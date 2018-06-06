Дания: королевские мечты принцев

Симпатичная сборная Дании с одним из лучших плеймейкеров современного футбола знает себе цену и намерена пошуметь на ЧМ-2018. «Соккер.ру» представляет участника мундиаля.

Сборная Дании

Лучший результат на мундиалях: четвертьфинал – 1998.

Место в рейтинге ФИФА: 12 (выше Англии, Уругвая, Колумбии и Хорватии).

Капитан: Симон Кьяер.

Тренер: Оге Харейде (Норвегия).

Путь на ЧМ-2018. В отборочной группе «E» зоны УЕФА датчане заняли второе место, их отставание от выигравшей группу Польши составило пять очков. Старт квалификации выдался непростым: после минимальной победы над Арменией подопечные Харейде уступили Польше и дома проиграли Черногории, но потом взяли себя в руки и уверенно сыграли в оставшихся матчах, а поляков в Копенгагене разгромили 4:0. Для попадания на чемпионат мира необходимо было еще выиграть стыковые матчи. Нулевая ничья в столице Дании была в пользу ирландцев, которые в Дублине усилиями Шейна Даффи быстро открыли счет, но потом произошло чудесное преображение датчан: они выиграли 5:1 с хет-триком Кристиана Эриксена и ворвались в число участников мундиаля.

Любопытные факты

- это всего лишь пятое попадание в финальную часть чемпионата мира для сборной Дании.

- Дания и Франция в третий раз встретятся на групповой стадии мундиаля. В двух предыдущих случаях такое соседство приносило датчанам успех: выходили в плей-офф.

- прозвище датчан – «Алая гвардия». В разные времена сборную называли «Датский динамит» (мощная команда 80-х и начала 90-х) и «11 друзей Ольсена». Впрочем, «динамитом» по инерции зовут до сих пор.

- сборная Дании – одна из десяти команд, выигрывавших чемпионат Европы. Всего лишь пять чемпионов Европы будут представлены на ЧМ-2018. Это Дания, Испания, Франция, Германия и Португалия. Пропускают мировой слет Италия, Нидерланды, Греция, а сборных СССР и Чехословакии уже не существует. Является ли сборная России преемницей того успеха? Тут решать вам.

- сборная Дании провела первую игру в своей истории против Франции в Лондоне 100 лет назад и выиграла 9:0. Свою самую крупную победу в истории датчане также одержали над соперником по группе ЧМ-2018 (17:1), и это была вторая игра в истории сборной Дании, состоявшаяся через три дня после первой.

- единственный датчанин, игравший за российский клуб, это Микаэль Лумб, несколько раз надевавший футболку «Зенита».

Составы и тактика

Заявка

Голкиперы: Реннов («Брондбю»), Лоссль («Хаддерсфилд Таун»), К. Шмейхель («Лестер Сити»).

Защитники: Кристенсен («Челси»), Далсгор («Брентфорд»), Вестергор («Боруссия» М), Йенс Ларсен («Удинезе»), Кнудсен («Ипсвич Таун»), Матиас Йоргенсен («Хаддерсфилд Таун»), Кьяер («Севилья»).

Полузащитники: Эриксен («Тоттенхэм»), Шоне («Аякс»), Лерагер («Бордо»), Крон-Дели («Депортиво»), Делейни («Вердер»), Квист («Копенгаген»).

Нападающие: Корнелиус («Аталанта»), Долберг («Аякс»), Брайтвайт («Бордо»), Николай Йоргенсен («Фейеноорд»), Систо («Сельта»), Фишер («Копенгаген»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»).

Потери. Невосполнимая потеря! Никлас «Лорд» Бендтнер пропустит чемпионат мира, эта новость заставила миллионы любителей футбола по всему мира отказаться от просмотра матчей турнира, который потерял всякий смысл после этого известия. Никлас забил больше всех голов среди действующих футболистов сборной (30 раз поражал ворота противников сборной Дании, 7-е место в историческом списке бомбардиров). Бендтнеру помешала попасть в заявку на ЧМ-2018 травма паха, но, чтобы вы понимали, Никлас не является на данный момент основным нападающим «динамита», хотя и остается персоной с уникальной популярностью.

Лидеры. Симон Кьяер и Кристиан Эриксен.

Тактика. Датчане начинали отбор по схеме 3-4-1-2, но футболисты, кажется, не разобрались с этой тактикой, и как раз после поражений от Польши и Черногории Харейде сменил расстановку на 4-2-3-1. Правда, еще раз пытался вернуться к схеме с тремя центральными защитниками, но снова не слишком удачно – ничья с Румынией. Квалификацию датчане заканчивали по схеме 4-2-3-1, ее же применяли во всех товарищеских матчах 2018 года, так что есть все основания полагать, что именно этой расстановкой будут пользоваться на мундиале в качестве базовой.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Шмейхель – Далсгор, Кьяер, Кристенсен, Йенс Ларссон – Шоне, Делейни – Эриксен, Поульсен, Систо – Йоргенсен.

Сила. Дания – это мощная, организованная команда, здраво оценивающая свои силы. Ставка делается на трудолюбие, физические преимущества, например, Харейде системно использует на острие атаки «столбов» - Николая Йоргенсена и Андреаса Корнелиуса, оба выше 190 сантиметров. То есть датчане не стесняются играть в простой футбол, если этого требует результат, при этом их нельзя назвать примитивной командой с такой-то представительной средней линией, где Кристиан Эриксен – настоящая жемчужина. Этот абзац можно закончить философским заключением: сборная Дании сильна тем, что знает свои слабости и преимущества. Первое стремится нивелировать за счет доступных средств, а второе – возводить в абсолют.

Слабость. Глобальных проблем у Дании нет, это крепко спаянная команда с понятными приоритетами, но отдельные трудности есть, как и у любой другой сборной. Каждая из них локальная, но если все сойдутся негативным образом, то будут проблемы. Во-первых, не определен на 100% состав обороны, в частности, беспокоит позиция левого защитника. Напарником Кьяера, скорее всего, станет Кристенсен, но вообще Симон в контрольных матчах 2018 года играл с тремя разными партнерами. Кроме того, Харейде предстоит определиться с парой опорных полузащитников, в Дании считают, что сбалансированной комбинации здесь не существует. Кого ни выбери из трио Квист, Шоне и Делейни, ребята испытывают трудности под прессингом, из-за чего серьезно страдает переход из обороны в атаку.

Модный разговор

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Главный тренер. Оге Харейде (Норвегия)

64-летний специалист – в прошлом известный норвежский футболист, поиграл даже в Англии за «Норвич» и «Манчестер Сити», сыграл полсотни встреч за национальную сборную. С 1985 года на тренерской работе, возглавлял исключительно скандинавские клубы из Дании, Швеции и Норвегии (является чемпионом каждой из этих стран). С главной командой родной страны работал с 2003 по 2008 год, но так и не смог вывести норвежцев ни на один из крупных турниров. В 2015-м Харейде стал тем человеком, кто принял сборную Дании после 15-летнего правления Мортена Ольсена, не сумевшего вывести команду на Евро-2016. Оге прошел более сложный отбор – на ЧМ-2018, а это уже самое значимое его тренерское достижение на международной арене.

Главная звезда. Кристиан Эриксен

Эриксен – игрок мирового класса, его наличие в команде выводит сборную Дании на принципиально новую орбиту. Оге Харейде не раз пел оды своему лучшему игроку, называя его то мотором, то мозгом, то вдохновителем команды. В отборочном турнире Кристиан забил 8 мячей и отдал три результативные передачи, то есть непосредственно поучаствовал в 11 из 20 взятий ворот. Если Эриксен успеет отдохнуть после тяжелого клубного сезона в Англии и подойдет к чемпионату мира в отличной форме, то его игра может стать определяющей в плане распределения путевок в плей-офф от группы «C».

Где можно увидеть сборную Дании?

База. Анапа. Beton Brut Resort.

Матчи группового этапа

16 июня, Саранск. «Мордовия-Арена», против Перу.

21 июня, Самара. «Самара-Арена», против Австралии.

26 июня, Москва. «Лужники», против Франции.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Дания хочет играть в плей-офф, а большинство экспертов как в Дании, так и за ее пределами пророчат команде Оге Харейде второе место в группе вслед за Францией. В принципе, это логичная цель, а в плей-офф датчане уже могут играть как герои и, глядишь, преподнесут какую-нибудь сенсацию. Представляете, если выбьют Аргентину с Месси? Не скажу, что это невозможно. Действуя в закрытой манере, сборная Дании может оказаться очень неприятным соперником для записных фаворитов.

Прогноз «Соккер.ру»: датчане выйдут из группы, но в 1/8 все же уступят Аргентине или Хорватии.