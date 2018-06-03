Уругвай: Суарес и Кавани точат зубы

У соперника сборной России по группе ЧМ-2018 лютое нападение, но глупо считать, что только атакой силен Уругвай. «Соккер.ру» рассказывает о яркой команде из Южной Америки.

Сборная Уругвая

Лучший результат на мундиалях: двукратный чемпион – 1930 и 1950.

Место в рейтинге ФИФА: 17.

Капитан: Диего Годин.

Тренер: Оскар Табарес (Уругвай).

Соперники по группе: Россия, Египет, Саудовская Аравия.

Сыграет в городах: Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара.

Путь на ЧМ-2018. Уругвай отобрался на чемпионат мира из зоны КОНМЕБОЛ со второго места (финиш следом за Бразилией, правда, с 10-очковым отставанием). На старте квалификации уругвайцы показали, что являются мощной силой даже без Суареса (отсутствовал в первых четырех матчах) и Кавани (был недоступен в двух первых встречах). В целом Уругвай прошел отборочный турнир достойно, всегда держался на плаву, но во втором круге был неприятный отрезок из трех поражений подряд (от Чили, Бразилии и Перу), однако это не помешало уверенно квалифицироваться. Команда Оскара Табареса выиграла половину матчей из 18 сыгранных, 4 раза делила очки и 5 раз проигрывала. Разница забитых и пропущенных мячей – 32:20.

Любопытные факты

- прозвища команды: «Ла Селесте» («небесно-голубые»), «Чарруа» (по названию индейского племени, жившего на территории современного Уругвая).

- сборная Уругвая выиграла первый в истории чемпионат мира, который состоялся в 1930 году в Уругвае. Двадцать лет спустя «Ла Селесте» одержали победу на первом послевоенном мундиале, устроив «Мараканасу» всей Бразилии.

- уругвайцы становились чемпионами мира только на своем континенте: дома в 1930 году и в Бразилии в 1950-м.

- Эдинсон Кавани с десятью голами стал лучшим бомбардиром южноамериканского отбора ЧМ-2018.

- Оскар «Эль Маэстро» Табарес принял сборную Уругвая 12 марта 2006 года и беспрерывно работает с «Ла Селесте» больше двенадцати лет. Это национальный рекорд. Кроме того, среди всех тренеров ЧМ-2018 именно у Табареса самый продолжительный срок работы со своей командой.

- на чемпионате мира в России сыграют два лучших снайпера в истории сборной Уругвая: Луис Суарес (50 голов) и Эдинсон Кавани (42 гола).

- два главных уругвайских гвардейца всех времен тоже приедут в Россию и сыграют против нашей сборной: Максимильяно Перейра (124 матча за сборную) и Диего Годин (115 матчей).



Состав и тактика

Заявка

Вратари: Мартин Кампанья («Индепендьенте»), Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Сильва («Васко да Гама»).

Защитники: Диего Годин («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Хосе Хименес («Атлетико»), Макси Перейра («Порту»), Гастон Сильва («Индепендьенте»), Мартин Касерес («Лацио»), Гильермо Варела («Пеньяроль»).

Полузащитники: Наитан Нандес («Бока Хуниорс»), Лукас Торрейра («Сампдория»), Матиас Весино («Интер»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Карлос Санчес («Монтеррей»), Джорджиан де Арраскаэта («Крузейро»), Диего Лаксальт («Дженоа»), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Хонатан Урретавискайя («Монтеррей»).

Нападающие: Кристиан Стуани («Жирона»), Макси Гомес («Сельта»), Эдинсон Кавани (ПСЖ), Луис Суарес («Барселона»).

Потери. Оскар Табарес отцепил от поездки на чемпионат мира Гастона Рамиреса – приличного полузащитника из «Сампдории», который в 42 матчах выходил на поле в футболке сборной Уругвая. Главная потеря, к счастью, не состоялась. Основной вратарь Муслера включен в заявку на ЧМ-2018, хотя на одной из тренировок уже в сборной получил травму руки и отправился на рентген с подозрением на перелом. К счастью, обследование не выявило серьезного повреждения, а Муслера уже вернулся к тренировкам. Два его сменщика серьезно уступают в уровне мастерства, сэйвы Фернандо нужны Уругваю на чемпионате мира не меньше голов Суареса и Кавани.

Лидеры. Диего Годин, Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

Тактика. Оскар Табарес стремится максимально эффективно распоряжаться своими кадровыми ресурсами. Имея в составе двух сильных форвардов, Эль Маэстро предоставляет им равные права и свободу в атаке, то есть схемы уругвайцев с «двойкой» на конце. Обычно это 4-4-2, но иногда Табарес вносит разнообразие, перестраивая полузащиту, например, в нескольких матчах «Ла Селесте» играли по расстановке 4-3-1-2. Ситуативно уругвайцы даже способны 3-5-2 исполнить. Такая необходимость была в ходе отбора, когда дон Оскар решил устроить «бой с тенью» против Чили, играющего по такой схеме постоянно. Вышло удачно – победа 3:0. И все-таки на ЧМ-2018 базовой будет расстановка 4-4-2.

Ориентировочный состав (4-4-2): Муслера – Варела, Годин, Хименес, Сильва – Весино, Бентакур, Нандес, Де Арраскаэта (Родригес) – Кавани, Суарес.

Сила. Две связки представляют собой главную силу Уругвая и ее гордость. Это нападающие Кавани и Суарес, которые даже при плохой игре за счет индивидуального мастерства способны подтащить «Ла Селесте» к победе за уши. И центральные защитники - Годин и Хименес, которые бок о бок играют в «Атлетико», то есть взаимопонимание у них на потрясающем уровне. Диего и Хосе Мария составляют одну из сильнейших пар центрбеков на ЧМ-2018, то же самое можно сказать о связке Суарес-Кавани в номинации для атакующих дуэтов. Преимущество Уругвая в опыте, стабильности состава и тренерских идеях. Оскар Табарес 12 лет работает со сборной, а с прошлого мундиаля значимые кадровые изменения затронули только среднюю линию. Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Перейра, Родригес, Суарес и Кавани – как минимум, половина стартового состава по сравнению с форумом четырехлетней давности сохранена.

Слабость. Капитальный ремонт в центре поля может выйти Уругваю боком на ЧМ-2018. Сейчас в распоряжении Оскара Табареса нет ярко выраженных разрушителей по типу Аревало Риоса или Вальтера Гаргано, вокруг чьих крепких фигур была выстроена команда с фантазией. Средняя линия во главе с Весино может выстрелить, а может так и заговорить на одном языке – кардинальные изменения в полузащите ломают привычный игровой рисунок, а проблема в том, что почти не было времени, чтобы перестроиться.

Модный разговор

«Пума» пошила Уругваю классную форму. Основной комплект традиционного небесно-голубого цвета отличается изящным кроем, оригинальным воротником и рисунком знаменитой скульптуры уругвайского деятеля искусства Карлоса Паеса Виларо – «Солнце Атлантиды». Гостевая форма – белоснежная.



Главный тренер. Оскар Табарес (Уругвай)

Насыщенная тренерская карьера Табареса продолжается с 1980 года, он тренировал многие уругвайские клубы, работал в других странах Южной Америки, а в 90-е приезжал в Европу, посетил Италию и Испанию. И вот уже 12 лет Оскар Табарес стоит у руля главной команды Уругвая. Он принял сборную в марте 2006 года, а первый чемпионат мира в статусе главного тренера «Ла Селесте» смотрел по телевизору: под руководством Хорхе Фоссати «Чарруа» проиграли в межконтинентальном стыке Австралии и пролетели мимо мундиаля. Суперкомпенсация наступила четыре года спустя, когда команда Табареса добралась до полуфинала, где 2:3 уступила Нидерландам, а потом с тем же счетом немцам в матче за третье место. На ЧМ-2014 Уругвай снова вышел из группы – дон Оскар Вашингтон на меньшее не согласен, но в 1/8 финала оставшиеся без кусачего Суареса уругвайцы не справились с Колумбией. Так или иначе, Табарес стабильно выводит «Ла Селесте» на чемпионаты мира, где, как минимум, выходит из группы. И на третьем для себя мундиале тренер не собирается нарушать традицию.

Главные звезды. Луис Суарес и Эдинсон Кавани

Годин – капитан и настоящий мужик, но по звездности ему не тягаться с нападающими. Кавани и Суарес – игроки мирового класса, это форварды, которые усилят любую команду в мире. И самое главное, что Луис и Эдинсон одинаково результативно действуют как в своих клубах, так и в национальной сборной, где возглавляют список бомбардиров всех времен.

За кем следить в сборной Уругвая?

Нужно обратить внимание на молодых ребят, которые пока не попадали в центр вашего внимания. Хименеса, основного защитника «Атлетико» и свежеиспеченного победителя Лиги Европы наверняка знаете, парень и в решающих схватках Лиги чемпионов был замечен. 20-летний Родриго Бентанкур из «Ювентуса» еще не успел заявить о себе во весь голос, но там талант налицо. 21-летний Макси Гомес провел отличный дебютный сезон в «Сельте», иногда он будет выглядывать из-за спин Суареса и Кавани, может удивить. Ребята чуть постарше – Наитан Нандес и Джорджиан Де Арраскаэта выступают в Южной Америке, но если удачно проявят себя на чемпионате мира, обязательно приедут в Европу. Есть смысл познакомиться!

Где можно увидеть сборную Уругвая?

База. Нижегородская область, Борский. Спорткомплекс «Борский».

Матчи группового этапа

17 июня, Екатеринбург. «Екатеринбург-Арена», против Египта.

22 июня, Ростов-на-Дону. «Ростов-Арена», против Саудовской Аравии.

27 июня, Самара. «Самара-Арена», против России.

Уругвай метит на первое место в группе и запланировал выход в четвертьфинал? Дело в том, что только в таком раскладе «Ла Селесте» сыграют в Нижнем Новгороде, что по соседству со своей базой. А так придется путешествовать, причем в случае выхода в плей-офф с первого места сыграют в Сочи, а со второго – в Москве.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Уругвай должен выигрывать свою группу. В распоряжении Оскара Табареса достаточно сильная команда, а соперники по группе выглядят достаточно бледно и можно сказать вот так смело: для уругвайцев чемпионат мира начнется со стадии плей-офф. А уж в играх на вылет эти бойцы могут огорчить кого угодно. В возможной паре 1/8 финала Уругвай – Португалия я бы не назвал европейцев явными фаворитами, это равная дуэль. На Испанию попадать не рекомендуется, но это уж как повезет.

Прогноз «Соккер.ру»: если бы у всех была такая жажда побед, как у сборной Уругвая, нам пришлось бы выставлять дополнительную партию призов для «Соккермании», в которую вы уже наверняка играете и потираете руки в ожидании подарков. А если нет – это сложно понять, необъяснимая аномалия. Исправляйтесь, пока никто не заметил. Что касается Уругвая, то эти парни выйдут в плей-офф, а прогнозируемый результат на чемпионате мира колеблется между 1/8 финала и четвертьфиналом.