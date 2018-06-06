Худшие времена. Черчесов побил антирекорд Бышовца и Слуцкого

Раньше сборная России дважды собирала цепочки по шесть встреч без побед. Есть новый рекорд! Непосредственно перед домашним мундиалем команда Черчесова не выигрывает в семи играх.

Ни один тренер, который так долго оставался без побед у руля сборной России, не продолжал работу. У Черчесова карт-бланш, а его антирекордный седьмой матч пришелся на последнюю контрольную игру перед ЧМ-2018. Станислав Саламович уже перебил сомнительные достижения Бышовца и Слуцкого, а если дела на чемпионате мира пойдут наихудшим образом, то к концу июня сборная России и Черчесов могут собрать серию из десяти матчей без побед. После этого тренер продолжит работу в национальной команде? Он вот в своем будущем уверен. Давайте сравним самые отвратительные отрезки в истории сборной России. Когда было хуже всего?

Анатолий Бышовец (1998) = 6 поражений в 6 матчах

1. Швеция – Россия – 1:0 (товарищеский матч). Первый и единственный контрольный матч перед стартом отборочной кампании Евро-2000 новый тренерский штаб сборной России использовал для просмотра кандидатов и экспериментов. Такое поражение настораживало не в полной мере, никто не мог предположить, какой кошмар постигнет сборную России под руководством Бышовца. Подумаешь, пропустили курьезный мяч с углового, попутно обкатывая разных футболистов в незнакомых сочетаниях. С кем не бывает?

2. Украина – Россия – 3:2 (отбор Евро-2000). В отборе чемпионата Европы команда Бышовца стартовала с поражения в Киеве, где игру против сборной России величали «матчем века». В неудаче винили не только футболистов и тренерский штаб Анатолия Федоровича, но и отвратительные условия, в которых проходила подготовка. Чиновничье безразличие, корпоративные споры российских компаний, плевавших на интересы футбола («Внуковские авиалинии» и «Газпром» сцепились из-за старого долга, поэтому футболистам пришлось три часа томиться в аэропорту). Было вполне закономерное поражение, безнадегой пока не пахло.

3. Испания – Россия – 1:0 (товарищеский матч). Шанс прервать черную полосу был в Гранаде, где сборная Испании еще в середине первого тайма осталась в меньшинстве, но десять подопечных Хосе Антонио Камачо оказались сильнее команды Бышовца в полном составе. Снова «мимо». Три «баранки» из трех. И это только начало.

4. Россия – Франция – 2:3 (отбор Евро-2000). Двадцать лет назад индивидуальный уровень исполнителей в сборной России был несоизмеримо выше сегодняшнего, поэтому даже при слабом или неверном тренерском руководстве команда оставалась конкурентоспособной в отдельных матчах. Но для достижения положительного результата в поединке с чемпионами мира требовалось нечто большее. А так получилось вроде бы достойно, но четвертое поражение встало в общий ряд.

5. Исландия - Россия – 1:0 (отбор Евро-2000). А в этом месте сборная России под руководством Анатолия Бышовца достигла дна. На 89-й минуте Юрий Ковтун поразил собственные ворота, которые защищал Станислав Черчесов. Наша команда оформила худший старт в отборе чемпионата Европы – три поражения в трех матчах, но Бышовец пока еще не был уволен. Анатолий Федорович, оказывается, готовил команду главным образом к ЧМ-2002 – такова была его программа, широкие массы узнали об этом как раз после поражения от Исландии.

6. Бразилия – Россия – 5:1 (товарищеский матч). В ноябре 1998-го сборная России отправилась в Форталезу, чтобы отдать должок бразильцам за товарищескую игру двухлетней давности в Москве. Нужно сказать, что команда была собрана на скорую руку и отправилась за океан без своих лидеров. Но кому от этого легче? Шестое поражение в шестом матче завершило мучения Бышовца на ответственном посту. Надеемся, что уж это «достижение» никто никогда не повторит и не перекроет.

Леонид Слуцкий (2016) = 2 ничьи и 4 поражения в 6 матчах

1. Франция – Россия – 4:2 (товарищеский матч). Неудачная серия Слуцкого началась с поражения от будущих хозяев и финалистов Евро-2016, французы оказались сильнее во всех компонентах, хотя голы Кокорина и Жиркова вроде как намекают на навязывание борьбы «трехцветным».

2. Чехия – Россия – 2:1 (товарищеский матч). Поражение от чехов за десять дней до старта Евро-2016 не порадовало. После активного дебюта, в котором посчастливилось отличиться сборной России, следующих голов пришлось ждать до второго тайма, в котором забивали только чехи – из раздевалки и в раздевалку.

3. Сербия – Россия – 1:1 (товарищеский матч). В блеклом матче команды обменялись голами в самой концовке: на гол Дзюбы через пару минут ответил Митрович.

4. Англия – Россия – 1:1 (Евро-2016). У Слуцкого в его черной серии был один матч без победы, но с положительно оцененным результатом, который принес болельщиками позитивные эмоции. Ну, кто не закричал, когда в концовке игры с англичанами случился гол Березуцкого и Глушакова? К поражению от родоначальников футбола были морально готовы, а тут вырвали ничью у сильнейшего, как казалось, соперника по группе и собирались решать задачу выхода в плей-офф в матчах против Словакии и Уэльса.

5. Словакия – Россия – 2:1 (Евро-2016). Не тут-то было! Гамшик и компания пока не переехали сборную России (это сделают Бэйл и Ко), но больно надавили на хребет и поставили на грань катастрофы. Словаки уверенно победили, пока Головин с Шатовым отбивали «пятерки» друг другу во время угловых.

6. Уэльс – Россия – 3:0 (Евро-2016). У сборной России оставались шансы на продолжение борьбы, нужно было «всего лишь» обыгрывать Уэльс в заключительном туре группового этапа. Задача оказалась не по плечу команде Слуцкого. Это не просто поражение, это разгром при позорной игре.

Станислав Черчесов (2017 – 2018) = 3 ничьи, 4 поражения в 7 матчах (серия не прервана)

1. Россия – Иран – 1:1 (товарищеский матч). Последняя победа сборной России датирована 7 октября 2017 года. С тех пор – только ничьи и поражения. В Казани сыграли 1:1 с Ираном, совсем недавно вместе выступавшие за «Ростов» форварды Дмитрий Полоз и Сердар Азмун обменялись голами.

2. Россия – Аргентина – 0:1 (товарищеский матч). Этим матчем открывались «Лужники». Сборная России благодаря великолепной игре Акинфеева долго сохраняла нули на табло при подавляющем игровом преимуществе аргентинцев, но в концовке Игорю все же пришлось пропустить от Агуэро.

3. Россия – Испания – 3:3 (товарищеский матч). Не всё в рамках серии без побед обязательно черное, нужно различать и другие оттенки. Например, игра с Испанией навевала оптимистичные мысли. Все-таки сумели отыграться в матче против сильного соперника, уступая в два мяча. Команда Черчесова проявила характер, а Федор Смолов показал, что даже на фоне таких оппонентов остается сильным нападающим.

4. Россия – Бразилия – 0:3 (товарищеский матч). Снова игра против мощного противника, одного из фаворитов ЧМ-2018. Опять вполне ожидаемое поражение, как его ни отодвигал Акинфеев своими сэйвами.

5. Россия – Франция – 1:3 (товарищеский матч). Сборная России сейчас просто не готова конкурировать с противниками такого уровня. Более показательными являются матчи против Австрии и Турции.

6. Австрия – Россия – 1:0 (товарищеский матч). После победы над россиянами, которые не побеспокоили австрийского вратаря, «Дас Тим» взяла верх над сборной Германии. Ну, вы поняли.

7. Россия – Турция – 1:1 (товарищеский матч). Совершенно не готовая к чемпионату мира команда провела очередной матч из разряда «оторви и выбрось». Да, были неплохие элементы прессинга и гол в первом тайме, но потом опять началась «болтанка», а апофеозом всего действа стал выход Далера Кузяева на замену за 10 секунд до финального свистка. В товарищеской игре. Такой хитрый тренерский ход.

«Вообще здорово сыграли». Согласны с Мутко и Черчесовым?

Чья серия хуже?

Все три тренера подарили болельщикам сборной России очень неприятные отрезки, но все истории разные. Бышовец проиграл шесть из шести матчей, но они не затронули крупный турнир, хотя можно говорить, что из-за работы Анатолия Федоровича наша команда не попала на Евро-2000, ведь Романцев потом почти вытащил бегемота из болота. Леонид Слуцкий опозорился непосредственно на чемпионате Европы – неудачи на большом турнире всегда воспринимаются острее. Черчесов превзошел обоих по количеству матчей без побед, но у него есть защитный тотем: было много сильных соперников, а серия пока не распространяется на домашние встречи. То есть если сборная России одержит победы в группе ЧМ-2018 и выйдет в плей-офф, то Станислав Саламович станет красавчиком. Но верно и обратное: в случае провала на домашнем мундиале его назовут худшим тренером в истории сборной России. И это тоже будет справедливо.