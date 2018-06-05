Россия vs Турция. Финальный спарринг сборной

Луческу снова в Москве, Черчесов вновь играет с Турцией, а «Соккер.ру» готовится к поединку, в котором футбольным фанатам нужна ясность накануне ЧМ-18.

История противостояний

Контрольные матчи не важны, если есть поставленная игра и определяющие официальные игры. Но у сборной России ни того, ни другого. Даже схему поменяли в последний момент, так что сегодняшний домашний поединок против Турции в Москве – где и стартует чемпионат мира, правда, в «Лужниках», а не на «ВЭБ-Арене», становится определяющим.

Он определит психологический настрой сборной. Проиграть еще раз будет больно, ведь серия затянулась. Но возможна и победа, ведь с Турцией в целом отношения складываются успешно. В 2016 году они согласились сыграть товарищеский матч, и это была первая игра Черчесова. Поединок его команде не удался, сборные Турции и России нанесли за матч четыре точных удара, матч был скучнейшим и ожидаемо завершился 0:0.

Тогда соперника тренировал Терим, но через год он с зятьями устроит массовую драку с владельцем курортного ресторана, после чего будет уволен под давлением общественности. А Черчесов не дерется. И это дословный диагноз его команды, но не матчей с турками, где в основном одна борьба. Три игры, две победы России по 1:0 и ничья 0:0. Но это только начало. Не забывайте, что матчи с южанами станут трендом года – команды в группе «В» нового турнира Лига Наций.

Соперники осенью сыграют еще два раза, устраивайтесь поудобнее и готовьтесь увидеть намеки на интригу в паре. Пока Россия ведет 2:0, но турки проигрывают битвы, а в войнах стараются побеждать.

Составы и тактика

Черчесов закольцует подготовку сборной. Начал с турками и заканчивает с ними. В первом случае играл «5-2-3», и тогда Кудряшов дебютировал как левый центральный защитник сборной. Сейчас Федор слева на фланге, схема «4-2-3-1», но проблем не меньше. Из состава почти двухлетней давности остаются только Смолов, Самедов, Кудряшов, Жирков и Акинфеев.

С учетом Алексея Миранчука в основе тогда и выхода Зобнина против Турции на замену получается, что половину основы сборной Черчесов собрал еще тогда. Но сейчас все иначе, ведь в прошлом Артем Дзюба мог быть основным – его вытеснил Федор Смолов. Думали, что в центре поля Тарасова поменяют на Денисова, примирив тренера и футболиста. Считали, что Новосельцев задержится в сборной, а Василий Березуцкий не убежит от Черчесова.

Многие надеялись, что конкуренты вытеснят стареньких вингеров Самедова и Жиркова из основы, ведь даже в 2016-м их не хватило на целый матч. Но надежды успешно уничтожили. Зато перемен по именам много. Тарасова, Оздоева, Василия Березуцкого, Новосельцева и Шатова – игроков стартового состава Черчесова на прошлую игру с турками, нет в заявке на ЧМ-18. Как и Канунникова с Нойштедтером – они появились тогда на замену. Будем считать, что поиски основы провели усердно?

Пожалуй, ведь основной состав Черчесова, за исключением парочки позиций и форточки для экспериментов, легко можно назвать. А вот прогнозировать стартовый выбор Луческу не имеет малейшего смысла. Не готовится к официальному старту, вооружен экспериментами и опасен. Отметим только, что нового зятя президента Турции Турана в заявке не оказалось. Мирча объяснил, что вызывает лучших футболистов, а звездный Арда отметился дисквалификацией за нападение на лайнсмена после красной карточки. У соперника будет много новых для большинства зрителей имен.

Ориентировочные составы

Россия (4-2-3-1): Акинфеев – Фернандес (Смольников), Гранат (Кутепов), Игнашевич, Кудряшов – Зобнин, Кузяев (Газинский) – Самедов, Головин, Жирков (Ал. Миранчук) – Смолов.

Турция (4-2-3-1): Киринтили – Озбайраклы, Айхан, Союнчу, Калдырым – Топал (Окай), Озякуп (Ирфан) – Язичи (Юнус), Акбаба (Озкан), Юндер – Булут.

Состояние соперника. Турция возрождается?

В семь вечера на стадионе «ВЭБ-Арена» у сборной России будет непростой матч, в котором хочется увидеть хотя бы намек на задорный футбол. Предположим, что австрийцы сильнее, чем показались – обыграли позже Германию впервые с 1986 года. Но турки-то точно средние и спорные. В отборе их обыгрывали исландцы и украинцы, только у хорватов возникли неожиданные проблемы.

В товарищеских матчах команду Луческу обыграла и сборная Албании, которую на днях в одну калитку вынесли Ярмоленко и Коноплянка, и румыны обыгрывали. Пусть в 2018 году Мирча начал нащупывать игру, ведь были минимальные победы над Ирландией и Ираном, но этого мало. Черногория и Тунис сыграли с командой Луческу по 2:2. Такое ощущение, что и сегодня Черчесов и его коллега не откажутся от товарищеского размена ударами. Турки забегали, но в обороне бардак и мощной команды у них нет.

Важно знать о сопернике…

- Луческу дебютировал в сборной Турции в сентябре прошлого года и проиграл Шевченко со счетом 2:0. После этого было еще девять матчей, общий счет десяти игр – 3 победы, 3 ничьи и 4 поражения. 30 % успехов, и это лучший показатель, чем у Черчесова, который из 19 матчей уступил в 9;

- у Мирчи тоже нет основного состава, делает в товарищеских матчах 2018 года от четырех замен до максимально позволенного числа. В целом у Луческу по два человека на позиции голкипера, правого защитника и центральных хавбеков. Резерв есть даже у Тосуна, если форвард гордо удалится, как против Туниса;

- сборная Турции пропускала в восьми из десяти поединков под руководством Луческу. Если не забивать сопернику, которому Финляндия отгружает два мяча, а Албания – три, то надо ждать лишь матч с Саудовской Аравией, играющей в защите на том же уровне, что подопечные румына;

- Турция выиграла лишь два из последних восьми поединков, но в 2018 году не проигрывала. Обыграли Ирландию и Иран, и хотя стабильности нет даже близко, нащупывают игру в атаке, а наличие таких ребят, как Юндер, развязывает Мирче руки впереди.

России нужна достойная игра

Черчесов придирается к словам, называя спарринги «контрольными», но этот матч именно товарищеский. Турки понимают, что им нельзя никого из соперников травмировать – такое поведение будет свинским за девять дней до чемпионата мира. Луческу не прочь выиграть, но ничья тоже не испортит ему настроение. А российский болельщик будет рад хотя бы ударам в створ ворот. Дома выстрелы будут, соперник для этого подходящий.

И поддержка у сборной будет, в кои веки на стадионе ЦСКА ждут аншлаг. Турки допускают массу ошибок в защите, так что важнее забивать мячи и показать намек на физическое воскрешение команды России после полного провала по движению с Австрией, чем добиться конкретного результата. Победа приятна психологически, но показать качественный футбол и желание драться ради болельщиков на родной земле – куда принципиальнее. Хотя бы потому, что в прошлый раз с турками играли после Евро-2016 и думали, что хуже быть не должно.

Оказалось – может быть иначе, еще скучнее и сумбурнее, чем против Уэльса. Мутко ожидаемо наперед спихнул всю ответственность на Черчесова. Его варианту сборной России могут простить многое, ведь ребят не переоценивают, но безволие в домашней игре в непростой момент никто не поймет и не оценит.