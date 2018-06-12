Головоломка для Лопетеги

«Реал» сделал выбор. Новым главным тренером станет Хулен Лопетеги. «Соккер.ру» с интересом воспринял назначение. Оно определенно интригует.

«Реал» обещал – «Реал» сделал. Руководители мадридского клуба, ошарашенные уходом Зинедина Зидана не меньше, чем болельщики, обещали определиться с новым главным тренером до начала чемпионата мира. Да что там – даже пресса опешила так, что не успела помусолить достаточно варианты с кандидатами на замену Зидана, не успела накатить волны слухов, интриг, порассуждать о том, кому сколько предлагают и все в том духе.

Но наверняка в кабинете Флорентино Переса весело шуршала картотека с именами и досье на тренеров, телефон раскалялся, а серые клеточки судорожно разрабатывали красивый выход из сложившегося положения. Ведь если прикинуть, даже болельщики не смогли бы сходу прикинуть, кого хотели бы видеть у руля «Реала», чтобы это не вызвало споров.

Назывались самые разные варианты. От модного нынче Маурицио Сарри до Фернандо Йерро и Гути. Но Пересу хотелось вдарить по тренерскому рынку так, чтобы это было и оригинально, и с наименьшими имиджевыми потерями, и перспективно. Под все эти условия подходит главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги.

В чем плюсы этого специалиста? Он прекрасно знает испанский рынок, знает больше испанских молодых и не очень талантливых футболистов, чем кто-либо еще, пожалуй. Ведь Лопетеги поработал в системе Федерации футбола Испании с самого низа. Он трудился и в юношеской сборной, и в юниорской, и в молодежной, с которой, кстати, выиграл чемпионат Европы в 2013 году, а до того дважды подряд побеждал на юношеском европейском первенстве.

Так что болельщики «Реала» могут быть спокойны за будущее своих молодых ребят, своих воспитанников. Лопетеги наверняка будет уделять им достойное внимание и попытается раскрыть. Этим он занимался и в «Порту». «Драконы» стали первым клубным опытом для Лопетеги, который решил попробовать себя в этом деле в 2014 году. Опыт оказался неоднозначным.

И тут скептики могут подсмотреть первый минус такого назначения для «Реала». То есть на клубном уровне у Лопетеги был опыт только в одной команде. Согласитесь, маловато для специалиста, которого можно было бы назвать достойным суперклуба «Реала», который выиграл три Лиги чемпионов подряд.

У Зидана тоже был только опыт работы в «Кастилье» перед приходом в основную команду. Зато Зинедин долго варился в структуре «Реала» и все в клубе знал, его приход был плавно подготовлен. У Лопетеги такого нет. Но есть, повторимся, хорошее знание испанского рынка игроков в целом и собственно футболистов «Реала», ведь он со многими из них пересекается в сборной Испании.

Это плюс отсутствие языкового и культурного барьера сильно поможет Лопетеги. И все же есть у скептиков еще один запасенный аргумент против. Тоже выуженный из работы тренера в «Порту». Кажется, что в Португалии с этим клубом нельзя ничего не выиграть. Но Лопетеги умудрился. Да, он полтора года провел с «драконами», раскрыл интересных молодых игроков, которые вышли на большой европейский рынок, а вот выиграть трофеи не смог.

Потому и в отставку его отправили. В «Порту» не признают иных мест, кроме первых. Но я бы не стал называть его работу там провальной. Если посмотреть на матчи отдельно, получится вполне неплохая статистика. Он провел 77 игр у руля «Порту», в них команда потерпела только девять поражений. А процент побед составил 68,8, то есть 53 победы.

Это неплохо, даже если учитывать, что «Порту» для своего родного первенства большой авторитет и постоянный фаворит при любом тренере. Еще больше впечатляют результаты Лопетеги у руля сборной Испании, которую он подхватил из опытных рук Висенте Дель Боске в 2016 году. В 20 матчах с Лопетеги испанцы одержали 14 побед, шесть раз сыграли вничью и ни разу не потерпели поражений. Ни разу! Потрясающая статистика.

Причем она набивалась не только в отборе на Лихтенштейне и Албании. Мы помним, что испанцы оставили не у дел Италию, которая потом еще в стыковых матчах и Швеции уступила. В товарищеских встречах Испания тоже в основном подбирала себе противников под стать.

В первой же своей игре Лопетеги победил мощную Бельгию, была победа над Францией, разгром Аргентины со счетом 6:1 совсем недавно, ничьи с Англией, Колумбией, Германией и Швейцарией. В этот список и Россия вклинилась со своими 3:3. Словом, были моменты, когда Лопетеги и его бригада могли оступиться. Но отработали более чем надежно.

К тому же стоит понимать, что Хулену не приходилось в основном выезжать на наработанном предыдущим штабом багаже. Конечно, переход происходил плавно, но он все же был. Испания меняла постепенно стиль игры, эволюционировал состав. Сложнее всего было в таких условиях перестроить систему так, чтобы выигравшая довольно много команда перешла на новый пик без провала, без рывка и скачка.

Это обычно происходит со сборными, которые много напобеждают – потом они проваливаются, копя пассионарную энергию для следующего рывка. Испанцы как-то более ровно пережили этот процесс и теперь снова щеголяют среди фаворитов. Так что работа Лопетеги была не такой простой, как кажется. Но можно быть на сто процентов уверенным, что работа с «Реалом» будет еще более сложной. Это особый клуб, особая атмосфера.

Как побеждать с мадридцами, Лопетеги знает. В качестве вратаря он выигрывал чемпионат Испании в 1990 году с «Реалом». Интересно, что и в «Барселоне» Хулен успел засветиться. В 1997 году он с ней взял Кубок Испании. Но это, конечно, не какая-то одиозная фигура, и акцента на его прошлом в двух главных антагонистах Испании не делается. Можно констатировать, что Перес сделал очень интригующий выбор. Лопетеги принял тяжелый вызов, но стать великим тренером можно, только решая такие тяжелые задачи.

И ему в «Реале» придется использовать свой прошлый опыт на полную. С одной стороны нужно поработать с безусловно талантливыми молодыми игроками, как он это делал ранее, с другой – нужно найти подход к звездам и суметь провести «Реал» через синдром второго/третьего/четвертого сезона, снова мотивировать пресытившуюся в определенной мере команду.