Лучшие центрбеки РФПЛ. Выбираем!

«Соккер.ру» вместе с читателями продолжает определять лучших игроков завершившегося сезона в РФПЛ. Сегодня поговорим о самых надежных центральных защитниках.
Правила выбора символической сборной сезона. Мы отобрали дюжину сильнейших, на наш взгляд, центральных защитников РФПЛ 2017/2018, читатели посредством голосований на странице опросов «Соккер.ру» и в нашей группе «Вконтакте» должны выбрать двух лучших. Кандидаты будут разделены на две группы, по каждой пройдет отдельное голосование. Не забудьте отдать голос за ваших фаворитов!
Лучшие центральные защитники РФПЛ 2017/2018
Соломон Кверквелия («Локомотив»)
Кверквелия может считаться кандидатом на звание лучшего игрока завершившегося чемпионата, вклад грузинского защитника в чемпионство «Локомотива» выходит за рамки ответственной службы в рамках своей позиции. Соломон – начальник самой надежной обороны чемпионата России и обладатель «золота», которое ковал со страстью и фанатичной преданностью своему делу.
Сергей Игнашевич (ЦСКА)
Сергей Игнашевич начинал сезон не на первой линии армейской обороны, хотя ротация и заставляла его выходить на поле, а вот после травмы Васина опытный защитник не пропустил ни одного матча и вновь напомнил о своих лидерских полномочиях в обороне ЦСКА. В сборную Сергей отправился в отличном тонусе. А если говорить о его выступлениях в РФПЛ, то больше всего удивляет факт отсутствия карточек: несмотря на возраст и потерю скорости, защитник не схватил ни одного предупреждения в 25 встречах! Пф, да это легендарно!
Бранислав Иванович («Зенит»)
«Зенит» Манчини не стал сбалансированной командой, Роберто не поставил «безумно атакующий футбол», но в обороне питерцы всегда выглядели достойно и пристойно, здесь никаких вопросов. Иванович в придачу к этому еще и голами нередко выручал, с учетом Лиги Европы вообще один из самых результативных игроков «Зенита» в сезоне. Бодрый сезон опытного защитника, несмотря на провал командных задач.
Александр Мартынович («Краснодар»)
Один из самых недооцененных защитников РФПЛ, ведь применительно к «Краснодару» часто вспоминают Гранквиста, но редко его постоянного напарника, у которого отличные игровые показатели были и в «Урале», и сохраняются сейчас. «Быки» в 22 матчах с Мартыновичем на поле пропустили 17 голов (0.77 за игру), а в 8 играх без Александра – 13 мячей (1.625 за игру). Красноречивые цифры.
Тони Шунич («Динамо»)
Оплот динамовской обороны и действительно качественный защитник по меркам РФПЛ. Тони со своими параметрами и опытом мог бы побороться за место в основе топ-клуба чемпионата России, но, может быть, он хочет помочь «Динамо» стать величиной, достойной великого имени?
Ионуц Неделчару («Уфа»)
Неделчару, конечно, не претендует на победу в этот раз, но невозможно не отметить в его лице «коллективного защитника» «Уфы», которого Ионуц образовывал по весне с Никитиным и Табидзе. Перспективному румыну 22 года, и он стал одним из открытий РФПЛ в завершившемся сезоне, а на следующий чемпионат уже готовим для него новые комплименты.
Игрок (клуб)
Матчи (минуты)
Голы (ассисты)
Точность передач
Отборы (перехваты)
Верховые
Выносы
Предупреждения (удаления)
Кверквелия («Локо»)
29 (2606)
2 (0)
74.8%
1.6 (2.1)
2.4
7.9
4 (1)
Игнашевич (ЦСКА)
25 (2073)
1 (1)
82.8%
1 (1.8)
2.4
4.1
0 (0)
Иванович («Зенит»)
27 (2358)
2 (1)
82.2%
1.2 (1.3)
2.2
2.3
1 (0)
Мартынович («Краснодар»)
22 (1948)
1 (1)
86.3%
1.2 (3.6)
3.3
4.2
4 (0)
Шунич («Динамо»)
27 (2388)
3 (1)
87.4%
1.9 (2.8)
2.1
5.4
3 (0)
Неделчару («Уфа»)
10 (900)
0 (0)
79.4%
1 (2.6)
1.2
5.1
2 (0)
В. Березуцкий (ЦСКА)
25 (2206)
1 (1)
88.3%
0.7 (2)
2.4
3.2
2 (0)
Маммана («Зенит»)
16 (1361)
0 (1)
90.1%
1.8 (2.8)
1.5
3
0 (0)
Гранквист («Краснодар»)
29 (2610)
1 (2)
87%
1.4 (2.1)
2.8
4
6 (0)
Навас («Рубин»)
17 (1441)
0 (0)
83.2%
2.2 (3.1)
3.5
3.8
2 (1)
Ингасон («Ростов»)
28 (2479)
3 (0)
76.6%
1.5 (1.9)
1.7
5.9
4 (0)
Дугалич («Тосно»)
28 (2520)
0 (4)
72.6%
1.9 (3.1)
3.7
7.1
7 (0)
Василий Березуцкий (ЦСКА)
«Старый конь борозды не испортит», - эта поговорка применима не только к Игнашевичу, но и к Березуцкому, который держал марку, отказывался стареть и придавал армейской обороне вдобавок к форме еще и содержание. Василий – умный игрок, и прошедший сезон показал, что он по-прежнему в порядке. Жаль, что на чемпионат мира Березуцкий ехать отказался. Несмотря на возраст, сильнейший защитник России.
Эммануэль Маммана («Зенит»)
Оставил наиболее цельное впечатление из зенитовских аргентинцев, но, к сожалению, получил разрыв крестообразных связок и пропустил концовку сезона. Тем не менее, Мамману отмечаем – ловкий паренек, индивидуально многое умеет, а если еще и игровую систему под него подготовить, то вокруг Эммануэля может сформироваться выдающаяся оборона. А пока – желаем здоровья!
Андреас Гранквист («Краснодар»)
Не просто защитник высочайшего класса – наверняка не затерялся бы в ведущих чемпионатах, даже в АПЛ, Андреас, помимо игровых качеств, обладает характером настоящего лидера. Благодаря Гранквисту «Краснодар» нередко прилагал волевые усилия и проявлял характер, а сам шведский защитник в тяжелых для команды ситуациях шел вперед и действовал на позиции центрфорварда. Уход Андреаса из «Краснодара» - огромная потеря не только для «быков», но и для всего чемпионата России.
Сесар Навас («Рубин»)
Еще один суперветеран, которого невозможно не отметить за качество работы. Навас вернулся из «Ростова» в «Рубин», пережил смерть отца, но остался в обойме сильнейших центральных защитников РФПЛ и по-прежнему является «королем воздуха» - на втором этаже против Сесара шансы любого из форвардов РФПЛ стремятся к нулю.
Сверрир Ингасон («Ростов»)
Очень качественного защитника удалось подписать «Ростову» прошлым летом. Ингасон сразу стал выделяться в составе команды Кучука, вокруг него же продолжил строить оборону Валерий Карпин. Обученные игроки оборонительных амплуа здорово раскрываются в РФПЛ, потому что многие команды предпочитают действовать осторожно, не оставлять свободных зон, что дает возможность проявлять себя на вверенных участках.
Раде Дугалич («Тосно»)
Дугалич покинул РФПЛ в составе «Тосно», который пропустил больше пятидесяти голов, однако индивидуальные показатели сербского защитника позволяют выделить ему своеобразную «уайлд кард» в число лучших представителей своего амплуа. Раде даже лидирует по ряду дисциплин: он выиграл больше всего верховых единоборств и сделал больше всех перехватов в РФПЛ (имеются в виду абсолютные значения). Думаю, у Дугалича неплохие шансы продолжить карьеру в Премьер-Лиге. Например, перейти в «Урал», который возглавил знакомый тренер Парфенов.