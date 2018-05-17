Плачьте! Буффон уходит из «Ювентуса»

Джанлуиджи Буффон объявил о своем неминуемом расставании с «Ювентусом» после матча с «Вероной». «Соккер.ру» подводит итоги 17-летней карьеры Джиджи в Турине.

3 июля 2001 года

Буффон в компании чемпиона мира Лилиана Тюрама переходит из «Пармы» в «Ювентус». Джанлуиджи призван заменить в команде отправленного в «Фулхэм» Эдвина ван дер Сара, у которого не получилось проявить свой талант в Турине. Сумма трансфера составляет 105 миллиардов лир (53 миллиона евро по нынешнему курсу). Буффон по-прежнему остается самым дорогим вратарем в истории футбола, а на протяжении 15 лет он удерживал трансферный рекорд «Юве» (до приобретения Гонсало Игуаина у «Наполи» за 90 миллионов евро).

26 августа 2001 года

Позже Буффон признается, что у него была возможность присоединиться к «Роме», а еще велись переговоры с «Барселоной», но его убедил отец: «С „Юве“ ты сможешь выиграть Cкудетто!» Чемпионство не заставит себя долго ждать, и путь к нему Джиджи начнет в своем дебютном матче за «Ювентус»: сухая победа 4:0 над «Венецией». Оцените стартовый состав «Юве» в дебютном матче великого вратаря: Буффон – Дзенони, Тюрам, Монтеро, Пессотто, Дзамбротта, Тудор, Таккинарди, Недвед, Трезеге, Дель Пьеро. Тренер – Марчелло Липпи.

5 мая 2002 года

Обыграв в последнем туре чемпионата «Удинезе» на выезде, «Ювентус» стал сильнейшей командой Италии, а Джанлуиджи Буффон – впервые чемпионом своей страны. Всего голкипер за 17 лет в Турине выиграет «Скудетто» 11 раз, правда, титулов 2005 и 2006 года «Ювентус» лишат в ходе «Кальчополи». Как бы то ни было, титулы станут для Джиджи обыденностью. Впрочем, это касается только внутренних итальянских наград, но один изворотливый кубок так и не покорился Буффону, хотя он несколько раз подходил к нему вплотную…

28 мая 2003 года

«Ювентус» выиграл Суперкубок Италии – такая награда у Буффона была еще с «Пармой», и защитил свой чемпионский титул, но главный матч сезона «бьянконери» предстояло сыграть на манкунианском «Олд Траффорд», который принимал итальянский финал Лиги чемпионов: «Юве» против «Милана». В полуфинальном противостоянии с «Реалом» Джиджи отразил пенальти в исполнении Луиша Фигу, в финале играл на ноль 120 минут, справляясь с выпадами «россонери», а в серии вытащил удары Зеедорфа и Каладзе, но и этого оказалось мало: партнеры отвратительно били с «точки». Кубок чемпионов отправился в Милан.

12 мая 2006 года

Несколько игроков Серии A, в том числе Буффон, были обвинены в незаконных ставках на футбольные матчи. Джанлуиджи пошел на сотрудничество со следствием, при этом категорически отрицал, что делает ставки на итальянские матчи. Пока шло следствие, под вопросом было участие Буффона в чемпионате мира, но в итоге история разрешилась благополучно (полностью вратаря оправдали только через год). Джиджи поехал в Германию, где помог «Скуадра Адзурре» выиграть мундиаль в качестве первого номера.

15 августа 2006 года

«Ювентус» в ходе «Кальчополи» лишился двух чемпионских титулов и отправился в Серию B. Ряд футболистов «ударили по тапкам», но Буффон совершил поступок, который сделал его чрезвычайно популярным среди тифози «Юве», своим в доску парнем: «Этот клуб сделал из меня победителя. Во многом благодаря „Ювентусу“ я чемпион мира. Я здесь уже пять лет. Признаюсь, у меня были мысли как-нибудь разнообразить свою карьеру. Но после того как „Ювентус“ был оштрафован и отправлен в Серию B, все желания отпали. Не могу предать свой клуб в столь сложной ситуации».

18 ноября 2006 года

В том сезоне Буффон дебютировал в Серии B, а еще впервые в карьере был удален с поля. Произошло это в матче с «Альбинолеффе».

2007 год

Несмотря на путешествие в итальянскую трясину, Буффон был признан лучшим вратарем мира по версии МФФИИС. Эту премию он получал пять раз. 12 раз Джиджи получал «Оскар де Кальчо» как лучший голкипер Италии, трижды становился лучшим вратарем Европы по версии УЕФА и сильнейшим стражем ворот розыгрыша Лиги чемпионов. Однажды был футболистом года в Италии.

2011 год

Джанлуиджи признан лучшим футбольным голкипером первого десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, а в «Ювентусе» после пятилетки полураспада с приходом Антонио Конте начинается новая эра, в которой «Старая Синьора» и Буффон станут бессменными чемпионами Италии и будут мечтать о победе в Лиге чемпионов.

28 октября 2012 года

Буффон достиг отметки в 500 матчей в чемпионатах Италии (включая поединки в Серии B).

6 июня 2015 года

Во второй раз Буффон вплотную приблизился к своей мечте – Кубку европейских чемпионов. На этот раз соперником «Ювентуса» по финалу выступила «Барселона», открывшая счет в самом дебюте. Альваро Мората вскоре после перерыва уравнял шансы, но Буффону еще придется пропустить от Суареса и Неймара. С каждым финалом Джиджи как бы отдалялся от вожделенного трофея, «Ювентус» проигрывал все с меньшим сопротивлением.

28 февраля 2016 года

Джанлуиджи побил рекорд по продолжительности «сухой» серии в матчах чемпионата Италии, установив новую отметку на высоте 974 минуты. В десятке самых продолжительных вратарских серий без пропущенных голов в Италии три показателя принадлежат Буффону: 974, 791 и 745 минут.

6 ноября 2016 года

Буффон провел 600-й матч в Серии A, став четвертым футболистом, перешагнувшим через этот рубеж. До него это сделали Паоло Мальдини, Хавьер Дзанетти и Франческо Тотти. На данный момент Джиджи уступает только Мальдини – 638 матчей против 647 у легенды «Милана».

3 июня 2017 года

Еще одна провалившаяся попытка выиграть Кубок чемпионов. На этот раз «Реал» вообще не оставил шансов «Ювентусу» и Буффону, выиграв со счетом 4:1. Это третий финал Лиги чемпионов, который Джиджи проиграл в своей карьере вместе с «Ювентусом».

11 апреля 2018 года

Вероятно, матч-прощание Буффона с Лигой чемпионов, и прощание это получилось горьким. Нынешний сезон был последним шансом для Джиджи выиграть ЛЧ с «Юве», и героический камбэк на «Сантьяго Бернабеу» почти состоялся, а потом случился пенальти и удаление Буффона. Грустно. «Что касается моего удаления, мне не о чем сожалеть. Я тоже живой человек, которому не чужды эмоции. За словом в карман не лезу, будь оно верным или неверным. Иногда я перебарщиваю, но таков уж Джиджи Буффон», - резюмировал вратарь эту ситуацию.

17 мая 2018 года

Сегодня Буффон объявил об уходе из «Ювентуса», но не из футбола. Совместное 17-летнее путешествие Джиджи и «Старой Синьоры» завершается, но пока нет подтверждения, что сам голкипер повесит перчатки на гвоздь. Похоже, Джанлуиджи еще не наигрался в футбол: «Это завершение замечательного путешествия, в котором мне посчастливилось быть с людьми, которые действительно заботились обо мне. Я чувствовал это день за днем, и из-за их любви я сражался и старался изо всех сил. После матча с „Вероной“ мне будет нужно 2-3 дня покоя, чтобы решить, что делать дальше. Могу лишь сказать, что точно не буду играть в Италии».