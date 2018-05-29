Стоп-Рамос

Травма Салаха – один из печальных итогов финала Лиги чемпионов. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы - о той шумихе, которая царит вокруг причины этой самой травмы.

Финал Лиги чемпионов дал много поводов для обсуждений, пищи для размышлений и почвы для споров. Кто и что только ни говорил о многострадальном вратаре «Ливерпуля» Лорисе Кариусе. А сколько слухов породили заявления Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, которые намекнули на возможный уход из «Реала».

Да и травмы Дани Карвахаля с Мохамедом Салахом – тоже поводы для обсуждений и причина опасений, что мы не увидим на чемпионате мира двух очень сильных игроков. Особняком в этой волне обсуждений, конечно, стоит сам эпизод, в котором Салах получил травму. Стычка с Серхио Рамосом. Вот уж где точно все мнения поделились поровну.

Главный вопрос состоит в том, фолил ли Рамос, а если фолил, то насколько умышленно. И думал ли он вообще о том, что может нанести серьезную травму Салаху? Конечно, кажется дикостью сама постановка последнего вопроса, поскольку при любом соперничестве профессиональная этика и уважение к здоровью противника даже в таком ценном поединке – неотъемлемая часть ремесла футболиста. Но у Рамоса сложилась весьма неоднозначная репутация.

Даже можно не брать различные эпизоды противостояния с той же «Барселоной», хотя почему-то было принято чаще обвинять в каких-то проявлениях симуляции каталонских футболистов. Вспомним прошлогодний финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» (4:1) и то, как актер Рамос заработал удаление для Хуана Куадрадо. Это было столь же эффективно, сколь и мерзко.

Поэтому-то и стала возможной постановка вопроса после финала с «Ливерпулем» о том, что Рамос способен и на такую «грязь», как выведение из строя ключевого игрока противника. Согласитесь, что с Салахом и без него «Ливерпуль» представляет собой разные команды. С египтянином на поле «красные» владели преимуществом, пробили девять раз по воротам «Реала», а как только он ушел, в первом тайме больше ни разу не ударили, отпустив сразу же инициативу и заиграв так, словно стало реально на игрока меньше.

Это и качественный, и психологический удар по «Ливерпулю», возможно, ключевой эпизод матча. Потому-то такие яростные споры продолжаются вокруг фола Рамоса. Нужно отметить, что есть определенный разброс по тому, кто высказывает мнение. Например, большинство профессиональных футболистов и экспертов сходятся во мнении, что Серхио если и нарушал правила, то вряд ли мог думать о нанесении травмы Салаху.

Их можно понять – для профессионала кощунственно допустить такую идею. По поводу самого фола (был - не был) мнения разделились. Болельщики же, за исключением поклонников «Реала», разумеется, больше склонны поддаваться эмоциям. Поэтому в основном шел мощный полив грязью в направлении Рамоса. А петиция, требующая наказать испанца, уже набрала более 400 тысяч подписантов.

Тут накладываются сразу несколько факторов. Во-первых, люди несколько устали от «Реала» в Лиге чемпионов. Как в свое время от «Барселоны», например. Это такое подспудное, подсознательное. Во-вторых, та самая пресловутая репутация Рамоса. Его поведение во многих эпизодах, мягко говоря, неоднозначное, поэтому логично, что настраивает против него нейтральных наблюдателей. В-третьих, травма Салаха – это во многом убийство интриги.

Многие зрители, не относящие себя к сторонникам «Реала» и «Ливерпуля», смотрели финал Лиги чемпионов, предвкушая мощное противостояние Салаха и Роналду. У португальца не получилось выстрелить, но это дело десятое. Важно то разочарование, которое постигло зрителей уже в первом тайме из-за травмы египтянина. Это сразу лишило финала чего-то важного, ценного, неотъемлемого.

В-четвертых, это вероятное лишение чемпионата мира очень яркого фигуранта и исполнителя. Салах проводит выдающийся сезон и ломать его таким вот образом – печальная практика. Так что не должен удивлять вал критики и даже откровенных оскорблений в адрес Рамоса со стороны болельщиков, любителей футбола.

Ну, о египетских сторонниках мы вообще не будем говорить. Это естественно. Для них Салах – настоящая икона. И такое обращение с ним вызвало праведный гнев, из-за чего в том же Твиттере основными трендами в Египте были непристойности про Рамоса, а один из адвокатов подал к Серхио иск на 1 миллиард евро за травму, нанесенную Салаху.

В общем, настоящая вакханалия по этому поводу воцарилась. На счастье Рамоса врачи и тренерский штаб сборной Египта оптимистично оценивают вероятность восстановления игрока к чемпионату мира и его участие там. Если бы травма оказалась более серьезной, угроз Рамосу не избежать бы.

Такая озлобленность со стороны футбольной общественности не может не печалить. Но нужно понимать, что футболисты сами создают во многом ту среду, которая потом их окружает, которую они затем ненавидят и ругают. Сами своим поведением.

Своей беззастенчивой симуляцией или грубостью исподтишка, или оскорблениями они, возможно, получают сиюминутную выгоду, но наносят непоправимый ущерб своей репутации, потому что не думают о том, что это сейчас видят миллионы людей, у которых есть возможность рассмотреть эпизоды в повторах с разных ракурсов и понять, насколько ты мерзок или благороден в том или ином своем проявлении.