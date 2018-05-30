«Монако» истощен

В «Монако» назрела необходимость перемен. Клуб к ним готов, однако ближайший сезон может стать своего рода «пробуксовкой». Блогер «Соккер.ру» Ivan1908 - об окончании игрового цикла.

Лето не успело начаться, а трансферы уже стали сотрясать пространство. Причем трансферы не последнего ряда. Например, переход полузащитника Фабиньо из «Монако» в «Ливерпуль». Бразилец уже давно созрел для такого шага и давно был в сфере интересов многих клубов.

Назывались и «Реал» с «Барселоной», и оба клуба из Манчестера, и «Арсенал» с «Челси», а судьба забросила его все же в «Ливерпуль». Очевидно, что и сам Фабиньо понимал: дальше тянуть невозможно, пора менять обстановку, иначе можно закиснуть. Но этот трансфер стал, по сути, еще одним очень важным символом.

В «Монако» закончился игровой цикл. Все прекрасно понимают, что это такое. Команда как живой организм после каждого обновления, прихода того или иного тренера, она развивается, растет, достигает пика, некоторое время на нем держится, а потом постепенно уходит с него. И требуется новая волна обновления, переходный период. С тем же тренером или другим – не так важно.

Вот в «Монако» наступает как раз такой момент. Монегаски блистали в предыдущие годы, стали чемпионами Франции, но никогда не скрывали, что одной из своих важных задач помимо собственно достижения результата ставят выгодную продажу своих игроков. В общем-то за этот деловой подход без лишнего пафоса и сантиментов «Монако» многие и уважают.

Команда дает довольно приличный результат и не кричит о построении суперсостава, не грозит ПСЖ кулаками, понимая весь расклад сил. Однако уже в следующем сезоне все может быть не так радужно для монегасков. Чтобы подняться на пик, им пришлось сложить воедино много факторов, собрать потрясающий состав талантливых и опытных футболистов, которым подошел тренерский подход Леонарду Жардима идеально.

Были опасения, что «Монако» ждет большой провал после минувшего сезона, когда на игроков клуба набросились более финансово обеспеченные титаны. Но даже после многих потерь команда сохраняла свой стиль, аутентичность, свою манеру игры и давала результат. Определенные опасения начали возникать разве что в Лиге чемпионов, где монегаски неожиданно допустили провал. Но тогда это не казалось концом цикла.

В тех матчах монегаскам жутко не везло, и это накладывалось на определенные сиюминутные игровые и психологические проблемы. А вот к концу чемпионата Франции стало понятно, что проблемы глубже. В игре «Монако» пропала фирменная легкость, комбинационность, пропало ощущение того, что монегаски в любом матче могут забить столько, сколько нужно.

А самое страшное, что в какой-то момент команда перестала быть управляемой Жардимом. Это ведь самое главное в успехе монегасков в принципе. В любых встречах, с любым соперником Жардим умело рулил своими подопечными. И даже если случалось поражение, игроки делали все, чтобы этого избежать, и это было заметно на поле. А вот два разгрома от ПСЖ в Кубке и чемпионате, которые сами по себе ничего не значат, имели неприятные последствия.

Жардиму чуть ли не впервые пришлось открыто критиковать команду именно за отношение к делу, потому что началась серия без побед, с потерями очков на ровном месте. Что чуть не привело к вылету из лигочемпионской тройки. Волевыми усилиями в конце сезона все же удалось выцарапать второе место и закончить вроде бы на позитиве. Но эмоционально команда выхолощена.

И уход Фабиньо – лишь первая ласточка настоящего обновления, которое началось не в прошлом году с уходом Мбаппе, а должно начаться вот-вот. По сути, из игроков, которые образовывали ту самую уникальную систему игры «Монако», остались только Джибриль Сидибе и Тома Лемар. Но Сидибе крайний защитник. На этой позиции не так просто брать управление командой в свои руки, чем занимался тот же Фабиньо. А Лемару не хватает опыта, и он явно перенес синдром второго сезона, потому что в минувшем чемпионате был не так ярок и фееричен, как годом ранее, когда на него жадно облизывались топ-клубы.

Эти двое и станут главным товаром на продажу у «Монако», товаром, на котором можно прилично заработать. И они сами наверняка понимают, что только сейчас могут махнуть в по-настоящему большой клуб, поскольку следующий сезон грозит стать не таким удачным. Больше монетизировать «Монако» некого, и это тоже признак истощения ресурсов.

Каждый год покупать и тут же раскрывать юношей не получится, растить своих такими темпами тоже сложно. Опираться на опытных и возрастных тоже не так легко. Тот же Радамель Фалькао также намерен отправиться из «Монако», хотя его стоимость, конечно, не позволит серьезно заработать. Были попытки плавного обновления в прошлом году.

Пришли Бальде, Йоветич, но они не особо встроились именно в систему игры «Монако». Из удачных новых вкраплений можно назвать Рони Лопеша, который достойно заменил того же Бернарду Силву, место которого занял. Это следующий кандидат на то, чтобы стать лидером «Монако» и последовать по пути Мбаппе-Фабиньо.

По остальным направлениям у «Монако» сейчас есть наметки, но нет четкого понимания, что завтра молодежь резко станет основой игры монегасков. При этом стоит заметить, что линию свою клуб продолжает гнуть, выдергивая талантливых ребят из самых разных мест: от низших французских лиг до «Барселоны». Так появились в команде 17-летний Пеллегри, 19-летний Мбула, 21-летний Диакаби, 22-летний Ндорам, 18-летний Силла, 22-летний Туре, его ровесники Траоре и Жорже, и так далее. Это все в потенциале интересные большие игроки.

Но есть ощущение, что «Монако» в следующем сезоне придется потерпеть, подождать, когда эта молодая поросль созреет, когда на ее уже основе Жардим построит свою новую шикарную команду. Прежнего «Монако» не будет, а новый еще не вызрел.