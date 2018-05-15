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В бой идут старики. Игнашевич поможет сборной России

вчера, 13:44
В бой идут старики. Игнашевич поможет сборной России

Неожиданная новость пришла из стана сборной России: вместо Руслана Камболова в национальную команду вызван Игнашевич. «Соккер.ру» поддерживает это решение.

Первая реакция – шокирующая

Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры в сборной России два года назад, после Евро-2016. После этого рекордсмен национальной команды по числу матчей не привлекался в сборную, и сейчас, в преддверии чемпионата мира, возобновление этих долгих, но, казалось бы, оставшихся в прошлом отношений, не может не удивлять. Сразу возникает ряд вопросов. Почему именно сейчас Черчесов вызвал Игнашевича, а Сергей согласился приехать? В какой роли тренерский штаб видит опытного защитника на чемпионате мира? Поможет ли Игнашевич сборной России, или это воссоединение является попыткой вернуть безвозвратно ушедшее прошлое? Не обходится и без насмешек, ведь болельщики с чувством юмора начали шутить о том, что следующим кандидатом на место травмированного Камболова был Виктор Онопко. Кто, если не он?! На самом деле ситуация неординарная, но дефицит качественных игроков в центре обороны и наличие незадействованного ветеранского ресурса привели к тому, что сложился вот такой пасьянс с Сергеем Игнашевичем в заявке на ЧМ-2018. А то, что он будет в заявке, сомнений нет, ведь иначе получится полный бред: «дергать» заслуженного человека ради того, чтобы потренироваться, это совсем ни в какие ворота не лезет.

Как Игнашевич вернулся в сборную?

Вероятно, между Игнашевичем и Черчесовым существовала некая предварительная договоренность, учитывающая негативный кадровый сценарий. То есть Сергей самоустранился от игр за сборную, инициатором возвращения точно выступил не он сам, главному тренеру пришлось доказать опытному защитнику, что наступил тот самый момент, описываемый в русском языке словом из шести букв, созвучным с названием пушного зверька. Чтобы Игнашевич оказался в сборной, все остальные вменяемые ресурсы должны были быть исчерпаны. Уход Сергея ведь не из безразличия к интересам команды родной страны случился, а по здравому рассуждению стареющего мастера, что он уже «не тянет» на два фронта, да и в ЦСКА в первой половине сезона Игнашевич не был основным. Но уже в нынешнем календарном году случилась цепочка событий, подтолкнувшая стороны к этому неординарному поступку: в первую очередь, это травмы Георгия Джикии и Виктора Васина, а теперь и повреждение Руслана Камболова, включенного в расширенный состав, в последнем туре РФПЛ. «Серега, выручай!», - эта фраза наверняка прозвучала в телефонном или личном разговоре. И Серега пообещал выручить.

Почему Игнашевич, но не Березуцкие?

Игнашевич ушел из сборной бесконфликтно два года назад, по своему собственному решению. Братья Березуцкие, в первую очередь, речь идет о Василии, конечно же, тоже определили свою судьбу сами, но здесь история другая. Вася играл за сборную при Черчесове и только потом решил отказаться от продолжения международной карьеры. Об этом говорилось и писалось не раз: надлом произошел по линии «игрок – тренер», а не «игрок – сборная». Возглавляй сейчас сборную Слуцкий или Ганчаренко, мы бы увидели братьев Березуцких на чемпионате мира, но у руля Черчесов. Это решающий фактор. Некоторое время назад была предпринята последняя попытка убедить Василия и Алексея, но она провалилась, зато Игнашевич, судя по всему, оказался более сговорчивым, лично у него нет негатива по отношению к нынешнему тренерскому штабу. А еще Сергей на финише карьеры, возможно, для него чемпионат мира станет вообще лебединой песней, и ему не нужно думать о том, как подойти в форме к следующему сезону ЦСКА, в отличие от Березуцких. Да и возможность сыграть на грандиозном домашнем турнире – соблазнительная штука, что ни говорите, особенно когда тебя убеждают, что твой опыт и класс действительно необходимы сборной.

Какую роль исполнит Игнашевич на ЧМ-2018?

Предполагаю, что одну из главных. Иначе, повторюсь, незачем было затевать всю эту историю с возвращением. Игнашевич будет не только в конечной заявке из 23 человек на чемпионат мира, это еще один игрок стартового состава. Акинфеев – Игнашевич – Головин – Смолов. По крайней мере, центральная ось сборной России теперь выглядит более или менее определенной. Никита Симонян дал емкую характеристику защитнику ЦСКА, назвав его «сверхположительным человеком». Это действительно так, ведь у Сергея есть высокий класс – он мастеровитее каждого своего коллеги по команде, несмотря на возраст, огромный опыт – здесь рядом никто и не стоял, а также лидерские качества.

Пригласив Игнашевича в сборную, Черчесов не просто дополнил заявку центральным защитником, он «подписал» тренера обороны, так необходимого нашей команде. Другое дело, сможет ли Станислав Саламович довериться Сергею, делегировать ему определенные полномочия, не станет ли ломать Игнашевича под несуществующую в реальности систему, выстроенную пока только в воображении себялюбивого тренера? Появление Сергея в сборной – положительный момент, пусть и из разряда «не было бы счастья, да несчастье помогло», однако этим усилением еще нужно грамотно распорядиться. Сборной России нужен «батя» в обороне, где нет ни сформировавшейся тройки, ни выстроенной структуры, не считая формальной схемы. Игнашевич и Василий Березуцкий – идеальные кандидаты на эту роль, и одного из них Черчесову удалось заполучить в свою команду.

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Все комментарии
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER
вчера в 22:02
Нужно выпускать Игнашевича, Кутепова,Васина и Комбарова в защите. Это будет железобетонная оборона.
spartach n1
spartach n1
вчера в 21:55
sir-5
sir-5 ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 21:54
Ragnar_Lodbrok:
Страшно представить, что с ним Салах сделает
Вы Салахом пугаете с такой же успешностью,как детей Кощеем Бессмертным.А он с собой партнёров по "Ливерпулю" везёт???
sir-5
sir-5 ответил DXTK
вчера в 21:50
DXTK:
Если Игнашевича взяли, значит и Березуцких уговорят, надо же кому обеспечивать новый рекорд Игоряну на ЧМ.
Если недоволен всем,
позвоните по 07;
а на тонущей на льдине
бесполезен "наш Мальдини".
sir-5
sir-5
вчера в 21:49
Удивительно,но все известные футболисты прошлого одобрительно отозвались о решении Игнашевича-Усача,включая "юного пенсионера" Мостового и "дуайенов этого цеха"Симоняна и Рейнгольда(отметим единодушие уважаемых спартачей прошлого) !!! Возможно каждый из них с надеждой подумал,что если так дальше дело пойдёт,то и до них очередь может дойти!
DXTK
DXTK
вчера в 20:46
Если Игнашевича взяли, значит и Березуцких уговорят, надо же кому обеспечивать новый рекорд Игоряну на ЧМ.
SU_R_
SU_R_ ответил viv
вчера в 19:58
viv:
Игнашевич поможет сборной России, это однозначно усиление для нашей сборной.
Был бы он молод,было бы усиление.А вот в таком возрасте,да ещё и с молодёжью играть....,ну не знаю не знаю даже что и сказать то.... .Наверное как масть ляжет с новым составом,понимание партнёров в команде тоже многое значит.
SU_R_
SU_R_ ответил MALOVAR
вчера в 19:56
MALOVAR:
а может вспомним девяностые?)))))
А что,не плохая идея!)))
SU_R_
SU_R_ ответил Дед за ЦСКА
вчера в 19:48
Дед за ЦСКА:
Головин забил гол красавец МЮ, а Ерохин кому забил? Не смеши мои серебряные копыта своим бронзовым пятачком!!!
Ну это же глупость глубокая мотивироваться голом красавцем в данном случае,не правда ли?!Это же не будет означать,что он постоянно их будет колотить?Но Головин не плохой игрок,спорить не буду,и Ерохин тоже,а почему бы им обоим не поприсутствовать в сборной,а может даже и не поприсутствовать,а просто быть основными игроками?!
SU_R_
SU_R_
вчера в 19:46
Думается нужно многих стариков вернуть,а то молодёжь ни как не хочет конкурировать с Эвропой.Они ими (европейскими игроками) только восхволяются,кумиров себе ищут как школота,когда должны показать себя.В пример Дзюба:-"мой кумир Ибра,и получить футболку хочу!" Тьфу,это что за нафиг,тьфу,тьфу,тьфу. бл.
viv
viv
вчера в 19:25
Игнашевич поможет сборной России, это однозначно усиление для нашей сборной.
MALOVAR
MALOVAR ответил Дед за ЦСКА
вчера в 17:43
а может вспомним девяностые?)))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил MALOVAR
вчера в 16:38
MALOVAR:
Автор,какой Головин??? ну как вы умудряетесь в любую статейку вставить Головина??))) сколько это сегодня стоит? Головин всю зиму и весну про..спал ,нулевой ,а вот Ерохин это игрок основы
Головин забил гол красавец МЮ, а Ерохин кому забил?
Не смеши мои серебряные копыта своим бронзовым пятачком!!!
DAD81
DAD81
вчера в 16:13
Пушной зверёк пришел значительно раньше - при назначении чемпиона Польши на пост главного тренера сборной страны.
Faserkop
Faserkop
вчера в 16:11
Тогда и чипсоеда верните
zamsb
zamsb
вчера в 16:01
При всем уважении к Игнашевичу-это будет наиболее слабое звено в обороне сборной. Сыгранности с партнерами по обороне никакой, скоростная выносливость приближается к нулю. Что остается делать? Стоять столпом в центре своей штрафной?
MALOVAR
MALOVAR ответил Jum13
вчера в 15:30
а что там показали?)) то что вы еа очко больше взяли?))
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 15:24
Половину кризисной меры сделаго. Осталось одного из качественных правых дефов перевести в центр в пару к Игне, для подвижности, скорее Смольникова. И можно пробовать побороться за второе место в группе.
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
вчера в 15:22
MALOVAR:
который в четыре раза сильнее Головина))))
Напиши лучше в 10. Больше лайков соберешь. А ЛЧ и ЛЕ уже показали, кто кого и во сколько лучше )))
MALOVAR
MALOVAR ответил Jum13
вчера в 15:19
который в четыре раза сильнее Головина))))
ekliziast
ekliziast ответил MALOVAR
вчера в 15:14
MALOVAR:
и кто же им будет после фиаско в этот раз?))
Естественно Черчесов , он же бывший спартач.
ekliziast
ekliziast ответил The Frei
вчера в 15:12
The Frei:
Сильнейший ЦЗ сборной, не считая травмированных Васина и Джикию.
Почему не Онопко?
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 15:05
Всё-таки охмурили ксёндзы!... Успеха Сергею в Сборной!!!
Lu4nik
Lu4nik
вчера в 14:48
Сергей, удачи вам в матчах за Сборную!!!!
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
вчера в 14:48
MALOVAR:
Автор,какой Головин??? ну как вы умудряетесь в любую статейку вставить Головина??))) сколько это сегодня стоит? Головин всю зиму и весну про..спал ,нулевой ,а вот Ерохин это игрок основы
Ерохин - это тот, кто про... спал матч с Динамо?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 14:44
Страшно представить, что с ним Салах сделает
MALOVAR
MALOVAR ответил ekliziast
вчера в 14:37
и кто же им будет после фиаско в этот раз?))
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 14:37
Автор,какой Головин??? ну как вы умудряетесь в любую статейку вставить Головина??))) сколько это сегодня стоит? Головин всю зиму и весну про..спал ,нулевой ,а вот Ерохин это игрок основы
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:29
Мдаааа... Максимум – третье место в группе.
ekliziast
ekliziast
вчера в 14:13
Сборная докатилась до пушного зверька, печально.
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