Центральные полузащитники РФПЛ. Кто лучший?

Следующий этап кастинга в сборную сезона РФПЛ по версии читателей «Соккер.ру» - центральные хавбеки. Изучайте сопроводительное письмо по кандидатам и голосуйте удобным способом!

Правила выбора символической сборной сезона. Голосования проводятся на странице опросов «Соккер.ру» и в нашей группе «Вконтакте». Претенденты, набравшие максимальное количество голосов, попадут в стартовый состав сборной сезона РФПЛ 2017/2018. Спешите отдать голос за своих фаворитов, ваше мнение может оказаться решающим при формировании команды избранных.

Объяснение по позициям. Поскольку в современном футболе позиции размыты, особенно это касается полузащиты, предупреждаем, что игроки разбиты на категории субъективно с учетом объективных факторов: на какой позиции выходил чаще или где проявил себя лучше – такое учитывалось. Кроме того, по возможности игроки из одного клуба разведены по разным голосованиям, чтобы не ставить болельщиков перед выбором между родными парнями. К примеру, Антон Миранчук попал в число центральных хавбеков, тяготеющих к атаке, его брат Алексей попытается опередить конкурентов по правому флангу нападения, к которому тяготеет, а Мануэль Фернандеш чаще играл левее центра – там и будет выигрывать свой забег. Но это будет в следующих голосованиях, а пока разберемся с центральными полузащитниками – и с теми, кто привык разрушать, и с созидателями заодно.

Центральные полузащитники оборонительного плана (опорники и «бокс ту бокс»)

Игорь Денисов («Локомотив»)

Игорь Денисов поблагодарил Станислава Черчесова за мотивацию: опорный полузащитник «Локомотива» провел сезон на высочайшем уровне, и хотя приглашения в сборную не получил, зато выиграл с железнодорожниками «золото». Вклад Игоря в чемпионство, игровой и ментальный, трудно переоценить.

Самба Соу («Динамо»)

Среди претендентов лучший по отбору мяча – 3.6 удачных попыток в среднем за игру, тот же Денисов делает почти на отбор меньше в каждом матче. Самба – знак качественной игры «Динамо» в центре поля, с ним и без него «бело-голубые» предстают разными командами, ведь Соу помимо разрушительных качеств мудро связывает игру в полузащите.

Александр Головин (ЦСКА)

Головина часто хвалим и по делу, молодой российский хавбек поддерживает высокий уровень при солидном объеме работе. Преимущество Александра в его разносторонности: полузащитник ЦСКА полезен и с мячом, и без мяча, и хотя у Головина слишком много дел по всей плоскости поля, чтобы называть его системообразующим, для армейцев он дополнительная голова, принимающая мудрые решения и приказывающая своим ногам забивать голы. У Саши пять точных ударов и еще три ассиста, восемь очков по шкале результативности. Достойно!

Леандро Паредес («Зенит»)

Конечно, от Паредеса ожидали большего в этом сезоне, как и от всего «Зенита», но класс есть класс, и Лео в любом случае выделялся в чемпионате России за счет искусной работы с мячом, опасных стандартов и мощных щелчков из-за пределов штрафной площади. Однажды даже «сухим листом» с углового забил. Безусловно, Паредес может и должен играть лучше, но мастерство не спрячешь даже за проступавшим равнодушием и часто безобразной игрой команды Манчини.

Фернандо («Спартак»)

Спартаковскому бразильцу досталось много критики в этом сезоне, и нужно понимать, в чем суть претензии: Фернандо нынешний уступил Фернандо из чемпионского сезона, это даже в статистике выражается – снизилась точность передач, например. Но здесь работает тот же принцип, что и с Паредесом: даже не в лучшем своем состоянии и с перепадами формы Лукас – выдающийся игрок по меркам РФПЛ. А уж как штрафные исполняет – это просто огонь! Все свои пять голов Фернандо забил красивыми дальними ударами, четыре раза со стандартов, однажды – с игры.

Бибрас Натхо (ЦСКА)

Добротный сезон провел Натхо в составе ЦСКА. У Бибраса был определенный спад в его армейской карьере, но в прошедшем чемпионате он отработал качественно, особенно после того, как Виктор Ганчаренко вверил ему ключи от опорной зоны, передвинув Вернблума в атаку. У Натхо есть дар руководителя, по крайней мере, на футбольном поле у него отлично выходит дергать за ниточки, располагаясь в центре командных построений.

Футболист (клуб) Матчи (минуты) Голы (ассисты) Передачи (точность) Удары Отборы (перехваты) Предупреждения (удаления) Денисов («Локомотив») 27 (2430) 0 (0) 61.3 (86.8%) 0.6 2.7 (2.4) 4 (1) Соу («Динамо») 23 (1842) 0 (2) 41.1 (82.2%) 0.6 3.6 (2) 8 (0) Головин (ЦСКА) 27 (2283) 5 (3) 48.9 (82.4%) 2.1 1.4 (1) 8 (0) Паредес («Зенит») 28 (2294) 4 (5) 61.8 (86.1%) 2.4 1.8 (1) 11 (0) Фернандо («Спартак») 27 (2165) 5 (2) 64.1 (83.8%) 2 2 (2) 4 (1) Натхо (ЦСКА) 29 (2029) 4 (5) 55 (82.4%) 1.2 2 (1.7) 3 (0)

Центральные полузащитники с уклоном в атаку (плеймейкеры и АПЗ)

Маурисио Перейра («Краснодар»)

Перейра – один из самых недооцененных игроков РФПЛ, и это отчасти можно объяснить тем, что Маурисио лично редко проявляет себя на передовой, зато создает для партнеров массу моментов широкого спектра. Уругваец отлично видит поле и может резко всунуть в штрафную площадь вертикальную передачу – редкое умение, выдающее мастера. Обратите внимание на шесть ассистов и количество создаваемых моментов.

Эрик Бикфалви («Урал»)

Главная звезда «Урала» на сегодняшний день, думаю, Эрик и в топ-клубе РФПЛ не затерялся бы, но екатеринбуржцы не отпустят задаром своего лучшего игрока, который и голы забивает, и партнеров подгоняет, и фолы соперников на себе собирает. Ни на ком в чемпионате России не фолят чаще, чем на Бикфалви, так что Эрик – битый и бьющий одновременно.

Далер Кузяев («Зенит»)

Редкий игрок «Зенита», которому под руководством Манчини удалось прибавить и выйти на качественно новую орбиту – это Кузяев. И это при условии, что Далера не всегда использовали по назначению, не раз его сильные качества нивелировались схемой и позицией.

Антон Миранчук («Локомотив»)

Играл и в нападении, и справа, и слева – в атакующих схемах «Локомотива» все запутано, братья Миранчуки и Мануэл Фернандеш постоянно меняются местами, но Антон все же чаще партнеров держался центра, поэтому размещаем лучшего ассистента чемпионской команды на этой позиции. В отличие от Алексея, для брата-правши это первый полноценный сезон за «Локомотив» - и сразу такой яркий и победный.

Алан Дзагоев (ЦСКА)

Если бы не травмы и медные трубы, Дзагоев к нынешним годам мог прокачаться в футболиста уровня ведущих клубов из топ-5 чемпионатов, но Алан по-прежнему играет в России, несмотря на периодические заявления о желании сменить обстановку. У Дзагоева есть класс, на футбольном поле просыпается характер, и 9 очков по системе «гол плюс пас» говорят, что полузащитник принес достаточно пользы серебряному призеру РФПЛ.

Кристиан Нобоа («Зенит»/«Рубин»)

Нобоа подходит под обе категории, ведь у Курбана Бердыева в «Рубине» по весне в принципе не было атакующего полузащитника – тройка хавбеков располагалась за спиной у пары форвардов. Кристиан порадовал результативными действиями – шесть в дюжине матчей, поэтому отмечаем эквадорца в этой номинации. Нобоа явно недооценили в «Зените», треть сезона в Казани это подтвердила.