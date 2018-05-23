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Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 23 тур1X2
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Центральные полузащитники РФПЛ. Кто лучший?

вчера, 18:32
Центральные полузащитники РФПЛ. Кто лучший?

Следующий этап кастинга в сборную сезона РФПЛ по версии читателей «Соккер.ру» - центральные хавбеки. Изучайте сопроводительное письмо по кандидатам и голосуйте удобным способом!

Правила выбора символической сборной сезона. Голосования проводятся на странице опросов «Соккер.ру» и в нашей группе «Вконтакте». Претенденты, набравшие максимальное количество голосов, попадут в стартовый состав сборной сезона РФПЛ 2017/2018. Спешите отдать голос за своих фаворитов, ваше мнение может оказаться решающим при формировании команды избранных.

Объяснение по позициям. Поскольку в современном футболе позиции размыты, особенно это касается полузащиты, предупреждаем, что игроки разбиты на категории субъективно с учетом объективных факторов: на какой позиции выходил чаще или где проявил себя лучше – такое учитывалось. Кроме того, по возможности игроки из одного клуба разведены по разным голосованиям, чтобы не ставить болельщиков перед выбором между родными парнями. К примеру, Антон Миранчук попал в число центральных хавбеков, тяготеющих к атаке, его брат Алексей попытается опередить конкурентов по правому флангу нападения, к которому тяготеет, а Мануэль Фернандеш чаще играл левее центра – там и будет выигрывать свой забег. Но это будет в следующих голосованиях, а пока разберемся с центральными полузащитниками – и с теми, кто привык разрушать, и с созидателями заодно.

Центральные полузащитники оборонительного плана (опорники и «бокс ту бокс»)

Игорь Денисов («Локомотив»)

Игорь Денисов поблагодарил Станислава Черчесова за мотивацию: опорный полузащитник «Локомотива» провел сезон на высочайшем уровне, и хотя приглашения в сборную не получил, зато выиграл с железнодорожниками «золото». Вклад Игоря в чемпионство, игровой и ментальный, трудно переоценить.

Самба Соу («Динамо»)

Среди претендентов лучший по отбору мяча – 3.6 удачных попыток в среднем за игру, тот же Денисов делает почти на отбор меньше в каждом матче. Самба – знак качественной игры «Динамо» в центре поля, с ним и без него «бело-голубые» предстают разными командами, ведь Соу помимо разрушительных качеств мудро связывает игру в полузащите.

Александр Головин (ЦСКА)

Головина часто хвалим и по делу, молодой российский хавбек поддерживает высокий уровень при солидном объеме работе. Преимущество Александра в его разносторонности: полузащитник ЦСКА полезен и с мячом, и без мяча, и хотя у Головина слишком много дел по всей плоскости поля, чтобы называть его системообразующим, для армейцев он дополнительная голова, принимающая мудрые решения и приказывающая своим ногам забивать голы. У Саши пять точных ударов и еще три ассиста, восемь очков по шкале результативности. Достойно!

Леандро Паредес («Зенит»)

Конечно, от Паредеса ожидали большего в этом сезоне, как и от всего «Зенита», но класс есть класс, и Лео в любом случае выделялся в чемпионате России за счет искусной работы с мячом, опасных стандартов и мощных щелчков из-за пределов штрафной площади. Однажды даже «сухим листом» с углового забил. Безусловно, Паредес может и должен играть лучше, но мастерство не спрячешь даже за проступавшим равнодушием и часто безобразной игрой команды Манчини.

Фернандо («Спартак»)

Спартаковскому бразильцу досталось много критики в этом сезоне, и нужно понимать, в чем суть претензии: Фернандо нынешний уступил Фернандо из чемпионского сезона, это даже в статистике выражается – снизилась точность передач, например. Но здесь работает тот же принцип, что и с Паредесом: даже не в лучшем своем состоянии и с перепадами формы Лукас – выдающийся игрок по меркам РФПЛ. А уж как штрафные исполняет – это просто огонь! Все свои пять голов Фернандо забил красивыми дальними ударами, четыре раза со стандартов, однажды – с игры.

Бибрас Натхо (ЦСКА)

Добротный сезон провел Натхо в составе ЦСКА. У Бибраса был определенный спад в его армейской карьере, но в прошедшем чемпионате он отработал качественно, особенно после того, как Виктор Ганчаренко вверил ему ключи от опорной зоны, передвинув Вернблума в атаку. У Натхо есть дар руководителя, по крайней мере, на футбольном поле у него отлично выходит дергать за ниточки, располагаясь в центре командных построений. 

Футболист (клуб)

Матчи (минуты)

Голы (ассисты)

Передачи (точность)

Удары

Отборы

(перехваты)

Предупреждения

(удаления)

Денисов («Локомотив»)

27 (2430)

0 (0)

61.3 (86.8%)

0.6

2.7 (2.4)

4 (1)

Соу («Динамо»)

23 (1842)

0 (2)

41.1 (82.2%)

0.6

3.6 (2)

8 (0)

Головин (ЦСКА)

27 (2283)

5 (3)

48.9 (82.4%)

2.1

1.4 (1)

8 (0)

Паредес («Зенит»)

28 (2294)

4 (5)

61.8 (86.1%)

2.4

1.8 (1)

11 (0)

Фернандо («Спартак»)

27 (2165)

5 (2)

64.1 (83.8%)

2

2 (2)

4 (1)

Натхо (ЦСКА)

29 (2029)

4 (5)

55 (82.4%)

1.2

2 (1.7)

3 (0)

Центральные полузащитники с уклоном в атаку (плеймейкеры и АПЗ)

Маурисио Перейра («Краснодар»)

Перейра – один из самых недооцененных игроков РФПЛ, и это отчасти можно объяснить тем, что Маурисио лично редко проявляет себя на передовой, зато создает для партнеров массу моментов широкого спектра. Уругваец отлично видит поле и может резко всунуть в штрафную площадь вертикальную передачу – редкое умение, выдающее мастера. Обратите внимание на шесть ассистов и количество создаваемых моментов.

Эрик Бикфалви («Урал»)

Главная звезда «Урала» на сегодняшний день, думаю, Эрик и в топ-клубе РФПЛ не затерялся бы, но екатеринбуржцы не отпустят задаром своего лучшего игрока, который и голы забивает, и партнеров подгоняет, и фолы соперников на себе собирает. Ни на ком в чемпионате России не фолят чаще, чем на Бикфалви, так что Эрик – битый и бьющий одновременно.

Далер Кузяев («Зенит»)

Редкий игрок «Зенита», которому под руководством Манчини удалось прибавить и выйти на качественно новую орбиту – это Кузяев. И это при условии, что Далера не всегда использовали по назначению, не раз его сильные качества нивелировались схемой и позицией.

Антон Миранчук («Локомотив»)

Играл и в нападении, и справа, и слева – в атакующих схемах «Локомотива» все запутано, братья Миранчуки и Мануэл Фернандеш постоянно меняются местами, но Антон все же чаще партнеров держался центра, поэтому размещаем лучшего ассистента чемпионской команды на этой позиции. В отличие от Алексея, для брата-правши это первый полноценный сезон за «Локомотив» - и сразу такой яркий и победный.

Алан Дзагоев (ЦСКА)

Если бы не травмы и медные трубы, Дзагоев к нынешним годам мог прокачаться в футболиста уровня ведущих клубов из топ-5 чемпионатов, но Алан по-прежнему играет в России, несмотря на периодические заявления о желании сменить обстановку.  У Дзагоева есть класс, на футбольном поле просыпается характер, и 9 очков по системе «гол плюс пас» говорят, что полузащитник принес достаточно пользы серебряному призеру РФПЛ.

Кристиан Нобоа («Зенит»/«Рубин»)

Нобоа подходит под обе категории, ведь у Курбана Бердыева в «Рубине» по весне в принципе не было атакующего полузащитника – тройка хавбеков располагалась за спиной у пары форвардов. Кристиан порадовал результативными действиями – шесть в дюжине матчей, поэтому отмечаем эквадорца в этой номинации. Нобоа явно недооценили в «Зените», треть сезона в Казани это подтвердила.

Футболист (клуб)

Матчи (минуты)

Голы (ассисты)

Передачи (точность)

Удары

Острые передачи

Предупреждения

(удаления)

Перейра («Краснодар»)

27 (2115)

1 (6)

47.9 (78.5%)

1.5

2.3

6 (0)

Бикфалви («Урал»)

26 (2213)

8 (1)

31.5 (76.8%)

3.2

1.2

3 (1)

Кузяев («Зенит»)

26 (1997)

6 (2)

36.6 (84.2%)

1

0.9

3 (0)

Ан. Миранчук («Локомотив»)

29 (1980)

4 (5)

35.2 (79.1%)

1.4

1.3

2 (0)

Дзагоев (ЦСКА)

21 (1624)

3 (6)

43.2 (78.5%)

2

1.8

3 (0)

Нобоа («Зенит»/«Рубин»)

12 (1037)

2 (4)

74.9 (85.2%)

1.2

1.2

1 (0)

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Питерский Пивасик
сегодня в 08:23
Питерский Пивасик:
однозначно Паредес
А за какие заслуги паредас должен получить награду?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 08:23
Фейки Литейного, зачем вы мне дизлайки ставите?
амурец
амурец
сегодня в 02:54
Денисов и Головин
trimetil
trimetil
вчера в 23:07
Денисов лучший опорник.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 22:39
Результат в статистике, в цифрах). Они не врут. Хочешь трофеи для этого есть другая номинация, типа лучшая команда).
Свинодел
Свинодел ответил Сергеевич вернулся 1
вчера в 22:20
Сергеевич вернулся 1:
Чуваку, который дизлайкнул добавлю, что эквадорец пришёл в команду в зимний перерыв и сразу дал такой результат)..
Результат в трофеях, а не в симпатиях, даже кубок ФНЛ не в состоянии взять.
bojarind
bojarind
вчера в 22:18
Семинольным здесь вообще делать нечего.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 22:17
Чуваку, который дизлайкнул добавлю, что эквадорец пришёл в команду в зимний перерыв и сразу дал такой результат)..
djo11
djo11
вчера в 22:16
кстати Миранчуки показали всю свою не состоятельность играя против Атлетико ни одного правильного действия на поле от них я не увидел ощущение что их просто загипнотизировали на нулевую игру
djo11
djo11
вчера в 22:09
головин делает атаку а в отборе к нему наоборот вопросы нарушение за нарушением ему надо плеймейкера а не опорника играть
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 22:08
Нобоа лучший. Каждый второй матч результативный, при 12 играх. КПД отличное и это при строящейся команде.
djo11
djo11
вчера в 22:06
чет я не понял головина в оборонительный план записали?этож бред
Smyth
Smyth
вчера в 22:04
Думаю здесь Денисов лучший. Опыт+талант.
Миранчуки/Головин - молиться надо чтобы талант не профукали.
Дзагоев крут, но пока не Денисов.
Великолепный
Великолепный
вчера в 21:45
Однозначно Головин! Он вне конкуренции!))
DAD81
DAD81
вчера в 21:35
Если Паредес претендует на лучшего центрального полузащитника, то лучший нап - Заболотный. ))) Головин однозначно. Ярче всех вышеперечисленных провел сезон. И в чемпе и в еврокубках выделялся. Соу понравился. Ну что Денисов? Все и до этого сезона прекрасно знали, что он сильный опорник. Он подтвердил это. Но лучше сезон провел Головин.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
вчера в 21:10
По первой категории - Денисов и Головин, по второй - Кузяев и Миранчук.
scikuni
scikuni
вчера в 21:06
очень мало спартака я думал будет больше
JackNorz
JackNorz
вчера в 20:29
Паредас

Ахахахахахаха
Absinthe3
Absinthe3
вчера в 20:20
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 20:11
Бикфалви больше в атаке играл.
Соу, Головин и Денисов.
alfranza
alfranza
вчера в 20:05
У меня только один вопрос: как здесь оказался мазила и лентяй Передас?
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
вчера в 19:56
однозначно Паредес
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:27
Саша Гацкан круче всех выше перечисленных...
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 19:01
Фернандо
Торвин
Торвин ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 19:01
Ragnar_Lodbrok:
Привет! Давно не виделись на просторах Соккера.
Привет! Я каждый день новости читаю, просто не оставляю комментов...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Торвин
вчера в 18:59
Привет! Давно не виделись на просторах Соккера.
Торвин
Торвин
вчера в 18:43
Лучшим должен становиться чемпион, к тому же Денисов внес неоценимый вклад в победу Локо. Всякие Паредесы и рядом не должны стоять. А Головину рановато, пускай еще поиграет и докажет свой класс. Денисов заслужил.
FILL3286
FILL3286
вчера в 18:37
БУГАГАГГАГАГАГАГ!!!!!
ПАРЕДЕС!!АХАХАХХАХАА
ALIEV AA
ALIEV AA
вчера в 18:37
А где Ал. Миранчук? Или его в нападающие приписали. Или Фернандеш?
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