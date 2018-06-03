Черчесов и тёмный лес. Состав сборной России на ЧМ-2018

«Соккер.ру» рассказывает, какой будет сборная России на домашнем чемпионате. И какой наша команда могла стать, сложись некоторые обстоятельства и человеческие отношения иначе.

23 счастливчика. Заявка на чемпионат мира

Вратари (3): Акинфеев (ЦСКА), Лунев («Зенит»), Габулов («Брюгге»).

Защитники (7): Гранат, Кудряшов (оба - «Рубин» Казань), Игнашевич, Фернандес (оба - ЦСКА), Кутепов («Спартак»), Семёнов («Ахмат»), Смольников («Зенит»).

Полузащитники (10): Газинский («Краснодар»), Головин, Дзагоев (оба - ЦСКА), Ерохин, Кузяев, Жирков (все – «Зенит»), Зобнин, Самедов (оба - «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Черышев («Вильярреал»).

Нападающие (3): Дзюба («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Смолов («Краснодар»).

Вратари. Акинфеев – первый номер, Лунев – второй. Без младшего брата главного тренера по фамилии Габулов никуда. Гильерме, Беленов, Джанаев – все «не то».

Защитники. Распределение по позициям сохранено в первозданном виде – как на сайте РФС. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сборная России будет играть в четыре защитника, ведь если считать Федора Кудряшова центрбеком, то получится, что из семи представленных оборонцев пятеро центральные, а еще двое, Фернандес и Смольников, правые. Логичнее Кудряшова назначить на левую бровку (его конкурентом будет Жирков, вписанный в полузащитники), справа поспорят Марио и Игорь, в центре нужно выбрать двух из квартета Игнашевич, Гранат, Семенов, Кутепов. А если использовать схему с тремя центральными защитниками, то на левом фланге с такой заявкой не остается альтернативы Жиркову, ведь Кудряшов в этой тактике не латераль, а левый центральный защитник. Впрочем, это если мыслить категориями логики, которая не всегда применима к сборной России.

Полузащитники. С одной стороны, самая укомплектованная линия, с другой – несыгранная, что отдается полным отсутствием игрового баланса всей команды. И да, среди хавбеков вы не найдете разрушителя с классом и характером, как у Игоря Денисова, но вы уже наверняка устали от этой истории. Удивительно, что тренерский штаб разделил (вряд ли распределение по линиям доверили служителям пресс-культа национальной команды) близнецов. Все же знают, что так делать нельзя! Однако Антон попал в полузащиту, а Алексей – в нападение. У Черчесова есть выбор в средней линии. Гадать даже не пытаемся, но Зобнин, Кузяев, Головин, Дзагоев, Самедов, Жирков и Алексей Миранчук (хоть он и нападающий «на бумаге») выглядят фаворитами. Пятеро из этих семи футболистов выйдут в стартовом составе на игру с Саудовской Аравией.

Нападающие. И Смолов в атаке. Дзюба – как альтернатива. Сколько Алексея Миранчука форвардом ни называй, а номинальных нападающих в заявке сборной России только два – Артем да Федор. От этого как-то совсем печально. Понятно, что тот же Чалов молодой и зеленый, но для обоймы линии атаки при таком жестком дефиците его можно было взять вместо кого-то из средней линии, где явный перебор кадров и появляются очередники третьего ранга. А если один из форвардов получит травму или игровая ситуация заставит играть в два нападающих, когда они уже будут еле волочить ноги? Окей, в атаку пойдет Игнашевич, все ясно.

Кого Черчесов отцепил в последний момент?

Джанаев, Рауш, Нойштедтер, Ташаев и Чалов готовились в составе сборной до поры, но сегодня отправляются в отпуска. Один вратарь был лишним, Габулов с Джанаевым бросили жребий, и короткая спичка досталась Сослану. Отказ от Рауша связываю именно с переходом на схему в четыре защитника. От Константина может быть толк в роли латераля, но в качестве классического крайнего защитника он действует под стать Комбарову, то есть ужасно. Универсализм Нойштедтера не пригодился, а Ташаев, как понимаю, за место в заявке конкурировал с Черышевым. Более опытный Денис показал себя лучше, хотя очередной клубный сезон у него не задался. Чалов? Молодо-зелено, но с таким дефицитом форвардов включение Федора в заявку выглядело бы логично, однако Станислав Саламович рассудил иначе.

Каково клубное представительство в заявке сборной России?

Между футболистами, выступающими в РФПЛ, и легионерами счет разгромный – 21:2. За последних отдуваются только Денис Черышев и Владимир Габулов. Больше всего футболистов в заявку делегировал «Зенит» (6 человек), но ЦСКА, приславший пятерых игроков, может быть обширнее представлен в стартовом составе.

«Зенит» - 6 игроков

ЦСКА – 5

«Спартак» - 3

«Локомотив», «Краснодар», «Рубин» - по 2

«Брюгге», «Вильярреал», «Ахмат» - по 1

Кого ещё сборная России недосчитается на чемпионате мира?

Игорь Денисов. Давний конфликт со Станиславом Черчесовым отрезал Денисова от сборной России, хотя в прошедшем сезоне Игорь стал чемпионом в составе «Локомотива» и доказал, что более сильного полузащитника оборонительного плана с российским паспортом сейчас просто нет.

Василий и Алексей Березуцкие. Известно, что Березуцких уговаривали, но они не вернулись в сборную. Согласись защитники ЦСКА, в заявке не нашлось бы места Гранату и Семенову. В заявку попали бы 100%.

Виктор Васин, Александр Кокорин, Георгий Джикия. Проклятые «кресты». Три футболиста, которые могли играть в основном составе сборной России на чемпионате мира, порвали крестообразные связки в этом году и остались без домашнего мундиаля. Досадно!

Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров. Как-то неожиданно впали в немилость в сборной. На протяжении двух лет получали вызовы от Черчесова, Глушаков был вице-капитаном и наигрывался в центре поля, Комбаров бодался за право играть в стартовом составе с Жирковым, но все изменилось буквально за месяц. У Дмитрия и Дениса наступили проблемы в «Спартаке», связанные то ли со спадом формы, то ли с внутренними разногласиями с Каррерой, и под этот шумок Черчесов тоже разом отцепил опытных игроков от сборной и от чемпионата мира.

Сборная России, которой не будет на ЧМ-2018: Беленов (Гильерме) – А. Березуцкий, В. Березуцкий, Джикия, Д. Комбаров (Рауш) – Тарасов, Денисов – Глушаков, Шатов, Ташаев – Кокорин.

Как сильно изменился состав сборной России с ЧМ-2014?

Обновление состава – 70% по сравнению с прошлым мундиалем! Всего лишь семь человек, отправившихся на турнир в Бразилии, вошли в заявку на домашний чемпионат мира. Это Акинфеев, Игнашевич, Семенов, Гранат, Дзагоев, Жирков и Самедов. Неожиданно – Семенов и Гранат, которые четыре года назад не сыграли ни минуты. А вообще, если бы не травмы Джикии и Васина, то россиян с двумя ЧМ в активе осталось бы еще меньше.