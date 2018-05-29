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Стоп-Рамос

вчера, 10:27
Стоп-Рамос

Травма Салаха – один из печальных итогов финала Лиги чемпионов. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы - о той шумихе, которая царит вокруг причины этой самой травмы.

Финал Лиги чемпионов дал много поводов для обсуждений, пищи для размышлений и почвы для споров. Кто и что только ни говорил о многострадальном вратаре «Ливерпуля» Лорисе Кариусе. А сколько слухов породили заявления Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, которые намекнули на возможный уход из «Реала».

Да и травмы Дани Карвахаля с Мохамедом Салахом – тоже поводы для обсуждений и причина опасений, что мы не увидим на чемпионате мира двух очень сильных игроков. Особняком в этой волне обсуждений, конечно, стоит сам эпизод, в котором Салах получил травму. Стычка с Серхио Рамосом. Вот уж где точно все мнения поделились поровну.

Главный вопрос состоит в том, фолил ли Рамос, а если фолил, то насколько умышленно. И думал ли он вообще о том, что может нанести серьезную травму Салаху? Конечно, кажется дикостью сама постановка последнего вопроса, поскольку при любом соперничестве профессиональная этика и уважение к здоровью противника даже в таком ценном поединке – неотъемлемая часть ремесла футболиста. Но у Рамоса сложилась весьма неоднозначная репутация.

Даже можно не брать различные эпизоды противостояния с той же «Барселоной», хотя почему-то было принято чаще обвинять в каких-то проявлениях симуляции каталонских футболистов. Вспомним прошлогодний финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» (4:1) и то, как актер Рамос заработал удаление для Хуана Куадрадо. Это было столь же эффективно, сколь и мерзко.

Поэтому-то и стала возможной постановка вопроса после финала с «Ливерпулем» о том, что Рамос способен и на такую «грязь», как выведение из строя ключевого игрока противника. Согласитесь, что с Салахом и без него «Ливерпуль» представляет собой разные команды. С египтянином на поле «красные» владели преимуществом, пробили девять раз по воротам «Реала», а как только он ушел, в первом тайме больше ни разу не ударили, отпустив сразу же инициативу и заиграв так, словно стало реально на игрока меньше.

Это и качественный, и психологический удар по «Ливерпулю», возможно, ключевой эпизод матча. Потому-то такие яростные споры продолжаются вокруг фола Рамоса. Нужно отметить, что есть определенный разброс по тому, кто высказывает мнение. Например, большинство профессиональных футболистов и экспертов сходятся во мнении, что Серхио если и нарушал правила, то вряд ли мог думать о нанесении травмы Салаху.

Их можно понять – для профессионала кощунственно допустить такую идею. По поводу самого фола (был - не был) мнения разделились. Болельщики же, за исключением поклонников «Реала», разумеется, больше склонны поддаваться эмоциям. Поэтому в основном шел мощный полив грязью в направлении Рамоса. А петиция, требующая наказать испанца, уже набрала более 400 тысяч подписантов.

Тут накладываются сразу несколько факторов. Во-первых, люди несколько устали от «Реала» в Лиге чемпионов. Как в свое время от «Барселоны», например. Это такое подспудное, подсознательное. Во-вторых, та самая пресловутая репутация Рамоса. Его поведение во многих эпизодах, мягко говоря, неоднозначное, поэтому логично, что настраивает против него нейтральных наблюдателей. В-третьих, травма Салаха – это во многом убийство интриги.

Многие зрители, не относящие себя к сторонникам «Реала» и «Ливерпуля», смотрели финал Лиги чемпионов, предвкушая мощное противостояние Салаха и Роналду. У португальца не получилось выстрелить, но это дело десятое. Важно то разочарование, которое постигло зрителей уже в первом тайме из-за травмы египтянина. Это сразу лишило финала чего-то важного, ценного, неотъемлемого.

В-четвертых, это вероятное лишение чемпионата мира очень яркого фигуранта и исполнителя. Салах проводит выдающийся сезон и ломать его таким вот образом – печальная практика. Так что не должен удивлять вал критики и даже откровенных оскорблений в адрес Рамоса со стороны болельщиков, любителей футбола.

Ну, о египетских сторонниках мы вообще не будем говорить. Это естественно. Для них Салах – настоящая икона. И такое обращение с ним вызвало праведный гнев, из-за чего в том же Твиттере основными трендами в Египте были непристойности про Рамоса, а один из адвокатов подал к Серхио иск на 1 миллиард евро за травму, нанесенную Салаху.

В общем, настоящая вакханалия по этому поводу воцарилась. На счастье Рамоса врачи и тренерский штаб сборной Египта оптимистично оценивают вероятность восстановления игрока к чемпионату мира и его участие там. Если бы травма оказалась более серьезной, угроз Рамосу не избежать бы.

Такая озлобленность со стороны футбольной общественности не может не печалить. Но нужно понимать, что футболисты сами создают во многом ту среду, которая потом их окружает, которую они затем ненавидят и ругают. Сами своим поведением.

Своей беззастенчивой симуляцией или грубостью исподтишка, или оскорблениями они, возможно, получают сиюминутную выгоду, но наносят непоправимый ущерб своей репутации, потому что не думают о том, что это сейчас видят миллионы людей, у которых есть возможность рассмотреть эпизоды в повторах с разных ракурсов и понять, насколько ты мерзок или благороден в том или ином своем проявлении.

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Все комментарии
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответил stl33
сегодня в 08:02
Прошлый финал ЛЧ. 1 в 1 фол на Дани Алвесе. И кто сфолил? Правильно. Рамос. Почти в каждом матче с Барсой он намеревается травмировать Месси.
И те люди, которые его защищают--такие же как и он. Самый позорный капитан сборной Испании.
stl33
stl33
сегодня в 01:38
Но самое весёлое даже не то, что Салах схватил под руку Рамоса, а то, что зажата была правая рука, а травмировал он левую(просто, как некоторые "кони", не умеет группироваться и приземляться). А по поводу заявлений представителей европейских единоборств хочется узнать всё таки, что это за такой запрещённый приём, при котором можно прижимая правую руку, сломать левое предплечье.

P.S. Если бы Салах сам споткнулся и травмировался, а Рамос бежал при этом в паре метров рядом, мы бы сейчас осуждали заявление ассоциации бесконтактного боя.
Уймитесь уже, никто не радуется травме Салаха, но это действительно игровой эпизод, хватали оба друг друга руками.
Hamman
Hamman
сегодня в 01:04
Достало уже это упоминание про ,,симуляцию,, в моменте с Куадрадо. Год назад практически все зарубежные спортивные эксперты ,,разжевали,, эту ситуацию и сошлись в мнении что никакой симуляции не было. Куадрадо наступил Рамосу на ногу и это отчётливо видно было с ракурса дальней камеры, снимавшей общую картинку. Российские же ,, эксперты,, до сих пор под воздействием первоначально полученного аффекта от ракурса по пояс где ног не видно...
Хотя бы Гуглом пользуйтесь для разнообразия

Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
сегодня в 00:24
Честно говоря уже надоел этот араб и эта тема про салаха
alexamit
alexamit
вчера в 22:06
Рамос не в первый и не в последний раз так поступает,подлый игрок.
Ezhoff
Ezhoff ответил амурец
вчера в 20:21
амурец:
Ну да он сам упал и ногу подвернул
Просто Карвахаль не Салах =)
Что там фанатам до какого-то защитника, когда их звёздочка сломалась =)))))
Ezhoff
Ezhoff ответил spartach n1
вчера в 20:17
spartach n1:
В суммо такой приём я думаю оценили бы ))
Ты реально слепой?)))
Какой приём?)))

Посмотри покадрово повтор с разных ракурсов, а не одну секунду повтора с самого неудачного.

Ещё раз распишу весь эпизод:
1) Салах с мячом.
2) Рамос его догоняет и жестко ставит ногу перед Салахом, при этом попадая в мяч. При этом Салах выставляет руку, оттесняя Рамоса. Рамос тоже работает корпусом и выставляет руку чуть вперёд перед Салахом.
3) Из-за столкновения Салах начинает падать и хватает своей выставленной рукой Рамоса под руку.
4) Рамос продолжает тянуться к мячу и тоже начинает падать. Падая - он группируется (что вполне закономерно, только редкие идиоты падают на выставленные руки), и получается, что Салах и Рамос сцепляются.
5) Сцепленные руки Рамоса и Салаха, не смотря на падение, не расцепляются. Рука Салаха оказывается под Рамосом, так как Салах начал падать первым.Более того, салах падал на грудь, лицом вниз, Рамос же сгруппировался, и падал на бок, повторюсь, вполне логично и закономерно, что человек группируется перед падением.

Что по твоему должен был сделать Рамос? Падать вверх? Падать на выставленные руки? А может быть поднять Салаха на руки и улететь к звёздам?

Всё, что ты написал и приложил - бред.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 19:54
С каких пор фанатики МЮ стали глорами Реала?
dimagas1
dimagas1 ответил El Dassory
вчера в 18:21
El Dassory:
Рамос симулянт? Да. Рамос подлый игрок? Да. Стоило его наказать за удар локтем Кариуса, нарушение на Салахе и симуляции на Мане? Да. Но этого не произошло, матч закончен, Реал лучшая команда в Европе, вторая Ливерпуль, распространять и раздувать эту историю не имеет смысла, это футбол, всякое бывает.
И что это меняет?Желтая карточка не отменяет руки-веники Кариуса и ошибку с пасом на Бенза.Зачем искать причину в пораженни в полумоментах.При счете 2:1 Мане попал в штангу, почему никто не винит штанги на стадионе?
Любитель настоящего ФУТБОЛА
Любитель настоящего ФУТБОЛА ответил Сантус
вчера в 17:28
Сантус:
Этот хор "горящие п.....ки" не смолкнет до ЧМ,на котором Салах сыграет...но,если сыграет плохо виноват будет Рамос,уж поверьте мне....)
Салах не железный, любая средняя травма потребует два три месяца реабилитации.
dimagas1
dimagas1 ответил Emilan__
вчера в 15:39
Emilan__:
Рамос это ныральщик и симулянт, много раз это замечаю. Испанский го...ед
В Испании там все такие, куда не плюнь)))
Emilan__
Emilan__
вчера в 15:38
Рамос это ныральщик и симулянт, много раз это замечаю. Испанский го...ед
spartach n1
spartach n1 ответил Ezhoff
вчера в 15:00
Ezhoff:
Ну сам же Салах держал Рамоса вначале. Ну не расцепились потом, вот Рамос и упал ему на руку. Ну протри глаза.
В суммо такой приём я думаю оценили бы ))
амурец
амурец
вчера в 14:35
Ну да он сам упал и ногу подвернул
Klaus-S
Klaus-S ответил амурец
вчера в 14:33
амурец:
конечно сколько уже написали какой гад Рамос хотя это был игровой эпизод (точно такой же как в финале ЧЕ-2016) просто Рамос оказался покрепче, и не кто заметьте не упомянул, что игрок Ливерпуля Карвахалю то по ногам бил и тоже травмировал, а этого никто не видит, вот как то странно всё
Что за бред. Никто Карвахаля не трогал.
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 14:18
Никто и никогда не докажет, умышленно ли так действовал Рамос или это случайность. Но в одном автор прав. Репутация.
Если бы на месте Рамоса был бы любой другой игрок Реала, никто бы даже не допускал вероятность умышленных действий.
Ezhoff
Ezhoff
вчера в 13:42
Как вставить картинку в пост?
Ezhoff
Ezhoff ответил spartach n1
вчера в 13:39
spartach n1:
Ну сам же Салах держал Рамоса вначале. Ну не расцепились потом, вот Рамос и упал ему на руку. Ну протри глаза.
Apex Predator
Apex Predator
вчера в 13:29
Сложно сказать насколько умышленно всё это делал Рамос, может он и не виноват. Но когда он успел стать таким мерзким подонком, который постоянно симмулирует и бьёт из под тишка - не ясно. Возможно дело в уходе Пепе. На его фоне каждый ангелом покажется. Остаётся надеяться, что Рамос когда нибудь сам столкнется с подобной ситуацией, с игроком , который будет себя так вести по отношению к Рамосу. Нередко бывает очень полезно взглянуть в зеркало.
spartach n1
spartach n1
вчера в 13:26
spartach n1
spartach n1
вчера в 13:16
El Dassory
El Dassory
вчера в 12:56
Рамос симулянт? Да. Рамос подлый игрок? Да. Стоило его наказать за удар локтем Кариуса, нарушение на Салахе и симуляции на Мане? Да. Но этого не произошло, матч закончен, Реал лучшая команда в Европе, вторая Ливерпуль, распространять и раздувать эту историю не имеет смысла, это футбол, всякое бывает.
ArtNow
ArtNow
вчера в 12:42
Все знают как рамос ведёт себя на поле, по свински.
SkiNheD
SkiNheD
вчера в 12:19
Бросок через плечо и 13 кубок в кармане. Сергафан молодец, на секцию по борьбе ходит.
амурец
амурец
вчера в 12:18
конечно сколько уже написали какой гад Рамос хотя это был игровой эпизод (точно такой же как в финале ЧЕ-2016) просто Рамос оказался покрепче, и не кто заметьте не упомянул, что игрок Ливерпуля Карвахалю то по ногам бил и тоже травмировал, а этого никто не видит, вот как то странно всё
Deville
Deville
вчера в 11:48
    anyway
    anyway
    вчера в 11:40
    Вася грамотно тралирует всех тех дегенератов, считающих, что ужасный Рамос специально сломал стеклянного бегунка.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 11:29
    Салах бежал сзади и первым просунул свою руку Рамосу, а тот уже потом за неё ухватился.
    Sh_va_
    Sh_va_
    вчера в 11:26
    Это уже не Рамос а каждый игрок который играет против него должен думать что может получат серьезную травму.
    Хорош уже винит Рамоса!
    maliw
    maliw
    вчера в 11:17
    как по мне , то Салах его крепко держал пытаясь отобрать/отбороть Мяч и при падении , Салах уже отпустил его , а Рамос , на оборот схватил , как в начале борьбы Салах Рамоса и зная на сколько подлый Рамос , оно и не удивительно .хотя тут палка в 2-ух концах , как бы подло/не честно* он не поступил , но он для своей команды сделал + .
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