего начинают искать чемоданы гинера, вредителей в РФПЛ. Последний этап, валеро верим или карера верим. И терпеливое или раздражительное объяснение про традиции столицы, 22 чемпионства и два рекорда, что всяким переферийцам (башкирам, чухонцам, зверям и прочим недолюдям) не понять. Затем снова на пути баски или выезд в питер, и опять по новой. Сегодня динамо не одолеют, и снова: На арене цирка ...
я тут с Зенита уж ТРЕТИЙ сезон .....)))))
Цирковая постановка “Бревно” просто в подмётки не годится, с тем что устроил газпрмовский проект!
Одним словом - Бесплатный Цирк)))))))
MAUS
MAUS ответил Snake Plissken
сегодня в 13:00
Snake Plissken:
А ты не воруй - гореть не будет
в отличие от тебя - такими делами не занимаюсь!
MAUS
MAUS ответил AmIIIeR89
сегодня в 12:56
AmIIIeR89:
Конечно вечным, ведь пятачки играют в ЛЧ раз в 17 лет, а так бы все рекорды побили. Вот, один уже поставили, а ведь всего раз участвовали
к примеру: у меня если нет денег в кармане, я даже не суюсь в магазин!
толку то от того что идти в магазин без денег???
1. посмотреть на витрины, облизаться и уйти!
2. посмотреть на витрины, прикраманить что-то и убежать!
3. посмотреть на витрины, прицениться на нужные товары и вследующий раз прийти с полагающейся суммой денег (то есть разведка).
Если провести все параллели, то Гинеру в Европе просто руки за воровство отрубят.
По первому пункту, то ЦСКА с времён как взял кубок УЕФА, ходит в ЛЧ и облизывется.
По третьему пунку аналогичная ситуация- лет 10 уже всё в разведке))) даже место за собой в группе застолбили, благо что всего в группе 4 команды, а не 5-6! а то были бы как всегда последние - ПЯТЫМИ, ШЕСТЫМИИ))))
А на самом деле у ЦСКА, одна стратегия- Олимпийский Принцип— главное не победа, главное - участие! Да и вечный рекорд Игоряну уже слепили, при участии всей пенсионной троицы!
viv
viv
сегодня в 12:50
Только ЦСКА! Только победа!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 12:09
...а о супер клубе Зенитушка почему ничего не пишут ?
...а..ааааа.аааа! понял ...они сразу в финал ЛЧ попали...
Лягушка Голиаф
Лягушка Голиаф
сегодня в 09:57
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил Delight
    сегодня в 09:48
    Delight:
    Поверь в Молло. И успокойся. Даю тебе 5 минут))) Можешь фотку ещё мою с авы взять.)
    Молло на аве спартача - прям по Фрейду. До сих пор 4:0 от Крыльев забыть не можете? А потом разводите молловщину тут, пропагандируя свои нетрадиционные наклонности
    Бутсы
    Бутсы
    сегодня в 09:40
      Риелтор с берегов Невы
      Риелтор с берегов Невы
      сегодня в 09:27
      Спартак самая весёлая (цирковая )команда. Эпически проигрывают, вылетают из турниров, и не просто, а громко. Потом начинают свою же команду публично хаять, проклинать. Команда вместе с тренером кается, по детски отмазывается. После чего начинают искать чемоданы гинера, вредителей в РФПЛ. Последний этап, валеро верим или карера верим. И терпеливое или раздражительное объяснение про традиции столицы, 22 чемпионства и два рекорда, что всяким переферийцам (башкирам, чухонцам, зверям и прочим недолюдям) не понять.
      Затем снова на пути баски или выезд в питер, и опять по новой.
      Сегодня динамо не одолеют, и снова: На арене цирка ...
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответил AntiherQ1488
      сегодня в 09:13
      AntiherQ1488:
      И поэтому нам ручного карасика поставили да?
      Это ты уже у Федуна спрашивай. Я же говорю - может он опять "поверил в команду", у него такое бывает )))
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответил MAUS
      сегодня в 09:12
      MAUS:
      кто-бы говорил???? на воре всегда шапка горит! пока рфс под гинером, цска будет в лч - без вложений в покупу игроков. смысл кого-то из игроков покупать и искать, если лучше сразу купить призовое место в ЧР, начиная от судей!!!!
      А ты не воруй - гореть не будет
      Delight
      Delight ответил Snake Plissken
      сегодня в 08:57
      Snake Plissken:
      От свиней разговор про честную борьбу смешнее всего звучит. Федун уже занес или опять в "команду" поверил? )))
      Поверь в Молло. И успокойся. Даю тебе 5 минут))) Можешь фотку ещё мою с авы взять.)
      Delight
      Delight ответил AmIIIeR89
      сегодня в 08:55
      AmIIIeR89:
      Конечно вечным, ведь пятачки играют в ЛЧ раз в 17 лет, а так бы все рекорды побили. Вот, один уже поставили, а ведь всего раз участвовали
      За знание истории -2. Как в школе. Сразу видно, что глор ЦСКА. Если Спартак не играл пару лет в ЛЧ - ты до 17 округляешь? Да, интеллект на лицо.) А по поводу рекордов - так вы постоянно ставите, забыл? Бедного Игоряшу ваши деды не жалеют. Ну ничего, вот переподпишут ещё Игна/Зовских на 3 года - поржём вместе. Особенно в дерби с вами. Ток не пропадай после дерби. А то это у вас личный рекорд. Как дерби - так вас потом нет, с горя плачете.(
      Delight
      Delight
      сегодня в 08:51
      Хм...ни слова о Зените, а хотя постойте! А где Пирсман\Салли. Чё они там говрили про первое место пятому - не указ. Ребята, ВЫ ГИДЕ??? Чёт я вас уже как 2 месяца не вижу. Наверное к ГИА/ЕГЭ таки стали готовиться. Ну, не будем тогда отвлекать ребят, а то ещё не сдадут, в ПТУ не поступят.(
      MALOVAR
      MALOVAR
      сегодня в 08:10
      Самое страшное,что мы динамиков в фнл выкидывали))
      борька
      борька
      сегодня в 08:01
      Все давно расписано, кого списать, кого поощрить!
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89 ответил FILL3286
      сегодня в 08:00
      FILL3286:
      Толку от коней в лиге чемпионов? Если они все время там последние!! Одним словом -- поставщики очков и команда для разминок!! ++++ Рекорд будет скорее всего вечным и не кто его не побьет!!Пускай дальше позорятся!
      Конечно вечным, ведь пятачки играют в ЛЧ раз в 17 лет, а так бы все рекорды побили. Вот, один уже поставили, а ведь всего раз участвовали
      МапС
      МапС
      сегодня в 07:25
      НЕ люблю я эти "если бы-ка бы"... Будем посмотреть как всё сложится после чемпа.
      FILL3286
      FILL3286
      сегодня в 06:39
      С осетином и халявными неграми удачи не видать конюшне!!
      FILL3286
      FILL3286 ответил MAUS
      сегодня в 06:38
      MAUS:
      кто-бы говорил???? на воре всегда шапка горит! пока рфс под гинером, цска будет в лч - без вложений в покупу игроков. смысл кого-то из игроков покупать и искать, если лучше сразу купить призовое место в ЧР, начиная от судей!!!!
      Толку от коней в лиге чемпионов?
      Если они все время там последние!!
      Одним словом -- поставщики очков и команда для разминок!!
      ++++ Рекорд будет скорее всего вечным и не кто его не побьет!!Пускай дальше позорятся!
      MAUS
      MAUS ответил Snake Plissken
      сегодня в 06:33
      Snake Plissken:
      От свиней разговор про честную борьбу смешнее всего звучит. Федун уже занес или опять в "команду" поверил? )))
      кто-бы говорил????
      на воре всегда шапка горит!
      пока рфс под гинером, цска будет в лч - без вложений в покупу игроков.
      смысл кого-то из игроков покупать и искать, если лучше сразу купить призовое место в ЧР, начиная от судей!!!!
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 05:49
      Если сегодня Карась начудит в пользу Динамо , я не знаю, что ещё надо, чтобы деятелем, который под прикрытием общественной организации и не только, заинтересовались компетентные органы. Всех экспертов, журналистов, типа Чердака, с умными лицами говорящих на матч тв и других ресурсах о величие гинеровцев-в утиль.Победы сильнейшим!
      FILL3286
      FILL3286
      сегодня в 05:40
      А зенит опять будет в лиги чемпионов играть,аль как?
      ndedov
      ndedov
      сегодня в 05:34
      Победит РФС все равно!
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Snake Plissken
      сегодня в 03:22
      Snake Plissken:
      От свиней разговор про честную борьбу смешнее всего звучит. Федун уже занес или опять в "команду" поверил? )))
      И поэтому нам ручного карасика поставили да?
      d_fincher
      d_fincher
      сегодня в 02:21
      Желаю Краснодару пробиться в ЛЧ, ЦСКА там делать нечего, не заслужили. На их стадион все равно никто не ходит. Балласт государства.
      Крейсер
      Крейсер
      сегодня в 02:15
      У нас на завтра полный стадион.
      У Краснодара тоже выкуплены все билеты.
      У ЦСКА, как всегда, "все на даче". Зачем ЦСКА Лига Чемпионов, если этот клубик не нужен даже собственным болельщикам.
      Было бы правильней, если бы Краснодар прошёл в ЛЧ.
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