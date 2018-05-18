Крайние защитники для сборной РФПЛ

Читатели «Соккер.ру» называют лучших в футбольном сезоне. На очереди латерали и крайние защитники, которые впечатлили в чемпионате России.

Правила выбора символической сборной читателей. Участник сборной сезона определится в результате голосований на странице опросов «Соккер.ру» и в нашей группе «Вконтакте». Там же сможете принять решение по всем позициям в будущем и выбрать лучших на ваш вкус.

Лучшие правые защитники сезона

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Герой сезона, автор чемпионской передачи. А ведь изначально игрок позиции Самедова! Но если Александр ужасный защитник, то Игнатьев цепкий парень, ведь собирал в среднем по 3 отбора за игру и по 2.4 перехвата. Много, и хотя не стоит идеализировать его игру в защите – ошибки были, навыки Владислава в атаке подарили «Локомотиву» три гола и 20 опасных моментов. Прекрасный сезон для Владислава!

Дмитрий Живоглядов («Уфа»)

Спартаковцам стоит голосовать за Живоглядова по клубному принципу? Скорее всего, или «Краснодар», или команда Карреры завербует себе бывшего динамовца. Путь Зобнина его давний знакомый вполне может пройти. Ведь дважды забил в решающем для «Уфы» матче, собрал за сезон 5 ассистов – отличные показатели в атаке. А вот коллекция желтых карточек и позиционные ошибки – то, над чем нужно работать.

Кирилл Комбаров («Арсенал»)

Повезло Кириллу, что покинул порочный круг спартаковской защиты – как там ни сражайся, а прослыть удачливым и надежным защитником в московской команде крайне сложно. А вот в «Арсенале», за который Комбаров сыграл здорово, можно себя показать. Порой Кирилл играл выше по схеме, но чаще как правый латераль. Отсюда 6 ассистов – в том числе победные с «Зенитом», ЦСКА и «Уфой». Одного шага «Арсеналу» не хватило до Лиги Европы!

Андрей Ещенко («Спартак»)

Оборона «Спартака» в чемпионате России и не только - позор. Старый и недобрый бардак вернулся после оттепели чемпионского сезона. Но если искать человека, который на сто процентов выложился – это Ещенко. Андрей не является лучшим в этой номинации по цифрам и достижениям, но просто сравните, как справа в защите «Спартака» играл Петкович – просто небо и земля. Андрей не стал героем сезона, но убедил надежностью.

Марио Фернандес (ЦСКА)

Не сыграл так ярко, чтобы Черчесов считал его безусловно первым выбором на позиции правого защитника. ЦСКА добавил Акинфееву работы, как знаете и помните по сэйвам Игоря. Хотя там скорее медлительность центра сказывалась, Марио прибавил в игре в защите – он стал чаще успешно вступать в борьбу и чуть реже ходить вперед, что не помешало создать 31 голевой момент и отдать 3 результативные передачи.

Денис Кулаков («Урал»)

Денис сыграл тридцать туров от звонка до звонка, в отличие от многих в этом списке. А когда дошло до сравнения показателей Кулакова и Смольникова – еще одного кандидата, то оказалось, что Игорь не дотягивает даже близко, чтобы сравнивать свою игру и вклад Дениса в сезон. Кулаков не смог весной добавить результативных действий в атаке, но его четыре передачи всяко лучше нуля в этой графе Смольникова. Кулаков - мистер стабильность с высокой культурой паса.

Защитник (клуб) Матчи (минуты) Ассисты (голы) Точность передач Отборы (перехваты) Игнатьев («Локомотив») 24 (2 089) 3 (0) 78.1 % 3.0 (2.4) Живоглядов («Уфа») 28 (2 343) 5 (2) 76.5 % 1.5 (0.9) К. Комбаров («Арсенал») 24 (2 086) 6 (0) 74.0 % 1.4 (1.0) Ещенко («Спартак») 22 (1 927) 0 (0) 79.4 % 2.7 (2.3) Фернандес (ЦСКА) 25 (2 134) 3 (0) 79.9 % 2.5 (1.5) Кулаков («Урал») 30 (2 700) 4 (0) 82.0 % 2.5 (1.7)

Сильнейшие левые защитники сезона

Доменико Кришито («Зенит»)

В последнем сезоне в России стал самым стабильным игроком «Зенита». Капитан Доменико сражался от начала до конца. Не его вина, что итальянца не поддержал главный тренер-соотечественник. Но персонально имеем существенный вклад в игру «Зенита» - четыре гола, три ассиста, высокая культура паса. 38 передач под удар, 26 выстрелов по чужим воротам, 78 отборов, 57 перехватов. Шикарная игра от Миммо, и удачи ему дома в Италии!

Владимир Полуяхтов («Анжи»)

Тот случай, когда человек в список самых ярких левых латералей сезона втащил себя сам, вопреки ошибкам всей линии защиты «Анжи». Махачкалинцы пропустили больше всех в РФПЛ наравне со «СКА-Хабаровском». Но если переходить на личности, то Владимир Полуяхтов один из тех, кто не заслужил путевку в ФНЛ, которую его команда, похоже, получит. Три гола, два ассиста, дичайшие 3.8 отбора за матч – лучший показатель РФПЛ среди игроков всех позиций.

Виктор Альварес («Арсенал»)

Пропустил треть матчей и весной в атаке не был таким убедительным, как в прошлом году, когда собрал три результативные передачи. Но тут важно обратить внимание на оборонительные показатели левофлангового защитника из Испании. Виктор – воспитанник школ «Барселоны» и «Эспаньола», неудивительно, что прекрасно читает игру – собрал за неполный сезон 52 перехвата и 47 раз выносил мяч от ворот. Замечательно выбирает позицию!

Милад Мохаммади («Ахмат»)

Защитник сборной Ирана и будущий участник ЧМ-18 – попал в заявку на турнир в России, сильно сыграл весной, словно доказывая Карлушу Кейрушу право на место в заветном списке. И хотя «Ахмата» нет в числе самых успешных клубов сезона, Милад, отдавший две результативные передачи, набравший 15 передач под удар, 25 выстрелов, 53 отбора и 33 перехвата – среди лучших левых защитников РФПЛ не первый год подряд.

Боян Йокич («Уфа»)

Как и Живоглядов, левый латераль команды Семака показал себя в атаке – четыре результативные передачи, два забитых мяча. Тоже агрессивно играл против соперников – 7 желтых карточек. Перехватов и отборов немного, но достаточно для игрока, который располагается выше тройки центральных защитников. Понятно, что словенца нельзя назвать лучшим левым беком лиги, но в списке ярких место заслужил.

Георгий Щенников (ЦСКА)

Успел вернуться после непростой травмы, забил в сезоне четыре мяча, три из которых пришлись на чемпионат России, отдал одну результативную передачу в лиге. При этом Георгий привычно не спешил правильно выбирать позицию – очень скромные показатели по перехватам, читать игру в обороне не научился. Зато был неплох при игре один в один и с мячом обращаться умеет. Стал больше атаковать как Фернандес, но пригодился новым схемам Ганчаренко.

Защитник (клуб) Матчи (минуты) Ассисты (голы) Точность передач Отборы (перехваты) Кришито («Зенит») 28 (2 517) 3 (4) 79.4 % 2.8 (2.0) Полуяхтов («Анжи») 27 (2 402) 1 (3) 71.2 % 3.8 (1.9) Альварес («Арсенал») 21 (1 804) 3 (0) 70.5 % 1.5 (2.5) Мохаммади («Ахмат») 23 (1 921) 2 (0) 75.4 % 2.3 (1.4) Йокич («Уфа») 26 (2 294) 4 (2) 72.8 % 1.3 (1.4) Щенников (ЦСКА) 19 (1 628) 1 (3) 80.3 % 1.8 (0.8)

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